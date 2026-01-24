Новини
ПП отива на избори с ДБ, но без изключените от партията в общите листи. Подкрепя Бойко Рашков за служебен шеф на МВР

ПП отива на избори с ДБ, но без изключените от партията в общите листи. Подкрепя Бойко Рашков за служебен шеф на МВР

24 Януари, 2026 17:40, обновена 24 Януари, 2026 18:42

Ние искаме справедлива България с високи доходи, добро образование и здравеопазване, държава, в която няма работещи бедни“, каза Василев

Мария Атанасова

"Продължаваме промяната" ще участва в извънредните парламентарни избори с цел разграждане на завладяната държава. Партията се обявява за силна България в силна Европа". Това заяви пред журналисти лидерът на партията Асен Василев.

„Най-важното нещо в момента е каква България искаме да построим. Едно поколение отдаде силите и живота си България да бъде напълно интегрирана в ЕС. Оттук нататък трябва да започне дискусията коя е следващата голяма цел на страната в тази сложна обстановка. Ние искаме справедлива България с високи доходи, добро образование и здравеопазване, държава, в която няма работещи бедни“, каза Василев.

Според него в международен план България може да стане богата е, ако ЕС се погрижи за своята сигурност.

„Федерализация на ЕС. ЕС трябва да има обща армия, с която да се защити“, смята той.

От „Продължаваме Промяната“ заявяват, че осъзнават преломния политически момент на предстоящите предсрочни парламентарни избори и правото на свободните хора да определят бъдещето на България.

Партията отчита необходимостта от "разграждане на корупционния модел на завладяната държава, чрез реформа на съдебната власт и антикорупционни политики"; И вярва, че само конкурентна, иновативна и пазарна икономика са двигатели за повишаване на благосъстоянието на българските граждани; Посочват, че отчитат необходимостта Европейският съюз сам да се грижи за сигурността и отбраната си.

От "Продължаваме промяната" са решили да участват в извънредните избори за народни представители "с цел демонтиране на корупционния модел на завладяната държава, чрез законодателни промени, гарантиращи свобода и справедливост".

От „Продължаваме Промяната“ се обявяват за „Силна България в силна Европа“.

Оттам заявяват, че са решили да участват в предсрочните избори за народни представители в коалиция с партиите от „Демократична България“, като дават мандат на Изпълнителния съвет на партията за сключване на коалиционно споразумение до 31.01.2026 г., но при следните условия:

- Запазване на съотношението и разпределението на членовете на СИК и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г.;

- Недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията;

- Привличане на активни представители на гражданското общество и младежи от протестите за кандидати за народни представители.

В 51-ото НС от парламентарната група бяха изключени двама депутати - Явор Божанков и Даниел Лорер. Друго знаково лице - Лена Бориславова, обяви, че по нейно лично решение няма да присъства в кандидат-депутатските листи, припомни БНР.

От думите на Василев днес стана ясно, че външнополитическите приоритети, които ще заяви Румен Радев в предстоящата предизборна кампания, ще са решаващи за евентуално сътрудничество с неговия проект:

"Когато Румен Радев провеждаше антикорупционна политика, ние го подкрепихме. Когато той започна да провежда политика, която беше срещу интересите на България - защото интересите на България в този момент бяха - всяка една държава в Европа да може да определя собствения се път, а не чужди танкове да влизат на нейна територия и да ѝ казват в кои съюзи може да членува и в кои съюзи не може да членува, тогава ние много ясно заявихме нашата позиция отново. Така че всички тези въпроси не съм към нас. Те са към Румен Радев".

ПП ще подкрепи назначаването на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи в бъдещото служебно правителство, каза още Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    45 13 Отговор
    ППДБлгбт+ се разпада както и любимият им ес. Днес кокорчо вече се изпусна, ние сме за федеррализация. Което значи обезличаване на България. Тоя ще се изхрачи и върху език и памет и род и всичко.

    Коментиран от #5

    17:45 24.01.2026

  • 2 Европейца

    51 8 Отговор
    Пак същото от шарлатаните. Празни приказки и клишета. Нула съдържание. Капацитета на тези е колкото на обитателите на клиниката в Курило. Нямам идея колко трябва да си ограничен да симпатизираш на тази сбирщина

    Коментиран от #6

    17:46 24.01.2026

  • 3 Костов

    38 4 Отговор
    При положение, че ппдб ще имат максимум 12 депутата, тия ще се избият за листите. Разпад в лгбт+ коалицията.

    17:46 24.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    31 8 Отговор
    Април месец войната в Украйна свършва а Урсула си заминава.Какво ще правят тогава ПП и ДБ като всички останали партии в парламента ще са тръмписти

    Коментиран от #34

    17:46 24.01.2026

  • 5 Европейца

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Спокойно, фатмака ще им вземе поне половината гласове

    17:47 24.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    28 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европейца":

    Има една шайка от около 100 000 прайдаджии, майцепродавци,нпо-труженички, които са им твърди привърженици.

    Коментиран от #8

    17:49 24.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    22 9 Отговор
    В ЕС на Урсула България винаги ще е бедна и ограбвана от Райха.

    Коментиран от #60

    17:49 24.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    33 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    В София има много млади хора на хранилка в НПО та на Сорос.

    Коментиран от #25

    17:50 24.01.2026

  • 9 Хе!

    32 4 Отговор
    Сутринта генерал Атанасов изключи напълно Радев като евентуален съюзник в каквото и да е, понеже бил човек от Кремъл! ДБ са готови да се съешат пак с Герб, че те са за европейско развитие! ПП трябва да се раздели с тях, защото хората гласуват за ПП, а получават ДБ! ДБ е стара мафия, интересува ги само личния им бизнес и Асен Василев отлично знае това!

    17:51 24.01.2026

  • 10 Досетихте

    22 3 Отговор
    Се че хората на Иван Костов -- джобния генерал Анастасов с измисления юрист Христо Иванов постоянно предлагащи сглобка с Тиквата от Банкя и плюващи денонощно Румен Радев ви Пречат

    17:53 24.01.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    35 3 Отговор
    Колко трябва да си пропаднал, за да гласуваш особено за ДБ!!!
    ПП са глупави крадци да речем... ДБ обаче са и майцепродавци!!!

    А е хубаво българския роб да чуе, че след като му унищожиха историята
    След като му унищожиха валутата
    Сега следва следващата стъпка - да унищожат и държавата!
    Последната стъпка е да ви заличат и езика и да изчезнете!

    Коментиран от #13, #19

    17:54 24.01.2026

  • 12 Банцко

    21 4 Отговор
    Демоните на България Иван Костов Ахмед Доган и Бойко Борисов

    17:55 24.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    25 3 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    ППДБ са едно общо, тия заедно са впрегнати да продадът род, родина, език и памет.

    17:57 24.01.2026

  • 14 Любопитен

    20 1 Отговор
    Дано не влезете в парламента. Вие сте нещо като либералния Жан Виденов...

    Коментиран от #17

    17:57 24.01.2026

  • 15 Шизи Мизи

    22 1 Отговор
    Говорят за България, а ще работят за закриването ѝ. Скрийте се!

    17:58 24.01.2026

  • 16 Боко

    21 2 Отговор
    Май парламента ще е без тия подлоги…

    17:58 24.01.2026

  • 17 ама

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Любопитен":

    той беше от вашите хора....

    17:58 24.01.2026

  • 18 Тези не ги броят

    15 2 Отговор
    за живи.

    17:59 24.01.2026

  • 19 По спокойно

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Голямо шубе ви гони бе другаре! Знаем, че сте винаги верни на партията, но тя дали ще прескочи 4%?! Знаем, че ще се прикачите към пРезидента.

    18:02 24.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    11 19 Отговор
    Великият българин, големия държавник, строителят на съвременна България, Бойко Борисов за пореден път ще спечели изборите. Боташа в затвора, Шишко вицеоремиер и Министър на външните работи.

    18:06 24.01.2026

  • 21 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    16 1 Отговор
    Трите условия:
    1- Задължително в розови прашки.
    2- Задължително да членуват в някоя ЛГБТ.
    3- Задължително след изборите...всички на екирисаж,...поне да има някаква полза

    18:07 24.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    Лодкарите са аут без розовите понита.

    18:07 24.01.2026

  • 23 Симпатизант

    1 17 Отговор
    ППДБ трябва да се представят силно на изборите през април. Това е поредният шанс за съдебна реформа и пресушаване на корупционното блато.

    18:09 24.01.2026

  • 24 Промяна

    4 2 Отговор
    А АЗ ИСКАМ ВЪН НА САБОТАЖНИЦИТЕ ЗАКОННОСТ ОТГОВОРНОСТ ДЕМОКРАЦИЯ

    18:10 24.01.2026

  • 25 Сигурно

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ...им завиждаш ,че не се ,,хранят" в твоите заведения ли?
    Ами прави са...
    Гладни ще умрат докато ги...НАМЕРЯТ...

    18:10 24.01.2026

  • 26 Само,

    7 1 Отговор
    Каква заинтересованост към речта на Асан, една госпожа от зад много любопитно си гледа телефона. .,Много са зле

    18:11 24.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    ПП и ДБ искат федерализация на ЕС и обща европейска армия което значи край на Българската държава.Трябва да бъдат съдени за държавна измяна.

    Коментиран от #61

    18:14 24.01.2026

  • 28 ежко

    10 1 Отговор
    Василев, хубаво искаш,ама не можеш да го осъществиш!Видяхме ви какво можете!Тези работи не стват с навеждане пред Урсулите!А вие само и единствено това владеете!Да не говорим,че управлявахте и там ви се видя "моженето"!

    18:17 24.01.2026

  • 29 Горски

    7 0 Отговор
    Нека хора като този опуления , по пеньоари, с разпуснат морал да не се изказват! Хахаха , а вие кви ги държахте последните години с тях ,освен да изперете айдуците и да лапате заедно? Асенчо минава за умен мъж,дори и за тарикат от най-висока степен,а е надрънкал куп глупости и лъжи.Може би защото така иска Господарят му. Да,бе Асенка ,ти като се появи БГ - то беше много богата.Нали казвахте ,пари има ,но не се разпределяли правилно.Е вие ги разпределихте правилно с дупка от 18 млрд и куп заеми .А и 9 млрд изчезнаха в първите 9 дни на редовното ви правителство ей така в суматохата .Крадлив розов гущер.Докога ще лъжеш хората? Направихме ви 7 нови моста на Дунав, 3 тунела под Шипка, 4 чисто нови магистрали София-Шумен, най-големия завод за електромобили в Европа... А всъщност откднахме за 5 работни дни толкова милиарда, колкото гербавите и шишавите крадяха за цяла година! Помните ли?

    18:24 24.01.2026

  • 30 Кой какво

    5 1 Отговор
    Тия смешници уж ще разграждат модела завладяна държава,но вече разграждат собствената си коалиция,

    18:24 24.01.2026

  • 31 Вяра

    6 1 Отговор
    Кат вдигате доходите, двойно повече се вдига инфлацията и цените и става много по лошо, глупаци такива. За да подобрите стандарта на живот на българите вдигнете им доходите, но без да вдигате двойно повече цените, иначе файда йок.

    18:25 24.01.2026

  • 32 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Айдееее евроатлантетата бегом в резерва и стягайте мешките.Сега ще видите кон боб яде ли!

    18:25 24.01.2026

  • 33 ново представление

    2 8 Отговор
    Eй,много копейки се подвизават и злобеят денонощно тук.ПП/ДБ не са най-доброто,но от тях по добро няма на политическият небосклон.Ще имат изненадващо много гласове ,но недостатъчни.А другото,другото другари е пак от същото.Внимателен анализ показва,че има удивителен синхрон между Борисов,Радев и Пеевски.Останалото е театър за наивници.

    Коментиран от #38, #51

    18:29 24.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ей хемороид не ползвай ник-а!Ходи си гледай селската гостилница!Келнер ск@пан!Марш да претоплиш манджата,че иначе няма Евроцентове!

    18:29 24.01.2026

  • 35 Машала

    1 0 Отговор
    Тралалан Костуулу съсипа армията заради ЕС, Тралалун Кокорчоулу ша я възстановява. А пари от къде? То не става с Ефки само, трябва и да се произвежда, ама ресурсите за това струват пари. А га немаш пари ша бауцаш кът кокорча

    18:33 24.01.2026

  • 36 Фантастика

    5 2 Отговор
    ПП - Пълен Провал отива на избори в коалиция с ДБ - Дебел Бръмбар!

    18:34 24.01.2026

  • 37 Факти

    1 1 Отговор
    Изненадан съм, че ПП открито говорят за федерализация на ЕС. Аз отдавна съм фен на тази идея, но тя би уплашила някои избиратели. У нас хората са обсебени от идеята за независимост, която е просто илюзия. Само централизация на властта в ЕС може да отговори на предизвикателствата на САЩ и Китай, които са единни държави с централна власт и действат много по-бързо от нас. Ние в ЕС сме болезнено свободни и децентрализирани и не може да свършим никаква работа от безкрайни срещи и бюрокращина. ЕП и ЕК трябва да имат много по-голяма власт. Председателят на ЕК трябва да има много по-голяма власт. Всички трябва да се откажем от част от своята независимост в името на единна и силна Европа. Иначе пак ще сме принудени да се откажем от нашата независимост, но в ползата на САЩ и Китай. По-добре сега да направим малка саможертва сами, отколкото в бъдеще да ни принудят да направим голяма саможертва. САЩ и Китай искат да ни разцепят, за да няма трети конкурент на световната сцена. Голям трън сме им в очите, защото ЕС има втората икономика и третото население в света. Това е огромна сила, която е пречка за САЩ и Китай по пътя към световна доминация.

    18:35 24.01.2026

  • 38 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "ново представление":

    ПП и ДБ влачат България в пропастта заедно с Райха.

    Коментиран от #40

    18:36 24.01.2026

  • 39 ТИР

    3 1 Отговор
    Ако за Възраждане работеха телевизиите и правеха ала балите като вас щяха да имат над 120 места.....

    18:38 24.01.2026

  • 40 ново представление

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Последния Софиянец":

    Нови тъпотии изречени от последният лъжец и манипулатор на дребно.

    18:41 24.01.2026

  • 41 Дебатът

    2 0 Отговор
    Костадинов-Радрев,ще бъде решаващ!

    18:45 24.01.2026

  • 42 Хаха

    2 2 Отговор
    ЛГБТ oтрепки Божанков и Лорер, вън от листите. Вън от Ес и Нато.

    18:46 24.01.2026

  • 43 Българин .Продължаваме простотията

    3 1 Отговор
    Д.Б. ИЛИТЕ са винаги заедно да направят мизерия!

    18:47 24.01.2026

  • 44 Отива

    0 0 Отговор
    на м.......

    18:48 24.01.2026

  • 45 си дзън

    0 1 Отговор
    На предстоящите избори демократичните ,про- европейски партии и коалиции ще имат пълно мнозинство. Народа вижда кой работи за него и за стабилност.
    ИТН ( ИМА ТАКЪВ НАРОД) - 19.1%
    ГЕРБ- 18.5%
    ДПС- 11.4%
    ВЪЗРАЖДАНЕ- 8.2%
    Р.Р.- 7.3%
    ПП-ДБ - 6.5%
    МЕЧ- 4.4%
    Тези влизат в парламента а мощната и стабилна тройна коалиция ИТН- ГЕРБ-ДПС ще има квалифицирано мнозинство от над 170 народни представители.

    Коментиран от #48

    18:48 24.01.2026

  • 46 При бариера 15%

    0 1 Отговор
    Влизат само Възраждане и Радев!

    18:49 24.01.2026

  • 47 Фалшиви

    2 0 Отговор
    Сте ,и пенюара да си съдереш все тая ,пак ще си останете фалшиви

    18:50 24.01.2026

  • 48 Тошко

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "си дзън":

    ти ли си?

    18:50 24.01.2026

  • 49 Какви са ви условията за...

    1 0 Отговор
    Какви са ви условията за атмосферното налягане, силата на гравитацията, нивото на слънчевата активност?

    18:56 24.01.2026

  • 50 Румен

    0 1 Отговор
    МВР министър ще е Румен!

    18:59 24.01.2026

  • 51 Всъщност,

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "ново представление":

    ДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи,
    крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...

    Коментиран от #55

    18:59 24.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Отивате

    3 0 Отговор
    в историята !

    19:01 24.01.2026

  • 54 ?????

    1 0 Отговор
    Т.е. сте за всичко хубаво и против всичко лошо?
    Все пак това го няма никъде.
    Така че за кой ще е хубавото и за кой лошото?
    А?

    19:02 24.01.2026

  • 55 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Всъщност,":

    А ГЕРП ИМА ТВАРД ЕЛЕКТОРАТ ОТ 500 ХИЛЯДИ ИТН 400 ХИЛЯДИ А ДПС 300 ХИЛЯДИ НЕМА СЕ ПЛАШИШ

    19:03 24.01.2026

  • 56 ОСТАНАХМЕ БЕЗ ЕВРОАТЛАНТИЦИ

    0 0 Отговор
    Лоша работа.

    19:03 24.01.2026

  • 57 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Бойко Рашков с пуделите с пачките

    19:03 24.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Факт:

    0 0 Отговор
    Рашков беше Директор на Следствието през 90-те години, когато мутрите си правеха, каквото си поискат...

    19:06 24.01.2026

  • 60 Глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    България е на 5 място в ЕС по икономически растеж. Румъния, Унгария и Словакия са зле и извън еврозоната. Така че не разправяй врели некипели.

    19:06 24.01.2026

  • 61 Ник

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    А ти какво искаш да станем губерния на русия ли без армия

    19:09 24.01.2026

