Денков: Ченгеджийската операция за прикриване на случая “Петрохан” струва живота на 6 души

Денков: Ченгеджийската операция за прикриване на случая “Петрохан” струва живота на 6 души

12 Февруари, 2026 17:21 1 343 86

  • николай денков-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Вместо отговори, поемане на отговорност и оставки, виждаме отчаяни опити за политизиране на трагедията срещу ПП-ДБ

Денков: Ченгеджийската операция за прикриване на случая “Петрохан” струва живота на 6 души - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа “Петрохан” струва живота на 6 души, включително и на дете. С участието на ДАНС, за която се появиха данни, че е имала свои хора в организацията. Това написа в профила си във "Фейсбук" Николай Денков от "Продължаваме Промяната".

"Обяснение дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов, както и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като началник на ГДБОП", допълва той.

И задава три въпроса:

Защо няма резултат от разследването?

Защо няма взети навременни мерки?

Над кого и защо се опъва чадър?

"Вместо отговори, поемане на отговорност и оставки, виждаме отчаяни опити за политизиране на трагедията срещу ПП-ДБ. На фронта са активирани патериците на властта - ИТН и Възраждане, с подкрепата на мощна трол фабрика, при оглушително мълчание на Борисов и Пеевски за провала на техните назначения в институциите. Акцията по прикриване на същинските събития в Петрохан е много зле изпълнена. Но очевидно не е планирана вчера. И е съобразена с възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер и да организира честни избори", пише още Денков.

"Оттук нататък стъпките са ясни: пълно разсекретяване на всички документи около случая Петрохан; международно разследване, което трябва да поиска служебният МВР министър; незабавно отстраняване на Деньо Денев и Борислав Сарафов от постовете им - и разследване на техните действия и бездействия", завършва публикацията си той.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 "академик" Сапунджи

    35 6 Отговор
    Ники иска да пътува!

    17:22 12.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница.Пускат дечица на политици и бизнесмени и после ги изнудват за чужди служби.

    Коментиран от #25

    17:23 12.02.2026

  • 3 Срамота

    32 7 Отговор
    академик ,така да се излага!Сигурно Калушев е национален герой?

    17:23 12.02.2026

  • 4 Е,бравос

    38 6 Отговор
    И този човек е бил академик и премиер? Излиза че "акцията по прикриване" е била ПРЕДИ смъртта на 6 човека??? Божеее,какви хора са ни управлявали!?

    17:24 12.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гейлорд кукорчу

    15 5 Отговор
    обичам по големчко петроханче за закуска, обед и вечеря

    17:26 12.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Будалама

    28 4 Отговор
    Позор!Срам!Идва ми да се гръмна,че съм гласувал за него!

    Коментиран от #29

    17:26 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПРИПОМНЯНЕ

    7 9 Отговор
    Нищо няма да се разкрие. Колкото се разкри убийството на Людмила Живкова, толкова и това!

    Коментиран от #15, #26

    17:27 12.02.2026

  • 11 Фен

    25 4 Отговор
    Наглостта на Петроханските Пудели няма граници...

    17:27 12.02.2026

  • 12 ППДБ

    13 2 Отговор
    Мъй сваих не брасаем!

    17:27 12.02.2026

  • 13 Доктор

    24 4 Отговор
    Хлъзгав лицемер. Абсолютен селски кариерист. Беше част от първото правителство на Борисов. Нищожество.

    17:28 12.02.2026

  • 14 Рогач

    23 3 Отговор
    Е га ти държавата щом и този е станал министър!!!

    17:29 12.02.2026

  • 15 Само ти

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    не си разбрал,че КГБ я ликвидира,защото погледна назапад!

    Коментиран от #66

    17:29 12.02.2026

  • 16 Хмм

    19 1 Отговор
    ако бяха кильри, просто щяха да ги разстрелят като Алексей Петров, Денков като един от виновните за институционализирането на групата се опитва да прехвърли вината на други, там цялото им правителство е замесено, дал лиценз на училище, което снабдява Калушев с деца, отсъстват от училище, изобщо по протестърска линия се познават и затова си вярват, като нарушават всякакви закони, а дали изобщо ги знаят, какво значи това отива министър да пие чай с тях, приятелчетата от протестите, бил на почивка там, ноне знае какво има в стаите, а софийският кмет дори се хвали за връзката си с тях

    17:29 12.02.2026

  • 17 Хаха

    25 1 Отговор
    Денкофф говори за НПО тата който ти създаде, говори за разрешението за училището, говори за мигрантите, говори за Регистъра на педофилите. Колко от партията ви са такива?!

    17:29 12.02.2026

  • 18 Дзак

    17 0 Отговор
    Нима силните мъже с големите пищови се оказаха педофили, които снемали стреса от борбата с дървената мафия. ГДБОП би трябвало да бъдат достатъчно опитни, а са се успали и не разбрали коя мафия с какво се занимава!

    17:30 12.02.2026

  • 19 Майна

    17 4 Отговор
    Наглец мръсен!

    17:31 12.02.2026

  • 20 Ту светне ту угасне

    17 4 Отговор
    На този му се губят мигове, за това е академик.

    17:31 12.02.2026

  • 21 Радев

    15 3 Отговор
    махай тези шарлатани!Да влизат новите!

    17:31 12.02.2026

  • 22 Една

    7 2 Отговор
    от всичките , а те са толкова много .

    17:31 12.02.2026

  • 23 ами

    13 2 Отговор
    ха ха ха - акад денков е напълно наясно с ченгеджииските операции

    17:31 12.02.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 3 Отговор
    Сектата е правила нелегално сапун и вазелин за Академик Денков.Мъка,мъка.🦧😪🦧

    17:31 12.02.2026

  • 25 Калушай Лама

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    17:32 12.02.2026

  • 26 Ще , ще

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Хич недейте да се надявате
    Ще ! Този сатанизъм трябва да умре!

    17:32 12.02.2026

  • 27 всъщност

    18 3 Отговор
    Джендъpите от ППДБ се гънaт, като глиcти само и само да кажат, че не са от тоя г.ъ.с. 😬

    17:32 12.02.2026

  • 28 Майна

    13 3 Отговор
    Твоята ПП сатанинска секта е замесена!!
    Вие всички сте!

    17:34 12.02.2026

  • 29 Години мъки

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Будалама":

    Не се гръмвай, прережи на патката главата, за да усетиш, колко е голям проблемът!

    17:34 12.02.2026

  • 30 Сега разбрах

    13 1 Отговор
    защо комунистите са избили интелигенцията!

    Коментиран от #49

    17:34 12.02.2026

  • 31 Ха ха

    14 3 Отговор
    Тоя от къде падна или се прави на ударен. Тази организация се е спонсорирала имено от пп та та .Редно е избирателите да накажат тази партия ида не гласуват.

    17:35 12.02.2026

  • 32 ФЕЙК

    11 8 Отговор
    Те Боко и Шиши в момента са като два бивола потънали в калта на мълчанието. Дори на работа не ходят. Ще преценят кога да си покажат рогата и да изгрухтят "ЗА ХОРАТА"!

    17:35 12.02.2026

  • 33 Замълчи!

    15 4 Отговор
    До което се докосне ППДерасите изгаря!

    17:35 12.02.2026

  • 34 Значи

    13 3 Отговор
    От ПП много са добри на празните приказки.За тях важна е опаковката,а не съдържанието.Сандов ходил,Терзиев ходил,е как са приели табелата "Стреля се без предупреждение". Според тях са виновни хората подавали сигнали,а не тези, срещу които са подавани.Пък да си кажа честно,много се изнервях,когато точно ПП-ейци искаха насила да ни наложат ЛГБТ норми.

    17:36 12.02.2026

  • 35 Цар Плъх

    14 3 Отговор
    Всички от ПП ли са Пе....?

    17:36 12.02.2026

  • 36 Домашен сапун

    12 3 Отговор
    Е по голяма наглост едва ли съществува

    17:36 12.02.2026

  • 37 Да де

    11 2 Отговор
    Сега алабала през Гюров!
    Затова е , ясно!
    ,,Балът на вампирите свършва.."

    17:37 12.02.2026

  • 38 Загатка

    10 0 Отговор
    Защо ламата е постнал,,Борба",а не,,На прощаване"???

    17:37 12.02.2026

  • 39 НИЯ

    4 2 Отговор
    Резултата от бездействието на много институции е ясен-6 трупа ,за съжаление и на дете.Сеха няма ли и кой ще поеме вината за случилото се или жалки опити за замитане на тази голяма трагедия.Това.е.престъпление

    17:39 12.02.2026

  • 40 С това

    9 2 Отговор
    академика натисна ППДБ под бариерата!

    17:39 12.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кичка

    9 2 Отговор
    Винаги гласувах за ПП,но това ми преля чашата!

    17:41 12.02.2026

  • 43 Помните ли

    5 2 Отговор
    малко преди ,,трагедията,"Денков хвалеше мързеливите и непослушните.....

    17:43 12.02.2026

  • 44 най големите сектанти

    5 0 Отговор
    и античовеци са "политиците" в България и обръчите им от "фирми"!

    Коментиран от #68, #69

    17:43 12.02.2026

  • 45 НОВИЯТ РЕД

    1 7 Отговор
    Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разшеряване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    Коментиран от #50

    17:44 12.02.2026

  • 46 Язовец

    10 3 Отговор
    ПП ДБ са педофили.

    17:44 12.02.2026

  • 47 Казвах аз

    7 2 Отговор
    Казвах аз,че тези от ПП трябва малко да си наведат вирнатите носове,защото започна да вали,ще вземат да се удавят.Все те знаят най-добре и другите не са достойни да имат мнение

    17:45 12.02.2026

  • 48 Хамид

    5 2 Отговор
    Този нямаше ли 19 годишен, нещатен съветник?

    17:45 12.02.2026

  • 49 за да изпъкнат

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сега разбрах":

    защото са глу пави

    17:45 12.02.2026

  • 50 Какви гъби

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "НОВИЯТ РЕД":

    си ял?

    17:46 12.02.2026

  • 51 Той просто няма нищо в главата...

    5 2 Отговор
    Този варисапун наистина няма нищо в главата. Даже не се прави той не може да направи връзката ,че той и манистрите с него при киро тъпото разрешиха това безобразие. Вересия за всичко ,на тия тъпоъгълници всичко е разрешено. Сега с копринките ще заметат нещата и ще си продължат лапачката на държавна софра.

    17:46 12.02.2026

  • 52 кой му дреме

    6 2 Отговор
    абе едноличния собственик на данс 🐖 що мълчи

    17:47 12.02.2026

  • 53 Да де

    5 2 Отговор
    Валери Андреев ( синът на " майката" , която обвини сина си ,жче е виновен за смъртта на Калушев) еподал сигнал срещу „ламата“ Калушев за насилие, сигналите са били до МВР по времето на Бойко Рашков и Демерджиев като министри. Резултатът е нула, дори не са изпратени до прокуратурата.

    17:47 12.02.2026

  • 54 Кое не е така ?!

    9 2 Отговор
    "Когато "Самоубийството" е оперативно мероприятие
    Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж?
    Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.
    Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.
    Това доказва, че операцията е планирана по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.
    В хижа "Петрохан" кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.
    Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.
    Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната... или не им се доверяват, но са принудени.
    Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости... или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: "Вържете ги, или момчето умира първо."
    Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.

    Това е екзекуция по учебник.
    4-те джипа и бързото ДАНС
    Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата.
    ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР.
    Калушев „бяга“, за да се... самоубие?
    Ако е "луд убиец", защо влачи заложници през половин България? Ако е "жертва", защо не търси полиция?
    Той не бяга, а е транспортиран.

    Коментиран от #56

    17:47 12.02.2026

  • 55 Даскала

    4 0 Отговор
    с камерите,не беше ли техен?

    17:47 12.02.2026

  • 56 Ламята

    0 4 Отговор

    До коментар #54 от "Кое не е така ?!":

    Такъв е ритуала,бе!Ако се объркат чакрите?

    17:49 12.02.2026

  • 57 Опа

    7 3 Отговор
    Напротив, започнаха да излизат връзките на хора от ППДБ с педофилската секта от Петрохан.

    17:50 12.02.2026

  • 58 Оставки

    6 3 Отговор
    за Денев и Сарафов!

    17:50 12.02.2026

  • 59 Неразбрал

    3 2 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо митов се изниза като пръдня от гащи и не се яви на изслушване в парламента по случая Петрохан ??????? От какво се страхува и какво се опитва да скрие ??????

    17:54 12.02.2026

  • 60 Кажи честно ... 🤣

    3 3 Отговор
    След като стана ясно, че е възможно ДАНС да е имала свои хора в Петрохан, Дани Митов така ще се покрие, че и овчар няма да го намери.
    В зайчарника в Банкя няма ток от две седмици, а как хубаво беше почнало стендъп комедийното шоу на Буда Тиквоний.
    От кочинkaта също оглушително мълчание, Шиши даже гpyx не казва.
    Само патеричките им тошкоФци и копейчици са се квичат гръмогласно .

    17:54 12.02.2026

  • 61 Дедо

    2 6 Отговор
    Въпреки всички усилия на Пеевски, Борисов , службите и кучетата от ИТН и Без раждане , ние нормалните млади хора и нашите родители ще гласуваме за Радев или за ПП-ДБ, защото няма нищо по лошо за България от Пеевски и Борисов и кучето им Славчо.

    Коментиран от #77

    17:55 12.02.2026

  • 62 Дива свиня

    6 2 Отговор
    ПП ДБ са педофили.

    17:56 12.02.2026

  • 63 Няма мафия и наркотици

    0 2 Отговор
    Селяшка драма. Имаме власт. Тя прави организация и провежда действия. Няма външна будо радикална организация влязла в трънско. Ще видим още имена.

    17:57 12.02.2026

  • 64 Механик

    5 2 Отговор
    Тия вече сами се ядат. Един друг се топят.
    Всички сте в кюпа бе, пич. До един.
    Ти например като мин. на образованието, какво направи по въпроса относно това, че някакво частно училище Космос не води присъствена книга (дневник) и не е видяло, че един ученик постоянно не е на училище, а се скита по чукарите с няколко възрастни, несемейни и бездетни мъже? М?
    Провери ли по каква система и точно какво учат там? Кой издава дипломи за завършено образование в това училище и това образование отговаря ли на държавния стандарт? М?
    Онзи папуняк, Тошко Африкански, днес много точно каза какви сте. -едндераси и педофили. Е това сте вие.

    17:58 12.02.2026

  • 65 Мъглата

    5 2 Отговор
    Феминизираното мъжле-професор продължава да защитава явни педофили и перковци. Не са шест жертвите, Денко! Единствената жертва в този случай е 15-годишното момче.

    17:59 12.02.2026

  • 66 ПРИПОМНЯНЕ

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само ти":

    На Плевнелиев момченцето му почина от "инфаркт", след като той рязко се противопостави на Русия, на Желев дъщеричката най-неочаквано се обеси в Бояна, а мистериозната смърт на Людмила, скоро след грандиозния военен парад на 6. Май 1981 г. в София по случай на 1300 години България. Да продължа ли с Митя, детенцето на Георги Димитров, което умира след разногласията със Сталин.....все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница.

    17:59 12.02.2026

  • 67 Пплгбт-пдф

    6 2 Отговор
    Тия няма да ги махнем по-демократичен начин.Същите са като комунистическите си роднини,само че това път няма да е безкръвно .

    17:59 12.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 и педо фили

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "най големите сектанти":

    и пе дера зи

    18:01 12.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 анонимен

    1 5 Отговор
    Не съм привърженик на БСП, но ги приветствам с правилния, ДЕМОКРАТИЧЕН избор на председател. Завиждам им, че с такъв ръководител ще станат наистина модерна лява партия, мисля ще привлекат много разочаровани от досегашното ръководство. Някой представя ли си ГЕРБ или Ново начало да избере друг председател на мястото на Боко или Делянчо!!! Това не са партии а групировки. Както СИК Основана от Младен Михалев-Маджо или ВИС Създадена от Васил Илиев и брат му Георги Илиев. Боко никога докато е жив няма да даде да управлява групировката му ГЕРБ. Така от гл. секретар кмет съсдаде организациата(групировката) си ГЕРБ и мафиота завзе държавата, навлезе в държавните институции завладя ги. Руменчо и той се надява да направи същото с помоща на Митрофанова и руските резиденти. Протеста ще успее когато на тези избори си вземем държавата от Боко Делянчо Руменчо . Те са най изявените както бяха Младен Михалев-Маджо, Румен Николов-Пашата, Васил Илиев и брат му Георги Илиев.

    18:06 12.02.2026

  • 72 Кую

    3 0 Отговор
    Може да е прав,но е противен плъх.

    Коментиран от #74

    18:08 12.02.2026

  • 73 Забрана

    7 0 Отговор
    на ППДБ!

    18:08 12.02.2026

  • 74 Не е прав

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Кую":

    но може...

    18:08 12.02.2026

  • 75 Анонимен

    5 0 Отговор
    Лъжлив плъх

    18:10 12.02.2026

  • 76 ППДБ

    3 0 Отговор
    да не са възани с козметичните салони!

    18:10 12.02.2026

  • 77 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дедо":

    Значи ще си заслужавате съдбата,гласувайки наинат !

    18:11 12.02.2026

  • 78 малко истински факти

    5 2 Отговор
    Ха ха , академикСапунчев както винаги е долен и подмолен, като всички пепейкодебейци и всички жълтопаветноувредени .

    18:12 12.02.2026

  • 79 А Йотова

    4 0 Отговор
    им даде служебното правителство!!!

    18:12 12.02.2026

  • 80 Денков

    0 1 Отговор
    има ли статуя на Буда?

    18:14 12.02.2026

  • 81 ихуййййййй

    2 0 Отговор
    Такива като тоя сапунджан трябва да се стрищат да кръв , че и по нататък .....

    18:15 12.02.2026

  • 82 Денков: Ченгеджийската

    2 0 Отговор
    Ало Денковия, да не обърка думата.?! Стегни се малко!

    18:16 12.02.2026

  • 83 Читател

    2 0 Отговор
    КАКВА НАГЛОСТ! Този вместо да зъмълчи, трещи глупости.

    18:17 12.02.2026

  • 84 Педобушоните

    0 0 Отговор
    се пожертваха,да не се стигне до високите етажи!

    18:19 12.02.2026

  • 85 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Денков затворете си глyпавите усти и си седнете на пocpаните зaдници , тая трагедия почва от вашето велико управление! Ако на тая територия имаше адекватен народ нямаше да вземете и 2% на идващте избори ...

    18:20 12.02.2026

  • 86 Свястното момче

    0 0 Отговор
    Гюров ще поеме негативите!

    18:21 12.02.2026

