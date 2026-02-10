Новини
Наталия Киселова: До средата на седмицата Илияна Йотова ще обяви служебен премиер

10 Февруари, 2026 08:47

  • наталия киселова-
  • бсп-
  • парламент-
  • избори-
  • служебен премиер-
  • служебно правителство

Проблемът с гласуването в чужбина не в сумата, която България трябва да отдели за организация, а с това, че няма информация колко са българските гласоподаватели по света

Наталия Киселова: До средата на седмицата Илияна Йотова ще обяви служебен премиер - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предполагам, че в сряда или четвъртък ще има поканен, който ще представи състава на правителството. А на 18/19 февруари трябва да има указ за назначаване на служебен премиер. Това заяви доц. Наталия Киселова, бивш председател на НС.

"Преди при покана се отзоваваха 1-2 души от списъка с длъжностни лица и беше различна процедурата за назначаване на служебен премиер при Румен Радев, сега кандидатите са 5 и заради това консултациите са различни при президента Йотова."

Служебното правителство ще положи клетва в Народното събрание, допълни тя.

Според Киселова Йотова няма да насрочи изборите на католическия или православния Великден, тъй като би понесла критики.

И заяви, че проблемът с гласуването в чужбина не в сумата, която България трябва да отдели за организация, а с това, че няма информация колко са българските гласоподаватели по света.

"В рамките на процедурата на Изборния кодекс имаше решение на групата на БСП да се гласува по съвест, аз гласувах "против" за сканиращите устройства и "въздържал се" за секциите. Г-жа Йотова е много вероятно да наложи вето."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джаба с червило

    21 2 Отговор
    тая разплута никаквица на пеев защо я показват?

    Коментиран от #2

    08:50 10.02.2026

  • 2 Малеееее

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "джаба с червило":

    Тази и върхушката на БСП се прегърнаха с двете Мазни парчета, Тиквата и Пеевски и излъгаха избирателите си, че се борят с герберо-пеевската мафия.

    08:51 10.02.2026

  • 3 си дзън

    2 6 Отговор
    И премиерът е...Пеевски

    08:51 10.02.2026

  • 4 Мераклията

    11 0 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се кара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер докато ми подкоси краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почивам в апартамента, пускам на запис да гледам парламента.

    Коментиран от #6

    08:52 10.02.2026

  • 5 Аха...

    5 0 Отговор
    Моята ефирна красавица! Но е хитра лисица. Обяви ме за служебен рендосвач без заплата. А аз пък тогава обявих, че имам служебна командировка да рендосвам далече от нея!

    08:53 10.02.2026

  • 6 На Киселова Ловъра

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мераклията":

    Чшъъ....... само да те видим да ми пипнеш бамбината и яко ще те търкалям в прахоляка!

    08:55 10.02.2026

  • 7 Мотаене и пак мотаене

    7 1 Отговор
    досега служебният премеер трябваше да е започнал работа. Страната ври и кипи по най-различни причини. Особенно икономическото настъпление на ограбването на населението с вдигане безконтролно на цените във всички направления.

    08:57 10.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ТАЗИ ВЗЕ ДА СТАВА ОЩЕ ПО ,,ХУБАВА,,!

    09:13 10.02.2026

  • 9 ПИТАНЕ:

    6 3 Отговор
    КОЙ НЕ ЗНАЕ ЛЕЛЯ ЙОТКА ?
    ТАЗИ НАША СТАРА КОТКА !!!

    09:13 10.02.2026

  • 10 Я гледай

    12 0 Отговор
    Пеевски в женски дрехи!

    09:17 10.02.2026

  • 11 алко

    3 0 Отговор
    Киселова врътна ли ротативката днеска в фбета?

    09:27 10.02.2026

  • 12 Тая преподавателка по ала бала

    8 0 Отговор
    да вземе да научи конституционното право и тогава да се изказва неподготвена ! Да ви припомня ли кои ни нахендриха с еврото - Баце , Шиши и тая дето си превишава правата ( трябваше да я осъдят за това ) .... и после 4 партии гласуваха против РЕФЕРЕНДУМ ( пряка ДЕМОКРАЦИЯ )

    09:27 10.02.2026

  • 13 ццц

    8 0 Отговор
    Таз Бюля затри Лева

    09:27 10.02.2026

  • 14 Ха ха

    1 1 Отговор
    Ще обяви масонското правителство което ще затвърди Русофилско масонското правителство на Румен Радев.Ей тия червени боклуци ще сключат със сатаната договор само и само да са на власт

    Коментиран от #15

    09:38 10.02.2026

  • 15 цццц

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха":

    Няма отърване , живеем в последните времена

    09:39 10.02.2026

  • 16 Свинкя

    4 0 Отговор
    Що не млъкнеш

    09:43 10.02.2026

  • 17 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Защо тиражирате тази лъжлива лисица в медии?

    10:13 10.02.2026

  • 18 Варна

    2 0 Отговор
    Тази с анцунга почна и да врачува!

    10:25 10.02.2026

  • 19 До кога

    2 0 Отговор
    ще сипе мозъци тази другарка ?

    11:36 10.02.2026

  • 20 салон красота

    0 0 Отговор
    Бре!Каква е тази снимка?Разхубавена,вперен поглед в бъдещето.Да не се е омъжила?

    13:53 10.02.2026

  • 21 Цветарка

    0 0 Отговор
    Нагиздена,цъфнала като казанлъшка роза.Остава да отреже брадавицата и е готова за "мис Казанлък".

    14:03 10.02.2026

