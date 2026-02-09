Слави Трифонов с остри критики към хора от ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото „бил в добри ръце“ и той имал „пълно доверие“ на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля - сега какво ли ще каже този баща? 15-годишно дете, намерено със сплетени пръсти, застреляно в един кемпер близо до Околчица. Непрекъснато говорят за шестимата мъже, убити или самоубити, и непрекъснато пропускат факта, че всъщност един от тях е дете. Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод случая "Петрохан". Ето и още от думите на шоумена:

Борислав Сандов. Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ППДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи.

Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ако кметът Васил Терзиев и гуруто на ДБ Саша Безуханова и други подобни не ги бяха спонсорирали, те просто нямаше да има „какво да ядат“ на Петрохан и щяха да се приберат по родните си места.

Николай Денков. Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище „Космос“ в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с „естествена психотерапия“, въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца.

Бойко Рашков. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Така като гледам, тази „високоморална общност“, наречена ППДБ, изцяло подкрепя съществуването на тази шантава организация, нарекла себе си „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

И още нещо. В момента всички журналисти от Нова телевизия, от bTV, от разни НПО организации, нарекли се гръмко „Асоциация на европейските журналисти“, мълчат, крещящо мълчат за хората от ППДБ, забъркани с тази организация. Да ви припомня ли какво изсипаха върху мен за „Капитан Андреево“, при положение че аз нямам, не съм имал и продължавам да нямам нищо общо с „Капитан Андреево“.

Ако случайно основен спонсор на тази организация не беше кметът на ППДБ Васил Терзиев, а Слави Трифонов, и подписът под разрешението не беше на Сандов, а, да речем, на Гроздан Караджов, сега новините им щяха да са пълни с моята физиономия. Този двоен стандарт в някои български медии е просто „възхитителен“. Но нещата са такива, аз не мога да променя това, но за радост има интернет, където свободно мога да показвам истината такава, каквато е.