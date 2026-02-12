Зарков: Ще се борим срещу система, доминирана от корупция

„БСП е единствената партия в България с истински работещи демократични механизми. Това е важно не само за нашето бъдеще, но и за това на демокрацията в страната ни такава, каквато я познаваме.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на среща с близо сто младежи от Градския съвет на Младежкото обединение в БСП-София.

По неговите думи социалистическата партия има бъдеще, защото нейното силно участие в политическия живот е ключово за възстановяването на справедливия демократичен процес в страната. „Ние ще се борим срещу системата, която позволява доминацията на личности, носители на корупция и разграждане на демокрацията“, категоричен бе Зарков.

Председателят на МО в БСП и народен представител Габриел Вълков изтъкна ролята на младите социалисти като коректив в партията. „Ние сме първите, които ще застанат зад председателя, когато знаем, че работи в името на БСП, но и първите, които ще му кажат, когато прави грешка, няма да спрем да предлагаме алтернативи и работещи решения за проблемите на млаците“, подчерта той.

В дълъг и откровен разговор бяха обсъдени актуалната политическа обстановка, посоката пред БСП и нуждата от силно ляво в България. Младежите дадоха положителна оценка за работата на Габриел Вълков и Атанас Атанасов в 51-ото Народно събрание.

Народният представител Атанас Атанасов благодари на младите социалисти от София за подкрепата, високата оценка и неуморната работа по подготовката на Конгреса. "БСП доказа, че е жива и има бъдеще пред себе си, щом младите хора продължаваме да се борим за осъществяване на левите идеи", каза в заключение Атанас Атанасов.