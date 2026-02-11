Красимир Каракачанов: Основната задача на Гюров е да пресече купуването на гласове

Президентът Илияна Йотова направи очакван и логичен ход – назначи Андрей Гюров за служебен премиер, смятан за най-отдалечен от статуквото в сравнение с останалите от т.нар. „домова книга”. Друг избор би означавал подкрепа за досегашния режим. Това се посочва в позиция на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов до медиите.
Лидерът на ВМРО е категоричен, че главната задача пред служебния премиер е така да мобилизира кадрово и организационно компетентните органи, че те да пресекат максимално купуването на гласове. Търговията отдавна е започнала и е нужно да се вземат спешни мерки. По това ще проличи дали е представител на онези политици, които искат смяна на порочната система или и той е станал зависим от сегашната върхушка. В този смисъл очакваме да видим избора му на кабинет. Грешка би било който и да е от сегашните министри и техни заместници да останат на постовете. Ако ще е промяна, да е докрай.
Красимир Каракачанов припомни и позицията на ВМРО – Българско национално движение: служебният премиер да не поема стратегически ангажименти от името на България, да не подписва важни международни документи, нито пък да взима още заеми.
Нека не забравяме все пак, че Андрей Гюров е част от същата онази „сглобка“, която заедно с Пеевски и Борисов се изгаври с Конституцията. И не бива да забравяме също така, че е част от онази партия от „сглобката“, чието име сега лъсна като спонсор и политически чадър на педофилско-сектантския случай в Петрохан, предупреди Каракачанов.
От ВМРО ще следим внимателно действията на Андрей Гюров в качеството му на служебен министър-председател на Република България - те трябва да са насочени единствено към организирането и честността на предсрочните избори.
1 Последния Софиянец
16:46 11.02.2026
2 ар ве шкембер
16:46 11.02.2026
3 оня с коня
Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !
16:53 11.02.2026
4 Дориана
16:53 11.02.2026
5 Притрябвал
16:55 11.02.2026
6 Надеждата умира последна
16:57 11.02.2026
7 ООрана държава
16:57 11.02.2026
8 Само да попитам
16:59 11.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 избирател
17:03 11.02.2026
12 Мнение
Тия фалшивите герои на България, трябва да бъдат пратени в канализацията на историята!
НЕ НИ ЗАНИМАВАЙТЕ С КАРАКАЧАНОВЦИ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВЦИ, СИДЕРОВЦИ, СЛАВЧОВЦИ, БАРЕКОВЦИ И ДР КОАЛИЦИОННИ ПАРТНЬОРИ НА МАФИЯТА!!!
17:14 11.02.2026
13 Майора
17:18 11.02.2026
14 Проба-грешка, проба-грешка...
Елементарно е поне да не си противоречи в едно и също изказване...
И позицията на ВМРО е същото ала-бала като тази на ППДБ.
Откъде ги намират такива?
17:19 11.02.2026
15 Делян Петров!
17:21 11.02.2026
16 Гражданин
17:36 11.02.2026
17 Гост
Хората със средно или висше образование не си продават гласа. Правях го онези с основно или без образование.
17:48 11.02.2026