В началото на март се очакват новини около проекта на Румен Радев

"В началото на март ще има новини около проекта на Румен Радев". Това обяви пред "Тази сутрин" по бТВ политологът Слави Василев. Той ще е редови член на бъдещата партия на президента.

И Слави Василев напомни, че до 15 март той трябва да представи листи, ако иска да участва в изборите със собствена формация.

В студиото беше и политическият анализатор Георги Харизанов който коментира назначението на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер.

"Гюров трябва да се справи с изкушените, които ще се хвърлят за постове в държавата", припомни Харизанов.

От своя страна социологът Елена Дариева изрази мнение, че Андрей Гюров е кадър на антистатуквото.

Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров трябва до следващия четвъртък да представи състава на служебния кабинет на президента.

Очаква се той да започне разговори с потенциални министри.

Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари. Ако президентът няма забележки към състава, държавният глава издава указ за назначаването на служебния кабинет.

Заедно с това се определя и датата на предсрочните парламентарни избори - най-вероятно те ще бъдат на 19 април.