Зарков: Ще се борим срещу система, доминирана от корупция

„БСП е единствената партия в България с истински работещи демократични механизми. Това е важно не само за нашето бъдеще, но и за това на демокрацията в страната ни такава, каквато я познаваме.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на среща с близо сто младежи от Градския съвет на Младежкото обединение в БСП-София.
По неговите думи социалистическата партия има бъдеще, защото нейното силно участие в политическия живот е ключово за възстановяването на справедливия демократичен процес в страната. „Ние ще се борим срещу системата, която позволява доминацията на личности, носители на корупция и разграждане на демокрацията“, категоричен бе Зарков.
Председателят на МО в БСП и народен представител Габриел Вълков изтъкна ролята на младите социалисти като коректив в партията. „Ние сме първите, които ще застанат зад председателя, когато знаем, че работи в името на БСП, но и първите, които ще му кажат, когато прави грешка, няма да спрем да предлагаме алтернативи и работещи решения за проблемите на млаците“, подчерта той.
В дълъг и откровен разговор бяха обсъдени актуалната политическа обстановка, посоката пред БСП и нуждата от силно ляво в България. Младежите дадоха положителна оценка за работата на Габриел Вълков и Атанас Атанасов в 51-ото Народно събрание.
Народният представител Атанас Атанасов благодари на младите социалисти от София за подкрепата, високата оценка и неуморната работа по подготовката на Конгреса. "БСП доказа, че е жива и има бъдеще пред себе си, щом младите хора продължаваме да се борим за осъществяване на левите идеи", каза в заключение Атанас Атанасов.
Службите, пиете ли кафенце?
Коментиран от #50
Коментиран от #34
Коментиран от #36
Democratic Republics historically are the most corrupt forms of government compared to a monarchy or dictatorship which cannot be bribed. In a republic, all representatives lacking term limits are up for sale to the highest bidder.
36 години малко ли бяха????
Коментиран от #25
Бързо!
До коментар #21 от "Ззз":. Въведоха еврото и с това убиха, отрезаха главите на всички работещи бедни на територията, всички възрастни хора с мижави пенсии , всички болни хора , всички деца на социални слаби семейства ...убийци, кви социалисти сте вие бе, ъбийци
До коментар #8 от "българина":Да бяха само фотоволтаици,а то са язовири, печатници, изпълняващи държавни поръчки и какво ли още не. Сглобката с ГЕРБ си я имаше от години, но в последното правителство тя стана очевадна. Кого се опитва да излъже това момче?
До коментар #10 от "Брат":Точно това ще се опита да изглежда, че прави.
Учен човек е и би трябвало да знае колко хора са си бърсали з@дника с тва клише.
41 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
И СЛАВА БОГУ!
Светъл път за младите! "
Коментиран от #53
До коментар #2 от "Вашето мнение":че назначи плужека Н. Киселова за шеф на парламентарната група.
До коментар #41 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":някой е прекалил с гроздовата ...
Драги ми Хомо.., аз съм живял в "онова" време, и мога да преценя по-добре,
че глупостите изкарани от контекст най-лесно объркват и без това бедното на мозък население ...
Докато не се примирите с историята и не разберете,
че централизацията на Европейския съюз води до обедняване на обикновения европеец, няма да има бъдеще за децата ни (поне не на този континент).
