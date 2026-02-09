Костадин Костадинов за случая "Петрохан": Васил Терзиев трябва да подаде оставка

“Потресен съм от новите убийства в случая "Петрохан". Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ПП-ДБ, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ПП-ДБ. Надявам се да няма чадър над организираната престъпна група ПП-ДБ, за да можем да разберем всички подробности около тази зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти и кой знае още какво.
За мен, като човек, става все по-трудно поносимо стоенето в една зала със субектите от ПП-ДБ. На идващите избори ще направя всичко възможно, за да може “Възраждане” да стане незаобиколим политически фактор, а ПП-ДБ да вегетира в покрайнините на българската политика.”, категоричен е Костадинов в своята публикация.
Преди дни той направи аналог на случая от Петрохан с досиетата “Епщайн”, които бяха публикувани в САЩ.
“Същевременно в България се случи нещо, което поне засега не се свързва с досиетата "Епщайн", но изглежда доста загадъчно, най-малкото като съвпадение. Броени дни след огласяването на файловете в една запалена планинска хижа в района на Петрохан са открити три трупа на мъже. От вчера се говори, че се разследва педофилска мрежа, като започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ПП-ДБ.”, написа тогава Костадинов.
Тогава той припомни още за други случаи, свързани с хора, гравитиращи около ПП-ДБ.
Припомням, че само преди няколко месеца друг активист на ПП-ДБ, Станимир Хасърджиев, беше задържан с обвинения за измъчване и посегателства над мъже. Преди това беше убит Алексей Петров - архитектът на сглобката, убитият адвокат Джингов, който беше близък отново до ПП-ДБ, скандалът, който се разгоря с директора на столично училище, който беше сложил над писоарите камери, сега лица от либералния елит на ПП-ДБ, като Васил Терзиев, Саша Безуханова, министрите Денков и Сандов отново са споменавани около случая, известен като хижата “Петрохан”.
“Няма да е пресилено, ако кажем, че около ПП-ДБ има свидетелства за множество скандали и убийства на приближени до тях хора. Тази организация е опасна и аз призовавам всеки български гражданин да гласува, така че те повече да не стигнат до властта.”, добавя още Костадинов.
1 кой му дреме
Достоевски
Коментиран от #6
17:53 09.02.2026
2 ма ДУРО
Коментиран от #41
17:53 09.02.2026
3 малко истински факти
17:53 09.02.2026
4 Сила
17:55 09.02.2026
5 Факт
Коментиран от #9
17:55 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ихуйййййййй
17:55 09.02.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #12
17:57 09.02.2026
9 Факт
До коментар #5 от "Факт":Връщането на законноста може да извърши само ново, неопетнено управление!
17:59 09.02.2026
10 Веднага
17:59 09.02.2026
11 Каламбушев
18:01 09.02.2026
12 имаме
До коментар #8 от "Последния Софиянец":секта
Коментиран от #18
18:02 09.02.2026
13 Някой
"Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"
С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са убити!
18:03 09.02.2026
14 Дориана
Коментиран от #43, #46
18:06 09.02.2026
15 Фори
18:08 09.02.2026
16 Гагаузко Копейков
18:09 09.02.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЧНАХА ДА ЗВЪЧАТ КАТО ВМРО И ШКЕМБЕТО :)
.....
НОВИ СПОНСОРИ ОТ СЕКАТА НА "БУДА-ИСТИТЕ" ОТ СИК ?
18:09 09.02.2026
18 Дориана
До коментар #12 от "имаме":Будисткото учение не е секта и то се основава на здравословен начин на живот няма нищо общо с ритуални убийства и самоубийства.
Коментиран от #25
18:10 09.02.2026
19 Коцето
18:11 09.02.2026
20 от Барека
Коментиран от #24, #26
18:12 09.02.2026
21 е..........
18:12 09.02.2026
22 АнтиКомунист
18:12 09.02.2026
23 ГЕРБПАТЕРИЦАТА
18:13 09.02.2026
24 Да не е
До коментар #20 от "от Барека":хидроинжинера?
18:14 09.02.2026
25 Кирил
До коментар #18 от "Дориана":Всичко извън православието е секта!
Коментиран от #36, #45
18:15 09.02.2026
26 Някой си
До коментар #20 от "от Барека":Къде е публикувал Бареков тази новина?
Коментиран от #32
18:16 09.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Точно така
Коментиран от #29, #30
18:16 09.02.2026
29 Дзак
До коментар #28 от "Точно така":Всеки да отговаря за постъпките си!
18:19 09.02.2026
30 Тоже
До коментар #28 от "Точно така":Костадинов!
18:20 09.02.2026
31 Копейкин -
18:23 09.02.2026
32 публикувана е
До коментар #26 от "Някой си":в неговия новинарски сайт
18:23 09.02.2026
33 Стенли
18:31 09.02.2026
34 Кос
С.Безуханова, бивщ мин.Сандев ПП ДБ, ВИП Секюрити да бъдат разпитване и пирвлечени към наказателна отговорност като възможни съучастници, подбудители и помощници в убийство на шест човека ...
18:33 09.02.2026
35 Ха ха ха ха ха ха ха
18:45 09.02.2026
36 АДЕПТУС КУСТОДЕС
До коментар #25 от "Кирил":всичко извън Емператора е ерес !
18:46 09.02.2026
37 тжгсшк
19:04 09.02.2026
38 Иван
19:08 09.02.2026
39 Оставка
И без това нищо не става от него.
19:21 09.02.2026
40 Цомчо
19:22 09.02.2026
41 00014
До коментар #2 от "ма ДУРО":Тръгнал е по пътя на БСП. Презирам ПП.ДБ. Интересува ме истината, независимо кой ще я каже.
19:25 09.02.2026
42 Значи
19:33 09.02.2026
43 Е ,разбираемо е
До коментар #14 от "Дориана":Ти подкрепяш Радев като съпруга, но е грозно да плюеш други.
19:35 09.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
До коментар #25 от "Кирил":Tъп cu на тарамбука, има много по стари религии от християнстовто, дeгeнepaт мaлoyмeн!!!
19:37 09.02.2026
46 Пък и,
До коментар #14 от "Дориана":Трудно е Деси Радева да изтриеш, че именно мъжът ти ги инсталира ПП.Къде остави @Бял джип , с който също препускаш из мрежата?
19:38 09.02.2026
47 Този
Фалшив герой
19:41 09.02.2026