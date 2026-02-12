Новини
България »
Вълчев: Момчето, убито край Околчица, не е ходило на училище през повечето време

Вълчев: Момчето, убито край Околчица, не е ходило на училище през повечето време

12 Февруари, 2026 16:39 1 465 40

  • убийство-
  • кемпер-
  • околчица

През изминалата 2024/2025 година детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни

Вълчев: Момчето, убито край Околчица, не е ходило на училище през повечето време - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи какво е установено при направената от МОН проверка на училището „Космос”, в което е било записано 15-годишното дете - една от жертвите край Околчица.

"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. А то се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата. През изминалата 2024/2025 година детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември и декември, половината от октомври и ноември, и целия януари детето не е ходило на училище", съобщи Вълчев.

Като цяло се констатира, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование, посочи министърът в оставка. Той допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано. Вълчев обясни още, че МОН няма правомощията, които има при държавните и общински училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация.

Вълчев каза още, че за да бъде вписано като частно училище в регистъра, то е показало нужния педагогически състав, след което обаче той е бил подменен – останали са само 6 от първоначалния списък. 50% от заемащите длъжността учител не са учители – нямат учителска квалификация, допълни министърът в оставка. Той уточни, че това не е незаконосъобразно, но в държавните и общински училища са длъжни, ако има човек с педагогическа квалификация, да вземат него, преди някой друг.

Вълчев посочи, че не може да каже дали има и други ученици, които са съпричастни към групата на Ивайло Калушев. Причината – МОН не може да контролира извънкласните дейности, лагери и школи, а само частните училища и детски градини.

Министърът в оставка беше категоричен, че не е осъществяван контрол от страна на РУО - София област. И допълни, че вероятно причината е, че училището не е класифицирано като по-рисково. Проверка е била предвидена за тази учебна година, каза още Вълчев, цитиран от Нова тв.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 3 Отговор
    Има архитектурата на Историческия парк, тази люпилня "Космос"

    Коментиран от #34

    16:44 12.02.2026

  • 2 родител

    13 17 Отговор
    Те пък тези които ходят на училищи и бръмбари нямат в главите !!

    Коментиран от #7, #9, #26

    16:45 12.02.2026

  • 3 Мим

    30 0 Отговор
    Ами, какво може да се каже.Каквото училището ,такава и системата,че позволява такива работи.Училището,трябва незабавно да се унищожи,барабар с даскалите там+ тези,които са го разрешили...

    Коментиран от #36

    16:45 12.02.2026

  • 4 Далай Лама

    30 1 Отговор
    България е една голяма секта, в която парата е името на Бог.

    16:46 12.02.2026

  • 5 Тоя бивш вече

    25 1 Отговор
    защо чак сега назначава проверка или както беше писал един от този форум "влезна шило в гъзило", което беше по друг повод, но винаги е актуално за бг-то. Институциите се напинят като стане белята. Започва да кипи безмислен труд

    16:47 12.02.2026

  • 6 Тоя

    16 7 Отговор
    колко калпави учебници продаде на българските държавни училища (обществена поръка ) чрез издателството на кума му ! Ганьо плаща данъци , те пълнят гуши ! Сега тръгнал да ровичка кой кога ходил на училище . Покрай еднокнижника все такива !

    Коментиран от #11

    16:48 12.02.2026

  • 7 Тити на Кака

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "родител":

    И всичките - застреляни от директорите на училищата и техни познати, викаш?
    / Какви ахмаци пишат тука, не е истина просто.../

    Коментиран от #33

    16:49 12.02.2026

  • 8 нормално

    25 2 Отговор
    ами не е ходило трябвало е да обслужва ламата предаден от своите сутеньори опа родители

    16:50 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ми то

    22 1 Отговор
    Не е луд (лама) дето яде баницата (дечицата), а (ама мнго) луд е тоя дето му я дава (родителите)....

    16:52 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вижте съучастие ли е?

    22 3 Отговор
    "ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ, ПОДАЛ СИГНАЛ СРЕЩУ „ЛАМАТА“ КАЛУШЕВ – НАСИЛВАН СЕКСУАЛНО! СИГНАЛИЗИРАЛ МВР ПРИ БОЙКО РАШКОВ И ДЕМЕРДЖИЕВ. РЕЗУЛТАТ – НУЛА!"
    Кажете?!!!!

    Коментиран от #17

    16:54 12.02.2026

  • 13 Обучението му в Петрохан

    3 18 Отговор
    и частното училище Космос - руско е ,са в любов към руските нашественици, няма държава има само продажници!

    16:54 12.02.2026

  • 14 ....

    20 1 Отговор
    Тва не прилича на училище а секта

    16:55 12.02.2026

  • 15 УЧИТЕЛ

    28 1 Отговор
    РОДИТЕЛИТЕ ДИРЕКТНО В ПАНДЕЛАТА .

    16:55 12.02.2026

  • 16 Въпрос

    19 2 Отговор
    ЕС що мълчи за Бг мафията що??????

    Коментиран от #19

    16:55 12.02.2026

  • 17 ......

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вижте съучастие ли е?":

    И те са в кюпа

    16:56 12.02.2026

  • 18 Фори

    27 1 Отговор
    Абе тези природолюбители са много богати! Таксата в това училище е 7800 евро на година плюс още толкова за извънкласни мероприятия.А трябва и издръжка на детето.Не е само образование.Майката на другото момче дала над един милион лева на тази агенция. От къде вадят тези сериозни пари?

    Коментиран от #35

    16:56 12.02.2026

  • 19 Кьовеши

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Пере пари

    16:56 12.02.2026

  • 20 МИЛИ ХОРА.

    12 0 Отговор
    ПИШИЩЕТИ ИСТИНАТА. КОЯТО Е ОТ СЪРЦЕ И ДУША. СПРЕТЕ ДА СЕ ТОРМОЗИТЕ. НИЕ СЕ ХАБИМ И НЕРВИ И СИЛИ ПСИХИЧЕСКИ А ТЕ НИ СЕ СМЕЯТ И НИ ОБСЕБВАТ СЪС 200. НЕ НИ ЧУВАТ НЕ НИ ИМАТ ЗА ФАКТОР ОСВЕН НА ИЗБОРИ. СЪВЕТВАМ ВИ ДА СПРЕМ СЪС ПИСНЕ ДА ГОВОРИМ А ДА СЕ ВДИГНЕМ И ДА ГИ ОТВЕЕМ ВЪВ ЗАТВОРА. МНОГО МНОГО ГОДИНИ ВЕЧЕ ТРАЕМ СТИГА ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЛА.

    16:57 12.02.2026

  • 21 Никой

    9 1 Отговор
    Не може ли - 1 месечно - някой - да влиза в класната стая и да преброи колко са учениците и колко са по Дневник, както и колко са изобщо - това е лесно - ако в класната стая са 29 - но пише - в Дневника - 30 - очевидно е. Това е всъщност основната работа. Иначе - да си ходят по други задачи - но един като са наплашени от съответното училище - ще слушат.

    Дерегистрация едва ли ще настъпи - обаче и е много странно - ученик да не ходи на училище.

    16:57 12.02.2026

  • 22 Бидон

    6 9 Отговор
    Хайде започна се пропагандата. 1000 статии ,че са педофили, скетанти абсолютно невменямеи. От кога Будизма официална религия на някой страни е сектантсво? Защо луди сектанти имат разрешително за оръжие и оръжия? Защо сектантите си палят хижата с затворените им кучета вътре? Защо сектантите си правят ремонт на морето дни по-рано? Защо кмета на Гинци е казал ,че горе е имало ДАНС и телата на убитите са имали изгаряния по гръб и т.н. ? Защо едното тяло има 2 огнестрелни рани? Защо жената дето е видяла 4 джипа да се качват нагоре не е разпитана? Защо другите сектанти се гърмят на майка си у дивия дни след това? Защо невменяемите сектанти имат имоти кемпери и оборудване за милиони и от къде? Отговорете тия въпроси вместо да пишете 100 статии за секти и педофилия

    17:01 12.02.2026

  • 23 Деций

    8 4 Отговор
    Те пък тези които ходят като ,че ли стават за нищо.Почти всеки има познати или приятели учители,не са ли ви споделяли за какво става въпрос, ходят без тетрадки и химикали, отвратително държание и дисциплина ,не можеш да се скараш или да го изгониш когато проваля часа,пълна незаинтересованост от учебният процес,липса на фундаментални знания и от там нататък те не могат да научат нищо когато я няма основата,пускат ги по милост и заради хатъра на парите,защото трябва да се покаже успеваемост,и утре като излезе от училище е пълен гьон.Та това с посещението на днешното училище е много съмнително като място за получаване на знания и изграждане!

    17:02 12.02.2026

  • 24 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    18 1 Отговор
    Милоини , техника , джипове, убийства .... никой не може да ме убеди , че няма замесени наркотици и политици . Останалите твърдения са прах и замазваници.

    17:03 12.02.2026

  • 25 Ученика идва с парите

    15 1 Отговор
    Защо разрешиха МОН да плаща на частните училища на принципа ученика идва с парите? Затова и раздават дипломи на ученици, които не стъпват в училище, затова разрешиха завършване без матури. И защо държавата не си иска парите обратно?

    17:05 12.02.2026

  • 26 ПОТРЕСЕН

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "родител":

    Рейнджърите и децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
    Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
    Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!

    17:06 12.02.2026

  • 27 Знайко

    10 0 Отговор
    Понеже, защото съм от системата. Тази т. н. образователната. Та по въпроса. Това т. н. училище с гръмкото име Космос е една от многото измами наречени частни училища. Смело може да се каже , че от сто частни 95 взимат парите/ таксите/ и шапка на тояга. Питомците са с полирани мозъчета. Родителите са щастливи, че им се играе по гайдата. И вълчо сит и агънцата……….Та много добре си правете сметката къде си записвате отрочетата. А за трагедията сапунка за наивници. Бог да ги прости.

    17:23 12.02.2026

  • 28 БеГемот

    1 0 Отговор
    З какво на него всичко му се дава отзад редовно ....целият материал...

    17:25 12.02.2026

  • 29 Виновните

    6 0 Отговор
    Родителите на това момче заслужават по 200 удара с камшик, 50 през гениталиите, за да не се въдят!

    17:25 12.02.2026

  • 30 Калушай Лама

    5 1 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца

    17:28 12.02.2026

  • 31 Мон

    5 0 Отговор
    веднага закрийте училището. Там се полират мозъците на децата на Бг!

    17:30 12.02.2026

  • 32 школо

    7 0 Отговор
    И не е само той.Стотици са такива са такива които не посещават българско училище,но директорите мълчат и си траят.Това е следствие на закона "парите следват ученика".Този закон ще затрие училищата в провинцията и знанията.Този закон е причина зрелостници да сричат и да не знаят таблицата за умножение.

    17:34 12.02.2026

  • 33 Човека КоZа

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тити на Кака":

    То само като чуеш името на училището "Космос", трябва да ти стане ясно, че е сектантска люпилня. Иначе относно ахмаците които пишат тук съм напълно съгласен, веднага са ти наблъскали минуси..

    17:37 12.02.2026

  • 34 ФРЕДИЙ БУРСУНАРА

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ЛАМАТА ПРОИЗВЕЖДА..„.ВОДО ЛАЗИ”
    ТЕЗИ...от фиг.1☝.„КОСМО НАВТИ.”.....

    17:39 12.02.2026

  • 35 „Светулката”

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фори":

    Имат серии за
    Праз...пипер...тиквички и трушия.....

    17:42 12.02.2026

  • 36 Паскал

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мим":

    А в групата заедно са съжителствували адвокат и счетоводител?!Тези грамотни хора не забелязват ли,че това дете не учи?Не си ли задават въпроса какво прави сред тях?Значи са мълчали заради някаква висша икономическа цел?Адвокат да си зареже кантората и да отиде да дивее в гората според Вас цивилизован избор ли е?Според мен е принуда.Зависим е тотално от някой.

    17:44 12.02.2026

  • 37 Механик

    4 0 Отговор
    Вълчев, мани тия констатации пред с вършен факт. Ясно че всички ПП-та сте в играта.
    По-добре ни разкажи дали си ходил на Петрохан при ламата да те "извисява духовно с нетрадиционно чакра-проикване"? как беше? хареса ли ти? Кажи си, не се срамувай! Човещинка е.

    17:45 12.02.2026

  • 38 Защо го няма

    0 0 Отговор
    В НЕИСПУО, заради регистрацията на Денков, ходило на частно училище Космос, на Денков Космоса

    17:51 12.02.2026

  • 39 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    колко ли още с психични отклонения имат деца,става опасно за тях.

    17:52 12.02.2026

  • 40 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В частно училище отсъствия няма,оти се плаща.

    18:02 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове