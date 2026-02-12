Новини
Зарков: Ще се борим срещу система, доминирана от корупция

Зарков: Ще се борим срещу система, доминирана от корупция

12 Февруари, 2026 15:05

По неговите думи социалистическата партия има бъдеще

Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„БСП е единствената партия в България с истински работещи демократични механизми. Това е важно не само за нашето бъдеще, но и за това на демокрацията в страната ни такава, каквато я познаваме.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на среща с близо сто младежи от Градския съвет на Младежкото обединение в БСП-София.

По неговите думи социалистическата партия има бъдеще, защото нейното силно участие в политическия живот е ключово за възстановяването на справедливия демократичен процес в страната. „Ние ще се борим срещу системата, която позволява доминацията на личности, носители на корупция и разграждане на демокрацията“, категоричен бе Зарков.

Председателят на МО в БСП и народен представител Габриел Вълков изтъкна ролята на младите социалисти като коректив в партията. „Ние сме първите, които ще застанат зад председателя, когато знаем, че работи в името на БСП, но и първите, които ще му кажат, когато прави грешка, няма да спрем да предлагаме алтернативи и работещи решения за проблемите на млаците“, подчерта той.

В дълъг и откровен разговор бяха обсъдени актуалната политическа обстановка, посоката пред БСП и нуждата от силно ляво в България. Младежите дадоха положителна оценка за работата на Габриел Вълков и Атанас Атанасов в 51-ото Народно събрание.

Народният представител Атанас Атанасов благодари на младите социалисти от София за подкрепата, високата оценка и неуморната работа по подготовката на Конгреса. "БСП доказа, че е жива и има бъдеще пред себе си, щом младите хора продължаваме да се борим за осъществяване на левите идеи", каза в заключение Атанас Атанасов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    16 12 Отговор
    120 000 фирми на руските шпиони в територията, които не развиват никаква дейност!
    Службите, пиете ли кафенце?

    15:07 12.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    34 4 Отговор
    Ако покрай зарков сте се подлъгали отново да гласувате за БСП трябва да припомня два факта за него. Напусна Нинова, защото тя беше против истамбулската конвенция и напусна Радев защото той поиска референдум за еврото.

    Коментиран от #50

    15:08 12.02.2026

  • 3 си дзън

    21 1 Отговор
    Голямо бъдеще има БСП със спонсор Краси Дачев, който не плаща заплати.

    15:08 12.02.2026

  • 4 хмммм

    12 0 Отговор
    Корупция значи че не трябва да си там!

    15:08 12.02.2026

  • 5 Леко да се не сецнете

    26 0 Отговор
    Тя вашата борба я знаем

    15:08 12.02.2026

  • 6 антрашпиц

    20 1 Отговор
    Ко речи ..?Ще се борите ли ?Че нали вие я измислихте корупцията!

    15:11 12.02.2026

  • 7 анализатор

    12 1 Отговор
    Само да не излезе ,че и той е ходил в хижата на Петрохан

    15:11 12.02.2026

  • 8 българина

    22 1 Отговор
    Каква корупция бе г-н Зарков ? Половината от БСП са милонери от фотоволтаици , а народа плаща двойни и тройни сметки за ток и още сме ви набили и конфискували всичко .Кротък народ .

    Коментиран от #34

    15:13 12.02.2026

  • 9 прокопи

    13 0 Отговор
    И как ще се борите - класически или свободен стил? Точно ето тая , силно наречена , партия на която слугувате и се облажвате е причината. Вън на комундетата! Крадливо до умопомрачение съсловие! Вие сте проблема! И ще бъдете изчистени до дъно . Това дядо, баба, синове и дъщери, сополиви внучета ... Нямате място сред нормалните хора! Ама бил страшно умен и устремен към светли бъднини! Пла змодии!

    15:13 12.02.2026

  • 10 Брат

    6 2 Отговор
    Изгони всички от 80-ти набор надолу, ще ти Поверваме и ще Гласуваме за теб.

    Коментиран от #36

    15:14 12.02.2026

  • 11 Сталин

    9 2 Отговор
    Тоя е полезен колкото торба с използвани тампони,Абе хайванин вие досега къде бяхте,сега ли кацате на земята,значи вие негодници и корумпета ще се борите с корупцията ,корупцията никога не може да бъде победена в система на демокрация.

    Democratic Republics historically are the most corrupt forms of government compared to a monarchy or dictatorship which cannot be bribed. In a republic, all representatives lacking term limits are up for sale to the highest bidder.

    Адолф Хитлер

    15:15 12.02.2026

  • 12 Стефан

    2 0 Отговор
    ДА ВИДИМ НЕ САМО НА ДУМИ, ЧЕ ДУМИТЕ ВИ ГИ ЗНАЕМ!

    15:15 12.02.2026

  • 13 Кристин Ретард

    5 2 Отговор
    Как можаха да си изберат това леке и доказан предател и манипулатор, ужас!

    15:16 12.02.2026

  • 14 МАЛЕЕЕЕЕ и ТОЗИ

    5 1 Отговор
    За копанка се бори изБега от Радев и дума не каза после кандиТ на БСП и никва програма и сега ЩЯЛ ДА СЕ БОРИ. СРЕЩУ КАКВО ЗНАЕ САМО СТАТУКТВО И КОИТО СА ТЕ ШИШ И ТУУЛУПЕ. И ВСИЧКИ ДО СЕГА СТЕ КРАДЦИ И НЕ БЛАГОДАРНИ ЛЮДЕ. ПОНЕ НА НАРОДА КОЙТО ВИ ОБАГОТЕ КАЖЕТЕ ЕДНО БЛАГОДАРЕ.

    15:20 12.02.2026

  • 15 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Тоя народ трябва съвсем да се е смахнал, за да слуша тия поредни нагли лъжи ...Киселина ще се пребори със системата, разбира се ...толкова мръс--ни наг--леци, не е истина. .

    15:22 12.02.2026

  • 16 Георгиева

    1 1 Отговор
    Добри намерения за сега от страна на Зарков.Нооо,внимание…Младите и напористи социалисти бяха плътно до Зафиров и компания и винаги бяха”ЗА”до момента в които се усетиха и се обърнаха рязко.🥴Справка как са гласували Габи и Наско в НС и в Националния съвет на БСП.На пръсти се броят случаите против решенията на ръководството.Така,че Зарков да очаква във всеки момент същото.Дано ама надали.Иначе успех👍

    15:24 12.02.2026

  • 17 Коселова, която се изплю върху народа

    8 1 Отговор
    Която по заповед на тиквата и прасето наруши конституцията и унижи народа , забранявайки му еднолично правото на референдум за еврото, шокираща злоупотреба с власт по поръчка на мутрата от Банкя....тази ще пребори себе си, пардон системата ...ми че тя е системата бе, вие цялото мъртви БСП сте сустемата

    15:25 12.02.2026

  • 18 Дориана

    6 1 Отговор
    Кой го казва от типа на "Дръжте крадеца" БСП ОЛ се провалиха тотално като предатели превърнали се в патерица на Борисов и Пеевски подкрепяйки и защитавайки корупцията, мафията. олигархията . Времето им свърши, излизат от Парламента. България няма нужда от предатели и патерици- предатели.

    15:25 12.02.2026

  • 19 Още колко

    5 0 Отговор
    Години да чакаме!?
    36 години малко ли бяха????

    15:26 12.02.2026

  • 20 иван костов

    6 0 Отговор
    Ще се бориш срещу котките, за друго не ставаш, смотаняк!

    15:26 12.02.2026

  • 21 Ззз

    12 0 Отговор
    Тези са е6ати шизофрениците. Сериозно ли мислят, че хората са забравили коалицията с пpacетата и безумния проектобюджет, създаден в cвинapника на дeбeлия, който щеше да въвлече страната в още по-голям дълг? Сериозно ли мислят, че хората сега ще гласуват за тях само защото са сложили нов пyдел начело?

    Коментиран от #25

    15:27 12.02.2026

  • 22 Този и киселова извършиха престъплението

    9 2 Отговор
    Със забраната за провеждане на референдум за унищожението на националната ни валута и източването на валутния и златния резерв на държавата и народа ..

    15:27 12.02.2026

  • 23 9ти септември

    8 1 Отговор
    Курупцита ще се бори срещу корупцията аде бегай у лево

    15:28 12.02.2026

  • 24 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Излизай от правителството и други ръководни органи!!!!
    Бързо!

    15:28 12.02.2026

  • 25 Та точно тия боклуци от бсп

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ззз":

    . Въведоха еврото и с това убиха, отрезаха главите на всички работещи бедни на територията, всички възрастни хора с мижави пенсии , всички болни хора , всички деца на социални слаби семейства ...убийци, кви социалисти сте вие бе, ъбийци

    15:29 12.02.2026

  • 26 Зарков=Радев

    2 1 Отговор
    Другото са само красиви приказки.

    15:30 12.02.2026

  • 27 алхимик

    7 1 Отговор
    Червените избиратели платиха двойни сметки на Драго Стойнев и неговите фотоволтаици ! Какво БСП ? Дай да видим новите сметки какви ще са .

    15:30 12.02.2026

  • 28 9ти септември

    6 1 Отговор
    Бсп след изборите ще пържат картофки пред парламента

    15:31 12.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Поредния мерзавец

    4 3 Отговор
    Корупцията е в основата на капиталистическата система не уважаеми Зарков! Нима не го знаеш това?? Партия т трябва да бъде антикапиталистическа с всички последствия от това и да защити комунистическия идел за братство равенство свобода за да бъде истинска лява партия и да направи всичко възможно България да излезе от агресивния блок НАТО ! Всичко останало е мижи да те кажем!

    15:36 12.02.2026

  • 32 име

    7 2 Отговор
    крум зарков е от "модерните" леви, от тея, дето напълниха ЕССР с ЛГБТП+ перверзии, истанбулски конвенции, които закопаха промишлеността, които живеят от програми и помощи. Ще се опита да изкара напред млади педровци и да мимикара БСП като евролевите партии с надеждата че статуквото ще се запази и за тях ще има хранилка. Дано не успее, шансът е млади заблудени българи, страдащи от инфлацията, скъпите жилища, недоволстващи от работотдателите си, такива да гласуват за тях. Дано не успее.

    15:37 12.02.2026

  • 33 мдаа

    5 2 Отговор
    Крумчо Зарков- обикновена брюкселска марионетка. Каквото му кажат, това ще прави.

    15:38 12.02.2026

  • 34 Няма шанс за БСП

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "българина":

    Да бяха само фотоволтаици,а то са язовири, печатници, изпълняващи държавни поръчки и какво ли още не. Сглобката с ГЕРБ си я имаше от години, но в последното правителство тя стана очевадна. Кого се опитва да излъже това момче?

    15:38 12.02.2026

  • 35 Промяна

    2 2 Отговор
    Докато почнем да се борим, като за последно да гласуваме заедно с ГЕПИ и Де..лян за още малко келепир,преди да се правим,че вече сме нови.......

    15:39 12.02.2026

  • 36 име

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Брат":

    Точно това ще се опита да изглежда, че прави.

    15:39 12.02.2026

  • 37 евро комунист

    4 1 Отговор
    Той eвролибepacт бе. Всичко е ясно, ще слуша урсулата.

    15:40 12.02.2026

  • 38 Вярващия

    7 1 Отговор
    Абе аз да питам??? На какви тежки наркотици си ??? Кпй тъпанар ще гласува за вас, освен членовете ви на смействата ви. Дано и не влезете и да приключите като ндсв,итн и всякакви такива помияри!!!!

    15:41 12.02.2026

  • 39 ?????

    9 1 Отговор
    "Ще се борим срещу система, доминирана от корупция" - Зарков да беше измислил нещо по-ново.
    Учен човек е и би трябвало да знае колко хора са си бърсали з@дника с тва клише.

    15:43 12.02.2026

  • 40 ???

    6 2 Отговор
    Тоя се разсърди когато фигуранта поиска референдум за еврото и напусна президентството. Сега ще моли за гласове тия, на които отне правото на глас. Как ще стане тая работа, зарков?!

    15:43 12.02.2026

  • 41 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    5 4 Отговор
    " Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите! "

    Коментиран от #53

    15:45 12.02.2026

  • 42 Дедо ти

    4 0 Отговор
    Пак щели да се борят , пак активни борци...

    16:00 12.02.2026

  • 43 Цървул

    5 0 Отговор
    Кажи им на онези да върнат парите . После говори за борба и демокрация .

    16:01 12.02.2026

  • 44 Разкарай

    2 0 Отговор
    Киселтака. С такива нищо няма да бориш

    16:02 12.02.2026

  • 45 3.8% НА СЛЕДВАЩИТЕ ЗА ВСИЧКИ 🏆🥇😂👍🤬

    0 0 Отговор
    АКТИВНОСТ НА ГЛАСУВАНЕ 2.8 % КОСТЕНБОРД ФАБРИКАТА ФАЛИРА 👍😂🥇🏆🤐👎

    16:08 12.02.2026

  • 46 ИВАН

    0 0 Отговор
    Абе, мойто момче, каква корупция какви пет лева, не виждаш ли, че това са кървави убийци и мафиоти ... не може един крумчо сам да се оправи, цяла България трябва да се вдигне и да я измете тая мръсотия, трупана с години.

    16:18 12.02.2026

  • 47 Бълтарин

    0 0 Отговор
    Ти , до сега къде беше ?!?

    16:20 12.02.2026

  • 48 00014

    0 0 Отговор
    Този още не е разбрал, че е пешка. Пуснаха го да обере негативите от предстоящите избори. Такива като Добрев и Таков.

    16:20 12.02.2026

  • 49 Колю Митев

    0 0 Отговор
    Муш! Въх!

    16:23 12.02.2026

  • 50 Да не забравяме

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    че назначи плужека Н. Киселова за шеф на парламентарната група.

    16:26 12.02.2026

  • 51 анонимен

    1 1 Отговор
    Не съм привърженик на БСП, но ги приветствам с правилния, ДЕМОКРАТИЧЕН избор на председател. Завиждам им, че с такъв ръководител ще станат наистина модерна лява партия, мисля ще привлекат много разочаровани от досегашното ръководство. Някой представя ли си ГЕРБ или Ново начало да избере друг председател на мястото на Боко или Делянчо!!! Това не са партии а групировки. Както СИК Основана от Младен Михалев-Маджо или ВИС Създадена от Васил Илиев и брат му Георги Илиев. Боко никога докато е жив няма да даде да управлява групировката му ГЕРБ. Така от гл. секретар кмет съсдаде организациата(групировката) си ГЕРБ и мафиота завзе държавата, навлезе в държавните институции завладя ги. Руменчо и той се надява да направи същото с помоща на Митрофанова и руските резиденти. Протеста ще успее когато на тези избори си вземем държавата от Боко Делянчо Руменчо . Те са най изявените както бяха Младен Михалев-Маджо, Румен Николов-Пашата, Васил Илиев и брат му Георги Илиев.

    16:28 12.02.2026

  • 52 Зарков чисти

    0 0 Отговор
    или миналото на дядо ти ще те изрита от БСП! Младите по площадите на България ти показаха пътя! Излезеш ли от релсите ставаш и ти минало!

    16:29 12.02.2026

  • 53 Нещо май

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    някой е прекалил с гроздовата ...
    Драги ми Хомо.., аз съм живял в "онова" време, и мога да преценя по-добре,
    че глупостите изкарани от контекст най-лесно объркват и без това бедното на мозък население ...
    Докато не се примирите с историята и не разберете,
    че централизацията на Европейския съюз води до обедняване на обикновения европеец, няма да има бъдеще за децата ни (поне не на този континент).

    16:33 12.02.2026

