Новини
България »
Костадин Костадинов за случая "Петрохан": Васил Терзиев трябва да подаде оставка

Костадин Костадинов за случая "Петрохан": Васил Терзиев трябва да подаде оставка

9 Февруари, 2026 17:51 1 628 47

Няма да е пресилено, ако кажем, че около ПП-ДБ има свидетелства за множество скандали и убийства на приближени до тях хора, припомни лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов за случая "Петрохан": Васил Терзиев трябва да подаде оставка - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Потресен съм от новите убийства в случая "Петрохан". Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ПП-ДБ, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ПП-ДБ. Надявам се да няма чадър над организираната престъпна група ПП-ДБ, за да можем да разберем всички подробности около тази зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти и кой знае още какво.

За мен, като човек, става все по-трудно поносимо стоенето в една зала със субектите от ПП-ДБ. На идващите избори ще направя всичко възможно, за да може “Възраждане” да стане незаобиколим политически фактор, а ПП-ДБ да вегетира в покрайнините на българската политика.”, категоричен е Костадинов в своята публикация.

Преди дни той направи аналог на случая от Петрохан с досиетата “Епщайн”, които бяха публикувани в САЩ.

“Същевременно в България се случи нещо, което поне засега не се свързва с досиетата "Епщайн", но изглежда доста загадъчно, най-малкото като съвпадение. Броени дни след огласяването на файловете в една запалена планинска хижа в района на Петрохан са открити три трупа на мъже. От вчера се говори, че се разследва педофилска мрежа, като започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ПП-ДБ.”, написа тогава Костадинов.

Тогава той припомни още за други случаи, свързани с хора, гравитиращи около ПП-ДБ.

Припомням, че само преди няколко месеца друг активист на ПП-ДБ, Станимир Хасърджиев, беше задържан с обвинения за измъчване и посегателства над мъже. Преди това беше убит Алексей Петров - архитектът на сглобката, убитият адвокат Джингов, който беше близък отново до ПП-ДБ, скандалът, който се разгоря с директора на столично училище, който беше сложил над писоарите камери, сега лица от либералния елит на ПП-ДБ, като Васил Терзиев, Саша Безуханова, министрите Денков и Сандов отново са споменавани около случая, известен като хижата “Петрохан”.

“Няма да е пресилено, ако кажем, че около ПП-ДБ има свидетелства за множество скандали и убийства на приближени до тях хора. Тази организация е опасна и аз призовавам всеки български гражданин да гласува, така че те повече да не стигнат до властта.”, добавя още Костадинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    29 24 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    Коментиран от #6

    17:53 09.02.2026

  • 2 ма ДУРО

    45 29 Отговор
    Тоя на снимката - като проскубан петел на бунище...

    Коментиран от #41

    17:53 09.02.2026

  • 3 малко истински факти

    35 27 Отговор
    И тоз мацковский тъпак се поизходи по темата .

    17:53 09.02.2026

  • 4 Сила

    35 30 Отговор
    Трай бе копанар нещастен ...и ти си един кафяв фюрер дето ти се мазнят твойте сектанти - копейки !!!

    17:55 09.02.2026

  • 5 Факт

    25 0 Отговор
    Трябва Държавата да контролира специалните средства за следене, подслушване, намиращи се в частни ръце! В случаите на злоупотреба за тормоз и насилие трябва безпощадна разпрана!

    Коментиран от #9

    17:55 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ихуйййййййй

    32 17 Отговор
    За жалкия болноизрожденец ,не си струва и сопола да хвърлиш - факт неоспорим .

    17:55 09.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    33 10 Отговор
    Масово самоубийство на будисти?!Олеле!Какви тъпи хора ни управляват.Нямат понятие какво е будизъм.

    Коментиран от #12

    17:57 09.02.2026

  • 9 Факт

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Връщането на законноста може да извърши само ново, неопетнено управление!

    17:59 09.02.2026

  • 10 Веднага

    16 10 Отговор
    оставка и да го смени Цомчо

    17:59 09.02.2026

  • 11 Каламбушев

    20 7 Отговор
    Цончо къде е?

    18:01 09.02.2026

  • 12 имаме

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    секта

    Коментиран от #18

    18:02 09.02.2026

  • 13 Някой

    34 5 Отговор
    Абе защо не пишете за новото развитие на случая:

    "Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"

    С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са убити!

    18:03 09.02.2026

  • 14 Дориана

    22 18 Отговор
    Костадин Костадинов отново изпълнява поръчка на Борисов и Пеевски . Той вече се олицетворява като скритата патерица на тях. Колко удобно за него, за Борисов и Пеевски да лансират идеята за педофилска секта , която изобщо не съществува и за която изобщо няма факти и доказателства. Но за да се прикрие корумпираната мафия е удобно мъртвите да се обвинят, а заедно с тях и ППДБ , които са трън в техните очи и противници.

    Коментиран от #43, #46

    18:06 09.02.2026

  • 15 Фори

    21 15 Отговор
    Възраждане са хулигани да един! Пак се проявяват като такива.

    18:08 09.02.2026

  • 16 Гагаузко Копейков

    19 15 Отговор
    Не ми обръщайте внимание, плещя глупости колко да не заспим, па запек ме е фанал, блъскам само уиски и мезета

    18:09 09.02.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 12 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ И ЛИДЕРА ИМ КОЦЕТО
    ПОЧНАХА ДА ЗВЪЧАТ КАТО ВМРО И ШКЕМБЕТО :)
    .....
    НОВИ СПОНСОРИ ОТ СЕКАТА НА "БУДА-ИСТИТЕ" ОТ СИК ?

    18:09 09.02.2026

  • 18 Дориана

    25 7 Отговор

    До коментар #12 от "имаме":

    Будисткото учение не е секта и то се основава на здравословен начин на живот няма нищо общо с ритуални убийства и самоубийства.

    Коментиран от #25

    18:10 09.02.2026

  • 19 Коцето

    14 7 Отговор
    защо свети?

    18:11 09.02.2026

  • 20 от Барека

    16 6 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    Коментиран от #24, #26

    18:12 09.02.2026

  • 21 е..........

    11 6 Отговор
    Я чиба!

    18:12 09.02.2026

  • 22 АнтиКомунист

    13 5 Отговор
    всички сте проекти на ДС и БКП, който ви вярва, акъл няма ......................

    18:12 09.02.2026

  • 23 ГЕРБПАТЕРИЦАТА

    16 8 Отговор
    ОМРЪЗНА.

    18:13 09.02.2026

  • 24 Да не е

    11 7 Отговор

    До коментар #20 от "от Барека":

    хидроинжинера?

    18:14 09.02.2026

  • 25 Кирил

    9 9 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Всичко извън православието е секта!

    Коментиран от #36, #45

    18:15 09.02.2026

  • 26 Някой си

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "от Барека":

    Къде е публикувал Бареков тази новина?

    Коментиран от #32

    18:16 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Точно така

    16 14 Отговор
    Прав е Костадинов,мръсниците от ПП не трябва да помирисват дори парламента.

    Коментиран от #29, #30

    18:16 09.02.2026

  • 29 Дзак

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "Точно така":

    Всеки да отговаря за постъпките си!

    18:19 09.02.2026

  • 30 Тоже

    12 5 Отговор

    До коментар #28 от "Точно така":

    Костадинов!

    18:20 09.02.2026

  • 31 Копейкин -

    2 15 Отговор
    Главен прокурор!

    18:23 09.02.2026

  • 32 публикувана е

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Някой си":

    в неговия новинарски сайт

    18:23 09.02.2026

  • 33 Стенли

    10 6 Отговор
    Макар че няма връзка със статията какво стана всеки реве че повечето цени станали двойни ей сега четох в сайта пловдив 24 и всеки се оплква кой от зъболекар кой от майстор на плочки от сто и петдесет лева на квадрат сега искат сто и двадесет евро и дори един коментар беше че тоалетната на автогарата от един лев станала директно едно евро май май Костадинов прав ще излезе че което е било лев сега цените същите само че в евро 😕 а пък вий си ми пишете минуси колкото искате но за съжаление това е действителността

    18:31 09.02.2026

  • 34 Кос

    8 15 Отговор
    розовият милионер кмет Васил Терзиев, дарител на шестте убити негови другари, да подаде оставка за неморалните си действия и зариването ни с боклук.
    С.Безуханова, бивщ мин.Сандев ПП ДБ, ВИП Секюрити да бъдат разпитване и пирвлечени към наказателна отговорност като възможни съучастници, подбудители и помощници в убийство на шест човека ...

    18:33 09.02.2026

  • 35 Ха ха ха ха ха ха ха

    12 6 Отговор
    Бегай , копейкин

    18:45 09.02.2026

  • 36 АДЕПТУС КУСТОДЕС

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кирил":

    всичко извън Емператора е ерес !

    18:46 09.02.2026

  • 37 тжгсшк

    12 2 Отговор
    Копейкиин престани да работиш за Борисов и шиши боооклук

    19:04 09.02.2026

  • 38 Иван

    1 0 Отговор
    Доколкото съ чел за досиетата ,Путин заема интересно място на контролиращ операцията.

    19:08 09.02.2026

  • 39 Оставка

    1 3 Отговор
    на ДС Кмета!
    И без това нищо не става от него.

    19:21 09.02.2026

  • 40 Цомчо

    4 2 Отговор
    Костаднов май петрохан сънува, ама отзад...

    19:22 09.02.2026

  • 41 00014

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ма ДУРО":

    Тръгнал е по пътя на БСП. Презирам ПП.ДБ. Интересува ме истината, независимо кой ще я каже.

    19:25 09.02.2026

  • 42 Значи

    2 2 Отговор
    Коце е бokлyk, а Васко се спря с бokлyците успешно!

    19:33 09.02.2026

  • 43 Е ,разбираемо е

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Ти подкрепяш Радев като съпруга, но е грозно да плюеш други.

    19:35 09.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кирил":

    Tъп cu на тарамбука, има много по стари религии от християнстовто, дeгeнepaт мaлoyмeн!!!

    19:37 09.02.2026

  • 46 Пък и,

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Трудно е Деси Радева да изтриеш, че именно мъжът ти ги инсталира ПП.Къде остави @Бял джип , с който също препускаш из мрежата?

    19:38 09.02.2026

  • 47 Този

    0 0 Отговор
    Е огледален образ на боко.
    Фалшив герой

    19:41 09.02.2026

