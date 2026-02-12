Новини
От София започва Балканската обиколка на делегацията на гръцкия бизнес, политици и академичните институции

12 Февруари, 2026 16:34 520 2

Следващите спирки на гръцката делегация ще бъдат Белград и Букурещ

От София започва Балканската обиколка на делегацията на гръцкия бизнес, политици и академичните институции - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът по въпросите на областите Македония и Тракия в гръцкото Министерство на вътрешните работи Константинос Гюлекас ще бъде на посещение в София на 16 и 17 февруари начело на делегация, в която ще участват високопоставени представители на местните власти, на бизнес средите и на академични институции, съобщава на сайта си гръцкото министерство.

София ще бъде първата спирка в балканската обиколка на Гюлекас и гръцките представители, уточни БТА.

В гръцката делегация ще бъдат президентите или други представители на Асоциацията на износителите в Северна Гърция, на Асоциацията на гръцките индустриалци, на пристанищата в Солун, Кавала и Александруполис, на гръцката агенция за инвестиции Enterprise Greece, на трите бизнес камари в Солун, на Гръцката асоциация на компаниите в сектора на информационните технологии, на Солунския панаир и др.

В София се очакват и областните управители на трите области в Северна Гърция: Атина Аидона, управител на област Централна Македония, Йоргос Аманатидис, управител на област Западна Македония и Христодулос Топсидис, управител на област Източна Македония и Тракия, както и кметове на общини от региона.

Академичните среди ще бъдат представени от ръководствата на петте университета в Северна Гърция: Солунския университет „Аристотел“, университета „Македония“, Тракийския университет „Демокрит“, Университета на Западна Македония и Гръцкия международен университет.

От българска страна във форума се очаква да участват представители на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), регионалните асоциации на индустриалците в Хасково и Кърджали, Националната асоциация на зърнопроизводителите, на българското Министерство на образованието ш науката, на Националното сдружение на българските спедитори, на пристанище Русе, на Гръцкия бизнес съвет в България, на Българо-гръцката търговско-промишлена камара и др., както и 76 български бизнесмени.

„Целта на посещението ни е да покажем възможностите и перспективите, които предлагат (гръцките области) Македония и Тракия в различни сектори като предприемачеството, образованието, туризма и др. чрез изграждането на нови канали за комуникация и развитие на нови сътрудничества и взаимодействия, (както и да) подпишем съответните споразумения и меморандуми между (…) представителите на гръцки и български институции и организации“, каза гръцкият зам.-министър на Македония и Тракия Константинос Гюлекас, цитиран от министерството.

Пред информационния сайт „Македоника Неа“ той уточни, че следващите спирки на гръцката делегация ще бъдат Белград и Букурещ.


  • 1 бай Даньо

    3 1 Отговор
    Защо гръците имат замесник министър по въпросите на Македония и Тракия , те чужди въпроси ли са за гръцката държава!? Ако е така да не се мъчат и да ги връщат от където са ги взели....

    16:40 12.02.2026

  • 2 таки боювски

    0 0 Отговор
    всеки търси евтини роби

    18:10 12.02.2026

