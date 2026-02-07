Бащата на Сияна създава Гражданско движение "Сияние"

Бащата на Сияна Николай Попов създава Гражданско движение “Сияние", съобщи самият той.
ФОКУС публикува позицията му без редакторска намеса:
Наясно съм с вашите очаквания.
Срещите, съобщенията, обажданията, стиснатите ръце ми дават сила и воля да продължа.
Гражданското движение ще се нарича "Сияние“. В него ще участват експерти и млади хора, които имат желание да работят безвъзмездно за истинска промяна.
Някои от основните цели и задачи пред нас ще бъдат:
1. Мащабна съдебна реформа, основана не на принципа "стани да седна“, а на реална промяна на системата и осигуряване на бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване.
– Тотална реформа на ВСС и прекратяване на политическите квоти и намеса.
– Слагане на край на изтеклите мандати.
– Създаване на закон и институт за вещите лица, който да допуска и международни експерти от всички области.
– Край на манипулациите чрез експертизи и поръчкови заключения.
– Реални присъди за тежки престъпления.
– Защита на жертвите, а не на извършителите.
– Държава, която стои зад гражданите си, а не срещу тях.
2. Здравна реформа в пълен мащаб.
– Спиране на фалшивите хоспитализации.
– Реформа в спешната помощ.
– Изграждане на детски болници във всички областни градове.
– Строг контрол върху НЗОК и спиране на изтичането на милиарди.
– Децата да се лекуват в модерни болници в България, а не да бъдат принуждавани да търсят спасение в чужбина.
3. Реформа в сектор "Пътища“.
– Залагане на реални европейски стандарти за пътно строителство и ремонти.
– Създаване на независим контролен орган за проверка, одит и приемане на пътната мрежа.
– Лична отговорност за проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство.
– Пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.
4. Нулева толерантност към корупцията.
– Прозрачност във всички обществени поръчки. Намаляване до минимум на човешкия фактор и дигитализация на процесите.
– Реална отговорност, а не имитация на контрол.
– Закон за отговорността на държавните служители.
– Закон за лобизма.
5. Икономическа справедливост и защита на гражданите и бизнеса.
– Ще настояваме за прехвърляне на данъчната тежест от бизнеса и гражданите към банковия сектор, който отчита свръхпечалби на гърба на бизнеса и гражданите.
– Твърдо ще бъдем против увеличението на данъците за гражданите и бизнеса.
"Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели. Чашата преля и повече няма да се молим на никого. Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога. Не за власт. А за живот. За справедливост.
