„ДПС-Ново начало“: Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер

11 Февруари, 2026 15:26

  • искра михайлова-
  • дпс-
  • служебен премиер

Ние още по време на консултациите с госпожа Йотова изразихме нашата позиция и тя не се е променила", посочи Михайлова

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на служебното правителство, това заяви Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало" по повод Андрей Гюров, посочен от държавния глава Илияна Йотова.

"Ние още по време на консултациите с госпожа Йотова изразихме нашата позиция и тя не се е променила", посочи Михайлова.

По думите ѝ служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили и по възможност да има уменията и познаването на държавата и на институциите и да гарантира честни избори.


  • 1 хаха

    57 0 Отговор
    Квииииик! Квиииииииииииик!

    15:28 11.02.2026

  • 2 Петрич

    65 5 Отговор
    Не,не како,Вие му ограничихте правомощията.Тя щеше да носи отговорност ако не бяхте променили конституцията.

    15:29 11.02.2026

  • 3 запознат

    47 2 Отговор
    Тази партия НН още си ли съществува ? В доста градове се разпадна и им избягаха хората .

    Коментиран от #48

    15:29 11.02.2026

  • 4 Сталин

    11 41 Отговор
    Гюров- поредния негодник който ще продължи разпада на държавата,полезен колкото торба с използвани тампони

    Коментиран от #6

    15:30 11.02.2026

  • 5 диспечер

    42 1 Отговор
    Послено повикване на полета за Дубай

    15:30 11.02.2026

  • 6 хаха

    35 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Квииик?

    Давай още бе Шопарчо!

    Коментиран от #11

    15:31 11.02.2026

  • 7 Червената

    43 3 Отговор
    баба , съветска възпитаница , мазна и фалшива - дърта лисица и за пари , къде ли не се е курдисваш ! Безполезна и досадна !

    15:31 11.02.2026

  • 8 Ззз

    42 1 Отговор
    Къде е пpacето? Много ми липсват сутрешните, обедните и вечерните му така наречени "изказвания" за "мистър Кеш", "Боташ" и "пуделите" :(

    15:32 11.02.2026

  • 9 Сталин

    18 9 Отговор
    Аз мисля да сложим Бай Асан от маалата да управлява държавата,със сигурност няма да стане по зле отколкото е в момента

    15:32 11.02.2026

  • 10 Свободен

    39 1 Отговор
    Тази жена добре се е намърдала!
    Иска да оправи и внуците с парите на Шиши!
    Ама не разбира, че той вече отива към "Нов край"!

    Коментиран от #20

    15:33 11.02.2026

  • 11 Сталин

    5 17 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Задръстени цървули ,яжте папура на Тиквата и Киру

    Коментиран от #21

    15:33 11.02.2026

  • 12 избирател

    34 1 Отговор
    Дали ще се явят изобщо на избори ? Кои ще са водачи на листи , Данчо ,Хамид, Байрам и там другите арогантни . Дори да купят гласове , ще бъдат опозиция и буквално ще бъдат смачкани .

    15:34 11.02.2026

  • 13 да ве да

    31 1 Отговор
    Глупости-Ново начало, президентът няма почти никакво право на избор и не по вина на президенството, а точно заради паpaзити, като вас, които измислиха "домовата книга" !

    15:35 11.02.2026

  • 14 Абе

    26 0 Отговор
    Колко тенекии мас пуска едно голямо прасе?

    15:35 11.02.2026

  • 15 хаха

    24 2 Отговор
    Имате грешка в заглавието обаче.

    ДПС-то се нарича ДПС - Ново Прасаре

    15:36 11.02.2026

  • 16 ккк

    28 0 Отговор
    нищо подобно стрино , вие му наложихте между кои да избира , ако си избираше както преди тога отговорността е негова

    15:36 11.02.2026

  • 17 ърл джоунс

    26 0 Отговор
    Ей сега Йотова като наложи вето за секциите в чужбина и цялата общност ще гласува против НН , вече са се наговорили .

    15:36 11.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пешо

    28 1 Отговор
    дърд боклук

    15:40 11.02.2026

  • 20 пешо

    24 0 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    много отдавна ги е оправила даже и пра, пра внуците

    15:43 11.02.2026

  • 21 хаха

    22 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Продължавай да квичиш бе Тикво Шопареста!

    КВИИИИК?

    15:44 11.02.2026

  • 22 европиец

    11 1 Отговор
    Америка ,Европа ,Турция ,Англия ,Русия , директно казаха , че има един проблем и не искат да имат нищо общо , нито да участва в политиката .На последния съвет в Европа на който беше Бойко , даже назоваха поименно проблема .

    15:44 11.02.2026

  • 23 А ГДЕ

    18 0 Отговор
    Шиши?

    15:44 11.02.2026

  • 24 Дориана

    20 1 Отговор
    Тази жена лъже преднамерено, което е характерно за ДПС Ново начало, НЕ, Президента, а Служебния премиер носи отговорността за провеждането на честни избори. Главчев беше политическа патерица на Борисов и Пеевски и той носи отговорността за фалшифицирането и опорочаването на изборите в полза на Борисов и Пеевски довели до коалиция Магнитски Мафия.

    15:49 11.02.2026

  • 25 Корман

    18 1 Отговор
    Не мога да разбера, Новото начало управляват с няколко месечни прекъсвания от 2022 държавата с формално назначени длъжностни лица. И то с пълна власт. Напълно сринаха усещането за държавност. Къде е тяхната отговорност.

    15:53 11.02.2026

  • 26 Чочо

    17 1 Отговор
    Само дето домовата книга вие я направихте.

    16:02 11.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Електрожен

    13 0 Отговор
    Отговорност носят, умниците които гласуваха за великите моннстиоационни промени. Има стенограми от парламента, тази шматка да не се прави на ударена, да не я бие тока после.

    16:06 11.02.2026

  • 30 Киро

    10 2 Отговор
    Ми то няма друг вие орязахте правомощията и сведохте избора до този човек! Онази перхидролена кукла която имаше желание не става още повече!

    16:10 11.02.2026

  • 31 Дънкан Маклауд

    14 1 Отговор
    Дори да влезе НН в парламента , какво ще прави там , ясно е , че няма да управлява или да участва в коалиция .Мнозинството ще им отнеме охраната, колите , привилегиите .Мюсулманите уж ще подкрепят НН , обаче тайно се наговарят да гласуват против НН , защото знаят , че гласовете от Турция масово са против .Кажете едно полезно нещо което направиха арогантните с еднаквите имена и онези Данчо и Станислав .До изборите може и да няма изобщо НН

    16:11 11.02.2026

  • 32 Йотова се самоуби като политик...

    2 9 Отговор
    Много пролича колко зависима е от нещо. Има нещо нагласено в цялата история, ама то е в полза само на дървеняка Радев, а тя не трябваше да участва в ала бала на машинките.

    16:13 11.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нннн

    10 1 Отговор
    Ама че са нагли! Сведоха избора до няколко и3гнили ябълkи и я съветват да вземе здрава.

    16:15 11.02.2026

  • 35 Внимание!

    10 0 Отговор
    Тази дърта крава не просто прехвърля отговорност тя омаловажава Госпожа Президентката, тази крава беше дълго време в Европа! Съд за тази жена и прасето.

    16:16 11.02.2026

  • 36 Голямо квичене от Кочината!

    9 0 Отговор
    Според Мутрата от Банкя нали е бил на Пеевски!?

    16:17 11.02.2026

  • 37 А КЪДЕ Е СТРАХЛЬОТО

    8 0 Отговор
    Вашият вожд. Преди месец много плямпотише сега никъде го няма. Същото се отнася и за страхливецът каратист. СНИШЕНИЕ. А КАКВИ ДУМИ ЗАПЛАХИ ГОВОРИХА. ИМАТ МНОГО ГРЕХОВЕ И ПОД ВСЯКАКВИ ФОРМИ СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ ПРОЧИСТЯТ РАБОТЯТ ЯКО ЗА ТОВА. ЧУВАМ ТУК И ТАМ ЧЕ РАДЕВ ЩЯЛ ДА ПРАВИ КАБИНЕТ СЪС ТЯХ. АКО СТАНЕ ЗНАЧИ БГ. НАИСТИНА СИ ОТИВА. ПО ТОЧНО НАРОДА Е ОБРЕЧЕН ДА ЖИВУРКА НЕ ДА ЖИВЕЕ ДОСТОЙНО. СЪЩОТО Е И СЪС ДРУГИТЕ ппдб слаф и бсп.

    Коментиран от #50

    16:18 11.02.2026

  • 38 Цвете

    8 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА ДОБРЕ ПЛАТЕНА ОТ МНОГО ГОДИНИ, РЕШИ ДА СЕ ИЗКАЖЕ.НЕ МИСЛИ ЗА ПЕНСИЯ, А ЗА ПАРИ И ТО МНОГО ПАРИ.ТАКА ЛИ ТИ КАЗА ШИШИ? 🐷👎🤔🙄☹️

    16:21 11.02.2026

  • 39 Цвете

    7 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА ДОБРЕ ПЛАТЕНА ОТ МНОГО ГОДИНИ, РЕШИ ДА СЕ ИЗКАЖЕ.НЕ МИСЛИ ЗА ПЕНСИЯ, А ЗА ПАРИ И ТО МНОГО ПАРИ.ТАКА ЛИ ТИ КАЗА ШИШИ? 🐷👎🤔🙄☹️

    16:23 11.02.2026

  • 40 37.51т

    5 0 Отговор
    Ей ,да знаете" вече,че служебното правителство е по-важно от редовното....а. депутатите са освободени от отговорност....що тъй "бе"?

    16:25 11.02.2026

  • 41 Хюсеин Хасан

    8 0 Отговор
    Наглостта се вижда ясно от казаното от госпожата. Но трябва да се започне от овладяната съдебна система и службите, за да има резултат свързан с търсенето на наказателна отговорност от самозабравили се с годините техни представители, забогатяли на гърба на народа, както се казва.

    16:27 11.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А ДПСНН

    5 0 Отговор
    Носи пълната отговорност за разрухата на станата ни!
    Къде ти е гачалника?
    Президенът си е в президентството и не се укрива, като пор в дупката си!
    Край.
    Това ви е краят.

    16:40 11.02.2026

  • 44 Ха-ха-ха!

    3 0 Отговор
    Много ниско трябва да подне човек, ако изобщо може да се нарече човек, за да е член на престъпнаат, бандитска, просташка и долна пасимна на уродливоот 190- килоглрамово туловище, което нещо решило да се изявява като "властелин" на държавата, понеже държи на къса каишка и остатъчните елементо от "Позитано", и просташката чалгарска сбирщина на сакотото учиндолско нищожество, и особено - марионетките на мутрата от СИК, дето й викат Тиквата! Таз нещастници Искра не заслужава дори употребявана тоалетна хартия да хвърли някой на грозната й физиономия! Ами, това е, слугиньяо на уродливото туловище, това е! С вас е свършено! Няма да "печелите" повече избори с подправени протоколи, купени цигански гласове и фалшиви бюлетини! Що ли не се гръмнеш, ма Михайлона?! Що ли не се гръмнеш, та да не се мъчиш?! И що не отидеш да цункаш туловището по дебелия з.....к?

    16:44 11.02.2026

  • 45 От чужбина

    4 0 Отговор
    Вашето мнение е без значение. Най-добре ще е ако изобщо не припарвате до парламента.

    16:45 11.02.2026

  • 46 Джо

    4 0 Отговор
    Що ма куца патко!? Ти като беше министър на спорта какво направи,освен грабежи!?

    16:46 11.02.2026

  • 47 Ха-ха-ха!

    3 0 Отговор
    Много ниско трябва да подне човек, ако изобщо може да се нарече човек, за да е член на престъпнаат, бандитска, просташка и долна пасимна на уродливоот 190- килоглрамово туловище, което нещо решило да се изявява като "властелин" на държавата, понеже държи на къса каишка и остатъчните елементо от "Позитано", и просташката чалгарска сбирщина на сакотото учиндолско нищожество, и особено - марионетките на мутрата от СИК, дето й викат Тиквата! Таз нещастници Искра не заслужава дори употребявана тоалетна хартия да хвърли някой на грозната й физиономия! Ами, това е, слугиньяо на уродливото туловище, това е! С вас е свършено! Няма да "печелите" повече избори с подправени протоколи, купени цигански гласове и фалшиви бюлетини! Що ли не се гръмнеш, ма Михайлона?! Що ли не се гръмнеш, та да не се мъчиш?! И що не отидеш да цункаш туловището по дебелия з.....к?

    16:47 11.02.2026

  • 48 От чужбина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "запознат":

    Мааалко им ее! Дори избягал от ДПС пак трябва да бъде преследван. НЕ може до сега да си от ДПС, да се възползваш от обръчите от фирми и да си близо до раздаващия порции или близо до тоз който държи другите пишман политици с компромати и като видиш, че кораба потъва да яхнеш някоя нова вълна. Това са истинските предатели. Утре пак ще се преоблекат, преобуят и пак ще драпат за личния келепир. НЕ, НЕ и НЕ! Бил ли си член на ДПС си вън за винаги от всички партии. Там свестните се броят на пръсти.

    16:51 11.02.2026

  • 49 Цървул

    3 0 Отговор
    Да бе , пълна отговорност . 95 % имат тези , които въведоха "домовата книга" . Избора е 5 % .

    16:55 11.02.2026

  • 50 От чужбина

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "А КЪДЕ Е СТРАХЛЬОТО":

    За сега Радев доста ясно се обявява против ДПС. Предполагам, че някой пуска зловредни слухове за да навреди на Радев. Надявам се той да удържи на думата си. Ако Радев влезе в някаква договорка с ДПС, ГЕРБ или ПП-ДБ това ще е неговия край.

    16:58 11.02.2026

  • 51 Ако Не Бяхте !

    3 0 Отговор
    Ако Не Бяхте !

    Всичките Вие !

    Сега !

    Институцията на Президента !

    Нямаше да Е" !
    В Това Положение ?!

    Не може ли ?

    Един Парцал като Вас !

    Да се Сети !

    За Това !

    Или сте по-ТЪПИ !

    и ОТ !

    ПАРЦАЛА !

    17:07 11.02.2026

  • 52 Ах гиди

    1 0 Отговор
    Дьрта чанта,ах гиди дьрта палавница!

    17:30 11.02.2026

Новини по градове:
