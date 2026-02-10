Вземете 50% отстъпка за хостинг от

След случая „Петрохан“: От „Да, България“ предлагат забрана за имена, имитиращи държавни институции

10 Февруари, 2026 14:16

Един от въпросите по този случай е защо е допуснато да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи. Това съобщиха от „Да, България“ във Фейсбук във връзка със случая „Петрохан“.

Един от въпросите по този случай е защо е допуснато да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява, а това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции" и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества, допълниха от „Да, България“.

Повечето неправителствени организации с подобни наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая, която ще установи, че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск, посочиха още от формацията.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ вчера обявиха, че ще внесат в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адаш

    7 6 Отговор
    Гениално!

    14:18 10.02.2026

  • 2 провинциалист

    4 7 Отговор
    Тоя има ли в предвид институциите като "Има такъв народ"

    14:18 10.02.2026

  • 3 Мирчо

    40 4 Отговор
    Ама точно ваш министър се е подписал под регистрацията и сигурно същия им издал разрешителните за оръжия!

    Коментиран от #12, #30

    14:21 10.02.2026

  • 4 Промяна

    33 3 Отговор
    ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЪН

    14:21 10.02.2026

  • 5 честен ционист

    5 9 Отговор
    Защо "национална" да имитира държавни институции? Националната лотария нищо не имитираше.

    Коментиран от #13

    14:21 10.02.2026

  • 6 дядото

    25 1 Отговор
    поредните ухилени наглеци.налице е насилствена смърт на 5 мъже и едно дете.има власт и служби,издръжката на които ни струва твърде много.или да си свършат работата ако могат,или оставки и да вървят по дяволите.

    14:22 10.02.2026

  • 7 Промяна

    27 4 Отговор
    ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЪНМутри шарлатански вън

    14:22 10.02.2026

  • 8 Домашен любимец

    31 4 Отговор
    Късно е, Милчев! Напълно сте дискредитиран! Добре, че стана Туйн Пикс, за да отпаднат колебанията ми и с прозрачна съвест да гласувам за фракцията, която ще излъчи президента Радев! Освен това съборихте ПСА, което не мога да ви простя никога!

    Коментиран от #16

    14:22 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дедо

    20 0 Отговор
    Това не беше ли забранено още когато онзи Мечката от Бургас се опита да региститра Първа Частна Милиция , преди 30 години ?

    14:24 10.02.2026

  • 11 Лицемери

    32 2 Отговор
    От Техният министър и под активния натиск на неговата партия е била регистрирана "националната агенция" с 6-те трупа, че и другият им министър им разбисал документ за сътрудничество, а сега се правят на хахави... Опит за замитане на следи....

    Коментиран от #17

    14:25 10.02.2026

  • 12 Ами,

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мирчо":

    с оръжия и без оръжия, отрядите на мафията пак ги убиха, както убиха и великия командос Алексей Петров и никой не знае кой е извършителят! В това отношение хората на Герб са много по подготвени и никой не успява да им навреди!

    Коментиран от #19, #34, #44

    14:25 10.02.2026

  • 13 Холмс

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Едно е агенция да носи името национална друго е лотария!

    14:25 10.02.2026

  • 14 Опа

    14 0 Отговор
    Крадецът вика: дръжте крадеца

    14:25 10.02.2026

  • 15 Гост

    21 0 Отговор
    Тяхната Надежда регистрира НПО-то, с ясното разбиране, че с такова име не трябва да го регистрира. Този vол сега прави внушения, че те нямат нищо общо със случая. Дбл ли е или мисли, че целият български народ сме дбли и му вярваме?! Нещо по нормално не можа ли да измислиш, vоле?! Аман вече от наглеци!

    Коментиран от #31

    14:26 10.02.2026

  • 16 Цеци

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Домашен любимец":

    Еее купи си пет торби цимент , пясък , чакъл и малко арматура и си направи същия "паметник" ПСА в двора бре. Тя технологията на всички съветски паментици е катто тип Панелен блок.

    Коментиран от #26

    14:27 10.02.2026

  • 17 Домашен любимец

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лицемери":

    Всичко е съгласувано с Посолството! Байдън обаче го няма и неговата агентура бива подложена на геноцид! В крайна сметка убитите са те и не знам в какво ги обвинявате, освен в странното им поведение и самоубийствен атентат!?

    14:28 10.02.2026

  • 18 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Ооооххххх, колко сте ЖАЛКИ.
    Ако не бяхте толкова кресливи отдавна да сте в небитието. Жалко, че толкова много хора ви се хващат на крясъците.

    14:29 10.02.2026

  • 19 Монк

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами,":

    Защо мислиш че външен ги е убил! Няма следи от друга стрелба, или все още мислите че убийците дошли и без съпротива ги ликвидирали!

    Коментиран от #33

    14:29 10.02.2026

  • 20 Къде

    9 0 Отговор
    мога да се регистрирам като будист? Раздавали кемпери, джипки, дрончета. Може и някой пищак, и шмайзер да ми отпуснат.

    14:29 10.02.2026

  • 21 Надежда

    8 0 Отговор
    На умряла лисица се правиш

    14:29 10.02.2026

  • 22 бай Ставри

    9 0 Отговор
    Аз пък предлагам да се саморазпуснете, а след това да бъдете арестувани и сериозно разследвани. За съжаление няма от кого.

    14:30 10.02.2026

  • 23 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Вижте го Бе,вижте този мозъчен гений какви блестящи идей му идват,той е самата невинност бореща се за благото на народа.Абе олигоф..... ама те са забранени Бе,но онзи педо.... Сандов твоят съпартиец подписал само хартийки на не познати лица които са без никаква стойност.

    14:30 10.02.2026

  • 24 Станко

    1 5 Отговор
    Целата на това НПО е била , да следи и опазава терените от Натура 2000 около прохода Петрохан , където е предвидено да започне стоежа на Тунела под Петрохан за 3 милиарда , като част от Паневропейски коридор 4 , с дължина 14 километра, който ще бъде оттдаден на концесия за 30 години. НПО-то пази терените там да бъдат заграбени от фирми на Дебелян Дубайския и Бойко от Банкя.

    14:31 10.02.2026

  • 25 Петър Волгин - Възраждане

    9 1 Отговор
    "В България, както и в много други държави по света през последните десетилетия беше прилагана на практика следната неолиберална мантра: вън държавата отвсякъде, всичко трябва да се поеме от пазара и от неправителствения сектор. Така неизбирани от никого НПО-активисти започнаха не просто да съветват, ами да нареждат какво да се прави във всички сфери на обществения живот - политика, икономика, околна среда, спорт, образование, култура....
    Случилото се в Петрохан ясно паказа до какви трагедии може да се стигне, когато държавата повери основни свои функции на НПО-та. А сещате ли се за една практика, финансирана от "Америка за България", и наречена "Заедно в час"? По тази програма се обучаваха хора, които нямаха нищо общо с образователната система. Обучението беше кратко, след което тези хора ставаха училищни преподаватели. Класически пример за изземване на функциите на държавата от чужда НПО.
    Крайно време е да спрем попълзновенията на финансираните от чужбина фондации. Много искам следващото правителство да направи решителни стъпки в тази посока. В противен случай ще останем без държава."

    14:31 10.02.2026

  • 26 Домашен любимец

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цеци":

    Имам такъв, даже два! Единия в двора на родовата ми къща на село, другия на вилата в лозята! Единия с будьоновка и СВТ, вторият с каска и автомат Судаев!

    14:31 10.02.2026

  • 27 кроманьонеца

    10 1 Отговор
    Първо направете закон за Кирилицата г-н Ивайло ! Всички надписи на кафенета , магазини , улици , сгради да са на Кирилица и евентуално с малък шрифт на латиница .Срамота е , държава създателка на АЗБУКА , да изписва всичко на латиница .Г-н Ивайло , като ходиш в Гърция , всичко е гръцки нали , в Англия на английски , в Германия на немски , за Италия дори няма да споменавам . Чак след това се занимавайте с регистрациите , макар , че там си има наредба какво може и какво не може да се сложи като име на юридическо лице .

    14:32 10.02.2026

  • 28 Да България деменция

    8 0 Отговор
    Нали точно леля надка от стола, вашата надка е регистрирала " Национална Агенция ".забрави ли? Деменция? Амнезия? Хайде леля надка и сяндоф под отговорност. Ще познаеш ли при кой са получили разрешение за оръжие. Хапни си диетичното просо и мъцни.

    14:33 10.02.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Че то и сега законът го забранява, ама от ППДБ това никога не ги е спирало.....

    14:34 10.02.2026

  • 30 ШЕФА

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мирчо":

    Още по лошо,техният Министър Бойко Рашков е закрил цялата полиция в Годеч,за да могат да ходят спокойно педо..... от ПП-ДБ да си вършат мръсотиите.

    14:35 10.02.2026

  • 31 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Ами мисли, че сме дебили. И с право, като гледаш колко хора гласуват за тях все още.

    14:36 10.02.2026

  • 32 Столична община

    2 1 Отговор
    Тулупа и Прасето чрез ДАНС добре ги наиграха преди изборите тия педо..... от ПП-ДБ и БСП. Няма нищо случайно че това се случи точно сега.Затова оня е писал на майка си,усетил е че краят наближава.

    14:40 10.02.2026

  • 33 Ами,

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Монк":

    Ал. Петров да не би сам да се уби!? Докато бе жив, герберюгите бяха кротки и кандисаха на Сглобка! Убиха го и пак станаха по нагли и от Сачева! Радев ако няма собствени въоръжени сили и солидна външна подкрепа, хич не го виждам! Ако не на Околчица, хората му ще ги намирате на Бузлуджа в електромобил!

    14:42 10.02.2026

  • 34 Цацаров

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами,":

    Много е интересен свидетеля с четирите джипа! Мислиш ли че ако някой види нещо ще свидетелства в ефир и то за убийство! Много смела, да не се окаже че може да не са четири а един и не е отишъл към хижата а посока Видин!

    Коментиран от #37

    14:45 10.02.2026

  • 35 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Калушев и Иванов след закриването на РПУ Годеч получават разрешителни за оръжие от Б.Рашков, Кмета Терзиев ги спонсорира,а Сандов им дава разрешение дублиращо държавните служби.Всичко е случайно и виновни няма !!!!!!!!!!!!!

    14:54 10.02.2026

  • 36 Доктор

    3 1 Отговор
    Тази измет е много по-отвратителна от ГЕРБ.

    14:56 10.02.2026

  • 37 Ами,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Цацаров":

    никой не може да забранява на друг как да се самоубие и да му повдига обвинение! Вие нали сте живи и наглеете! Какво искате още от тези негодни за земен живот хора!? Учен и то не някакъв мислител, а математик и физик казва, че неспособният е способен на всичко! Хората влизат в управляващи партии като Герб и Ново начало, заемат постове, усвояват обществени поръчки и европейските пари, жените на държавата са техни, а тези хукнали по планините, уж пазят природата! В един момент, няма спонсор, никой не им обръща внимание и какво - вместо да слязат в селото и се заемат с овцевъдство, решили да извършат ритуал - протест! То и на Ботев работата е почти същата! С 200 души дошъл да освобождава България!? Величайша глупост! Можеше да е жив до раждането на Симеон Втори! Никола Обретенов, негов четник и свидетел на края му, си отива чак 1939 г.! Но, практичен човек и масон!

    Коментиран от #54, #58

    14:58 10.02.2026

  • 38 3.14К

    2 1 Отговор
    Най-добре да се забрани партията на Мирчев и тогава няма да има такива казуси!

    15:02 10.02.2026

  • 39 Закон

    3 0 Отговор
    Колко е тъп тоя. В закона го пише, ама тъпия не чете закони, той е над тях.

    15:02 10.02.2026

  • 40 СТАРИ МУЦУНИ

    2 0 Отговор
    ДНЕС ПО НОВА ИМАШЕ ИЗКАЗВАНЕ ЗА ПЕТРОХАН ОТ ЕДИН КРИМИНАЛЕН ПСИХОЛОГ. ПРИ ПРОВЕРКА СЕ ОКАЗА, ЧЕ СЪЩИЯТ Е БИЛ УВОЛНЕН ОТ СИСТЕМАТА. ТАКИВА ОБРАЗИ НИ БАЛАМОСВАТ...

    15:02 10.02.2026

  • 41 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Поредното доказателство, че ни управляват и диоти.

    15:03 10.02.2026

  • 42 То забранено бре

    2 0 Отговор
    Хаха та техния министер ги е разрешил онуй Надето е било министер тогава

    15:05 10.02.2026

  • 43 Фют

    1 0 Отговор
    Забрана на ППБД като организация извършваща анти държавна дейност / справка конституцията / и забрана за каквито и да било НПО. Създаване на регистър с всички НПО и хората в тях да ги видим.

    15:05 10.02.2026

  • 44 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами,":

    С калашници тон камери дронове и кучета, требва да е бил Чък Норис

    15:06 10.02.2026

  • 45 актуално

    2 0 Отговор
    На Актуално ще намерите отговорите на всичките въпроси по случая, но тук ми трият информацията. Интервю, още топло, от политически анализатор и енергиен експерт, стефан гамизов, чието лично мнение като че ли е най-близо до истината.

    15:07 10.02.2026

  • 46 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    И сега е налична такава законова забрана, ама нали суперюристите на ДС още не са прочели всички законови документи...

    😂😂😂😂

    15:11 10.02.2026

  • 47 А дали знаят тези от "Да, България"

    0 0 Отговор
    Защо НОФ стана НОК а после НОИ и колко пари изчезнаха в началото на прехода заради тези имена

    15:12 10.02.2026

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Точно па Йес Фатмакиа не требе да предлагат интелект тука! Шо обърнаха Петрохан на Потрохан или на Педербург!

    15:13 10.02.2026

  • 49 ссс

    0 0 Отговор
    Кои бяха Да България че не се сещам.

    15:17 10.02.2026

  • 50 Курдо Коленков

    0 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара! До сега къде дремахте бе?

    15:17 10.02.2026

  • 51 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    То и сега е забранено,но може ако си симпатичен Лама педофил

    15:17 10.02.2026

  • 52 Популист

    0 0 Отговор
    Браво Мирчев!Да се забрани и смъртното наказание в България със закон! Пак за тебе ще хвърля гласът си!

    15:18 10.02.2026

  • 53 Забрана

    1 0 Отговор
    На всякакви НПО - та.

    15:19 10.02.2026

  • 54 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами,":

    От тях очевидно няма какво да искаме вече.Но е важно да се спре възможността подобни на тях да влияят на и обучават деца и млади хора.Сещаш се защо?

    15:20 10.02.2026

  • 55 Тоя Мирчев

    3 0 Отговор
    е уникален нефел!

    15:21 10.02.2026

  • 56 аааа

    3 0 Отговор
    Тези още ли не са арестувани и подведени под отговорност за финансиране и политически чадър на педофилска мрежа и сепаратистки отряди? Това ли ви е "борбата срещу мафията"?

    15:22 10.02.2026

  • 57 Буха ха

    0 0 Отговор
    Аз внасям предложение със закон да се забранят убийствата и изнасилванията. Трябва сегашният закон да е по-ясен

    15:22 10.02.2026

  • 58 Цацаров

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами,":

    Въпроса тук е че ако има такива джипове едва ли свидетеля ще излезне толкова смело да го твърди! Всеки би го било страх!

    15:25 10.02.2026

  • 59 Анонимен

    2 0 Отговор
    Извратена България и Партията на Педофилите първо да спрат да финансират педофилски секти

    15:25 10.02.2026

