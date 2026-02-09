Слави Трифонов с остри критики към хора от ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото „бил в добри ръце“ и той имал „пълно доверие“ на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля - сега какво ли ще каже този баща? 15-годишно дете, намерено със сплетени пръсти, застреляно в един кемпер близо до Околчица. Непрекъснато говорят за шестимата мъже, убити или самоубити, и непрекъснато пропускат факта, че всъщност един от тях е дете. Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод случая "Петрохан". Ето и още от думите на шоумена:
Борислав Сандов. Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ППДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи.
Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ако кметът Васил Терзиев и гуруто на ДБ Саша Безуханова и други подобни не ги бяха спонсорирали, те просто нямаше да има „какво да ядат“ на Петрохан и щяха да се приберат по родните си места.
Николай Денков. Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище „Космос“ в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с „естествена психотерапия“, въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца.
Бойко Рашков. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
Така като гледам, тази „високоморална общност“, наречена ППДБ, изцяло подкрепя съществуването на тази шантава организация, нарекла себе си „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
И още нещо. В момента всички журналисти от Нова телевизия, от bTV, от разни НПО организации, нарекли се гръмко „Асоциация на европейските журналисти“, мълчат, крещящо мълчат за хората от ППДБ, забъркани с тази организация. Да ви припомня ли какво изсипаха върху мен за „Капитан Андреево“, при положение че аз нямам, не съм имал и продължавам да нямам нищо общо с „Капитан Андреево“.
Ако случайно основен спонсор на тази организация не беше кметът на ППДБ Васил Терзиев, а Слави Трифонов, и подписът под разрешението не беше на Сандов, а, да речем, на Гроздан Караджов, сега новините им щяха да са пълни с моята физиономия. Този двоен стандарт в някои български медии е просто „възхитителен“. Но нещата са такива, аз не мога да променя това, но за радост има интернет, където свободно мога да показвам истината такава, каквато е.
1 Чалгарски
Коментиран от #124
19:57 09.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:58 09.02.2026
3 ДрайвингПлежър
Омръзна ми да ме занимавате с тоя случай - изпоизтрепали са се - ОК тяхна си работа! Не ме засяга! Междувремено от липса на медицина измряха повече хора ама те на са сензация.
Коментиран от #34
19:58 09.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъхъ!!!
Коментиран от #15, #31, #69, #102
19:58 09.02.2026
6 от Барека
Коментиран от #78
19:59 09.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Остри
20:00 09.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Горски
20:00 09.02.2026
11 Ванка
Коментиран от #52
20:00 09.02.2026
12 Този чалгарски прocтитyт на Пеевcки
Коментиран от #130
20:00 09.02.2026
13 налюдател
20:00 09.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":"Стреля се без предупреждение"
20:01 09.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 пешо
20:05 09.02.2026
18 Майна
Бою и Мамин пък изчезнаха...
ПП , къде е Асенчо?!
Ясно е, че всички са оплетени като свински черва
Коментиран от #25
20:05 09.02.2026
19 Пляс пляс п
водно колело
Коментиран от #20
20:05 09.02.2026
20 И по дупетата
До коментар #19 от "Пляс пляс п":И по дупетата
пляс пляс пляс
20:07 09.02.2026
21 Трагедия
20:08 09.02.2026
22 констатация
20:08 09.02.2026
23 нашмъркан чалгар
20:09 09.02.2026
24 Бегай
20:10 09.02.2026
25 Създаде ги Байдън в речта си в Румъния
До коментар #18 от "Майна":Той посочи името на Кирил Петков.
Радев къде ще отиде след като Козяк го командва?
Подкрепи ги и сгреши.
20:10 09.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пловдив
20:11 09.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 той умее да цели в десетката
20:12 09.02.2026
30 604
20:12 09.02.2026
31 ако си мислиш че
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":Партията на Подлогите са читави хора значи си от силно заблудените овце!!!
20:13 09.02.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:13 09.02.2026
33 славуцо
20:18 09.02.2026
34 Кажи го де
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":...Детероден...
20:18 09.02.2026
35 Факт
Коментиран от #36
20:18 09.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Факт":Това може да го коментира само педофил
20:21 09.02.2026
39 Майна
20:21 09.02.2026
40 Наглост учивдолска
Коментиран от #87
20:21 09.02.2026
41 Голия куц охлюв пак изпълзя от дупката
20:23 09.02.2026
42 50/50
20:23 09.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Плешо
20:24 09.02.2026
45 Майна
Деса Радева му беше секретарка 10 години!!!
Все хубави хора, ха ха
20:24 09.02.2026
46 Славуца вчера твърдеше
Коментиран от #86, #99, #100
20:25 09.02.2026
47 СТАСИ ПЛЕВЕНСКИ
Коментиран от #50, #76
20:26 09.02.2026
48 Ха ХаХа
20:27 09.02.2026
49 Негодник!
Ако, всичко омазахте с ако!
Провал си, Славчо! Пълен провал си!
И си виновен за цялата мръсотия, в която натикахте хората и държавата!
20:28 09.02.2026
50 Ъхъ ъхъ
До коментар #47 от "СТАСИ ПЛЕВЕНСКИ":А ПП ДБ не се ли прегърнаха с Пеефски и Тиквата?
Марш на Петрохан
20:29 09.02.2026
51 фАНТОМасс
Язък !
20:31 09.02.2026
52 Ами
До коментар #11 от "Ванка":То каквото и да разбъркаш точно в този случай,ПП излизат като пяна отгоре.
20:31 09.02.2026
53 Само питам
20:32 09.02.2026
54 София
20:32 09.02.2026
55 Дедо Мраз
20:33 09.02.2026
56 отвратен
20:34 09.02.2026
57 Това коментиращият
20:34 09.02.2026
58 сайко килър
Можеш ли да помниш толкова назад ? Не беше чак толкова далече. Напъни се и си спомни какъв човек беше и какъв ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ !
20:35 09.02.2026
59 Гост
20:39 09.02.2026
60 фАНТОМасс
Вгледай се в себе си. Опитай го. Какво ще видиш ? Човекът , който громеше неправдата , лъжата , Бойковщината лицемерието ли ? Човекът , който се превърна в една апокрифна личност , обвита в мъгла и ....
Може би малко извинение е тази МС / Множествена склероза / , която те мачка ! Но въпреки това , можеше да си останеш борец срещу ШАЙКА и Свиня , но УВИ !
Коментиран от #91
20:42 09.02.2026
61 Болен мозък
20:43 09.02.2026
62 Органически не го понасям
20:43 09.02.2026
63 бабо Славуца
20:43 09.02.2026
64 Диана
Коментиран от #82
20:45 09.02.2026
65 Абажур
И те спокойно си живуркат, когато ги пазим да не се затрият!
Ти ли плащаш на НСО, плешунгер?!
20:45 09.02.2026
66 Кучката на биг Диди
Коментиран от #81
20:46 09.02.2026
67 666666666666
20:49 09.02.2026
68 Факти
20:49 09.02.2026
69 Ццц
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":Не неса, само като ги погледнеш ПеПе и ДайБеГе са тралаласти Тралалуни и Василка кметункова наследничката на ДС и Пешо танка
Коментиран от #80
20:51 09.02.2026
70 Факти
Коментиран от #89
20:51 09.02.2026
71 Никой
Това са общи приказки - все едно да спреш пресичането на "Цариградско шосе" - с какво - с табели ли.
Слави си приказва - в същото време "произвежда" чалга и - то младите на какво да "стъпят".
20:52 09.02.2026
72 Да ти имам самочувствието
20:53 09.02.2026
73 Тоя да си гледа
Коментиран от #83
20:55 09.02.2026
74 6666666666
Коментиран от #75
20:56 09.02.2026
75 Промяна
До коментар #74 от "6666666666":ВСИЧКО КАКВОТО КАЗА СЛАВИ Е ТАКА
20:57 09.02.2026
76 Промяна
До коментар #47 от "СТАСИ ПЛЕВЕНСКИ":ПО ГОЛЕМИ МАФИОТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА АМАН ОТ ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ ТУК БОЛНИ МОЗЪЦИ НА ЧЕРНОТО ВИКАТЕ БЯЛО
20:58 09.02.2026
77 Никога не съм бил фен на Слави!
21:01 09.02.2026
78 Ай стига ве...!
До коментар #6 от "от Барека":Това е Фейк!
21:02 09.02.2026
79 Факти
Коментиран от #106
21:02 09.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Диана
До коментар #66 от "Кучката на биг Диди":Наистина не обичам жените-кучки, но не ги и мразя, значи...Не знам защо си решила да се наречеш така, но фактът е, че някои хора наистина ме наричаха Диди като малка, а това показва някаква вероятност, коментарът ти да е насочен към мен...Не обичам недомлъвки и сурдинки, значи...Но...Мисля, че ако не започнем да говорим това, което мислим до никъде няма да стигнем. Аз не казвам, че съм експерт! Не съм си и помисляла, че детайлите и дори събитията са точно такива, каквито ми изглеждат, че са...Но! Аз мисля така, защото виждам нещата така от моя ъгъл. Ако всеки напише не как да намери смелост да се изкаже, а как точно и защо той самият вижда нещата така, както мисли, че са, то много бързо можем да стигнем до Истината, а само тя е важната, защото тя РАБОТИ! БСПтата ни научиха че следва удар под кръста когато говориш различно от другите, но всеки човек е различен и нормалното е и да мислим и виждаме различно от различни ъгли...Така че не бърка този, който казва искренно мнението си, бърка този, който се опитва да ни прави на стадо - БСПтата у нас...Ако ние приемаме робското си положение, никога няма да се освободим от него - нужно е да защитаваш истината, такава каквато ти я виждаш за да живеем по-добре, според мен...
21:03 09.02.2026
82 Стига
До коментар #64 от "Диана":с тези глупости. Не разбрахте ли, че ги ликвидираха хладнокръвно, защото са засегнали финансови интереси на мафията. Разиграват тъпи сценки.
Коментиран от #84, #109
21:04 09.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 66666666666
21:09 09.02.2026
86 Промяна
До коментар #46 от "Славуца вчера твърдеше":ДА СЛАВИ КАЗВА ИЗТИНАТА ЦИНИЧНИ ШАРЛАТАНИ МРЪСОТИЯТА ВИ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ ГНУС СТЕ ОВЛАДЯХТЕ ДЪРЖАВАТА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ВЪН ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИИИИИИ СЪД ЗАТВОР
21:09 09.02.2026
87 Промяна
До коментар #40 от "Наглост учивдолска":САКОТИТЕ ИЗВРАТЕНИ ШАР
АТАНИ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС
21:11 09.02.2026
88 Браво Слави !
21:12 09.02.2026
89 Промяна
До коментар #70 от "Факти":КАКВА ГОРА БЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ КОЙ КОИ СА ТЕЗИ САМОНАЗНОЧИЛИ СЕ ЗА ДЪРЖОВАТА ЦИНИЦИ СТИГА БЕ ГНУСНЬЦИ ОТВРАТИЛНИ СТЕ
21:12 09.02.2026
90 Ццц
До коментар #80 от "Ъхъ!!!":Ти заработваш шорошки центове. Аз съм само данакоплатец и нема да си дам данъците на ония жендаряци с трютонетките дето надупчиха Софийските улици и ни държаха в боклука три месеца
21:13 09.02.2026
91 Промяна
До коментар #60 от "фАНТОМасс":СВИНЯ КОЯТО ДРОСКА ТЕЗИ ГРУПОСТИ КОЛКО ЛИ СТРУВА ИЗОБЩО ЗАЩО ОБИЖДАШ СЛАВИ КАЗВА ИСТИНАТА
21:13 09.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Гост
Коментиран от #98, #101
21:15 09.02.2026
94 а щеше да чегърта
а едни други
21:17 09.02.2026
95 Оставка
И без това нищо не става от него.
21:17 09.02.2026
96 Ама Диана,
21:17 09.02.2026
97 Този път
Секта Петрохан е рожба на ППДБ!
ППДБ пък са рожба на Радев.
Радев днес критикува " държавата "?!
Колко удобно да критикуваш Филанкишията, при положение, че ти си довел Шарлатаните!
21:20 09.02.2026
98 Промяна
До коментар #93 от "Гост":АЙДЕ СТИГА С ТОЗИ ПЕЕВСКИ ТАМ В ТАЗИ ОРГОЛАНИЗАЦИЯ СА ШАРЛАТАНИТЕ БЕЕЕЕ И СА БЕЗНАКАЗАНИ МУТРИ ОВЛАДЕЛИ БЪЛГАРИЯ ЮМРУК ШАРЛАТАНИ АЛАБАЛА ГРАБЕЖИ ДНЕС ВЗЕЛ ДА ГОВОРИ ДЕЖУРНИТЕ КОЙСЪСИПА ДЪРЖАВАТА РР КОЙ
21:24 09.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Промяна
До коментар #46 от "Славуца вчера твърдеше":СЛАВИ Е ПРАВ И Е С ДOЗТОЙНСТВО ЗАТОВА ПYДКРЕПЯ БОЙКО БУРИСОВ 20 ГУДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГAРИЯ И ДЕЛЯН ПЕЕФСКИ ИЗTИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ НИЕ ЧЛEНУВЕТЕ НА ГЕРП СМЕ УМНИ НАЧЕТЕНИ УБРAЗОВАНИ НЕ КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НEУKИ БОЙКУ БУРИСОВ ПАК ША ПУБEДИ И OПРАВЛЯВА СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ
Коментиран от #103
21:26 09.02.2026
101 Промяна
До коментар #93 от "Гост":ИЗТРИВАЛКА ГНУСНА СИ ТИ ЦИНИК СВЪРШИХА ВИ АЛАБАЛИЗМИТЕ МУТРИ ШАР.АТАНСКИ ВЪН БАРАБАР С МЕСИЯТА ХАХАХАХАХА ЗАЕДНО ОТ 5 ГОДИНИ БОЖКОВИ МАФИОТИ МЕТЕЖНИЦИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ БЕЗНАКАЗАНИ СТЕ ЗАЩООООООО
Коментиран от #107
21:26 09.02.2026
102 Калоян
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":Не са читави,но Слави беше в тяхното правителство и бърза да хвърли кал и да си измие ръцете.
СлаФчо да не се прави на Света вода ненапита,защото се зарече да изчегърка Баце,а само го почеса по ... и му стана Пръв васал.
21:26 09.02.2026
103 Промяна
До коментар #100 от "Промяна":ОЖООООО ТИ СИ МИСЛИШ ЧЕ КАТО НАДРАСКАШ ИЗВРАЩЕНИЯТА СИ ТУК СИ НЯКОЙ ЦИЧНО ШАРЛАТАНСКО ВЪн
Коментиран от #110
21:27 09.02.2026
104 Соросс
21:27 09.02.2026
105 Анонимен
21:29 09.02.2026
106 Промяна
До коментар #79 от "Факти":ТЕЗИ БИРИ ПРИРОДОЗАЩНИЦИ ХАХАХАХА БАНДА МУТРИ ОВЛАДЕЛИ НЕЗАКОННО ПЛАНИНАТА С ПРОТЕКЦИИГЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ И ТАКА 5 ГОДИНИ РР СЕ ПРАВИ НА ОЖИПАН КАКВА ДЪРЖАВА ЩЕ СИ ВРЪЩАШ НАЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ РР И СЕ ЗАПОЧНА РАЗГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
21:29 09.02.2026
107 Мите
До коментар #101 от "Промяна":Споко, брат!....Хапчетата и си лягай!....Утре ще си по-добре!
Коментиран от #111
21:30 09.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Промяна
До коментар #82 от "Стига":ЧЕ ТЕ СА МАФИЯТА БЕ СТИГА ПЛЕЩЕТЕ ЦИНИЗМИ БЕ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ
21:31 09.02.2026
110 Промяна
До коментар #103 от "Промяна":ВЪН ШАРАЛАТАНИНО БЕДЕН ГЛАДИН ГHУC СТЕ ФСИЧКИ И БОЙКУ БУРИСОФ ПАК ША ПУБЕДИ И КУАЛИЦИЯ СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ РР ФЛИЗА В ЗАТВОРА ЗА БОТАШ И КРАЖБИ ГНУC СТЕ БЕДНЯЦИ БОЙКУ ША ВИ ОДЕРЕ ОТНОВО
21:32 09.02.2026
111 Промяна
До коментар #107 от "Мите":КАК ДА СЪМ ДЖБРЕ КАТО ЕДНИ МУТРИ 5 ГОДИНИ ГРАБЯТ А АЗ КАКВО СЕДЯ И ГЛЕДАМ ЕДНИ СЕ СМЯТОТ ЗА ГОСПОДАРИ ТУК АЪДЕ СТИГА ВЕЧЕ
21:32 09.02.2026
112 Многодетният
Коментиран от #122
21:33 09.02.2026
113 да излезне
21:42 09.02.2026
114 Ядосан
21:49 09.02.2026
115 Зрител
21:52 09.02.2026
116 Къде са протестите,
Къде сте "правосъдие за всеки...", ама за всеки друг
Къде сте самонарекли се "Европейски журналисти...
Като самонареклите се "Национална агенция..., частна организация ще изпълнява функции на държавата за защита на национална територия. БЕЗУМИЕ
Кой ги регистрира и финансира?! Пуста ГНУСОТИЯ, няма край вече от 2020г
21:55 09.02.2026
117 Славчо
22:03 09.02.2026
118 Преди изборите
22:05 09.02.2026
119 Уфффф
Ако Искра Фидосова не им беше продала вилата си...
Истината е, че всички сме свързани помежду си по някакви знайни и незнайни пътища и канали. Колкото и да не ни се иска да е така, особено с тези, които недолюбваме ))
Така е било писано да стане и всички имаме някакъв пръст в случилото се.
22:10 09.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Факт
До коментар #112 от "Многодетният":Тези пък семейните,вместо децата им да са на училище и вечер по леглата в къщи ги раздали на несемейни чичковци по планините да ги въвеждат в духовни практики.
22:37 09.02.2026
123 Някой
22:40 09.02.2026
124 Видьо Видев
До коментар #1 от "Чалгарски":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?
Коментиран от #125
22:40 09.02.2026
125 Бай Х
До коментар #124 от "Видьо Видев":Мноо просто. Ако няма агент Буда, няма и Лама
22:48 09.02.2026
126 Зулус
22:55 09.02.2026
127 Я ходи се гръмни бе нещастник
22:56 09.02.2026
128 Aз не съм чага фен
23:07 09.02.2026
129 Анализаторски
23:08 09.02.2026
130 мда
До коментар #12 от "Този чалгарски прocтитyт на Пеевcки":Слабаците търсят политически девиденти дори там, където ги няма!
23:17 09.02.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
23:54 09.02.2026
133 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:56 09.02.2026
134 Майор Деянов
00:05 10.02.2026
135 шака зулу
00:12 10.02.2026
136 Казуар
01:28 10.02.2026
137 Този
03:14 10.02.2026