Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
НЗОК договори отстъпки за някои лекарства

НЗОК договори отстъпки за някои лекарства

12 Февруари, 2026 15:12 505 2

  • нзок-
  • отстъпка-
  • лекарства

Продължават проверките за хоспитализирани пациенти, за които данни показват, че в същото време са били в игрални зали

НЗОК договори отстъпки за някои лекарства - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие проект на договор за отстъпки и за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от Касата, който ще действа от 1 януари 2026 г. до приемане на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Това каза пред журналисти след заседанието на надзорниците доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

Фармацевтичните компании дават отстъпки от цената на лекарствата си, които НЗОК реимбурсира, за да се възстанови неин разход, който не е бил предварително заложен в бюджета ѝ за лекарства. Основният въпрос по време на няколко срещи с представителите на фармацевтичните компании беше това, че се намираме в условията на удължителен закон, който трябва да спазим, а в същото време има естествена индексация на цените, каза още той. По думите му типовият договор е готов, като той ще действа за срока на действие на удължителния закон за бюджета и срокът му ще се удължава автоматично, като ще бъде валиден до приемането на бюджет за тази година.

Продължават проверките за хоспитализирани пациенти, за които данни показват, че в същото време са били в игрални зали. В края на декември 2025 г. от НЗОК съобщиха, че започват проверки на отчетени болнични хоспитализации, при които по данни на Националната агенция за приходите пациенти са посещавали игрални зали и казина по време на болничния си престой. Предварителният анализ на данните за първото полугодие на 2025 г. показва над 22 000 регистрирани посещения в игрални зали, извършени от 3890 здравноосигурени лица, които по същото време са били отчетени като хоспитализирани.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муртез

    3 0 Отговор
    Да НЗОК договаря отстъпки,а частните болници ги вземат

    15:38 12.02.2026

  • 2 в кратце

    1 0 Отговор
    Де що сичкото съйган също ги взимат тия отстъпки. И другите отстъпки.

    15:50 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове