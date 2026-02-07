Новини
Йордан Тодоров: Правителството в оставка подкопава доверието в управлението на ядрената ни енергетика

7 Февруари, 2026 21:04, обновена 7 Февруари, 2026 20:07 1 258 18

Йордан Тодоров: Правителството в оставка подкопава доверието в управлението на ядрената ни енергетика - 1
Снимка: БГНЕС
С отпускане на близо 29 млн. лева без аргументация, правителството в оставка подкопава доверието в управлението на ядрената ни енергетиката, което в задължително условие за нейното стабилно и устойчиво развитие, предупреди народният представител от "Възраждане“ Йордан Тодоров.

Тодоров, който е и член на парламентарната Комисия по енергетика остро критикува отпускането на близо 29 милиона лева допълнително финансиране за 2026 г. на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).

"В рамките на две седмици Министерски съвет отпусна на ДП РАО близо 29 милиона лева от нашите данъци като допълнително финансиране за 2026 г. – без мотиви, без финансова обосновка и в нарушение на закона“, заяви депутатът.

Според него решенията, внесени от министъра на енергетиката, се свеждат до един лист с няколко изречения, без изчерпателни анализ и аргументация:

"С Решение № 29 от 15.01.2026 г. са одобрени 17 000 000 лв. за дейности по Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, а с Решение № 125 от 04.02.2026 г. – още близо 12 000 000 лв. И двете решения са внесени от министъра на енергетиката. Реално – един лист с три изречения, без анализ и аргументация, в разрез с чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 31–34 от Устройствения правилник на Министерски съвет“, аргументира се той и показа решенията.

Тодоров припомни, че ДП РАО изгражда Националното хранилище за радиоактивни отпадъци край Козлодуй вече 22 години, с разходи над 200 милиона лева, при перспектива за въвеждане в експлоатация най-рано през 2028 г. "Абсолютен рекорд по забавяне и оскъпяване за подобен тип съоръжения“, подчерта той.

Народният представител отбеляза и че предприятието извежда от експлоатация блокове 1–4 на АЕЦ "Козлодуй“ от 2009 г., като към 2026 г. са похарчени почти 2 милиарда лева, а изпълнението е едва в средата на втория от три етапа. "Срокът 2030 г. е очевидно неизпълним, при положение че финансирането от Международен фонд "Козлодуй“ приключва през 2027 г.“, коментира той.

Тодоров припомни и резултатите от одита на Сметната палата от 2025 г., който установява сериозни нарушения – закъснения, преразходи, проблеми при обществените поръчки, инвестиционни средства, използвани за текущи разходи, и 97% назначения без конкурс.

"Въпреки това, към 2026 г. няма публична информация за проверки, санкции или предприети мерки от Министерството на енергетиката, АДФИ или Прокуратурата“, заключи той.

Народният представител от "Възраждане“ Йордан Тодоров е категоричен, че подобни действия на правителството в оставка подкопават доверието в управлението на стратегическия сектор и застрашават неговото устойчиво развитие.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бою циганина

    9 2 Отговор
    робите от известно време даряват ток и крупни суми на фашистка краина, злато, сребро и редки метали на сраел

    20:12 07.02.2026

  • 3 селяк

    3 5 Отговор
    некога имаше такова у българия сега е щета щот са продадоаме за робовладелците от ес

    20:15 07.02.2026

  • 4 фоко

    4 2 Отговор
    мафия

    20:18 07.02.2026

  • 5 Иван

    4 3 Отговор
    Ами ще подкрепяте вие сте същите измамници такива като вас и онези същите бай Тошо ги пращаше в Белене на прасетата да не харчи народна пара да ги храни по затворите

    20:23 07.02.2026

  • 6 ужас

    4 4 Отговор
    Възраждане отиват при сидеров- в небитието. Със 100 процента критикарство нищо не се постига. Радев ще им дръпне половината гласове и ще се стопят до 10 депутата при голяма активност.

    20:39 07.02.2026

  • 7 Никой

    1 3 Отговор
    Но ако чиновниците спрат да крадат - то откъде ще имат пари - кой работи за 1 заплата.

    Всякакви ограничения може - но да спрем родните си чиновници да крадат - не е човешко - нека спрем за болниците парите или за бедните. Чиновника има нужда от пари.

    Това са му все пак и за самочувствие и за един вид - да се зарадва - да не е вечно в едно мъчително състояние на съзнанието.

    Затова е необходимо по 20-30 милиона - месечно да се отделят.

    20:44 07.02.2026

  • 8 Майна

    4 6 Отговор
    Единствената българска Партия!
    Възраждане ще управлява България!

    Коментиран от #10, #17

    20:51 07.02.2026

  • 9 Майна

    5 2 Отговор
    Всички други са ЛГТБ
    Вижте Петрохан
    Вижте Радев- НАТО и Брюксел,
    Че и да гласуват турци живеещи в Турция,
    Незнаещи български!
    Само Възраждане!

    20:53 07.02.2026

  • 10 куку

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    на кукуво лято

    Коментиран от #11

    20:57 07.02.2026

  • 11 Майна

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "куку":

    Куку ли си, тутуу ли си..
    Това е!
    Аман от сатанисти и потурчване- етнически партии няма!
    Възраждане е единствената българска партия!

    21:00 07.02.2026

  • 12 Правителството в оставка

    6 1 Отговор
    закопа България. Направи ни чужденци в собствената ни държава.

    21:02 07.02.2026

  • 13 Факт

    1 1 Отговор
    Как може такъв хаос в критична за страната област?

    21:13 07.02.2026

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    Възраждане се доказаха като единствената партия, която винаги отстоява една и съща позиция и не само на думи, но и на дела работи за интересите на България. Ако не беше медийното затъмнение и жестоката пропаганда срещу тях, вече отдавна щяха да управляват, а хора като Борисов и Пеевски щяха да са подсъдими.

    23:14 07.02.2026

  • 15 От чужбина

    2 0 Отговор
    Тези блокове не трябваше да се извеждат от експлоатация. Същите блокове в Унгария продължават да работят като са им удължили срока на експлоатация и са им вдигнали мощноста. Ако бяхме използвали тези бокове до края на проектния ресурс и след това да им удължим срока на експлоатация щяхме да имаме изобилие на електричество и щяха да заработят средства за построяване на нови блокове. Трябва да бъдат наказани тези, които взеха решението за спиране на тези блокове.

    23:55 07.02.2026

  • 16 то пък една енергетика

    1 0 Отговор
    ковачки и тем подобни маргинали се занимават с нея.....

    01:03 08.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Когато !

    1 0 Отговор
    Не мислиш !

    Какво Правиш !

    Става Така !

    Акъл !

    От !

    РЯПА !

    01:26 08.02.2026

