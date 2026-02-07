Новини
Бащата на Сияна създава Гражданско движение "Сияние"

Бащата на Сияна създава Гражданско движение "Сияние"

7 Февруари, 2026 21:31, обновена 7 Февруари, 2026 20:33 4 020 96

Новината съобщи Николай Попов в социалните мрежи

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бащата на Сияна Николай Попов създава Гражданско движение “Сияние", съобщи самият той.

ФОКУС публикува позицията му без редакторска намеса:

Наясно съм с вашите очаквания.

Срещите, съобщенията, обажданията, стиснатите ръце ми дават сила и воля да продължа.

Гражданското движение ще се нарича "Сияние“. В него ще участват експерти и млади хора, които имат желание да работят безвъзмездно за истинска промяна.

Някои от основните цели и задачи пред нас ще бъдат:

1. Мащабна съдебна реформа, основана не на принципа "стани да седна“, а на реална промяна на системата и осигуряване на бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване.

– Тотална реформа на ВСС и прекратяване на политическите квоти и намеса.

– Слагане на край на изтеклите мандати.

– Създаване на закон и институт за вещите лица, който да допуска и международни експерти от всички области.

– Край на манипулациите чрез експертизи и поръчкови заключения.

– Реални присъди за тежки престъпления.

– Защита на жертвите, а не на извършителите.

– Държава, която стои зад гражданите си, а не срещу тях.

2. Здравна реформа в пълен мащаб.

– Спиране на фалшивите хоспитализации.

– Реформа в спешната помощ.

– Изграждане на детски болници във всички областни градове.

– Строг контрол върху НЗОК и спиране на изтичането на милиарди.

– Децата да се лекуват в модерни болници в България, а не да бъдат принуждавани да търсят спасение в чужбина.

3. Реформа в сектор "Пътища“.

– Залагане на реални европейски стандарти за пътно строителство и ремонти.

– Създаване на независим контролен орган за проверка, одит и приемане на пътната мрежа.

– Лична отговорност за проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство.

– Пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.

4. Нулева толерантност към корупцията.

– Прозрачност във всички обществени поръчки. Намаляване до минимум на човешкия фактор и дигитализация на процесите.

– Реална отговорност, а не имитация на контрол.

– Закон за отговорността на държавните служители.

– Закон за лобизма.

5. Икономическа справедливост и защита на гражданите и бизнеса.

– Ще настояваме за прехвърляне на данъчната тежест от бизнеса и гражданите към банковия сектор, който отчита свръхпечалби на гърба на бизнеса и гражданите.

– Твърдо ще бъдем против увеличението на данъците за гражданите и бизнеса.

"Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели. Чашата преля и повече няма да се молим на никого. Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога. Не за власт. А за живот. За справедливост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    60 39 Отговор
    Да каже кой му прави веждите, и аз искам такива.

    Коментиран от #9, #21

    20:35 07.02.2026

  • 2 тоя човек не разбра ли

    95 12 Отговор
    че асфалта в района е фалшив заради кражбите на дпс-гроб

    Коментиран от #6

    20:35 07.02.2026

  • 3 Сатана Z

    37 24 Отговор
    Калушев номер 2

    20:35 07.02.2026

  • 4 Герберастите нямат съвест и скруполи

    85 43 Отговор
    Тоя герберски отпадък иска да се набута в голямата лапачка (политиката) през лична трагедия. А дали изобщо за него е лична трагедия или поредния златен шанс да краде милиони.

    Коментиран от #19

    20:37 07.02.2026

  • 5 Тик- Ток

    30 23 Отговор
    Веднага отивам да гласувам за Николай Попов,този човек шъ упрай България

    20:37 07.02.2026

  • 6 какво да разбере

    71 17 Отговор

    До коментар #2 от "тоя човек не разбра ли":

    нали самият той е от шайката герб

    20:38 07.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Господ

    51 10 Отговор
    да му прости....

    20:39 07.02.2026

  • 9 Студиото

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    в Бургас...

    20:40 07.02.2026

  • 10 Опааа

    63 28 Отговор
    Оф…тоя много дразни!

    20:41 07.02.2026

  • 11 Просто човек

    63 7 Отговор
    Всички тези неща НЕ са се случили заради партията, в която членуваш ГрОб…

    Коментиран от #12

    20:42 07.02.2026

  • 12 надявам се това да е ирония

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Просто човек":

    че ти цъкнах +

    20:43 07.02.2026

  • 13 Патерица

    12 13 Отговор
    на генерала!

    20:45 07.02.2026

  • 14 кой му дреме

    37 6 Отговор
    4та статия от ноември че правел партия
    още колко пъти ще препишете заглавието ?

    20:46 07.02.2026

  • 15 Българин

    17 26 Отговор
    Бащата на Сияна искам всеки ден да го дават по новините, че да може га нювците и джигитите да умират от яд😏🥰😍🤩😈

    20:46 07.02.2026

  • 16 Горсов

    29 10 Отговор
    Този ме подмина със 100...

    Коментиран от #90

    20:48 07.02.2026

  • 17 Яшар

    51 23 Отговор
    Остави духа на дете си на мира ,човеко !..прекаляваш ...послушай ме !

    20:48 07.02.2026

  • 18 Какви

    25 9 Отговор
    ценности и морал трябва да имаш....

    20:49 07.02.2026

  • 19 Знаех си

    25 33 Отговор

    До коментар #4 от "Герберастите нямат съвест и скруполи":

    Че ще има подобен коментар от анонимно мекотело като вас (умишлено с малка буква) Този човек очевидно е излязъл с кауза макар и да е бил грешен и заблуден в миналото в момента иска очевидно промяна в системата.
    Както е казал Христос - нека който не е грешник пръв да хвърли камък

    Коментиран от #22, #75

    20:50 07.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европеец

    22 17 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Да ти кажа за веждите не знам..... Ама тоя сияйния, бащата де мина всички граници в секрета по детето си..... Прочетох два пъти статията И какво да кажа, освен че мечтите са безплатни......

    20:54 07.02.2026

  • 22 Каква

    28 19 Отговор

    До коментар #19 от "Знаех си":

    Кауза има поредният малоумник? Да стане Мис Бони √2 и да лапа пари като намира маана? Неговата лична трагедия не е моя, аз не уверявам орталъка с моите трагедии!

    21:00 07.02.2026

  • 23 Чорбара

    21 21 Отговор
    Отнратителен боклук,нямали да се радкара на май на та си!

    21:12 07.02.2026

  • 24 Гарван

    22 14 Отговор
    Както е казал народа - Луд умора нема, а и се не поти!

    21:14 07.02.2026

  • 25 Гарван

    4 9 Отговор
    Какво означава думата Абсурд - ситуация между човека и света, в която човек търси яснота чрез сияние, а света остава безмълвен и неразбираем.

    21:16 07.02.2026

  • 26 Гарван

    10 4 Отговор
    "Поради липсата на знания хората не могат да ме разберат. Колкото по-малко ме разбират, толкова по-скъпоценен съм." Лао Дзъ

    21:18 07.02.2026

  • 27 Гарван

    22 5 Отговор
    "Когато отвратените се отдръпнат от политиката, остават отвратителните".

    21:20 07.02.2026

  • 28 Ханку Брат

    24 18 Отговор
    Тоя чвор не го ли е срам върху костите на детето да гради кариера?

    21:22 07.02.2026

  • 29 Тоя човек

    24 13 Отговор
    изобщо не е наред.

    21:25 07.02.2026

  • 30 Гарван

    16 22 Отговор
    Два клитоpа си говорят:
    -знаеш ли какво говорят за нас...мазни сме били, солени, слузести, с отвратителен вкус и миризма..
    -и кой го казва??!!??
    - Ами тоя, Бащата на Сияна, който създава от костите на дъщеря си Сиана, Гражданско движение "Сияние"...

    21:31 07.02.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    26 19 Отговор
    Това не е гражданско движение - това си е цялостна партийна програма дето са заявили!

    Да се катериш по изстиналия труп на собственото си дете, за да се добереш до власт и пари?!
    Не се сещам за нещо по-мерзко от това!

    21:34 07.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Реалист

    22 28 Отговор
    Колкото и да обиждате почернения баща,битката му е справедлива и достойна,а вие завистници ще си останете страхливи мижитурки които скоро ще умрат от злоба и рак .

    Коментиран от #35

    21:38 07.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ДрайвингПлежър

    17 10 Отговор

    До коментар #33 от "Реалист":

    Вълка козината си мени!
    Цял живот крал заедно с партията - пак ще краде!
    Пределно ясно е, че пътя е виновен в голяма част за катастрофата - преди няколко дена сам протестираше за това - само, че не съди АПИ и другарите си! А и докато не мине делото, всичко което прави е да повлияе на на съда, ЗА ДА КЕШИРА ОТ ЗАГИНАЛОТО СИ ДЕТЕ! Що се лъжете по такива?

    21:45 07.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гарван

    10 8 Отговор
    Ето как изглеждаха пътищата по Балканите преди 1944г. и сега
    Бащата на Сияна създава Гражданско движение "Сияние"
    Бащата на Сияна (Бог да я прости) и всички около него там горе на снимката, които искат да градят партии. Трябва да се научат, от нашите деди, как се строят пътища и да си построят пътищата в селото и до съседните села! Стига са се правили на комунисти, и че всеки друг им е виновен! Забравили са какво означава труд!

    Коментиран от #72, #82

    22:00 07.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Някой

    10 12 Отговор
    Струва ми се бащата на Сияна прави сдружение на ОТМЪСТЕТЕЛИТЕ.

    Близките на загиналите по пътищата искат отмъщение искат доживотен затвор. Аз не съм съгласен, аз искам на виновните шофьори да им се отнемат книжките за минимум за 10 години. А при тежки случаи като на Стависко доживот без книжка. И ако кара при отнета книжка, тогава веднага затвора.

    Коментиран от #47

    22:03 07.02.2026

  • 43 100 процента

    13 24 Отговор
    Ще гласувам за него! Както и поне още 110 хиляди души, които го следват в социалната мрежа. Човекът има кауза, а не интерес. На толкова болни деца и възрастни е помогнал, дарява всички пари от обезщетението за детето си на болни деца, а и го е правел и преди смъртта ѝ, може да се провери. Не говори само за собствената си трагедия, а и за всички останали, понеже викате, че само за Сияна пишели. Можете да проверите, че той прави известно и останалите случаи на убити и подкрепя всички пострадали семейства. В началото и аз мислех, че търси известност, но се у един, ще не е така.

    Коментиран от #74, #88

    22:04 07.02.2026

  • 44 А не бе ще ли...- ,,Саяна" ?!

    6 9 Отговор
    А сега пък -...,,Сияна" ?!

    22:11 07.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гарван

    15 8 Отговор
    Тия горе на снимката, от коя кръчма са излезли и след протеста, в коя кръчма пак ще отидат?

    22:14 07.02.2026

  • 47 Верно бе...!

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Кво стана със Ставински...?!
    Май обществото забрави и тоя случай...!

    Коментиран от #87

    22:14 07.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян георгиев

    12 7 Отговор
    Този е експерт по нищо

    22:16 07.02.2026

  • 50 телиш

    10 8 Отговор
    Бившия шеф на пазари Юг,по времето на ГЕРБ,е забравил поговорката "Голям залък лапни, голяма дума не казвай"!
    Самозабравил се нарцис, който е забравил и друга поговорка " Всяко чудо за три дни!"
    Това " движение"ще се стопи,като лански сняг.
    Великата Олга Керанова пее една песен в постановката " Вражалец"-" От кратунка- кратунки..".

    22:20 07.02.2026

  • 51 Някой

    16 3 Отговор
    Трябва да се намалят данъците за бедните, като се въведе НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ. И да се увеличат данъците за богатите като се въведе ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ДОХОД и ДАНЪК ДИВИДЕНТ.
    Не може да се борим с НЕРАВЕНСТВОТО с "плосък данък" доход.

    22:21 07.02.2026

  • 52 Някой

    14 3 Отговор
    България веднага трябва да повиши данъците, но само за богатите.

    Коментиран от #59

    22:22 07.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гедер

    16 8 Отговор
    Тоя Гербадйския ще оправя Българията хаха . И пак експлоатира с името на детето , за личната си облага

    22:30 07.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тервел

    17 7 Отговор
    И пак е ходил в козметичното студио да му скубят веждите.

    22:31 07.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ааа

    7 5 Отговор
    Майката?

    22:53 07.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Оти да се лажеме?

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "100 процента":

    Поне засега това е възможност за спасеие от всички над 140 партии, които разделиха обществото на също толкова сектора, и настройваха всеки срещу всеки. Защото всяка друга партия представлява конкурент за властта, а броя на партиите продължава да се увеличава. Докога ще ни делят, докато на всеки трима се падне по една партия-секта ли? После защо сме били последни в Европа, а и не само. Ами защото няма друга държава раздробена на толкова много враждуващи помежду си фракции. До изборите има още време, ще видим какво ще се оформи и най вероятно това ще е шанс да се обединим за да изхвърлим алчните за власт партии, които 35 години само ни крадат и ни настройват един срещу друг. Без обединение отново на народа, който да започне да защитава собствените си интереси, вместо на тази или онази партия, на нищо друго не може да се надяваме. Докато СДС не беше партия много неща се случиха, но Иван Костов имаше поръчение да върне партиите в политиката и за да се изравнят шансовете разтури единственото гражданско обединение, което излъчваше различни от партийните кандидати за които хората предпочитаха да гласуват, като го направи партия. От този момент насетне всичко се обърна и пак подкараха старата песен на нов глас.

    23:23 07.02.2026

  • 75 Голда

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Знаех си":

    Гобараш

    23:32 07.02.2026

  • 76 Никой

    5 2 Отговор
    След като ни обраха СДС и ГЕРБ - то колко имахме - БГА "Балкан", БТК, имахме - тютюневи работи - то какво ни остана.

    Тоест - къде ще организираш - всичко е в чужбина и действа по един вид - болногледачите сме на Европа - навремето сме били - градинарите - но сега е това.

    Откъде пари за качествен асфалт - ако изобщо има такъв вариант.

    Когато има тесен участък - намаляваш скоростта и - следиш и обстановката. Все пак сме в третият свят - няма нито маркировка един вид - нито нещо.

    Автомобилът е най-опасното превозно средство.

    Не трябва да се ползва нощно време.

    23:40 07.02.2026

  • 77 Да бъде

    7 6 Отговор
    БОГ С ВАС!!! ПАЗЕТЕ СЕ!

    23:40 07.02.2026

  • 78 Един

    13 1 Отговор
    Още един .Ама защо използва името на детето?

    Коментиран от #80, #85

    23:49 07.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Айде бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Един":

    А други защо редовно гласуват за партии защитаващи не български, а чужди интереси и на всичко отгоре богато ги издържаме, а те за благодарност ни омитат и хазната? Или изобщо не отиват да гласуват, което е същото.

    00:05 08.02.2026

  • 81 ЖОРО

    10 1 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ЛУД ИЗПРАТЕН ДА РАЗПРЪСКВА ВОТА.

    00:22 08.02.2026

  • 82 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Гарван":

    Глупости пишеш. С паваж и калдъръм как се строи магистрала , бе. Това , че твоите "демократи" крадат и със задника си, не ти дава основание да ни връщаш в каменната епоха. И ни в клин, ни в ръкав, пак комунизмът ти виновен.

    00:26 08.02.2026

  • 83 Бай ОНЯ

    12 4 Отговор
    СРАМ !!! Бащата на Сияна иска да припечели кинти за сметка на дъщеря си Сиана. Добре я продава... Да не забравяме че и той можеше да бъде шофьора на камиона. СРАМ !!!

    00:42 08.02.2026

  • 84 българи

    8 0 Отговор
    време е всеки един да си направи политическа партия и ще живеем всички от субсидии без да се налага да се работи само гуляй така ще вдигнем и "икономиката" на България!

    00:59 08.02.2026

  • 85 Защото

    7 1 Отговор

    До коментар #78 от "Един":

    иначе е поредния селинджър от България и няма какво да покаже освен мускалите и някоя скъпа немска каручка...

    01:02 08.02.2026

  • 86 Хайл 14/88

    12 1 Отговор
    Тоя натрапник защо се сети че пътя където загина дъщеря му от 30 г е в плачевно състояние,къде беше през това време??? Защо не каже с колко е карал дядото на детето в тази отсечка,защо не е било с колан детето??? Където чуе този натрапник че има катастрофа веднага почва с коментарите.даже наводненията по морето се ореваваше "с какво боже "сме" сбъркали" сега и партия тръглал да прави на гърба на починалото си дете...отвратително гнусен натрапник

    01:17 08.02.2026

  • 87 Име

    11 2 Отговор

    До коментар #47 от "Верно бе...!":

    Ставийски си плащаше,но бащата на Мануела профука парите по казина с цел да ги умножи и избяга.тоя натрапник бащата на Сияна нали рева че не бил взел и лев и плюеше по застрахователите,а те излезнаха с документи за преводи на парите по сметка,но на тоя тюфлек му се видели малко.до колкото помня е искал 3 милиона лева

    01:24 08.02.2026

  • 88 Име

    9 3 Отговор

    До коментар #43 от "100 процента":

    Ти си гласувай за който искаш.били го следвали 10000 или повече души в "социалните мрежи" !!!! Ти тези социални мрежи за някакъв критерий ли ги имаш-ако е така си много зле.то и кауфланд го имат за социална мрежа

    01:30 08.02.2026

  • 89 това е новия спасител

    4 6 Отговор
    радев да трепери!

    01:33 08.02.2026

  • 90 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Горсов":

    С 300

    01:34 08.02.2026

  • 91 шаа

    11 1 Отговор
    за бащата - разбрахме, а дядото-убиец ще участва ли и той, ще сияе ли?

    02:33 08.02.2026

  • 92 Георги Илиев Митев

    4 2 Отговор
    Българките все повече придобиват характерните черти на робовладелци от миналото и от комунистистическите ни правителстеа, които се прикриват, чрез промяна в името си след "промяната" на 10-ти Ноември през 1989 година. БСП, СДС, ДСБ, ДПС, дпс-ново начало, Царското правителство, ВМРО, Възраждане, МЕЧ, Величие, Обединена левица, АБВ, партиите на така наречените патриоти, ИТН и други имена...
    Сега се ражда и партия с главна "героиня " и може би мъртва поради някаква причина.

    04:02 08.02.2026

  • 93 Реалист

    3 1 Отговор
    Мноооогооо зомбита у туй бъгъ ве!!!!!
    И много безсмислена злобичка у сивите
    и смачкани ......

    08:23 08.02.2026

  • 94 Аборигена

    3 1 Отговор
    Много съжалявам и искрени съболезнования за детенцето, светла душичка, но за жалост този баща прави черен PR с нещастието си. Вярно лоша реклама няма, но е грозно и пошло така да скверниш и то по най-скъпото си, за да насочиш и “яхнеш” обществените нагласи.

    09:53 08.02.2026

  • 95 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Сега вече, ако участват и в изборите, объркаха всички тарикатски сметки на Радев. Остана само с комисионната от 50 000€ на ден от Боташ

    12:47 08.02.2026

  • 96 Да видим

    0 0 Отговор
    Все смислени неща. Да видим, дали не е поръчка за отвличане на вниманието от ГЕРБ и Делянчо!

    13:14 08.02.2026

