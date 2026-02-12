Новини
Проф. Коларова: Подготвя се нова тройна коалиция

12 Февруари, 2026 15:36 1 693 25

Служебните кабинети са инструмент, чрез който бизнес интереси нелигитимно влияят върху политиката. "Боташ" е един от многото примери. Там няма политическа отговорност

Проф. Коларова: Подготвя се нова тройна коалиция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет дава изключително много възможности за упражняване на власт. Това отбеляза пред БНР социологът и бивш служебен образователен министър проф. Румяна Коларова.

"Служебните кабинети са инструмент, чрез който бизнес интереси нелигитимно влияят върху политиката. "Боташ" е един от многото примери. Там няма политическа отговорност. Това е политически безотговорна структура. Винаги съм била срещу идеята да има такъв тип кабинети в България", добави тя.

Припомняме, че по-рано днес президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Той има една седмица да върне папката със състав на служебно правителство. Гюров отказа да обсъжда пред медиите имена от състава на бъдещия си служебен кабинет, но обясни, че ще бъдат негова отговорност.

"Президентът Йотова щеше да е в изключително неудобна позиция, ако не беше номинирала Гюров. Изглежда като комформистки избор, но според мен е предварително договорен и решен", посочи проф. Румяна Коларова.

"Аз не съм привърженик на тезата, че от МВР зависи честността на изборите. Зависи дали ще има тези показни акции, които може да сплашват, но по никакъв начин няма да блокират съществуващия модел на контролиран вот", допълни тя.

"Ако Гюров търси затвърждаване на авторитет, той би трябвало да избере по-скоро експерти, отколкото хора, които са били политически активни. Но това ще засили основната му слабост като премиер – той няма административен и политически опит. Ако не избере за министри хора, които го имат, тогава това правителство рискува да загуби не само посока, но и контрол върху ситуацията. Приемането на еврото и липсата на бюджет създават икономическа ситуация, която е важно да се управлява", коментира проф. Коларова.

Тя посочи, че е важно да се види какви назначения ще направи Гюров, след като бъде одобрен. "Важно е колко от министрите ще са близки на ПП, колко от тях свързваме с Румен Радев и колко - с БСП".

Социологът смята, че наблюдаваме подготовка за следваща тройна коалиция: "Може да се окаже, че това ще бъде служебното правителство. С други думи в него ще има представители на ПП, Румен Радев и БСП. Може да бъде една формула. Предварително се структурира едно присъствие във властта, което не бих казала, че гарантира честни избори".

Въвеждането на машините беше направено, за да може протестните партии да спечелят срещу ГЕРБ, смята още проф. Коларова. Тя не може да се съгласи, че това непременно означава постигане на по-честен и прозрачен вот: "Промяна на правилата така, че да се минимизира този вот, който е за ГЕРБ и БСП – възрастовите групи, които имат резерви към машините".

Много силен политически ход на президента Йотова е да наложи вето на промените в Изборния кодекс, посочи политическият анализатор: "Много е важно не само БСП как ще гласува. По време на този служебен парламент ще има активен парламент. Имат време до началото на предизборната кампания да законодателстват".

Случаят "Петрохан" се политизира и то много остро, отбеляза още тя в предаването "12+3". Проф. Коларова се надява това да не е централна тема по време на предизборната кампания.


  • 1 Радио Сорос 13 ФМ

    40 1 Отговор
    Соросоидното бабе Коларка да не е на заплата при Буци?!

    Коментиран от #3

    15:38 12.02.2026

  • 2 Джо

    29 1 Отговор
    Проф... по какво и от кой ВУЗ е тая!?

    15:39 12.02.2026

  • 3 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радио Сорос 13 ФМ":

    Добро утро......

    15:40 12.02.2026

  • 4 Борисов предаде властта

    6 16 Отговор
    на Радев и сега ще имаме Радев+ ППДБ + БСП на власт.
    Борисов ще подкрепя задкулисно.

    Честито!
    Шарлатаните отново на власт!

    15:42 12.02.2026

  • 5 прокопи

    25 0 Отговор
    Млък! комунде проклето! На всяка манджа мерудия. Това, вашето котило е неизчерпаемо. Вредни сте! И тъ пи.

    15:42 12.02.2026

  • 6 Аман

    23 0 Отговор
    От тая профи в-щ-ца до обяд в ТВ след обяд в БНР гледа да се мазни на сикаджииската герберска мутра

    15:44 12.02.2026

  • 7 Читател

    25 1 Отговор
    Бабо Румяно,кога от плювалника ти,ще излезе нещо укоряващо банкянският милиардер? Толкова си гадна,че това ако е болестно състояние,не те виждам между хората.

    15:47 12.02.2026

  • 8 Майстор Тричко

    18 0 Отговор
    Изключително "умна" патица! Удоволствие е да се гледа как ръси "умнотии" - безгранично "интелигентна" млекопитаеща.

    15:47 12.02.2026

  • 9 Питам:

    18 0 Отговор
    Баба Руми няма ли дядо да я озаптява, няма ли деца да я ядосват, няма ли внучета да им се радва, а като нахална муха скача от студио в студио да ръси съновиденията си И ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА ДЕЛФИЙСКИЯ ОРАКУЛ?

    Коментиран от #19

    15:49 12.02.2026

  • 10 Еййййй

    16 0 Отговор
    Това грозно бабе каквото и да изръмжи, се случва точно обратното.

    15:52 12.02.2026

  • 11 Хе!

    15 0 Отговор
    Пуйки - Герб!

    15:53 12.02.2026

  • 12 Коня Солтуклиева

    14 0 Отговор
    До тук-два пъти в ефир!
    Аман от тая кощрамба!

    15:54 12.02.2026

  • 13 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:54 12.02.2026

  • 14 Коштрамбо ма

    8 0 Отговор
    Чакай още изборите не са минали, не се знае кой вън кой отвън, ти вече и коалициите подреди. Тия глупости дето ги ръсиш на килограм ли ти ги плащат?

    15:59 12.02.2026

  • 15 Бегай

    11 1 Отговор
    бабур

    15:59 12.02.2026

  • 16 Оз. Ген.Румянцев

    9 1 Отговор
    Това бабе е на заплата в ГРОБ, отколешна лизачка е на Тиквун.

    16:01 12.02.2026

  • 17 Чух я тая бабичка по Хоризонт

    8 0 Отговор
    и си спомних за едно нейно интервю където каза, че баща й не я пуснал 1990г. да излезе с другите младежи на Орлов мост щото някое демократично момче да не й завърти главата! Това е комунистката Коларова! какъвто бащата такова е детето! Само се чудя защо и дават думата да мъти главите на носталгиците по соца!

    16:01 12.02.2026

  • 18 Дориана

    8 2 Отговор
    Тази жена е патерица на Борисов и Пеевски и техен защитник. До като има такива хора като нея, които умишлено защитават корупциония модел спирайки всички необходими реформи за да тръгне България нагоре в правилната посока, България ще е на дъното. Така, че борбата между доброто и злото ще бъде съпроводена от яростна защита.

    16:06 12.02.2026

  • 19 Миии

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Питам:":

    То луд умора няма особен бивш комуняга сега евродемократ😡Пфу наглоизскуфяло

    16:08 12.02.2026

  • 20 !!!!!

    7 0 Отговор
    Аман от надути професори дето си мислят че разбират

    16:08 12.02.2026

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    АМА ЧЕ ЗЛОБНА ФИЗИОНОМИЯ.

    16:18 12.02.2026

  • 22 дядото

    4 0 Отговор
    и не ти харесва,че вие няма да участвате в нея.дано успеем да ви изхвърлим от властта

    16:23 12.02.2026

  • 23 Ти си позор

    1 0 Отговор
    За човека истински и със морал.

    16:31 12.02.2026

  • 24 Тройна коалиция

    1 0 Отговор
    Възбуждане,Възкачване и Възраждане!

    16:32 12.02.2026

  • 25 Без алабала

    0 0 Отговор
    Възраждане са първи!

    16:34 12.02.2026

