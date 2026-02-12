Новини
Коментатори: Изборът на Андрей Гюров е „подадена ръка” към ПП-ДБ и стратегически ход на президентството

Коментатори: Изборът на Андрей Гюров е „подадена ръка" към ПП-ДБ и стратегически ход на президентството

12 Февруари, 2026 09:50

  • андрей гюров-
  • пп-дб-
  • президентство

Искрен Митев, Атанас Радев и Пламен Борисов говориха за политическите сценарии пред служебния кабинет

Коментатори: Изборът на Андрей Гюров е „подадена ръка” към ПП-ДБ и стратегически ход на президентството - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политическият пъзел у нас започна да се нарежда, след като стана ясно името на новия служебен премиер. В 10,00 часа днес подуправителят на БНБ Андрей Гюров трябва да се яви при президента Илияна Йотова, за да му бъде възложено съставянето на правителство. Темата коментираха в ефира на „Здравей, България” по Нова тв бившият депутат от „Продължаваме Промяната” Искрен Митев, политологът Атанас Радев и адвокат Пламен Борисов.

Според Искрен Митев президентът Илияна Йотова е била в ситуация на ограничен избор. „Смятам, че госпожа президентът беше принудена да избере единствения подходящ кандидат от хората в така наречената „Домова книга”. Андрей Гюров е единственият човек, който не е свързан с политическия спектър на Борисов и Пеевски”, заяви Митев. Той подчерта, че Гюров от две години е неполитическа фигура заради позицията си в БНБ и изборът му е „шамар за ГЕРБ и ДПС”.

Политологът Атанас Радев определи номинацията като ясен политически сигнал. „Служебният кабинет не е просто технически, той прави прехода между две редовни правителства. С избора на Андрей Гюров се подава ръка конкретно към „Продължаваме Промяната”. Ключовият въпрос сега е какъв ще бъде съставът на министерския съвет”, обясни Радев. Той прогнозира, че в кабинета може да видим фигури, близки до предишните служебни правителства, както и хора, свързани пряко с Румен Радев.

От своя страна адвокат Пламен Борисов изрази по-скептична позиция относно независимостта на избора. „Въпросът „Чий е Андрей Гюров” ми прилича малко на въпроса „Чий е Крим”. Изборът беше предизвестен”, коментира той. Според Борисов Гюров е с ясен прозападен профил, но фигурата му може да бъде използвана стратегически от президентското дуо за консолидиране на прозападни гласове в полза на бъдещ проект на Румен Радев или коалиция с БСП.

Експертите в студиото обсъдиха и влиянието на случая „Петрохан” върху политическата обстановка. Беше посочено, че темата продължава да се използва за „политическа експлоатация и злоупотреба” от различните формации. Искрен Митев подчерта, че всяка грешна стъпка на Андрей Гюров ще бъде „слагана в кошничката на ПП-ДБ” от техните опоненти, въпреки че той вече е в ролята на независим експерт.

Експертите се обединиха около мнението, че най-важната задача пред новото служебно правителство остава осигуряването на прозрачен вот, който да върне доверието на гражданите. „Проблемът е, че хората трябва да гласуват така, че да няма значение колко гласа са купени”, заключи Искрен Митев.


България
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дгйклш

    7 3 Отговор
    Кокор, Гюро и сите петроханци са като спартанци?
    Тях жени не ги разсейват от великите им дела!

    09:59 12.02.2026

  • 2 Кирчо и кокорчо

    5 2 Отговор
    Па се уредихме, ще има яко захранване на сметките у Люксембург

    09:59 12.02.2026

  • 3 честито на печелившите

    5 3 Отговор
    Ндаа , служебният кабинет се очертава , като кабинет на крадливите и ултра лъжливи пе000или - пе000аси , НО - обути със зелени чорапи. Да са ни честити !

    10:04 12.02.2026

  • 4 дано , дано , дано

    5 2 Отговор
    Смятам , че под натиска на спечелилите бъдещи избори ПП/ДБ/РР (Румен Радев) , следващото НС ще предприеме в кратки срокове куп нови закони , които ще узаконят мъжката любов , "любовта" към малки деца , любовта към козичките , задължителната смяна на пола , задължителното оперативно присаждане на силиконови импланти за всички от (все още) мъжки пол , свободното притежание на всякакъв вид стрелково оръжие (вкл. зенитни картечници и РПГ) , абсолютно свободното заграждане на всички територии на България от всеки , който каже , че е "еколог" , както и официалното признаване на будизма (във вида практикуван от "лама" Иво) за официална религия на държавата. И ще настане такъв "живот" , че само си викам ДАНО !!!

    10:11 12.02.2026

  • 5 отец Радев Генералски

    3 4 Отговор
    На тати шарлатаните.

    10:13 12.02.2026

  • 6 Деций

    3 3 Отговор
    Пълни глупости,подадена ръка към ППДБ,подадена е ръка и възможност гражданите да се отърват от системата Борисов Пеевски,и май накрая да заприличаме на нормална държава с функциониращи институции според закона,а не според на кой какво му е удобно.Та това е историческият момент който не бива да бъде изпуснат.Граждните да гласуват масово срещу Пеевски и Борисов и техните подлоги Възраждане ИТН , БСП и Меч!Само квалифицирано мнозинство е в състояние да преобърне ситуацията,да бъде сменен ВСС, Сарафов,,следва чиска в МВР, ДАНС,ДАТО,регулаторите подават оставка, избор на нови и се започват делата срещу съвременните грабители на България.Бивши управления,кметове,свързани фирми,цени и качество на извършени държавни поръчки,ще бъдат разглобени и натикани по затворите.Изтървете ли момента,скоро няма да има такава възможност.

    10:15 12.02.2026

  • 7 Бандата на четиримата

    4 3 Отговор
    Ами ясно е всичко, протестите бяха, за да стане гюровия премиер. Простите нека ходят да им гласуват. Машинките ще свършат работа и без нас. Ала бала и готово.

    Коментиран от #11

    10:17 12.02.2026

  • 8 Дориана

    5 1 Отговор
    Андрей Гюров е единствената възможна кандидатура за да се спрат кражбите и купуването на гласове , което цял свят видя по времето на Главчев - политическата патерица на Борисов и Пеевски довели до кабинета Магнитски- Мафия.

    10:22 12.02.2026

  • 9 Хмм

    2 3 Отговор
    не е независим, но се смята за по-малкото зло, но като се сетя, че и Кирил Петков беше смятан за правилния избор, а то - парапето, частни воаяжи с правителствения самолет, охрана на НСО дори след като падна от власт, омаскаряване на Конституцията, сглобка с пеевски и борисов, против които бяха протестите и протестиращите бяха пребивани, те не викаха кой не скача, вееха българското знаме, протестърите на петков никога няма да видите с българско знаме

    10:22 12.02.2026

  • 10 Майора

    2 2 Отговор
    Явно нарушение на Конституцията! Не може човек срещу когото има заведено дело , да се избира за служебен премиер! Още повече че е основател на ПП/Партия Петрохан/ДБ(Дай България на НПО)!Победа на НПО на Сорос и колкото по бързо България се отърве от тях , толкова по добре!

    10:23 12.02.2026

  • 11 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бандата на четиримата":

    Пеевски и Борисов защо не организираха протести в своя защита, а кукувците да им съчинят песни, нали видяхме протестите на пеевски, а борисов нали му видяхме предишния протест, после хората едва се измъкнаха с автобусите

    10:25 12.02.2026

