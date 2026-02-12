Ключови изслушвания в НС за теча на интимни клипове на жени и обвиненията в блудство с дете в Сливен

Ключови изслушвания по две важни теми се очакват днес в парламента. След станалия публичен случай в Сливен, в който майка твърди, че 5-годишната ѝ дъщеря е била подложена на сексуално насилие от бащата на детето, ще бъдат изслушани ръководителите на областната дирекция на МВР, съобщават от Нова телевизия.
Припомняме, че бащата отрече да е извършил посегателството, местните протестираха срещу него, а по случая работи прокуратурата.
Другото ключово изслушване е относно изтеклите в порно сайтове клипове на жени от гинекологични прегледи и козметични салони. Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП.
Припомняме, че вълната от видеозаписи в сайтове за възрастни доведе до масово притеснение сред жените, посещавали въпросните места, стигна се до проверки на полиция и прокуратура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Седящият Бик
07:47 12.02.2026
2 обективен
07:47 12.02.2026
3 Боже мили ,
07:49 12.02.2026
4 Не е работа на НСъбранници
Чи чи кии ди ще си поавят?
07:49 12.02.2026
5 Мдаа!🤔
07:51 12.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пантарей
07:59 12.02.2026
8 Дедо ви...
08:06 12.02.2026
9 Това не е нормално.
08:25 12.02.2026