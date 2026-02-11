Новини
България »
София »
Красимир Каракачанов: Основната задача на Гюров е да пресече купуването на гласове

11 Февруари, 2026 16:45 1 078 17

  • андрей гюров-
  • служебен премиер-
  • вмро-
  • красимир каракачанов

От ВМРО ще следим внимателно действията на Андрей Гюров в качеството му на служебен министър-председател

Красимир Каракачанов: Основната задача на Гюров е да пресече купуването на гласове - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова направи очакван и логичен ход – назначи Андрей Гюров за служебен премиер, смятан за най-отдалечен от статуквото в сравнение с останалите от т.нар. „домова книга”. Друг избор би означавал подкрепа за досегашния режим. Това се посочва в позиция на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов до медиите.

Лидерът на ВМРО е категоричен, че главната задача пред служебния премиер е така да мобилизира кадрово и организационно компетентните органи, че те да пресекат максимално купуването на гласове. Търговията отдавна е започнала и е нужно да се вземат спешни мерки. По това ще проличи дали е представител на онези политици, които искат смяна на порочната система или и той е станал зависим от сегашната върхушка. В този смисъл очакваме да видим избора му на кабинет. Грешка би било който и да е от сегашните министри и техни заместници да останат на постовете. Ако ще е промяна, да е докрай.

Красимир Каракачанов припомни и позицията на ВМРО – Българско национално движение: служебният премиер да не поема стратегически ангажименти от името на България, да не подписва важни международни документи, нито пък да взима още заеми.

Нека не забравяме все пак, че Андрей Гюров е част от същата онази „сглобка“, която заедно с Пеевски и Борисов се изгаври с Конституцията. И не бива да забравяме също така, че е част от онази партия от „сглобката“, чието име сега лъсна като спонсор и политически чадър на педофилско-сектантския случай в Петрохан, предупреди Каракачанов.

От ВМРО ще следим внимателно действията на Андрей Гюров в качеството му на служебен министър-председател на Република България - те трябва да са насочени единствено към организирането и честността на предсрочните избори.


София / България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    16:46 11.02.2026

  • 2 ар ве шкембер

    7 1 Отговор
    уша от тук

    16:46 11.02.2026

  • 3 оня с коня

    12 2 Отговор
    Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
    Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !

    16:53 11.02.2026

  • 4 Дориана

    6 1 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ са напълно наясно, че при честни избори те губят изборите, сриват се надолу. За това чрез ИТН се опитаха да променят Изборния кодекс в посока към фалшифициране на изборите и отнемането на възможността на хиляди българи да гласуват. За това и подкупиха МВР с огромно повишение на заплатите за да си осигурят кражби и купуване на гласове. Отвратително и нагло поведение. Срам и позор за Слави Трифонов и депутатите му.

    16:53 11.02.2026

  • 5 Притрябвал

    5 1 Отговор
    му е акъл на Гюров от мошеника агент Иван ?

    16:55 11.02.2026

  • 6 Надеждата умира последна

    3 2 Отговор
    И най-вече да замете "аферата" Петрохан! А най-хубавото е, че на РР и ИЙ ще им лъснат голите задн..., т.е връзката им с най-гнусните шарлатани появявали се в българския политически живот!

    16:57 11.02.2026

  • 7 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Е точно де, за това зайчарника се тресе, кочината трепери и дивана вие на умrяло

    16:57 11.02.2026

  • 8 Само да попитам

    4 5 Отговор
    Този Гюро не е ли подсъдим , Нали ще борим корупцията и шарлатанията Има още четирима те не са вързани с никоя партия Защо не избраха някой от тях Личи се че изборите ще са мнооооого ЧЕСТНИ БРАВО

    16:59 11.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 избирател

    3 2 Отговор
    Дори само споменаването , че може глас да бъде купен , трябва да предизвиква срам за обществото ни . В Европа сме , даже вече сме с евро , това което се случва в България е срам !

    17:03 11.02.2026

  • 12 Мнение

    7 2 Отговор
    Каракачанов от "патреотите", дето беше коалиционен партньор на Боко, за какво ни го цитирате???
    Тия фалшивите герои на България, трябва да бъдат пратени в канализацията на историята!

    НЕ НИ ЗАНИМАВАЙТЕ С КАРАКАЧАНОВЦИ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВЦИ, СИДЕРОВЦИ, СЛАВЧОВЦИ, БАРЕКОВЦИ И ДР КОАЛИЦИОННИ ПАРТНЬОРИ НА МАФИЯТА!!!

    17:14 11.02.2026

  • 13 Майора

    3 1 Отговор
    Ало Дориана , много си далеч от истината! Да бъде избран за служебен премиер човек , основал Партията на кеша и пудела с пачките и отстранен от ръководството на БНБ и подсъдим е срам и позор и нарушение на Конституцията, което се прави за тори път след като Радев утвърди просто Киро за премиер с двойно гражданство! Явно такава е практиката на приста от президенството , защитаваща Сорос и шарлатаните и мошениците от същата партия!

    17:18 11.02.2026

  • 14 Проба-грешка, проба-грешка...

    2 2 Отговор
    Мало умни мисли на мало умен политик.

    Елементарно е поне да не си противоречи в едно и също изказване...

    И позицията на ВМРО е същото ала-бала като тази на ППДБ.

    Откъде ги намират такива?

    17:19 11.02.2026

  • 15 Делян Петров!

    4 0 Отговор
    Агент Иван, кой бяхте вие, че забравихме?

    17:21 11.02.2026

  • 16 Гражданин

    3 1 Отговор
    Биллата дава задачи на премиера. Къш къш оттука гербаво ченге.

    17:36 11.02.2026

  • 17 Гост

    2 1 Отговор
    Купуването на гласове може да се пресече само по един-единствен начин - като се въведе образователен ценз за гласуване.
    Хората със средно или висше образование не си продават гласа. Правях го онези с основно или без образование.

    17:48 11.02.2026

