Запрянов в Брюксел: България ускорява модернизацията на армията и увеличава разходите за отбрана

Срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която се проведе днес, 12 февруари, в Брюксел започна с работна сесия, посветена на укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, на приоритетите и целите в контекста на решенията, взети на Срещата на върха в Хага. Министрите на отбраната обсъдиха изпълнението на ангажиментите за повишаване на разходите за отбрана и поемането на по-голяма роля от страна на Европа за собствената ѝ сигурност в рамките на НАТО, както и реализирането на по-проактивен подход на Алианса към възпирането и отбраната.

Във форума участва министърът на отбраната Атанас Запрянов. В изказването си той акцентира върху необходимостта от продължаване на напредъка по изпълнението на ангажиментите от Хага по отношение на повишаването на разходите за отбрана. България е подготвила проект на национален план за изпълнението на поетия ангажимент за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., посочи той.

Министър Атанас Запрянов подчерта сериозните инвестиции, свързани с изпълнението на Пакета с Цели по способностите на НАТО 2025. Той посочи основните модернизационни проекти за Българската армия, като благодари на държавите-членки, с помощта на които те се реализират. Отбелязана бе активната дейност по отношение на поддържането на готовността за действие на въоръжените сили и последователните мерки за преодоляване на недостига на личен състав. Министърът на отбраната акцентира и на значителното увеличение на производството и експорта на отбранителна продукция от българската индустрия и предприетите стъпки за увеличаване на капацитета ѝ.

Министър Запрянов заяви, че мирът и сигурността в Западните Балкани и засилването на възпирането и отбраната в Черно море са от национален интерес за България.

„Тези региони са изправени пред същите рискове и заплахи за сигурността като други стратегически региони на Алианса и страната ни винаги е подкрепяла запазването на фокуса на НАТО върху тях“, каза той.

В неформална сесия днес министрите обсъдиха дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна.

Министър Атанас Запрянов проведе двустранна среща с министъра на отбраната на Гърция, на която бяха обсъдени въпроси от областта на двустранното сътрудничество. Двустранна среща по инициатива на Белгия, на която бяха обсъдени въпроси от военно-техническото сътрудничество проведоха министър Запрянов и белгийският му колега.