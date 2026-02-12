Новини
От TUSAŞ Engine Industries Inc. искат да правят самолетни двигатели в България

12 Февруари, 2026 16:11 550 6

Компанията е утвърден международен производител и глобален център за проектиране в авиационната индустрия, разпознаваем с високото качество на своите продукти и услуги

От TUSAŞ Engine Industries Inc. искат да правят самолетни двигатели в България - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев проведе среща с представители на TUSAŞ Engine Industries Inc. (TEI) – турска компания, специализирана в производството на авиационни двигатели и компоненти, която проучва възможности за разширяване на дейността си в Европа.

TUSAŞ Engine Industries Inc. е утвърден международен производител и глобален център за проектиране в авиационната индустрия, разпознаваем с високото качество на своите продукти и услуги.

По време на двустранната среща вицепремиерът Дончев представи пред ръководството на компанията възможностите за инвестиране в България, насърчителните мерки на държавата, съкратените административни срокове и потенциала на индустриалните зони у нас. Акцент беше поставен и върху наличната лабораторна и научноизследователска инфраструктура, която е достъпна както за научните среди, така и за бизнеса.

„България може да предложи стратегическо местоположение, конкурентни условия за правене на бизнес и подкрепа за проекти с висока добавена стойност, какъвто е авиационният сектор. За нас е приоритет да привличаме компании, които развиват високотехнологично производство и инженерна дейност“, подчерта Дончев.

Сред темите на разговора бяха и възможностите за обучение на висококвалифицирани кадри в техническите университети в страната, както и традициите на България в машиностроенето и електрониката.

Вицепремиерът акцентира върху значението на човешкия капитал за реализацията на подобни инвестиции. „Недостигът на квалифицирани кадри е общоевропейско предизвикателство. България работи активно за модернизиране на образованието и за по-тясна връзка между бизнеса и университетите, така че подготовката на инженерни и технически специалисти да отговаря на реалните нужди на индустрията“, заяви той.

На срещата присъстваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов и посланикът на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Уянък.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    И КАТО СИ ТРЪГВАТЕ
    ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА СИ ВЗЕМЕТЕ
    ТАНКЕРА.

    16:17 12.02.2026

  • 2 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    ГЕРБ-еристански къчове! Бяха инвестирали баш тука....
    След това БОКО ще се яви че други са виновни за провала

    16:18 12.02.2026

  • 3 Това е

    0 1 Отговор
    чудесна новина за нас. Също и бъдещия завод за дронове с РейнМетал.

    16:19 12.02.2026

  • 4 Тия нямат акъл

    3 0 Отговор
    Как на някой който е на пещерно ниво ще даваш да ти прави авиодвигатели...

    Коментиран от #5

    16:22 12.02.2026

  • 5 Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тия нямат акъл":

    ПЪРВО ЩЕ ПОЧНАТ С БАРСЕЛОНСКИ БУТИЦИ

    16:28 12.02.2026

  • 6 Консултант съм

    0 1 Отговор
    Турците да търсят Радев . Напрво ще им подпише по един милион на месец без нищо насреща..... Двигатели няма да им трябват....

    16:29 12.02.2026

