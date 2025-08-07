Новини
ДБ: Недопустимо е МС да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на НС

7 Август, 2025 13:14 697 13

Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, е белязана от смущаваща липса на процедури, критерии и контрол

Мария Атанасова

През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на „Да, България“ в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти.

Това пише в официална позиция от страна на "Да, България" по повод предложението на Министерски Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия да бъде одобрена от Народното събрание. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

"Инициирахме искания за безвъзмездно прехвърляне, където е целесъобразно и в обществена полза, на десетки държавни имоти към общини в цялата страна. Настоявахме за повече прозрачност, ясни критерии за определяне на „отпаднала необходимост“, за гаранции, че всяка продажба ще бъде осъществена след провеждане на прозрачни търгове и определяне на начална цена по методика, съобразена с реалностите на пазара.

Най-смущаващо е отсъствието в този процес на сътрудничество между държавата и българските общини, което доведе до абсурдната ситуация, в която Министерският съвет и МРРБ с изненада научиха, че една отпаднала необходимост за държавата може да се окаже нужда за общините и гражданите. Особено когато става въпрос за имоти в градски и общински центрове, които могат да бъде използвани за училища и детски градини, паркове, улици, културна инфраструктура, спортни съоръжения и други. Никой не се е сетил да попита местната власт.

„Да, България“ настоява, вместо да абдикира от отговорност и да я прехвърля на парламента, Министерският съвет да актуализира списъка на имоти - държавна собственост с отпаднала необходимост, след:

1. Провеждане, със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България, на задълбочени консултации с представители на местната власт за безвъзмездно прехвърляне на имоти, които да бъдат използвани за общински нужди;

2. Публикуване на подробни критерии за определяне отпаднала необходимост на имоти – държавна собственост, както и мотиви за включване в програмата за всеки имот;

3. Публикуване на подробна методика за определяне на начална цена за тръжните процедури;

4. Публикуване на данните в отворен формат с цел по-лесен анализ, повишена прозрачност и широка обществена информираност".


  • 1 Вашето мнение

    9 2 Отговор
    Прехварлете му някой грант на тоя, че огладня та се не трае.

    13:22 07.08.2025

  • 2 УРА,, УРА

    1 4 Отговор
    Когато гербаджиите не умеят(а то е винаги) да се справят с приходите в бюджета посягат на пенсии, майчински, детски надбавки, замразяват доходи, а сега са решили да разпродадат държавата бе да питат никой. Спре ли някой тези им мераци няма начин да не вдигнат данъците. Така че да очакваме "приятни изненади" около края на есента.

    13:29 07.08.2025

  • 3 По списъка с тея 4400 държавни имоти

    2 0 Отговор
    Да почват да ги продават, щото един комин във Пирогов съм си харесал. Ще го правя космодрум

    13:33 07.08.2025

  • 4 700 000 държавни търтеи

    3 1 Отговор
    си прехвърлят топката!

    13:33 07.08.2025

  • 5 Да има да взема

    2 0 Отговор
    Нищо не трябва на Национално сдружение на общините в Република България да се прехвърля.

    13:35 07.08.2025

  • 6 Както

    4 1 Отговор
    винаги - всички в л... , а те в "бяло" ! Ни отговорност , ни морал , ни срама !

    13:35 07.08.2025

  • 7 Прасетата в парламента ще решат проблема

    2 3 Отговор
    На боко , пиши , шиши и сие .....ще откраднат каквото има и ни чул ни видял !!!!! То и къщи трябва да се купят и за шкафа мазнинката да стане голяма !!!!!!

    13:47 07.08.2025

  • 8 Бре Мирчев

    2 0 Отговор
    Колко повече прозрачно го искаш?? Правителството вкарва списъка в НС, където сте и вие и останалите айдуци, да си чешете езиците. Ако не го бяха вкарали, щеше да ревеш, че еднолично решават и вие нищо не знаете. Каквото и да стане, вие все ревете, все Бойко, Шиши и Путин ви са виновни!

    14:03 07.08.2025

  • 9 Мдаа

    1 1 Отговор
    Горките олигарси. Тъкмо се бяха настървили, да грабнат апетитните държавни имоти.

    14:04 07.08.2025

  • 10 Майора

    3 0 Отговор
    Ало Мирчев , вие ходихте ли из страната да видите в какво състояние да имотите? И общините с какви средства разполагат че да възстановяват полуразрушени и запустели сгради! Айде спрете се с вашия популизъм , вие освен да вредите друго не правите!

    14:05 07.08.2025

  • 11 разпад на материята

    0 0 Отговор
    Как в заглавието на изказване на Мирчев не присъства думата Борисов? Мирчев да не е болничък нещо?

    14:11 07.08.2025

  • 12 Тома

    2 1 Отговор
    Желязков чака татко му боко тиквата да му каже какво да прави.

    14:12 07.08.2025

  • 13 да бе

    0 0 Отговор
    това шиле мителяво нее ли отпуска - или е под аренда по такива измислени сайтчета

    14:24 07.08.2025

