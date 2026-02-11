„ДПС-Ново начало“: Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер

Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на служебното правителство, това заяви Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало" по повод Андрей Гюров, посочен от държавния глава Илияна Йотова.

"Ние още по време на консултациите с госпожа Йотова изразихме нашата позиция и тя не се е променила", посочи Михайлова.

По думите ѝ служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили и по възможност да има уменията и познаването на държавата и на институциите и да гарантира честни избори.