Проф. Коларова за "Петрохан": Аз идентифицирам една жертва. Другите – жертви ли са, или палач?

„От самото начало всички много казват, този случай не бива да се политизира. Само, че истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира. Още в момента, в който зададеш въпроса „как е възможно да се случи това“ - то вече е политика. Да не говорим за всички детайли. Има много детайли около този случай, които говорят най-малкото за политически чадър на тази група и са ѝ позволили да стане въоръжен будистки отряд или както искаме там да го наречем“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Александър Симов, журналист и бивш депутат от БСП за случая „Петрохан“.
„И самата изолация на територията, подписването на споразумения с държавата, участието на видни фигури като спонсори. Аз тежко не вярвам, че въпросът не може да се политизира. И според мен ще бъде един от централните в предизборната кампания. Обществото е това, което е. Въпросите са това, което са. Случаят е много шокиращ, твърде шокиращ. Тепърва ще изплуват някакви детайли. По край този случай има много политически въпроси“, отбеляза още той.
„Според мен трябва да имаме уважение към жертвите. Аз не съм съгласен все пак, че това трябва да се политизира - особено в предизборната кампания. То е симптоматично, защото ние виждаме сходни сюжети, непрекъснато как институциите биват използвани за частни цели. И ако това се превърне в основна тема, мисля, че ще се потопи много по-важна тема, която е нормализацията именно на цялата държава, която включва разбира се и борбата с корупцията“, отбеляза Добромир Живков, социолог от агенция "Маркет линкс".
„Ако ме питате, не бих искала предизборният дебат да се фокусира около тази трагедия. Но също така, уважение към жертвите… Кои са жертвите тук? Защото аз със сигурност мога да идентифицирам две жертви. И то всъщност е една - детето. За другите – жертви ли са, или палач“, попита политологът проф. Румяна Коларова.
„Каква е отговорността на родителите, каква е отговорността на учителите в това училище? Един месец детето не ходи на училище, дори не са му написали отсъствие. Има много проблеми и много въпроси. Да не говоря за спонсорите… Защо даваш пари? На кого ги даваш? Защо ги даваш? Проверил ли си? Какъв е контролът? Наистина въпросът е кои са жертвите и кои са отговорните“, заяви още тя.
„Политиците правят непрекъснато така, че виновни да са им институциите - едни безлични институции. И винаги тези институции се асоциират с политическия противник. В резултат на това хората на никого не вярват. Ей, това именно е безобразие“, смята политологът.
1 ьТВ
Коментиран от #33
11:40 12.02.2026
2 Три жертви
11:41 12.02.2026
3 Обективен
Коментиран от #21
11:42 12.02.2026
4 Нека да пиша
11:42 12.02.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #8
11:44 12.02.2026
6 Ужас
11:45 12.02.2026
7 Бахтимир
Коментиран от #12
11:47 12.02.2026
8 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "стоян георгиев":Защото :
Партия ПП - "Пее...аси и Пед....фили"
11:48 12.02.2026
9 Дс - добрите сили
11:50 12.02.2026
10 И ТВОЯТА СИ СТОИ.
11:50 12.02.2026
11 психея
11:51 12.02.2026
12 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Бахтимир":Само ти ли не знаеш - на "другарят" Васил, саратника на "другарят" Тараба...
Коментиран от #17
11:51 12.02.2026
13 Някой
11:53 12.02.2026
14 Ботев
Затова той си е решил да загине на лобното място на Христо Ботев и да промие мозъците на още пет нещастника.
Тъй върви светът! Лъжа и робство
на тая пуста земя царува!
И като залог из род в потомство
ден и нощ - вечно тук преминува.
И в това царство кърваво, грешно,
царство на подлост, разврат и сълзи,
царство на скърби - зло безконечно!
кипи борбата и с стъпки бързи
върви към своят свещени конец...
Ще викнем ние: „Хляб или свинец!“
Коментиран от #16
11:53 12.02.2026
15 Старата кошница
12:02 12.02.2026
16 Денчо
До коментар #14 от "Ботев":Да, той е избрал свинеца, т.е. куршума, за себе си и неговите последователи. Жалко за двете млади момчета, които са били козичките. Другите четирима са били кочовете. Те затоба са били без семейства и деца. Педофили!
12:05 12.02.2026
17 история
До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":Тя самата се хвали цял живот.А гроба на дядо и беше на гърба на мавзолея.Но Вие и мавзолея не помните защото сте млади.
12:06 12.02.2026
18 Дедо Мраз
12:09 12.02.2026
19 Цунг-цванг
12:12 12.02.2026
20 Опааа...
12:14 12.02.2026
21 Механик
До коментар #3 от "Обективен":Смяташ ли, че цялата истина ще излезе наяве някога? Щото ако да, то обективността ти куца силно.
Ако искаха да покажат истинската истина, вече щеше да са казали всичко, а не на час по лъжичка и то от различна супичка.
Барутни натривки се вземат веднага. Още на момента се разбира кой/кои са ползвали оръжие. По-късно в криминалистическа лаборатория се установява дали барутът е с един и същ хим. състав. Още по-лесно се разбира кой изстрел е първи и кой последен. И повярвай ми това изобщо не е бавна процедура а е почти моментална при съвременните машини за хим. анализ които се ползват.
На нас за толкова дни да са ни обявили нещо подобно?
Ако са сигурни, че става въпрос, че и последния от компанията е мъртъв, както твърдят, защо пазят още тайна на следствието? Кой може да извлече полза от тая информация и примерно да се укрие или убие свидетел? Мъртвите ли?
Мислете с тия глави! Хвърлят ви паяжина и вие тичате по различните и нишки.
Коментиран от #24
12:14 12.02.2026
22 Ясно като бял ден
Той има кръв по ръцете си, явно се е отбранявал от другите двама педофили.
12:16 12.02.2026
23 играят пари
12:16 12.02.2026
24 Мнение
До коментар #21 от "Механик":ДАНС прикриват под предлог, че уж не могат да кажат заради "разследването".
12:17 12.02.2026
25 Питам само?!
Защо шефа на ДАНС ходи да се съветва с хора от ГЕРБ дали да изнесе информация?
12:18 12.02.2026
26 А може би това е
12:19 12.02.2026
27 Пита се в казуса
Защо шефът та Данс крие от бългаското общество истината?
Коментиран от #31
12:21 12.02.2026
28 Херодот
Коментиран от #29, #32
12:24 12.02.2026
29 Ами
До коментар #28 от "Херодот":то и Мирчев е от стар комунистически род , и генерал " малък Наско" и всички други, които сега са най големите евроатлантици ...
12:35 12.02.2026
30 1234
12:41 12.02.2026
31 1234
До коментар #27 от "Пита се в казуса":Кучетата
12:42 12.02.2026
32 Факт
До коментар #28 от "Херодот":Тя може да е с,,тежък комунистически корен" ама не ги е завела и избила децата в хижата.С лекия демоктарически корен го направиха.
12:42 12.02.2026
33 Видьо Видев
До коментар #1 от "ьТВ":Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
коено е грубо нарушение на закона!
Какви доказателства са зачистили ДАНС?
Има ли нещо общо агент Буда
с разкрития от убитите наркоканал край Петрохан
12:43 12.02.2026
34 Монк
12:48 12.02.2026