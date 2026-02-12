Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ключови изслушвания в НС за теча на интимни клипове на жени и обвиненията в блудство с дете в Сливен

Ключови изслушвания в НС за теча на интимни клипове на жени и обвиненията в блудство с дете в Сливен

12 Февруари, 2026 07:41 666 9

Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП.

Ключови изслушвания по две важни теми се очакват днес в парламента. След станалия публичен случай в Сливен, в който майка твърди, че 5-годишната ѝ дъщеря е била подложена на сексуално насилие от бащата на детето, ще бъдат изслушани ръководителите на областната дирекция на МВР, съобщават от Нова телевизия.

Припомняме, че бащата отрече да е извършил посегателството, местните протестираха срещу него, а по случая работи прокуратурата.

Другото ключово изслушване е относно изтеклите в порно сайтове клипове на жени от гинекологични прегледи и козметични салони. Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП.

Припомняме, че вълната от видеозаписи в сайтове за възрастни доведе до масово притеснение сред жените, посещавали въпросните места, стигна се до проверки на полиция и прокуратура.


  • 1 Седящият Бик

    4 1 Отговор
    Нормално е. У нашия джинс рано узряване за любов. А нашите дяца е нормално от първа ръка да усетят бащината обич.

    07:47 12.02.2026

  • 2 обективен

    7 0 Отговор
    Веднага всички мизерници да напуснат НС. ,защото за два лева работа не са свършили , а милиони получават за тоз де вее !!

    07:47 12.02.2026

  • 3 Боже мили ,

    5 0 Отговор
    между тях самите има немалко с какви ли не клипове , ще изслушвали били......

    07:49 12.02.2026

  • 4 Не е работа на НСъбранници

    8 0 Отговор
    Да се запознават с доказателства по едно разследване!
    Чи чи кии ди ще си поавят?

    07:49 12.02.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    3 2 Отговор
    ППДБ от жени не се интересуват, невинни са! Виж за клипове от училищни тоалетни, нещата са различни, обожават ги!

    07:51 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пантарей

    1 0 Отговор
    Този път на коя и протече? Като насрочат дата за изборите, ако обичат, многоуважаемите депутати да си събират партакешите и да си се прибират на село. Кампанията се прави един месец преди изборите. ВиК и чистачките ще имат доста работа в бившия партиен дом на БКП очевидно.

    07:59 12.02.2026

  • 8 Дедо ви...

    4 0 Отговор
    ...,а за къдравата сю вчера нищо не писахте, че не се яви на изслушване пред НС по случая Петрохан

    08:06 12.02.2026

  • 9 Това не е нормално.

    0 0 Отговор
    Покажете в кой парламент на друга европейска държава, депутатите се занимават с подобни казуси. Това не им е работа. Има си държавни служби за това. Ако са необходими законодателни промени, нека бъдат обсъждани самите промени а не конкретни случаи. Там е парламент а не следствие.

    08:25 12.02.2026

