Вълчев: Момчето, убито край Околчица, не е ходило на училище през повечето време

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи какво е установено при направената от МОН проверка на училището „Космос”, в което е било записано 15-годишното дете - една от жертвите край Околчица.
"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. А то се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата. През изминалата 2024/2025 година детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември и декември, половината от октомври и ноември, и целия януари детето не е ходило на училище", съобщи Вълчев.
Като цяло се констатира, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование, посочи министърът в оставка. Той допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано. Вълчев обясни още, че МОН няма правомощията, които има при държавните и общински училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация.
Вълчев каза още, че за да бъде вписано като частно училище в регистъра, то е показало нужния педагогически състав, след което обаче той е бил подменен – останали са само 6 от първоначалния списък. 50% от заемащите длъжността учител не са учители – нямат учителска квалификация, допълни министърът в оставка. Той уточни, че това не е незаконосъобразно, но в държавните и общински училища са длъжни, ако има човек с педагогическа квалификация, да вземат него, преди някой друг.
Вълчев посочи, че не може да каже дали има и други ученици, които са съпричастни към групата на Ивайло Калушев. Причината – МОН не може да контролира извънкласните дейности, лагери и школи, а само частните училища и детски градини.
Министърът в оставка беше категоричен, че не е осъществяван контрол от страна на РУО - София област. И допълни, че вероятно причината е, че училището не е класифицирано като по-рисково. Проверка е била предвидена за тази учебна година, каза още Вълчев, цитиран от Нова тв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #34
16:44 12.02.2026
2 родител
Коментиран от #7, #9, #26
16:45 12.02.2026
3 Мим
Коментиран от #36
16:45 12.02.2026
4 Далай Лама
16:46 12.02.2026
5 Тоя бивш вече
16:47 12.02.2026
6 Тоя
Коментиран от #11
16:48 12.02.2026
7 Тити на Кака
До коментар #2 от "родител":И всичките - застреляни от директорите на училищата и техни познати, викаш?
/ Какви ахмаци пишат тука, не е истина просто.../
Коментиран от #33
16:49 12.02.2026
8 нормално
16:50 12.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ми то
16:52 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вижте съучастие ли е?
Кажете?!!!!
Коментиран от #17
16:54 12.02.2026
13 Обучението му в Петрохан
16:54 12.02.2026
14 ....
16:55 12.02.2026
15 УЧИТЕЛ
16:55 12.02.2026
16 Въпрос
Коментиран от #19
16:55 12.02.2026
17 ......
До коментар #12 от "Вижте съучастие ли е?":И те са в кюпа
16:56 12.02.2026
18 Фори
Коментиран от #35
16:56 12.02.2026
19 Кьовеши
До коментар #16 от "Въпрос":Пере пари
16:56 12.02.2026
20 МИЛИ ХОРА.
16:57 12.02.2026
21 Никой
Дерегистрация едва ли ще настъпи - обаче и е много странно - ученик да не ходи на училище.
16:57 12.02.2026
22 Бидон
17:01 12.02.2026
23 Деций
17:02 12.02.2026
24 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
17:03 12.02.2026
25 Ученика идва с парите
17:05 12.02.2026
26 ПОТРЕСЕН
До коментар #2 от "родител":Рейнджърите и децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!
17:06 12.02.2026
27 Знайко
17:23 12.02.2026
28 БеГемот
17:25 12.02.2026
29 Виновните
17:25 12.02.2026
30 Калушай Лама
17:28 12.02.2026
31 Мон
17:30 12.02.2026
32 школо
17:34 12.02.2026
33 Човека КоZа
До коментар #7 от "Тити на Кака":То само като чуеш името на училището "Космос", трябва да ти стане ясно, че е сектантска люпилня. Иначе относно ахмаците които пишат тук съм напълно съгласен, веднага са ти наблъскали минуси..
17:37 12.02.2026
34 ФРЕДИЙ БУРСУНАРА
До коментар #1 от "честен ционист":ЛАМАТА ПРОИЗВЕЖДА..„.ВОДО ЛАЗИ”
ТЕЗИ...от фиг.1☝.„КОСМО НАВТИ.”.....
17:39 12.02.2026
35 „Светулката”
До коментар #18 от "Фори":Имат серии за
Праз...пипер...тиквички и трушия.....
17:42 12.02.2026
36 Паскал
До коментар #3 от "Мим":А в групата заедно са съжителствували адвокат и счетоводител?!Тези грамотни хора не забелязват ли,че това дете не учи?Не си ли задават въпроса какво прави сред тях?Значи са мълчали заради някаква висша икономическа цел?Адвокат да си зареже кантората и да отиде да дивее в гората според Вас цивилизован избор ли е?Според мен е принуда.Зависим е тотално от някой.
17:44 12.02.2026
37 Механик
По-добре ни разкажи дали си ходил на Петрохан при ламата да те "извисява духовно с нетрадиционно чакра-проикване"? как беше? хареса ли ти? Кажи си, не се срамувай! Човещинка е.
17:45 12.02.2026
38 Защо го няма
17:51 12.02.2026
39 гдфгфдг
17:52 12.02.2026
40 Сатана Z
18:02 12.02.2026