Йотова обявява името на служебния премиер до края на седмицата

11 Февруари, 2026 07:06, обновена 11 Февруари, 2026 06:11 1 115 27

  илияна йотова
  служебен премиер
  президент

Номинираният ще трябва да представи състав на правителство, което президентът да одобри

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

След консултациите с парламентарните партии, които приключиха вчера, предстои президентът Илияна Йотова да прецени на кого ще възложи да състави служебен кабинет.

В рамките на процедурата през последните две седмици държавният глава разговаря първо с всички 10 възможни кандидати, от които може да избере служебен министър-председател, а след това се срещна и с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

"Предстои посочването на кандидата за служебен министър-председател, което ще се случи буквално в следващите дни", обяви Илияна Йотова вчера в края на консултациите с парламентарните групи.

Петима от възможните кандидати вече потвърдиха пред президента, че са готови да организират изборите. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След като избере кандидат, Йотова ще му връчи мандат за съставяне на служебен кабинет. Номинираният ще трябва да представи състав на правителство, което президентът да одобри.

От указа на държавния глава за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание. Възможна дата е 19 април, което означава, че служебният кабинет би трябвало да бъде назначен до 19 февруари, за да организира изборите в двумесечен срок.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    4 1 Отговор
    19 февруари -знакова дата за България.Обесен е В.Левски.

    Коментиран от #4, #8

    06:14 11.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стрина йота

    16 4 Отговор
    до коя година ще се мота?

    Коментиран от #17

    06:15 11.02.2026

  • 4 ТОВА Е

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Поличба !

    06:16 11.02.2026

  • 5 тото-2

    4 5 Отговор
    Слага 5 топки с имената на мераклиите и който излезе от сферата той ще е.

    Коментиран от #6

    06:18 11.02.2026

  • 6 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "тото-2":

    И излиза номер 6.

    06:22 11.02.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 5 Отговор
    ПИГИ ЙОТОВА , БАВИ ОБЯВЯВАНЕТО НА ........................ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР , ЗА ДА СЕ ""ЗАБРАВИ" ........................ ВИНОВНИТЕ ЗА УБИЙСТВАТА В ............................ ХИЖА ПЕТРОХАН И ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН ...................... ПП ДБ и ЧОРАПА ..................... ФАКТ !

    06:23 11.02.2026

  • 8 Дааа

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Кабалисти и ционисти много обичат такива гаври с гоите.

    06:23 11.02.2026

  • 9 ЧИЧО

    12 1 Отговор
    Госпожа Йотова казва с изборите да спечелят доверието на Народа. Загубено доверие трудно се връща гиспожо Йотова. Вие управляващите тънете в охолство и не ви пука за останалите, дсмо с приказки не става, дела трябват.

    Коментиран от #20

    06:29 11.02.2026

  • 10 МИРО

    12 5 Отговор
    ЙОТОВА НЕ СТАВА ЗА АБСОЛЮТО НИЩО !!! САМО ЗА РАЗХОДКИ И ЕКСКУРЗИЙКИ !!! С Р А М О Т А !!!

    06:51 11.02.2026

  • 11 Макето

    12 5 Отговор
    Радостин Василев ще бъде. Добре я изрисува. Всичко на място.

    06:52 11.02.2026

  • 12 ГОШО

    7 5 Отговор
    АБЕ,ЙОТКЕ, КОЙ ТЕ ИСКА ?
    ВСЕКИ ТУК ОТ, ТЕБЕ, ПИСКА !!!!

    06:54 11.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МИРО

    10 5 Отговор
    БРАВО НА РАДОСТИН ВАСИЛЕВ - СМЕЛО, БЪЛГАРСКО МОМЧЕ !!! ТАКИВА ТРЯБВА Т НА БЪЛГАРИЯ !!! ПОЗДРАВИ ЗА НЕГО !!!

    06:58 11.02.2026

  • 15 Хаха

    10 2 Отговор
    Абе има време още до Нова Година, за къде бърза? Бива да направи още няколко консултации, да иде пак на олимпиадата...

    06:58 11.02.2026

  • 16 Служебна победа

    9 1 Отговор
    Цирка заприлича на финала на Евровизия вече.

    07:14 11.02.2026

  • 17 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "стрина йота":

    Георги Станчев за Йотова би изпял рефрена"ти закъсня ,ужасно закъсня."...... Ще се натута най-после и от това....

    07:14 11.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кой

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЧИЧО":

    друг очакваш да дойде на власт на следващите избори? Или Радев или пак един от сегашните

    08:02 11.02.2026

  • 21 ИСТИНА:

    4 1 Отговор
    ВЧЕРА РАДОСТИН ВАСИЛЕВ НАИСТНА. И НАПЪЛНО РАЗВЕДРИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД !!! БРАВО НА ТОВА МОМЧЕ !!!

    08:22 11.02.2026

  • 22 Браво на Руди!

    4 1 Отговор
    Мнозинството сега отново попържа и кълне Руди Гела, но вчера той изговори грозните истини по адрес на тая самозвана пионка на червената мафия, които никой друг политиканстващ плазмодии не смее да изрече. Руди има остър език и често ползва груби изрази, но не думите му докарват злините за българския народ, а действията или съответно бездействието на управляващите.

    Коментиран от #24

    08:28 11.02.2026

  • 23 буля йотовица

    1 0 Отговор
    не бързайте толкова нужни са още консултации и екскурзии хубавите работи бавно стават българино!

    08:44 11.02.2026

  • 24 рудко е селско момче

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Браво на Руди!":

    простичко с бе ем ве и не е по различен от баба йота!!

    08:46 11.02.2026

  • 25 Тодор

    1 0 Отговор
    Скука!

    08:59 11.02.2026

  • 26 хмммм

    1 0 Отговор
    Защо заместник не е гжа Горица Грънчарова?

    09:25 11.02.2026

  • 27 срам и резил на територията

    2 0 Отговор
    Тази накъдарница ще има да се консултира да второто пришествие . Скоро правителство няма да има. Нейната партия ще е на власт колкото може по дълго. Народа ще я търпи.Заплатката върви. Срам,резил,хаос ,ограбване ,далавери и беззаконие в кошарата.

    09:29 11.02.2026

