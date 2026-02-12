Денков: Ченгеджийската операция за прикриване на случая “Петрохан” струва живота на 6 души

Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа “Петрохан” струва живота на 6 души, включително и на дете. С участието на ДАНС, за която се появиха данни, че е имала свои хора в организацията. Това написа в профила си във "Фейсбук" Николай Денков от "Продължаваме Промяната".
"Обяснение дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов, както и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като началник на ГДБОП", допълва той.
И задава три въпроса:
Защо няма резултат от разследването?
Защо няма взети навременни мерки?
Над кого и защо се опъва чадър?
"Вместо отговори, поемане на отговорност и оставки, виждаме отчаяни опити за политизиране на трагедията срещу ПП-ДБ. На фронта са активирани патериците на властта - ИТН и Възраждане, с подкрепата на мощна трол фабрика, при оглушително мълчание на Борисов и Пеевски за провала на техните назначения в институциите. Акцията по прикриване на същинските събития в Петрохан е много зле изпълнена. Но очевидно не е планирана вчера. И е съобразена с възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер и да организира честни избори", пише още Денков.
"Оттук нататък стъпките са ясни: пълно разсекретяване на всички документи около случая Петрохан; международно разследване, което трябва да поиска служебният МВР министър; незабавно отстраняване на Деньо Денев и Борислав Сарафов от постовете им - и разследване на техните действия и бездействия", завършва публикацията си той.
15 Само ти
До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":не си разбрал,че КГБ я ликвидира,защото погледна назапад!
17:29 12.02.2026
17:29 12.02.2026
25 Калушай Лама
17:32 12.02.2026
17:32 12.02.2026
До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":Хич недейте да се надявате
Ще ! Този сатанизъм трябва да умре!
17:32 12.02.2026
Вие всички сте!
17:34 12.02.2026
29 Години мъки
До коментар #8 от "Будалама":Не се гръмвай, прережи на патката главата, за да усетиш, колко е голям проблемът!
17:34 12.02.2026
17:34 12.02.2026
37 Да де
Затова е , ясно!
,,Балът на вампирите свършва.."
17:37 12.02.2026
17:44 12.02.2026
Коментиран от #50
17:44 12.02.2026
49 за да изпъкнат
До коментар #30 от "Сега разбрах":защото са глу пави
17:45 12.02.2026
50 Какви гъби
До коментар #45 от "НОВИЯТ РЕД":си ял?
17:46 12.02.2026
54 Кое не е така ?!
Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж?
Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.
Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.
Това доказва, че операцията е планирана по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.
В хижа "Петрохан" кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.
Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.
Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната... или не им се доверяват, но са принудени.
Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости... или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: "Вържете ги, или момчето умира първо."
Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.
Това е екзекуция по учебник.
4-те джипа и бързото ДАНС
Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата.
ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР.
Калушев „бяга“, за да се... самоубие?
Ако е "луд убиец", защо влачи заложници през половин България? Ако е "жертва", защо не търси полиция?
Той не бяга, а е транспортиран.
Коментиран от #56
17:47 12.02.2026
56 Ламята
До коментар #54 от "Кое не е така ?!":Такъв е ритуала,бе!Ако се объркат чакрите?
17:49 12.02.2026
60 Кажи честно ... 🤣
В зайчарника в Банкя няма ток от две седмици, а как хубаво беше почнало стендъп комедийното шоу на Буда Тиквоний.
От кочинkaта също оглушително мълчание, Шиши даже гpyx не казва.
Само патеричките им тошкоФци и копейчици са се квичат гръмогласно .
17:54 12.02.2026
Всички сте в кюпа бе, пич. До един.
Ти например като мин. на образованието, какво направи по въпроса относно това, че някакво частно училище Космос не води присъствена книга (дневник) и не е видяло, че един ученик постоянно не е на училище, а се скита по чукарите с няколко възрастни, несемейни и бездетни мъже? М?
Провери ли по каква система и точно какво учат там? Кой издава дипломи за завършено образование в това училище и това образование отговаря ли на държавния стандарт? М?
Онзи папуняк, Тошко Африкански, днес много точно каза какви сте. -едндераси и педофили. Е това сте вие.
17:58 12.02.2026
66 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #15 от "Само ти":На Плевнелиев момченцето му почина от "инфаркт", след като той рязко се противопостави на Русия, на Желев дъщеричката най-неочаквано се обеси в Бояна, а мистериозната смърт на Людмила, скоро след грандиозния военен парад на 6. Май 1981 г. в София по случай на 1300 години България. Да продължа ли с Митя, детенцето на Георги Димитров, което умира след разногласията със Сталин.....все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като "титовистки заговорник и империалистически агент". Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен" начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница.
17:59 12.02.2026
До коментар #44 от "най големите сектанти":и пе дера зи
18:01 12.02.2026
74 Не е прав
До коментар #72 от "Кую":но може...
18:08 12.02.2026
77 Ами
До коментар #61 от "Дедо":Значи ще си заслужавате съдбата,гласувайки наинат !
18:11 12.02.2026
