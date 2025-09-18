Ресурсите на ПП-ДБ не стигат, за да могат те да представляват функционална и достатъчно силна алтернатива на статуквото. Това обясни пред БНР политологът проф. Огнян Минчев. "Позицията на ПП е позиция на гол радикализъм. ДБ си дава по-трезва сметка и оценка на ситуацията".

Минчев не възприема и останалите опозиционни партии като алтернатива.

"Възраждане", "Величие" и МЕЧ са политически сили, обслужващи интереса на Москва в България".

Политическата криза в България продължава, макар и в по-различен формат, обобщи политологът.

"Тя започна през 2020 година. Целта беше да бъде сменено статуквото на управление, което стартира с първата победа на ГЕРБ от 2009 година и продължаваше до 2020 година.

След като т.нар. сили на промяната опитаха алтернативни коалиции и не успяха, вторият им опит беше свързан с т.нар. сглобка, където привлякоха както ГЕРБ, така и ДПС с Делян Пеевски, в едно общо конституционно мнозинство, като разчитаха на това, че ще диктуват на силите на статуквото какво да правят срещу услугата да ги легитимират обратно във властта.

Силите на статуквото - в лицето на ГЕРБ и ДПС, победиха в премерването на силите с ПП-ДБ. Сглобката се оказа един добър легитимационен механизъм.

В момента виждаме предимно ПП, опитващи се с традиционните за тях средства-публични протести, отново да сложат на дневен ред проблема за радикалната обществена промяна срещу статуквото, но с много по-малко ресурси, с изхабена собствена легитимност и при едно статукво, където ДПС и Пеевски са много по-мощни.

Въртим се в един порочен кръг, при който силите на статуквото, макар и в един променен баланс, отново доминират на сцената. Те са подсилени по специфичен начин и от активизиращите се позициите на проруските партии".

ПП-ДБ не трябва да правят политически или социални анализи, а на базата на направените вече анализи да изготвят политическа стратегия, която да е успешна, отбеляза Огнян Минчев в предаването "12+3".

"За съжаление, не виждаме това. Чуваме оплаквания и радикализация, която сама по себе си не е нещо лошо – чрез публични протести често се променят съществени неща в добра посока, но ние опитваме това многократно, а не виждам как тази мобилизация на публичен протест ще съумее да промени нещата на институционално равнище.

С гол радикализъм не се променят обществата, особено когато нямаш обществено мнозинство, с което да наложиш своята теза. Трябва да бъдеш достатъчно интелигентен и опитен политически, за да можеш със своята собствена подкрепа, която не е голяма, да направиш определени промени в обществото. Тази стратегия не е я виждам".

Виждаме обаче продължаване на фрагментацията на политическата система, обясни политологът.

"От една страна, имаме правителство, което засега не може да бъде свалено, но то става все по-крехко, като се има предвид, че и от страната на руското влакче, и от другата страна – на демократичната проевропейска опозиция, виждаме изкопаване на пропасти, а не възможности за сътрудничество на тези политически сили, които трябва да гарантират европейския избор на България и нейното съществуване на институционално стабилна страна".

Той не очаква да мине и днешният вот на недоверие към правителството.

"Но резултатът от това ще бъде по-нататъшна радикализация, отчуждение и на практика - загуба на възможности да се използват по-гъвкаво относително малкото възможности, които в момента съдържа българската политическа система в посока на стабилизация и реализация на тези цели, които си поставя ПП-ДБ с този вот и които са легитимни".