ПП отива на избори с ДБ, но без изключените от партията в общите листи. Подкрепя Бойко Рашков за служебен шеф на МВР

"Продължаваме промяната" ще участва в извънредните парламентарни избори с цел разграждане на завладяната държава. Партията се обявява за силна България в силна Европа". Това заяви пред журналисти лидерът на партията Асен Василев.
„Най-важното нещо в момента е каква България искаме да построим. Едно поколение отдаде силите и живота си България да бъде напълно интегрирана в ЕС. Оттук нататък трябва да започне дискусията коя е следващата голяма цел на страната в тази сложна обстановка. Ние искаме справедлива България с високи доходи, добро образование и здравеопазване, държава, в която няма работещи бедни“, каза Василев.
Според него в международен план България може да стане богата е, ако ЕС се погрижи за своята сигурност.
„Федерализация на ЕС. ЕС трябва да има обща армия, с която да се защити“, смята той.
От „Продължаваме Промяната“ заявяват, че осъзнават преломния политически момент на предстоящите предсрочни парламентарни избори и правото на свободните хора да определят бъдещето на България.
Партията отчита необходимостта от "разграждане на корупционния модел на завладяната държава, чрез реформа на съдебната власт и антикорупционни политики"; И вярва, че само конкурентна, иновативна и пазарна икономика са двигатели за повишаване на благосъстоянието на българските граждани; Посочват, че отчитат необходимостта Европейският съюз сам да се грижи за сигурността и отбраната си.
От "Продължаваме промяната" са решили да участват в извънредните избори за народни представители "с цел демонтиране на корупционния модел на завладяната държава, чрез законодателни промени, гарантиращи свобода и справедливост".
От „Продължаваме Промяната“ се обявяват за „Силна България в силна Европа“.
Оттам заявяват, че са решили да участват в предсрочните избори за народни представители в коалиция с партиите от „Демократична България“, като дават мандат на Изпълнителния съвет на партията за сключване на коалиционно споразумение до 31.01.2026 г., но при следните условия:
- Запазване на съотношението и разпределението на членовете на СИК и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г.;
- Недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията;
- Привличане на активни представители на гражданското общество и младежи от протестите за кандидати за народни представители.
В 51-ото НС от парламентарната група бяха изключени двама депутати - Явор Божанков и Даниел Лорер. Друго знаково лице - Лена Бориславова, обяви, че по нейно лично решение няма да присъства в кандидат-депутатските листи, припомни БНР.
От думите на Василев днес стана ясно, че външнополитическите приоритети, които ще заяви Румен Радев в предстоящата предизборна кампания, ще са решаващи за евентуално сътрудничество с неговия проект:
"Когато Румен Радев провеждаше антикорупционна политика, ние го подкрепихме. Когато той започна да провежда политика, която беше срещу интересите на България - защото интересите на България в този момент бяха - всяка една държава в Европа да може да определя собствения се път, а не чужди танкове да влизат на нейна територия и да ѝ казват в кои съюзи може да членува и в кои съюзи не може да членува, тогава ние много ясно заявихме нашата позиция отново. Така че всички тези въпроси не съм към нас. Те са към Румен Радев".
ПП ще подкрепи назначаването на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи в бъдещото служебно правителство, каза още Асен Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
