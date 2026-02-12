Новини
Проф. Коларова за "Петрохан": Аз идентифицирам една жертва. Другите – жертви ли са, или палач?

Проф. Коларова за "Петрохан": Аз идентифицирам една жертва. Другите – жертви ли са, или палач?

12 Февруари, 2026

Има много детайли около този случай, които говорят най-малкото за политически чадър на тази група, посочи Александър Симов

Проф. Коларова за "Петрохан": Аз идентифицирам една жертва. Другите – жертви ли са, или палач? - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„От самото начало всички много казват, този случай не бива да се политизира. Само, че истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира. Още в момента, в който зададеш въпроса „как е възможно да се случи това“ - то вече е политика. Да не говорим за всички детайли. Има много детайли около този случай, които говорят най-малкото за политически чадър на тази група и са ѝ позволили да стане въоръжен будистки отряд или както искаме там да го наречем“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Александър Симов, журналист и бивш депутат от БСП за случая „Петрохан“.

„И самата изолация на територията, подписването на споразумения с държавата, участието на видни фигури като спонсори. Аз тежко не вярвам, че въпросът не може да се политизира. И според мен ще бъде един от централните в предизборната кампания. Обществото е това, което е. Въпросите са това, което са. Случаят е много шокиращ, твърде шокиращ. Тепърва ще изплуват някакви детайли. По край този случай има много политически въпроси“, отбеляза още той.

„Според мен трябва да имаме уважение към жертвите. Аз не съм съгласен все пак, че това трябва да се политизира - особено в предизборната кампания. То е симптоматично, защото ние виждаме сходни сюжети, непрекъснато как институциите биват използвани за частни цели. И ако това се превърне в основна тема, мисля, че ще се потопи много по-важна тема, която е нормализацията именно на цялата държава, която включва разбира се и борбата с корупцията“, отбеляза Добромир Живков, социолог от агенция "Маркет линкс".

„Ако ме питате, не бих искала предизборният дебат да се фокусира около тази трагедия. Но също така, уважение към жертвите… Кои са жертвите тук? Защото аз със сигурност мога да идентифицирам две жертви. И то всъщност е една - детето. За другите – жертви ли са, или палач“, попита политологът проф. Румяна Коларова.

„Каква е отговорността на родителите, каква е отговорността на учителите в това училище? Един месец детето не ходи на училище, дори не са му написали отсъствие. Има много проблеми и много въпроси. Да не говоря за спонсорите… Защо даваш пари? На кого ги даваш? Защо ги даваш? Проверил ли си? Какъв е контролът? Наистина въпросът е кои са жертвите и кои са отговорните“, заяви още тя.

„Политиците правят непрекъснато така, че виновни да са им институциите - едни безлични институции. И винаги тези институции се асоциират с политическия противник. В резултат на това хората на никого не вярват. Ей, това именно е безобразие“, смята политологът.


  • 1 ьТВ

    31 3 Отговор
    Соросоидното бабе Коларка да не е на заплата при Буци?!

    Коментиран от #33

    11:40 12.02.2026

  • 2 Три жертви

    14 1 Отговор
    Сашо и кучетата.

    11:41 12.02.2026

  • 3 Обективен

    11 1 Отговор
    Докато не излезе цялата истина наяве, всичко е спекулации. И когато умни хора изказват категорични мнения по въпроса, те вероятно имат скрити мотиви или пък не са чак толкова умни.

    Коментиран от #21

    11:42 12.02.2026

  • 4 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    Симов ,пръсчетата ми ,биха ме ..

    11:42 12.02.2026

  • 5 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    Защо е позволено да прикриеш педофилска секта като я регистрираш като НПО?

    Коментиран от #8

    11:44 12.02.2026

  • 6 Ужас

    18 1 Отговор
    Тая дърта в-щ-ца до кога ще досажда до ходи при сикаджията

    11:45 12.02.2026

  • 7 Бахтимир

    11 2 Отговор
    Много време вече никой от водещите не са интересува и не задава въпрос на кого е роднина Коларова !!! Защо ?!

    Коментиран от #12

    11:47 12.02.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Защото :

    Партия ПП - "Пее...аси и Пед....фили"

    11:48 12.02.2026

  • 9 Дс - добрите сили

    3 0 Отговор
    Отваряме чакри в се якакви

    11:50 12.02.2026

  • 10 И ТВОЯТА СИ СТОИ.

    3 0 Отговор
    Плямпотиш пенявиш се защото винаги си била от страната на МУШИКИТЕ. От как те помня ти си аз съм с вас които сте на власт. Но и помощта споделянето със МУШИКИТЕ е грях. Дано да изчезне ехидната ти усмивчица.

    11:50 12.02.2026

  • 11 психея

    8 4 Отговор
    15 годишния е нелепа жертва първо на своите родители, които са го изоставили на грижите на случайно за него лице от мъжки пол, от още по-малък и той се е почувствал стресиран и отчужден към тях. Смирено загивайки от ръката на Учителя вероятно си е мислел, че е виновен, както останалите.

    11:51 12.02.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бахтимир":

    Само ти ли не знаеш - на "другарят" Васил, саратника на "другарят" Тараба...

    Коментиран от #17

    11:51 12.02.2026

  • 13 Някой

    9 2 Отговор
    Те си казаха, че детето е със сплетени ръце. Ако не е последващо сложено така, то стрелялият е друг. Друга невинна жертва е ... кучето. Всичките на теория може да са убити от 1 човек и накрая да се самоубива. Само че нямало следи от насилие, което едва ли може да мине така. Има и вариант да лъжат. Иначе като нищо част от приписваните им неща не са истина. Само че така откъснати те се откъсват от обществото и приетото за нормално. Може и никога да не излезе пълната истина.

    11:53 12.02.2026

  • 14 Ботев

    3 0 Отговор
    Всеки може да направи анализ на стиха на Ботев, Борба. Последното, което Иво Ламата е побликувал преди края.
    Затова той си е решил да загине на лобното място на Христо Ботев и да промие мозъците на още пет нещастника.

    Тъй върви светът! Лъжа и робство
    на тая пуста земя царува!
    И като залог из род в потомство
    ден и нощ - вечно тук преминува.
    И в това царство кърваво, грешно,
    царство на подлост, разврат и сълзи,
    царство на скърби - зло безконечно!
    кипи борбата и с стъпки бързи
    върви към своят свещени конец...
    Ще викнем ние: „Хляб или свинец!“

    Коментиран от #16

    11:53 12.02.2026

  • 15 Старата кошница

    9 0 Отговор
    Кога стана криминалист

    12:02 12.02.2026

  • 16 Денчо

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ботев":

    Да, той е избрал свинеца, т.е. куршума, за себе си и неговите последователи. Жалко за двете млади момчета, които са били козичките. Другите четирима са били кочовете. Те затоба са били без семейства и деца. Педофили!

    12:05 12.02.2026

  • 17 история

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Тя самата се хвали цял живот.А гроба на дядо и беше на гърба на мавзолея.Но Вие и мавзолея не помните защото сте млади.

    12:06 12.02.2026

  • 18 Дедо Мраз

    6 0 Отговор
    Разследващите твърдят, че няма външна намеса, че половината от групата са се самоубили. Защо тогава не пуснаха записите от хижата? Нали твърдят, че на тях няма нищо фрапиращо. Другото е прах в очите на хората.

    12:09 12.02.2026

  • 19 Цунг-цванг

    7 2 Отговор
    Политическият чадър е бил железен. Чадър над сектата от пепедебетата и захлупващ леген над службите да не се месят - РПУ-то в Годеч закрито,Гранична полиция напъдена,ДАНС само да видели да наблюдават. Службите са куче на политически синджир към текущото правителство. Пепедебарите се уринаха и службите са започнали да притягат обръча. Сектата през последните месеци е изпаднала в депресия, защото е знаела,че службите знаят ,че са до гуша в г.о.мна. Сега като и герберите паднаха,са разбрали ,че всички гадости ще изплуват, и че нямат полезен ход,изпадат в панически амок и дезертират от живота.

    12:12 12.02.2026

  • 20 Опааа...

    6 0 Отговор
    Мирчев: Сред загиналите на „Петрохан“ е имало двама агенти на ДАНС

    12:14 12.02.2026

  • 21 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Обективен":

    Смяташ ли, че цялата истина ще излезе наяве някога? Щото ако да, то обективността ти куца силно.
    Ако искаха да покажат истинската истина, вече щеше да са казали всичко, а не на час по лъжичка и то от различна супичка.
    Барутни натривки се вземат веднага. Още на момента се разбира кой/кои са ползвали оръжие. По-късно в криминалистическа лаборатория се установява дали барутът е с един и същ хим. състав. Още по-лесно се разбира кой изстрел е първи и кой последен. И повярвай ми това изобщо не е бавна процедура а е почти моментална при съвременните машини за хим. анализ които се ползват.
    На нас за толкова дни да са ни обявили нещо подобно?
    Ако са сигурни, че става въпрос, че и последния от компанията е мъртъв, както твърдят, защо пазят още тайна на следствието? Кой може да извлече полза от тая информация и примерно да се укрие или убие свидетел? Мъртвите ли?
    Мислете с тия глави! Хвърлят ви паяжина и вие тичате по различните и нишки.

    Коментиран от #24

    12:14 12.02.2026

  • 22 Ясно като бял ден

    3 0 Отговор
    Жертвата явно е Ивайло Иванов!!!
    Той има кръв по ръцете си, явно се е отбранявал от другите двама педофили.

    12:16 12.02.2026

  • 23 играят пари

    5 1 Отговор
    Тук играят много пари. Народа не убеден дали секта или педофилия ,най-вероятно не. Но тези хора са правили нещо не законно. Намесени са много публични личности,не само от една партия и от няколко. Които предстоява в Латинска Америка и се връща в Европа ,после почти винаги се захваща с дрога. Партиите се нуждаят от пари, бързите пари идват най-вече от наркотици. Тези явно настъпили змията за опашката. Затова трябва да бъдат убити.

    12:16 12.02.2026

  • 24 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    ДАНС прикриват под предлог, че уж не могат да кажат заради "разследването".

    12:17 12.02.2026

  • 25 Питам само?!

    5 0 Отговор
    "Политичесщи чадър" от ГЕРБ?!
    Защо шефа на ДАНС ходи да се съветва с хора от ГЕРБ дали да изнесе информация?

    12:18 12.02.2026

  • 26 А може би това е

    4 0 Отговор
    Може да са принудили наркоманчето да говори за уж педофилия, за да очерни мъртвите??

    12:19 12.02.2026

  • 27 Пита се в казуса

    5 0 Отговор
    Кои са били двамата агенти на ДАНС във вила Петрохан?
    Защо шефът та Данс крие от бългаското общество истината?

    Коментиран от #31

    12:21 12.02.2026

  • 28 Херодот

    7 0 Отговор
    Политоложката от ГЕРБ с тежък комунистически корен проф. Румяна Коларова е внучка на Васил Коларов - изводите са ваши.

    Коментиран от #29, #32

    12:24 12.02.2026

  • 29 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Херодот":

    то и Мирчев е от стар комунистически род , и генерал " малък Наско" и всички други, които сега са най големите евроатлантици ...

    12:35 12.02.2026

  • 30 1234

    0 0 Отговор
    има две жертви - кучетата. Напълно невинни душици

    12:41 12.02.2026

  • 31 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пита се в казуса":

    Кучетата

    12:42 12.02.2026

  • 32 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Херодот":

    Тя може да е с,,тежък комунистически корен" ама не ги е завела и избила децата в хижата.С лекия демоктарически корен го направиха.

    12:42 12.02.2026

  • 33 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ьТВ":

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите наркоканал край Петрохан

    12:43 12.02.2026

  • 34 Монк

    0 0 Отговор
    Никой няма да си цапа ръцете със невинни хора както се опитва да ги изкара Макулев! Щом има такова убийство ( самоубийство) значи работата е дебела! Това са ОПГ и няма смисъл да ги оправдаваме повече! Дали са ги очистили службите, мафията или сами са посегнали на живота си няма значение! Работата не им е чиста!

    12:48 12.02.2026

