Запрянов в Брюксел: България ускорява модернизацията на армията и увеличава разходите за отбрана

12 Февруари, 2026 17:04

  • атанас запрянов-
  • нато-
  • армия

В неформална сесия днес министрите обсъдиха дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която се проведе днес, 12 февруари, в Брюксел започна с работна сесия, посветена на укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, на приоритетите и целите в контекста на решенията, взети на Срещата на върха в Хага. Министрите на отбраната обсъдиха изпълнението на ангажиментите за повишаване на разходите за отбрана и поемането на по-голяма роля от страна на Европа за собствената ѝ сигурност в рамките на НАТО, както и реализирането на по-проактивен подход на Алианса към възпирането и отбраната.

Във форума участва министърът на отбраната Атанас Запрянов. В изказването си той акцентира върху необходимостта от продължаване на напредъка по изпълнението на ангажиментите от Хага по отношение на повишаването на разходите за отбрана. България е подготвила проект на национален план за изпълнението на поетия ангажимент за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., посочи той.

Министър Атанас Запрянов подчерта сериозните инвестиции, свързани с изпълнението на Пакета с Цели по способностите на НАТО 2025. Той посочи основните модернизационни проекти за Българската армия, като благодари на държавите-членки, с помощта на които те се реализират. Отбелязана бе активната дейност по отношение на поддържането на готовността за действие на въоръжените сили и последователните мерки за преодоляване на недостига на личен състав. Министърът на отбраната акцентира и на значителното увеличение на производството и експорта на отбранителна продукция от българската индустрия и предприетите стъпки за увеличаване на капацитета ѝ.

Министър Запрянов заяви, че мирът и сигурността в Западните Балкани и засилването на възпирането и отбраната в Черно море са от национален интерес за България.

„Тези региони са изправени пред същите рискове и заплахи за сигурността като други стратегически региони на Алианса и страната ни винаги е подкрепяла запазването на фокуса на НАТО върху тях“, каза той.

В неформална сесия днес министрите обсъдиха дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна.

Министър Атанас Запрянов проведе двустранна среща с министъра на отбраната на Гърция, на която бяха обсъдени въпроси от областта на двустранното сътрудничество. Двустранна среща по инициатива на Белгия, на която бяха обсъдени въпроси от военно-техническото сътрудничество проведоха министър Запрянов и белгийският му колега.


  • 1 аре ве връмбар

    20 1 Отговор
    що харчиш държавни пари
    и земаш тлъста заплата с пенция

    Коментиран от #24

    17:08 12.02.2026

  • 2 да е жив и здрав

    18 1 Отговор
    ОТ тук нататък му пожелавам да прекара старините си в домовете за ужаси ,и да изхаби 5 тира с памперси !!

    17:09 12.02.2026

  • 3 Не е вярно

    4 1 Отговор
    Днес се возих в ужаската (уаз), ставам вече за космонавт

    Коментиран от #14, #25

    17:10 12.02.2026

  • 4 ПЕНСИОНЕРИТЕ

    18 2 Отговор
    Изнемогват,а този увеличава разходите за отбрана.
    С кого ще воюваме бе,цървул дурт!?

    17:10 12.02.2026

  • 5 Питам:

    16 2 Отговор
    В разходите за отбрана има ли перо за увеличаване на пенЦията и заплатата на дядото?

    17:11 12.02.2026

  • 6 ПАРЕ нема

    13 1 Отговор
    Нали каза, че модернизацията се отлага

    17:11 12.02.2026

  • 7 Каква

    10 1 Отговор
    армия те патила , бе ?

    17:13 12.02.2026

  • 8 Венци

    15 2 Отговор
    Вместо да го пратят в пенсия, го пратили в Брюксел да ни вкара във война.

    17:13 12.02.2026

  • 9 Дориана

    7 2 Отговор
    Това означава ли, че България се готви за война?

    Коментиран от #10

    17:16 12.02.2026

  • 10 Не ма за гей манифестация се готви

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    И това благодарение на украинстващите ти ПП-ДБ в сглобка с ГЕРБ-СДС и ДПС-тата

    Коментиран от #22

    17:19 12.02.2026

  • 11 Д-р Марин Белчев

    5 2 Отговор
    Запрянов е цар на празните приказки и на вземането на голяма пенсия и заплата.
    Само казвам: българската политическа класа похарчи почти 150 млн за предсрочни избори, с които можеха да се вземат:
    - 8-10 чисто нови, съвместими с НАТО учебно-бойни самолети L-39NG (Skyfox) или
    - 8-10 чисто нови южнокорейски танка K2 Black Panther или
    - 10 чисто нови американски патрулни катери тип Mark VI или
    - 10-12 тактически дронове висок клас, НАТО съвместими
    или, или, или, да не говорим за по-евтини руски и китайски системи оръжия.
    Обаче БГ политика иска да лапа здраво! Здраво! Интересуват го заплати, бонуси, комисионни, имоти, любовници и пр.И затова избори до дупка!

    17:19 12.02.2026

  • 12 Хасковски каунь

    1 3 Отговор
    Толкова сме издържали, ще устискаме още няколко дни

    17:20 12.02.2026

  • 13 Анимационни герои

    5 1 Отговор
    Никой Никоев Алцхаймерев, като какъв е поканен?

    17:21 12.02.2026

  • 14 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е вярно":

    МИ ВОЗИ СЕ НА ЕПЩАИН НА САМОЛЕТА ВЕ ГАИДО

    17:23 12.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дърт

    8 1 Отговор
    екскурзиант

    17:26 12.02.2026

  • 17 Гост

    10 1 Отговор
    България загива, glupako!!!
    Той, се хвали с пищовите си.
    Пенсионирайте ги, тия maloumnici.

    17:26 12.02.2026

  • 18 Ъхъ!!!

    7 0 Отговор
    Нищо такова не се прави! В България само се краде и съсипва като за последно!!!

    17:37 12.02.2026

  • 19 НОВ РЕД

    2 4 Отговор
    Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разшеряване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    17:42 12.02.2026

  • 20 С една

    3 0 Отговор
    дума, калпав човек, калпав соц. "офицер", много удобен за Новото евро време.

    17:48 12.02.2026

  • 21 Отдавна трябваше

    1 3 Отговор
    Закъснелите не бързат

    17:56 12.02.2026

  • 22 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не ма за гей манифестация се готви":

    Грешните решения на Европейските лидери се приемаха и от нашите лицемерни външни министри и това също ще рефлектира върху икономиката на България.

    18:02 12.02.2026

  • 23 Деменцията може и да забрави пътя за връ

    2 0 Отговор
    връщане. Дъртака е напълно изветрял

    18:08 12.02.2026

  • 24 питам си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "аре ве връмбар":

    Абе, ДДедо, не харчи парите ни - децата нямат болници, тоз ммихлюзин дава пари за ввойна, за уубийства ... и този ли е от ссектата???

    18:09 12.02.2026

  • 25 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е вярно":

    А ФОРД БАЦЕ НЯМАТЕ ЛИ?

    18:11 12.02.2026

