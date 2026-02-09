Новини
Слави Трифонов с остри критики към хора от ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

Слави Трифонов с остри критики към хора от ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

9 Февруари, 2026 19:55

Борислав Сандов. Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ППДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи, коментира лидерът на ИТН

Ани Ефремова

Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото „бил в добри ръце“ и той имал „пълно доверие“ на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля - сега какво ли ще каже този баща? 15-годишно дете, намерено със сплетени пръсти, застреляно в един кемпер близо до Околчица. Непрекъснато говорят за шестимата мъже, убити или самоубити, и непрекъснато пропускат факта, че всъщност един от тях е дете. Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод случая "Петрохан". Ето и още от думите на шоумена:

Борислав Сандов. Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ППДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи.
Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ако кметът Васил Терзиев и гуруто на ДБ Саша Безуханова и други подобни не ги бяха спонсорирали, те просто нямаше да има „какво да ядат“ на Петрохан и щяха да се приберат по родните си места.
Николай Денков. Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище „Космос“ в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с „естествена психотерапия“, въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца.
Бойко Рашков. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
Така като гледам, тази „високоморална общност“, наречена ППДБ, изцяло подкрепя съществуването на тази шантава организация, нарекла себе си „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
И още нещо. В момента всички журналисти от Нова телевизия, от bTV, от разни НПО организации, нарекли се гръмко „Асоциация на европейските журналисти“, мълчат, крещящо мълчат за хората от ППДБ, забъркани с тази организация. Да ви припомня ли какво изсипаха върху мен за „Капитан Андреево“, при положение че аз нямам, не съм имал и продължавам да нямам нищо общо с „Капитан Андреево“.
Ако случайно основен спонсор на тази организация не беше кметът на ППДБ Васил Терзиев, а Слави Трифонов, и подписът под разрешението не беше на Сандов, а, да речем, на Гроздан Караджов, сега новините им щяха да са пълни с моята физиономия. Този двоен стандарт в някои български медии е просто „възхитителен“. Но нещата са такива, аз не мога да променя това, но за радост има интернет, където свободно мога да показвам истината такава, каквато е.


България
  • 1 Чалгарски

    134 24 Отговор
    страхопъзльо , и той да се доотакова ! То вече място за къде , бе злобен !

    Коментиран от #124

    19:57 09.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    126 18 Отговор
    и ти ли бе...по дл о го

    19:58 09.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    87 14 Отговор
    Ако славето не беше еди какъв си орган щеше да направи правителство и Сандов нямаше да даде разрешение!

    Омръзна ми да ме занимавате с тоя случай - изпоизтрепали са се - ОК тяхна си работа! Не ме засяга! Междувремено от липса на медицина измряха повече хора ама те на са сензация.

    Коментиран от #34

    19:58 09.02.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    114 45 Отговор
    Щом тоя продажен и лъжлив нафталин плюе по ПП значи, че са читави и почтени хора!!!

    Коментиран от #15, #31, #69, #102

    19:58 09.02.2026

  • 6 от Барека

    84 4 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    Коментиран от #78

    19:59 09.02.2026

  • 8 Остри

    69 7 Отговор
    приказки от тоя ? Ама , моля , пощадете поне жертвите и техните близки !

    20:00 09.02.2026

  • 10 Горски

    42 18 Отговор
    Това нямаше да се случи и ако ти беше направил правителство когато спечели изборите. Вероятно мрежата е много по-голяма и ще трябва яко работа да се разплете. Въпросния Калушев са доста често срещани на Запад, особенно оттатък Локвата...това са модерни гурута с извратени секс нагони и честа педофилия или хомосексуализъм или и двете, но с много добър нюх за пари, печалба и пр. Те обикновенно се занимават с проблемни, шантави, зависими, но винаги БОГАТИ хора, покрай тях бедняци не виреят, не са интересни явно. Кой нормален родител - в случая и Родител 1 и Родител 2 - си дава детето за отглеждане на непознати, пък били те и добри хора?! Кой хипнотизира и зомбира родителите на тези деца? Децата и те не са малки - как не са усетили в каква "приказка" ги вкарват? Защо не са се разкарали сами? Някой яко им е сменил софтуера на всичките - райнджъри, родители, служби ... всякакви. После се сменя и хардуера.

    20:00 09.02.2026

  • 11 Ванка

    85 14 Отговор
    За Славчо са виновни опозицията от ПП-ДБ. Това наистина е смешна излагация.

    Коментиран от #52

    20:00 09.02.2026

  • 12 Този чалгарски прocтитyт на Пеевcки

    87 9 Отговор
    забрави ли, че беше в сглобка с ПП, ДБ и БСП по същото време уж да чегъртали Борисов?

    Коментиран от #130

    20:00 09.02.2026

  • 13 налюдател

    64 10 Отговор
  • 15 Хмм

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    "Стреля се без предупреждение"

    20:01 09.02.2026

    65 11 Отговор
    чалгар боклук

    20:05 09.02.2026

  • 18 Майна

    28 29 Отговор
    Радев изпя нещо фалшиво и предизборно, нямал да взима отношение, ха ха ха! Кой ги създаде?!
    ПП , къде е Асенчо?!
    Ясно е, че всички са оплетени като свински черва

    Коментиран от #25

    20:05 09.02.2026

  • 19 Пляс пляс п

    29 6 Отговор
    Пляс пляс п
    водно колело

    20:05 09.02.2026

  • 20 И по дупетата

    18 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пляс пляс п":

    И по дупетата
    пляс пляс пляс

    20:07 09.02.2026

  • 21 Трагедия

    27 4 Отговор
    Много вести са грешни. Самоубийство. Депресиращи смс . Нямали са бъдеще . Много боеприпаси. Не е експлодирала къщата. 4 коли и 5 пистолета, 1 карабина. Патрони . Помагали са . Коя ли информация е вярна. Объркване. Оплитане .

    20:08 09.02.2026

    Когато фактите говорят и боговете мълчат. А фактите при усвояването на властта от ПП/ДБ водят до нелицеприятни резултати. Ако Сандов, ако Денков, ако Рашков.... но стремежа за влияние във всички направления и промиване на детски мозъци е безкруполно злодеяние, маскирано с благопомазани идеи...

    20:08 09.02.2026

  • 23 нашмъркан чалгар

    56 10 Отговор
    ЧИБА ве мафиот!!!

    20:09 09.02.2026

  • 24 Бегай

    55 8 Отговор
    Не ме интересуваш.Противен си.

  • 25 Създаде ги Байдън в речта си в Румъния

    11 21 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Той посочи името на Кирил Петков.
    Радев къде ще отиде след като Козяк го командва?
    Подкрепи ги и сгреши.

    20:10 09.02.2026

  • 27 Пловдив

    51 14 Отговор
    Слави само ППДБ са му в главата. Пълен малоумник!

    20:11 09.02.2026

  • 29 той умее да цели в десетката

    14 37 Отговор
    много е прав в случая !!!

    20:12 09.02.2026

  • 30 604

    14 10 Отговор
    пепейсТките троляТци пянъ им излезе не само от устичкитей, ами и изотзаТдзе!!!

    20:12 09.02.2026

  • 31 ако си мислиш че

    17 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    Партията на Подлогите са читави хора значи си от силно заблудените овце!!!

    20:13 09.02.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 26 Отговор
    Всички педофили от ПП-ДБ скърбим за нашите братя. Ламата беше голям будист, с още по голям …. Ах спомени.

    20:13 09.02.2026

  • 33 славуцо

    37 7 Отговор
    я кажи ти колко хора умориха мутрите на които цял живот си слуга и кога ще чегърташ бойко с който ти НИКОГА нямало да се коалираш???

    20:18 09.02.2026

  • 34 Кажи го де

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    ...Детероден...

    20:18 09.02.2026

  • 35 Факт

    17 20 Отговор
    ПП ДБ партии на педофили

    Коментиран от #36

    20:18 09.02.2026

  • 38 Ха ХаХа

    18 3 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Това може да го коментира само педофил

    20:21 09.02.2026

  • 39 Майна

    12 7 Отговор
    Що към номер 25 пишете минуси. Че казва истината за Радев ,че Радев е подчинен на демократите , Байдън? Че той доведе Петков- двамата похвалени от Байдън за Тримороето? Това си е истината. Той каза и заяви на българите за единствения шанс на България са Петков и Асен!!? Той!

    20:21 09.02.2026

  • 40 Наглост учивдолска

    34 11 Отговор
    Тази ужасна грешка на природата - сакатото чалгарско нищожество от Учиндол отново се размърдало на дивана и раздава присъди като най-висша инстанция! КОЙ ти каза, че ПП и ДБ имат пряка вина за убийствата бе, сакато нищожество?! КОЙ?! Началниците ти Тиквата и Праесто ли?! От днешният брифинг на едни нещастници, изпратени от Къдравата Сю и много смешния МУ главен секретар, биха се засрамили и уличните псета, но те не само не се засрамиха, но лъгаха нагло и брутално, като директно нарекоха убийци мъртви хора, които не могат да се защитят! Сакатото учиндолско нищожество е повече от гаден, коварен и мръсен! Мутрите, които го пазят да му сменят редовно памперсите, а той да затвори мръсната си уста! А ако я затвори веднъж завинаиг, толкова по-добре! Впрочем, защо не ни обясни, като е "спец" по всичко, как така синът на каруцарина Хаджи Тошко Африкански с просташкия език получи за един ден лиценз за продажба на ток и хората още на другия ден получиха три пъти по-високи сметки! Французите казват за такъв като мумията: "Dix fois merde"!

    Коментиран от #87

    20:21 09.02.2026

  • 41 Голия куц охлюв пак изпълзя от дупката

    19 5 Отговор
    Си! Неприятен си пропаднал мафиот

    20:23 09.02.2026

  • 42 50/50

    4 13 Отговор
    Обратното! На брифинга на властта бе казано, че един от тези хора е споделял с близък последните месеци, че е много трудно да постигат целите си в това, което искат да правят, няма подкрепа и разбиране, липсват спонсори, може би смъртта е изход...! Никой не може да забрани на някого да не иска да живее!

    20:23 09.02.2026

  • 44 Плешо

    26 4 Отговор
    Мълчи и си седи на дивана бе, няма да сте в парламента колкото и да се напъваш. В последните години една лоша дума не си казал за бойко или за шиши, всички други са лошите

    20:24 09.02.2026

  • 45 Майна

    13 1 Отговор
    Що му се ядосвате
    Деса Радева му беше секретарка 10 години!!!
    Все хубави хора, ха ха

    20:24 09.02.2026

  • 46 Славуца вчера твърдеше

    30 6 Отговор
    Че тези хора са убити от мафията, че е екзекуция а сега обратното...има ли още поне един да вярва на този

    Коментиран от #86, #99, #100

    20:25 09.02.2026

  • 47 СТАСИ ПЛЕВЕНСКИ

    11 12 Отговор
    ПП-ДБ Е ЯСНО ЧЕ СА ВИНОВНИ СЪС ЛУЧИЯ ПЕТРОХАН АМИ ТИ БЕ ПЛЕВЕНСКИ ВЛАХ ЗАЩО СЕ ПРЕГЪРНА С НАЙ ГОЛЕМИТЕ МАФИОТИ ШИШИ И БИБИ .

    Коментиран от #50, #76

    20:26 09.02.2026

  • 48 Ха ХаХа

    9 16 Отговор
    Педоизродите от ПП ДБ на съд заради Петрохан

    20:27 09.02.2026

  • 49 Негодник!

    23 3 Отговор
    Ако не беше целият мутризиращ и чалгализиращ преход с нагнетената всеобхватна несигурност, с беззаконието и тоталната експлоатация и на природните, и на човешките ресурси, довели до разпада на образователна и здравна системи, до разпада на обществото на егоистични консуматори...
    Ако, всичко омазахте с ако!
    Провал си, Славчо! Пълен провал си!
    И си виновен за цялата мръсотия, в която натикахте хората и държавата!

    20:28 09.02.2026

  • 50 Ъхъ ъхъ

    8 10 Отговор

    До коментар #47 от "СТАСИ ПЛЕВЕНСКИ":

    А ПП ДБ не се ли прегърнаха с Пеефски и Тиквата?
    Марш на Петрохан

    20:29 09.02.2026

  • 51 фАНТОМасс

    23 4 Отговор
    Славчо , ако не се беше прегърнал със сатрапите Бойко и Делян , ти все още щеше да си що годе нормален човек ! Но....вече си дамгосан доживотно ! Дамгосан като слуга - изпълнител на Тиквено - Шопарестите мераци и желания !
    Язък !

    20:31 09.02.2026

  • 52 Ами

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "Ванка":

    То каквото и да разбъркаш точно в този случай,ПП излизат като пяна отгоре.

    20:31 09.02.2026

  • 53 Само питам

    17 4 Отговор
    Този цървул дали няма абнамент във факти.

    20:32 09.02.2026

  • 54 София

    14 0 Отговор
    Искаш да кажеш че не усещаш ДД...

    20:32 09.02.2026

  • 55 Дедо Мраз

    11 1 Отговор
    И на тая 🩼 да обясня, че НПО-та с наименование "национална агенция" ИМА. Поне пет намерих.

    20:33 09.02.2026

  • 56 отвратен

    14 3 Отговор
    Скрий се бе ,гнусак долен !! Т а ти си като дявола и сатаната в едно тяло !!

    20:34 09.02.2026

  • 57 Това коментиращият

    12 4 Отговор
    седмият труп ли е?

    20:34 09.02.2026

  • 58 сайко килър

    20 3 Отговор
    Слави , спомняш ли си кога се КЪЛНЕШЕ , че никога , ама къвсем никога , абсолютно НИКОГА няма да се коалираш с Бойко ?
    Можеш ли да помниш толкова назад ? Не беше чак толкова далече. Напъни се и си спомни какъв човек беше и какъв ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ !

    20:35 09.02.2026

  • 59 Гост

    6 2 Отговор
    За какво е заградена тази територия? Дали не са хвърляли нещо с парашути там? И тия да са част от някаква ОПГ? Чак толко ревностно пазена тази територия.... Хм.

    20:39 09.02.2026

  • 60 фАНТОМасс

    8 4 Отговор
    Остави ги тези ПП-ДБ ! Сигурно не са стока.
    Вгледай се в себе си. Опитай го. Какво ще видиш ? Човекът , който громеше неправдата , лъжата , Бойковщината лицемерието ли ? Човекът , който се превърна в една апокрифна личност , обвита в мъгла и ....
    Може би малко извинение е тази МС / Множествена склероза / , която те мачка ! Но въпреки това , можеше да си останеш борец срещу ШАЙКА и Свиня , но УВИ !

    Коментиран от #91

    20:42 09.02.2026

  • 61 Болен мозък

    9 2 Отговор
    Ако имаше деца, друго щеше да плещиш!

    20:43 09.02.2026

  • 62 Органически не го понасям

    14 3 Отговор
    Като видях тази дърта, изкривена от злоба и гримаса физиономия и в мен се разрази такъв ураган от епитети към тази нелицеприятна личност, която по никакъв начин не бих нарекъл човек, че един ден не би ми стигнал да използвам нецензурни изрази по негов адрес, но с неимоверни усилия се спирам да го направя и бих казал само, че няма как един озлобен, сакат, егоистичен, нарцис, който едно семейство не е създал по независимо, какви причини да изказва мнения за каквото и да било и те да бъдат възприети насериозно. Стой си в нафталина, никой няма нужда от теб.

    20:43 09.02.2026

  • 63 бабо Славуца

    16 2 Отговор
    я кажи за твоя Гроздан как прехвърли безвъзмездно БДЖ на Юнион-Ивкони, докато е в оставка.

    20:43 09.02.2026

  • 64 Диана

    5 5 Отговор
    Може да се подходи снизходително към мнението на Слави, който няма синове и явно нищо не разбира от деца за да говори така за бащата на убитото момче...Проблемът му е бил явно не в това, че е вярвал на когото не трябва, а в това, че не е бил осведомен за състоянието на бизнеса на Калудов /може би по-точно би било да се каже - за конфликта на Калудов с другия баща, който е "знаел" за "желанието" им да умират, значи/...Бащата явно вярва на сина си, а сина му явно вярва на Калудов...Вярва до такава степен, че застава зад него в тази ситуация, умира ЗА КАУЗА! Умира за да ни отвори очите, нашите слепи очи, в един момент, когато явно му се живее толкова много...15 годишен! Десети клас...Мир на праха му!...

    Коментиран от #82

    20:45 09.02.2026

  • 65 Абажур

    11 5 Отговор
    Къде са ти началниците?
    И те спокойно си живуркат, когато ги пазим да не се затрият!
    Ти ли плащаш на НСО, плешунгер?!

    20:45 09.02.2026

  • 66 Кучката на биг Диди

    11 6 Отговор
    Как се осмеляваш да се излизаш публично и да някакво мнение

    Коментиран от #81

    20:46 09.02.2026

  • 67 666666666666

    14 4 Отговор
    Изчезвай бе КУЦ СЕЛЯНИН. Че стане лошо още ако ни смърдиш от дивана. Наслушахме се на боклуци.

    20:49 09.02.2026

  • 68 Факти

    16 6 Отговор
    Избори идват. Мафията ще обвинява ПП-ДБ за всичко през последните 82 години терор. Нищо, че "управляваха" само година и половина общо в двата си кабинета. В кавички, защото никой не може да "управлява" с 20%, когато другите 80% ги държи мафията.

    20:49 09.02.2026

  • 69 Ццц

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    Не неса, само като ги погледнеш ПеПе и ДайБеГе са тралаласти Тралалуни и Василка кметункова наследничката на ДС и Пешо танка

    Коментиран от #80

    20:51 09.02.2026

  • 70 Факти

    15 6 Отговор
    Ако мафията, която Слави обслужва, не сечеше гората, тази организация нямаше да поиска регистрация и нямаше да съществува. Значи по логиката на Слави е виновна мафията и самия той, като част от пбслужващия персонал.

    Коментиран от #89

    20:51 09.02.2026

  • 71 Никой

    6 4 Отговор
    Кой може да спре самоубийци - това е съвремието - нямат духовност - слушат "чалга".

    Това са общи приказки - все едно да спреш пресичането на "Цариградско шосе" - с какво - с табели ли.

    Слави си приказва - в същото време "произвежда" чалга и - то младите на какво да "стъпят".

    20:52 09.02.2026

  • 72 Да ти имам самочувствието

    16 4 Отговор
    Чалгаджията от кога се превърна морален стожер на нацията! Чалгаджи ефенди, критикувай Туин Пийкс-а, ама там не смееш! Така и така няма да влезеш, ама се върни в Учин дол!

    20:53 09.02.2026

  • 73 Тоя да си гледа

    13 4 Отговор
    педофила на културата и пилонките които си показват катериците в интернет

    Коментиран от #83

    20:55 09.02.2026

  • 74 6666666666

    15 6 Отговор
    Яловия чалгар пак се изходи у селския нужник.

    Коментиран от #75

    20:56 09.02.2026

  • 75 Промяна

    9 18 Отговор

    До коментар #74 от "6666666666":

    ВСИЧКО КАКВОТО КАЗА СЛАВИ Е ТАКА

    20:57 09.02.2026

  • 76 Промяна

    6 13 Отговор

    До коментар #47 от "СТАСИ ПЛЕВЕНСКИ":

    ПО ГОЛЕМИ МАФИОТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА АМАН ОТ ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ ТУК БОЛНИ МОЗЪЦИ НА ЧЕРНОТО ВИКАТЕ БЯЛО

    20:58 09.02.2026

  • 77 Никога не съм бил фен на Слави!

    6 8 Отговор
    Но тук го аплодирам...👍!

    21:01 09.02.2026

  • 78 Ай стига ве...!

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "от Барека":

    Това е Фейк!

    21:02 09.02.2026

  • 79 Факти

    16 7 Отговор
    Тезата на Слави е, че ако ПП-ДБ не бяха насърчили природозащитниците да се борят с мафията, те сега щяха да са живи. Накратко - Слави призовава всички да наведат глава пред мафията и да не се опитват да я спрат. А най-добре да я обслужват, като него. Това е гаранция за комфиртен живот.

    Коментиран от #106

    21:02 09.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Диана

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Кучката на биг Диди":

    Наистина не обичам жените-кучки, но не ги и мразя, значи...Не знам защо си решила да се наречеш така, но фактът е, че някои хора наистина ме наричаха Диди като малка, а това показва някаква вероятност, коментарът ти да е насочен към мен...Не обичам недомлъвки и сурдинки, значи...Но...Мисля, че ако не започнем да говорим това, което мислим до никъде няма да стигнем. Аз не казвам, че съм експерт! Не съм си и помисляла, че детайлите и дори събитията са точно такива, каквито ми изглеждат, че са...Но! Аз мисля така, защото виждам нещата така от моя ъгъл. Ако всеки напише не как да намери смелост да се изкаже, а как точно и защо той самият вижда нещата така, както мисли, че са, то много бързо можем да стигнем до Истината, а само тя е важната, защото тя РАБОТИ! БСПтата ни научиха че следва удар под кръста когато говориш различно от другите, но всеки човек е различен и нормалното е и да мислим и виждаме различно от различни ъгли...Така че не бърка този, който казва искренно мнението си, бърка този, който се опитва да ни прави на стадо - БСПтата у нас...Ако ние приемаме робското си положение, никога няма да се освободим от него - нужно е да защитаваш истината, такава каквато ти я виждаш за да живеем по-добре, според мен...

    21:03 09.02.2026

  • 82 Стига

    12 3 Отговор

    До коментар #64 от "Диана":

    с тези глупости. Не разбрахте ли, че ги ликвидираха хладнокръвно, защото са засегнали финансови интереси на мафията. Разиграват тъпи сценки.

    Коментиран от #84, #109

    21:04 09.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 66666666666

    11 5 Отговор
    Най хубавото е че след 2 месеца никой няма да с спомня за теб.

    21:09 09.02.2026

  • 86 Промяна

    7 12 Отговор

    До коментар #46 от "Славуца вчера твърдеше":

    ДА СЛАВИ КАЗВА ИЗТИНАТА ЦИНИЧНИ ШАРЛАТАНИ МРЪСОТИЯТА ВИ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ ГНУС СТЕ ОВЛАДЯХТЕ ДЪРЖАВАТА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ВЪН ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИИИИИИ СЪД ЗАТВОР

    21:09 09.02.2026

  • 87 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "Наглост учивдолска":

    САКОТИТЕ ИЗВРАТЕНИ ШАР
    АТАНИ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС

    21:11 09.02.2026

  • 88 Браво Слави !

    8 9 Отговор
    Но скоро няма да се оправи тази държава. Толкова много почитатели на шарлатаните крадливи са налазили форума...ами прави са ,щом прости и крадливи като киро и Асенка могат да са на върха, значи и те могат да излазят като плужеци до някоя службица или нпо.

    21:12 09.02.2026

  • 89 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #70 от "Факти":

    КАКВА ГОРА БЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ КОЙ КОИ СА ТЕЗИ САМОНАЗНОЧИЛИ СЕ ЗА ДЪРЖОВАТА ЦИНИЦИ СТИГА БЕ ГНУСНЬЦИ ОТВРАТИЛНИ СТЕ

    21:12 09.02.2026

  • 90 Ццц

    8 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ъхъ!!!":

    Ти заработваш шорошки центове. Аз съм само данакоплатец и нема да си дам данъците на ония жендаряци с трютонетките дето надупчиха Софийските улици и ни държаха в боклука три месеца

    21:13 09.02.2026

  • 91 Промяна

    5 9 Отговор

    До коментар #60 от "фАНТОМасс":

    СВИНЯ КОЯТО ДРОСКА ТЕЗИ ГРУПОСТИ КОЛКО ЛИ СТРУВА ИЗОБЩО ЗАЩО ОБИЖДАШ СЛАВИ КАЗВА ИСТИНАТА

    21:13 09.02.2026

  • 93 Гост

    13 6 Отговор
    Най-големият предател, в новата българска история, критикува???? пеефска изтривалка

    Коментиран от #98, #101

    21:15 09.02.2026

  • 94 а щеше да чегърта

    4 5 Отговор
    оказа се, че не ГЕРБ е за чегъртане

    а едни други

    21:17 09.02.2026

  • 95 Оставка

    11 8 Отговор
    на ДС Кмета!
    И без това нищо не става от него.

    21:17 09.02.2026

  • 96 Ама Диана,

    8 0 Отговор
    Ти едно име не можеш да запомниш, седнала си фермани да развиваш. Кой е тоя Калудов , от къде се появи тоя...

    21:17 09.02.2026

  • 97 Този път

    6 11 Отговор
    Слави удари точно десетката!

    Секта Петрохан е рожба на ППДБ!
    ППДБ пък са рожба на Радев.

    Радев днес критикува " държавата "?!
    Колко удобно да критикуваш Филанкишията, при положение, че ти си довел Шарлатаните!

    21:20 09.02.2026

  • 98 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #93 от "Гост":

    АЙДЕ СТИГА С ТОЗИ ПЕЕВСКИ ТАМ В ТАЗИ ОРГОЛАНИЗАЦИЯ СА ШАРЛАТАНИТЕ БЕЕЕЕ И СА БЕЗНАКАЗАНИ МУТРИ ОВЛАДЕЛИ БЪЛГАРИЯ ЮМРУК ШАРЛАТАНИ АЛАБАЛА ГРАБЕЖИ ДНЕС ВЗЕЛ ДА ГОВОРИ ДЕЖУРНИТЕ КОЙСЪСИПА ДЪРЖАВАТА РР КОЙ

    21:24 09.02.2026

  • 100 Промяна

    1 13 Отговор

    До коментар #46 от "Славуца вчера твърдеше":

    СЛАВИ Е ПРАВ И Е С ДOЗТОЙНСТВО ЗАТОВА ПYДКРЕПЯ БОЙКО БУРИСОВ 20 ГУДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГAРИЯ И ДЕЛЯН ПЕЕФСКИ ИЗTИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ НИЕ ЧЛEНУВЕТЕ НА ГЕРП СМЕ УМНИ НАЧЕТЕНИ УБРAЗОВАНИ НЕ КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НEУKИ БОЙКУ БУРИСОВ ПАК ША ПУБEДИ И OПРАВЛЯВА СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ

    Коментиран от #103

    21:26 09.02.2026

  • 101 Промяна

    2 9 Отговор

    До коментар #93 от "Гост":

    ИЗТРИВАЛКА ГНУСНА СИ ТИ ЦИНИК СВЪРШИХА ВИ АЛАБАЛИЗМИТЕ МУТРИ ШАР.АТАНСКИ ВЪН БАРАБАР С МЕСИЯТА ХАХАХАХАХА ЗАЕДНО ОТ 5 ГОДИНИ БОЖКОВИ МАФИОТИ МЕТЕЖНИЦИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ БЕЗНАКАЗАНИ СТЕ ЗАЩООООООО

    Коментиран от #107

    21:26 09.02.2026

  • 102 Калоян

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    Не са читави,но Слави беше в тяхното правителство и бърза да хвърли кал и да си измие ръцете.
    СлаФчо да не се прави на Света вода ненапита,защото се зарече да изчегърка Баце,а само го почеса по ... и му стана Пръв васал.

    21:26 09.02.2026

  • 103 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #100 от "Промяна":

    ОЖООООО ТИ СИ МИСЛИШ ЧЕ КАТО НАДРАСКАШ ИЗВРАЩЕНИЯТА СИ ТУК СИ НЯКОЙ ЦИЧНО ШАРЛАТАНСКО ВЪн

    Коментиран от #110

    21:27 09.02.2026

  • 104 Соросс

    4 6 Отговор
    браво на пп-тата, успешно изпълняват заветите ми ..........

    21:27 09.02.2026

  • 105 Анонимен

    3 7 Отговор
    Сектата се казва ПП ДБ

    21:29 09.02.2026

  • 106 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    ТЕЗИ БИРИ ПРИРОДОЗАЩНИЦИ ХАХАХАХА БАНДА МУТРИ ОВЛАДЕЛИ НЕЗАКОННО ПЛАНИНАТА С ПРОТЕКЦИИГЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ И ТАКА 5 ГОДИНИ РР СЕ ПРАВИ НА ОЖИПАН КАКВА ДЪРЖАВА ЩЕ СИ ВРЪЩАШ НАЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ РР И СЕ ЗАПОЧНА РАЗГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

    21:29 09.02.2026

  • 107 Мите

    6 2 Отговор

    До коментар #101 от "Промяна":

    Споко, брат!....Хапчетата и си лягай!....Утре ще си по-добре!

    Коментиран от #111

    21:30 09.02.2026

  • 109 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #82 от "Стига":

    ЧЕ ТЕ СА МАФИЯТА БЕ СТИГА ПЛЕЩЕТЕ ЦИНИЗМИ БЕ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ

    21:31 09.02.2026

  • 110 Промяна

    0 8 Отговор

    До коментар #103 от "Промяна":

    ВЪН ШАРАЛАТАНИНО БЕДЕН ГЛАДИН ГHУC СТЕ ФСИЧКИ И БОЙКУ БУРИСОФ ПАК ША ПУБЕДИ И КУАЛИЦИЯ СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ РР ФЛИЗА В ЗАТВОРА ЗА БОТАШ И КРАЖБИ ГНУC СТЕ БЕДНЯЦИ БОЙКУ ША ВИ ОДЕРЕ ОТНОВО

    21:32 09.02.2026

  • 111 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #107 от "Мите":

    КАК ДА СЪМ ДЖБРЕ КАТО ЕДНИ МУТРИ 5 ГОДИНИ ГРАБЯТ А АЗ КАКВО СЕДЯ И ГЛЕДАМ ЕДНИ СЕ СМЯТОТ ЗА ГОСПОДАРИ ТУК АЪДЕ СТИГА ВЕЧЕ

    21:32 09.02.2026

  • 112 Многодетният

    9 2 Отговор
    Човека нямащ семействони деца обяснява и философства на тема бащинство и деца. Интересна симбиоза на простотия с елементи на реклама. Позор

    Коментиран от #122

    21:33 09.02.2026

  • 113 да излезне

    9 1 Отговор
    тошко маймуната да се изходи и той по въпроса!

    21:42 09.02.2026

  • 114 Ядосан

    10 3 Отговор
    Махнете го тоя идиот!!!!!!

    21:49 09.02.2026

  • 115 Зрител

    12 3 Отговор
    Славчо падна до последното ниво в мафията - превърна се в парцал за бърсане и мазане.

    21:52 09.02.2026

  • 116 Къде са протестите,

    7 4 Отговор
    Къде сте джензита, искате ли вашата си нормалност...
    Къде сте "правосъдие за всеки...", ама за всеки друг
    Къде сте самонарекли се "Европейски журналисти...
    Като самонареклите се "Национална агенция..., частна организация ще изпълнява функции на държавата за защита на национална територия. БЕЗУМИЕ
    Кой ги регистрира и финансира?! Пуста ГНУСОТИЯ, няма край вече от 2020г

    21:55 09.02.2026

  • 117 Славчо

    6 1 Отговор
    Ами ако Данито Митов, Сарафов или пък твоя човек на транспорта (блокирайки пътя за хижата примерно) си бяха свършили работата, пак нямаше да има убийства

    22:03 09.02.2026

  • 118 Преди изборите

    8 1 Отговор
    Все такива неща вадят. Миналият път беше неква фирма за крипто, която бяха обявила за измама. А после Будата сам я използваше за да се срещне със сина на Тръмп, че да го моли за санкциите на Пеевски. То ако нямаше Буда, нямаше да има и Лама.

    22:05 09.02.2026

  • 119 Уфффф

    4 1 Отговор
    Ако..ако...ако...
    Ако Искра Фидосова не им беше продала вилата си...
    Истината е, че всички сме свързани помежду си по някакви знайни и незнайни пътища и канали. Колкото и да не ни се иска да е така, особено с тези, които недолюбваме ))
    Така е било писано да стане и всички имаме някакъв пръст в случилото се.

    22:10 09.02.2026

  • 122 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #112 от "Многодетният":

    Тези пък семейните,вместо децата им да са на училище и вечер по леглата в къщи ги раздали на несемейни чичковци по планините да ги въвеждат в духовни практики.

    22:37 09.02.2026

  • 123 Някой

    6 2 Отговор
    Слави жалък си долен поми... скрий се гнидо мр,сн...

    22:40 09.02.2026

  • 124 Видьо Видев

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чалгарски":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?

    Коментиран от #125

    22:40 09.02.2026

  • 125 Бай Х

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "Видьо Видев":

    Мноо просто. Ако няма агент Буда, няма и Лама

    22:48 09.02.2026

  • 126 Зулус

    6 1 Отговор
    Когато си парцал, е завинаги.

    22:55 09.02.2026

  • 127 Я ходи се гръмни бе нещастник

    5 3 Отговор
    Ти и твоите придворни

    22:56 09.02.2026

  • 128 Aз не съм чага фен

    6 3 Отговор
    Защо не млъкнеш боклук нямаш ли страх от бога. Тези хора имат близки. МЛЪКНИ БОКЛУК

    23:07 09.02.2026

  • 129 Анализаторски

    4 8 Отговор
    Най-сетне някой да каже, че царят е гол, че ППДБ са едни мошенници

    23:08 09.02.2026

  • 130 мда

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Този чалгарски прocтитyт на Пеевcки":

    Слабаците търсят политически девиденти дори там, където ги няма!

    23:17 09.02.2026

  • 132 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    5 2 Отговор
    славка!!!

    23:54 09.02.2026

  • 133 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор
    Поне този ненормалник да не беше се изказал!

    23:56 09.02.2026

  • 134 Майор Деянов

    5 2 Отговор
    Славуца много добре знаеш и са те информирали че тия хора са набарали наркоканал на прасетата и са ги заловили в хижата и идва Баи Ху със спец отряда и филма свърши Лека и мека

    00:05 10.02.2026

  • 135 шака зулу

    5 2 Отговор
    го раздаваше хъш и революционер срещу статуквото и патриот борец за суверена а накрая какъв излезе..

    00:12 10.02.2026

  • 136 Казуар

    5 1 Отговор
    Славчо, ако не беше ти нямаше да има чалга в парламента.

    01:28 10.02.2026

  • 137 Този

    4 0 Отговор
    се опитва да си прави пиар на гърба на хората!

    03:14 10.02.2026

