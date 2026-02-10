След случая „Петрохан“: От „Да, България“ предлагат забрана за имена, имитиращи държавни институции

Внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи. Това съобщиха от „Да, България“ във Фейсбук във връзка със случая „Петрохан“.
Един от въпросите по този случай е защо е допуснато да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява, а това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции" и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества, допълниха от „Да, България“.
Повечето неправителствени организации с подобни наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая, която ще установи, че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск, посочиха още от формацията.
От „Продължаваме промяната – Демократична България“ вчера обявиха, че ще внесат в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Адаш
14:18 10.02.2026
2 провинциалист
14:18 10.02.2026
3 Мирчо
Коментиран от #12, #30
14:21 10.02.2026
4 Промяна
14:21 10.02.2026
5 честен ционист
Коментиран от #13
14:21 10.02.2026
6 дядото
14:22 10.02.2026
7 Промяна
14:22 10.02.2026
8 Домашен любимец
Коментиран от #16
14:22 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дедо
14:24 10.02.2026
11 Лицемери
Коментиран от #17
14:25 10.02.2026
12 Ами,
До коментар #3 от "Мирчо":с оръжия и без оръжия, отрядите на мафията пак ги убиха, както убиха и великия командос Алексей Петров и никой не знае кой е извършителят! В това отношение хората на Герб са много по подготвени и никой не успява да им навреди!
Коментиран от #19, #34, #44
14:25 10.02.2026
13 Холмс
До коментар #5 от "честен ционист":Едно е агенция да носи името национална друго е лотария!
14:25 10.02.2026
14 Опа
14:25 10.02.2026
15 Гост
Коментиран от #31
14:26 10.02.2026
16 Цеци
До коментар #8 от "Домашен любимец":Еее купи си пет торби цимент , пясък , чакъл и малко арматура и си направи същия "паметник" ПСА в двора бре. Тя технологията на всички съветски паментици е катто тип Панелен блок.
Коментиран от #26
14:27 10.02.2026
17 Домашен любимец
До коментар #11 от "Лицемери":Всичко е съгласувано с Посолството! Байдън обаче го няма и неговата агентура бива подложена на геноцид! В крайна сметка убитите са те и не знам в какво ги обвинявате, освен в странното им поведение и самоубийствен атентат!?
14:28 10.02.2026
18 Ти да видиш
Ако не бяхте толкова кресливи отдавна да сте в небитието. Жалко, че толкова много хора ви се хващат на крясъците.
14:29 10.02.2026
19 Монк
До коментар #12 от "Ами,":Защо мислиш че външен ги е убил! Няма следи от друга стрелба, или все още мислите че убийците дошли и без съпротива ги ликвидирали!
Коментиран от #33
14:29 10.02.2026
20 Къде
14:29 10.02.2026
21 Надежда
14:29 10.02.2026
22 бай Ставри
14:30 10.02.2026
23 ШЕФА
14:30 10.02.2026
24 Станко
14:31 10.02.2026
25 Петър Волгин - Възраждане
Случилото се в Петрохан ясно паказа до какви трагедии може да се стигне, когато държавата повери основни свои функции на НПО-та. А сещате ли се за една практика, финансирана от "Америка за България", и наречена "Заедно в час"? По тази програма се обучаваха хора, които нямаха нищо общо с образователната система. Обучението беше кратко, след което тези хора ставаха училищни преподаватели. Класически пример за изземване на функциите на държавата от чужда НПО.
Крайно време е да спрем попълзновенията на финансираните от чужбина фондации. Много искам следващото правителство да направи решителни стъпки в тази посока. В противен случай ще останем без държава."
14:31 10.02.2026
26 Домашен любимец
До коментар #16 от "Цеци":Имам такъв, даже два! Единия в двора на родовата ми къща на село, другия на вилата в лозята! Единия с будьоновка и СВТ, вторият с каска и автомат Судаев!
14:31 10.02.2026
27 кроманьонеца
14:32 10.02.2026
28 Да България деменция
14:33 10.02.2026
29 az СВО Победа 80
14:34 10.02.2026
30 ШЕФА
До коментар #3 от "Мирчо":Още по лошо,техният Министър Бойко Рашков е закрил цялата полиция в Годеч,за да могат да ходят спокойно педо..... от ПП-ДБ да си вършат мръсотиите.
14:35 10.02.2026
31 Ти да видиш
До коментар #15 от "Гост":Ами мисли, че сме дебили. И с право, като гледаш колко хора гласуват за тях все още.
14:36 10.02.2026
32 Столична община
14:40 10.02.2026
33 Ами,
До коментар #19 от "Монк":Ал. Петров да не би сам да се уби!? Докато бе жив, герберюгите бяха кротки и кандисаха на Сглобка! Убиха го и пак станаха по нагли и от Сачева! Радев ако няма собствени въоръжени сили и солидна външна подкрепа, хич не го виждам! Ако не на Околчица, хората му ще ги намирате на Бузлуджа в електромобил!
14:42 10.02.2026
34 Цацаров
До коментар #12 от "Ами,":Много е интересен свидетеля с четирите джипа! Мислиш ли че ако някой види нещо ще свидетелства в ефир и то за убийство! Много смела, да не се окаже че може да не са четири а един и не е отишъл към хижата а посока Видин!
Коментиран от #37
14:45 10.02.2026
35 ШЕФА
14:54 10.02.2026
36 Доктор
14:56 10.02.2026
37 Ами,
До коментар #34 от "Цацаров":никой не може да забранява на друг как да се самоубие и да му повдига обвинение! Вие нали сте живи и наглеете! Какво искате още от тези негодни за земен живот хора!? Учен и то не някакъв мислител, а математик и физик казва, че неспособният е способен на всичко! Хората влизат в управляващи партии като Герб и Ново начало, заемат постове, усвояват обществени поръчки и европейските пари, жените на държавата са техни, а тези хукнали по планините, уж пазят природата! В един момент, няма спонсор, никой не им обръща внимание и какво - вместо да слязат в селото и се заемат с овцевъдство, решили да извършат ритуал - протест! То и на Ботев работата е почти същата! С 200 души дошъл да освобождава България!? Величайша глупост! Можеше да е жив до раждането на Симеон Втори! Никола Обретенов, негов четник и свидетел на края му, си отива чак 1939 г.! Но, практичен човек и масон!
Коментиран от #54, #58
14:58 10.02.2026
38 3.14К
15:02 10.02.2026
39 Закон
15:02 10.02.2026
40 СТАРИ МУЦУНИ
15:02 10.02.2026
41 Абсурдистан
15:03 10.02.2026
42 То забранено бре
15:05 10.02.2026
43 Фют
15:05 10.02.2026
44 Ъхъ
До коментар #12 от "Ами,":С калашници тон камери дронове и кучета, требва да е бил Чък Норис
15:06 10.02.2026
45 актуално
15:07 10.02.2026
46 Тити на Кака
😂😂😂😂
15:11 10.02.2026
47 А дали знаят тези от "Да, България"
15:12 10.02.2026
48 Архимандрисандрит Бибиян
15:13 10.02.2026
49 ссс
15:17 10.02.2026
50 Курдо Коленков
15:17 10.02.2026
51 Баш Майстора
15:17 10.02.2026
52 Популист
15:18 10.02.2026
53 Забрана
15:19 10.02.2026
54 Макробиолог
До коментар #37 от "Ами,":От тях очевидно няма какво да искаме вече.Но е важно да се спре възможността подобни на тях да влияят на и обучават деца и млади хора.Сещаш се защо?
15:20 10.02.2026
55 Тоя Мирчев
15:21 10.02.2026
56 аааа
15:22 10.02.2026
57 Буха ха
15:22 10.02.2026
58 Цацаров
До коментар #37 от "Ами,":Въпроса тук е че ако има такива джипове едва ли свидетеля ще излезне толкова смело да го твърди! Всеки би го било страх!
15:25 10.02.2026
59 Анонимен
15:25 10.02.2026