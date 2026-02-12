Запрянов в Брюксел: България ускорява модернизацията на армията и увеличава разходите за отбрана

Срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която се проведе днес, 12 февруари, в Брюксел започна с работна сесия, посветена на укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, на приоритетите и целите в контекста на решенията, взети на Срещата на върха в Хага. Министрите на отбраната обсъдиха изпълнението на ангажиментите за повишаване на разходите за отбрана и поемането на по-голяма роля от страна на Европа за собствената ѝ сигурност в рамките на НАТО, както и реализирането на по-проактивен подход на Алианса към възпирането и отбраната.
Във форума участва министърът на отбраната Атанас Запрянов. В изказването си той акцентира върху необходимостта от продължаване на напредъка по изпълнението на ангажиментите от Хага по отношение на повишаването на разходите за отбрана. България е подготвила проект на национален план за изпълнението на поетия ангажимент за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., посочи той.
Министър Атанас Запрянов подчерта сериозните инвестиции, свързани с изпълнението на Пакета с Цели по способностите на НАТО 2025. Той посочи основните модернизационни проекти за Българската армия, като благодари на държавите-членки, с помощта на които те се реализират. Отбелязана бе активната дейност по отношение на поддържането на готовността за действие на въоръжените сили и последователните мерки за преодоляване на недостига на личен състав. Министърът на отбраната акцентира и на значителното увеличение на производството и експорта на отбранителна продукция от българската индустрия и предприетите стъпки за увеличаване на капацитета ѝ.
Министър Запрянов заяви, че мирът и сигурността в Западните Балкани и засилването на възпирането и отбраната в Черно море са от национален интерес за България.
„Тези региони са изправени пред същите рискове и заплахи за сигурността като други стратегически региони на Алианса и страната ни винаги е подкрепяла запазването на фокуса на НАТО върху тях“, каза той.
В неформална сесия днес министрите обсъдиха дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна.
Министър Атанас Запрянов проведе двустранна среща с министъра на отбраната на Гърция, на която бяха обсъдени въпроси от областта на двустранното сътрудничество. Двустранна среща по инициатива на Белгия, на която бяха обсъдени въпроси от военно-техническото сътрудничество проведоха министър Запрянов и белгийският му колега.
1 аре ве връмбар
и земаш тлъста заплата с пенция
Коментиран от #24
17:08 12.02.2026
2 да е жив и здрав
17:09 12.02.2026
3 Не е вярно
Коментиран от #14, #25
17:10 12.02.2026
4 ПЕНСИОНЕРИТЕ
С кого ще воюваме бе,цървул дурт!?
17:10 12.02.2026
5 Питам:
17:11 12.02.2026
6 ПАРЕ нема
17:11 12.02.2026
7 Каква
17:13 12.02.2026
8 Венци
17:13 12.02.2026
9 Дориана
Коментиран от #10
17:16 12.02.2026
10 Не ма за гей манифестация се готви
До коментар #9 от "Дориана":И това благодарение на украинстващите ти ПП-ДБ в сглобка с ГЕРБ-СДС и ДПС-тата
Коментиран от #22
17:19 12.02.2026
11 Д-р Марин Белчев
Само казвам: българската политическа класа похарчи почти 150 млн за предсрочни избори, с които можеха да се вземат:
- 8-10 чисто нови, съвместими с НАТО учебно-бойни самолети L-39NG (Skyfox) или
- 8-10 чисто нови южнокорейски танка K2 Black Panther или
- 10 чисто нови американски патрулни катери тип Mark VI или
- 10-12 тактически дронове висок клас, НАТО съвместими
или, или, или, да не говорим за по-евтини руски и китайски системи оръжия.
Обаче БГ политика иска да лапа здраво! Здраво! Интересуват го заплати, бонуси, комисионни, имоти, любовници и пр.И затова избори до дупка!
17:19 12.02.2026
12 Хасковски каунь
17:20 12.02.2026
13 Анимационни герои
17:21 12.02.2026
14 Мурка
До коментар #3 от "Не е вярно":МИ ВОЗИ СЕ НА ЕПЩАИН НА САМОЛЕТА ВЕ ГАИДО
17:23 12.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дърт
17:26 12.02.2026
17 Гост
Той, се хвали с пищовите си.
Пенсионирайте ги, тия maloumnici.
17:26 12.02.2026
18 Ъхъ!!!
17:37 12.02.2026
19 НОВ РЕД
17:42 12.02.2026
20 С една
17:48 12.02.2026
21 Отдавна трябваше
17:56 12.02.2026
22 Дориана
До коментар #10 от "Не ма за гей манифестация се готви":Грешните решения на Европейските лидери се приемаха и от нашите лицемерни външни министри и това също ще рефлектира върху икономиката на България.
18:02 12.02.2026
23 Деменцията може и да забрави пътя за връ
18:08 12.02.2026
24 питам си
До коментар #1 от "аре ве връмбар":Абе, ДДедо, не харчи парите ни - децата нямат болници, тоз ммихлюзин дава пари за ввойна, за уубийства ... и този ли е от ссектата???
18:09 12.02.2026
25 Боруна Лом
До коментар #3 от "Не е вярно":А ФОРД БАЦЕ НЯМАТЕ ЛИ?
18:11 12.02.2026