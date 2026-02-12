Денков: Ченгеджийската операция за прикриване на случая “Петрохан” струва живота на 6 души

Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа “Петрохан” струва живота на 6 души, включително и на дете. С участието на ДАНС, за която се появиха данни, че е имала свои хора в организацията. Това написа в профила си във "Фейсбук" Николай Денков от "Продължаваме Промяната".

"Обяснение дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов, както и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като началник на ГДБОП", допълва той.

И задава три въпроса:

Защо няма резултат от разследването?

Защо няма взети навременни мерки?

Над кого и защо се опъва чадър?

"Вместо отговори, поемане на отговорност и оставки, виждаме отчаяни опити за политизиране на трагедията срещу ПП-ДБ. На фронта са активирани патериците на властта - ИТН и Възраждане, с подкрепата на мощна трол фабрика, при оглушително мълчание на Борисов и Пеевски за провала на техните назначения в институциите. Акцията по прикриване на същинските събития в Петрохан е много зле изпълнена. Но очевидно не е планирана вчера. И е съобразена с възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер и да организира честни избори", пише още Денков.

"Оттук нататък стъпките са ясни: пълно разсекретяване на всички документи около случая Петрохан; международно разследване, което трябва да поиска служебният МВР министър; незабавно отстраняване на Деньо Денев и Борислав Сарафов от постовете им - и разследване на техните действия и бездействия", завършва публикацията си той.