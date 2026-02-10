Наталия Киселова: До средата на седмицата Илияна Йотова ще обяви служебен премиер

Предполагам, че в сряда или четвъртък ще има поканен, който ще представи състава на правителството. А на 18/19 февруари трябва да има указ за назначаване на служебен премиер. Това заяви доц. Наталия Киселова, бивш председател на НС.

"Преди при покана се отзоваваха 1-2 души от списъка с длъжностни лица и беше различна процедурата за назначаване на служебен премиер при Румен Радев, сега кандидатите са 5 и заради това консултациите са различни при президента Йотова."

Служебното правителство ще положи клетва в Народното събрание, допълни тя.

Според Киселова Йотова няма да насрочи изборите на католическия или православния Великден, тъй като би понесла критики.

И заяви, че проблемът с гласуването в чужбина не в сумата, която България трябва да отдели за организация, а с това, че няма информация колко са българските гласоподаватели по света.

"В рамките на процедурата на Изборния кодекс имаше решение на групата на БСП да се гласува по съвест, аз гласувах "против" за сканиращите устройства и "въздържал се" за секциите. Г-жа Йотова е много вероятно да наложи вето."