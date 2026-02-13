Новини
В началото на март се очакват новини около проекта на Румен Радев

В началото на март се очакват новини около проекта на Румен Радев

13 Февруари, 2026 09:36

Гюров трябва да се справи с изкушените, които ще се хвърлят за постове в държавата

В началото на март се очакват новини около проекта на Румен Радев - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"В началото на март ще има новини около проекта на Румен Радев". Това обяви пред "Тази сутрин" по бТВ политологът Слави Василев. Той ще е редови член на бъдещата партия на президента.

И Слави Василев напомни, че до 15 март той трябва да представи листи, ако иска да участва в изборите със собствена формация.

В студиото беше и политическият анализатор Георги Харизанов който коментира назначението на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер.

"Гюров трябва да се справи с изкушените, които ще се хвърлят за постове в държавата", припомни Харизанов.

От своя страна социологът Елена Дариева изрази мнение, че Андрей Гюров е кадър на антистатуквото.

Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров трябва до следващия четвъртък да представи състава на служебния кабинет на президента.

Очаква се той да започне разговори с потенциални министри.

Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари. Ако президентът няма забележки към състава, държавният глава издава указ за назначаването на служебния кабинет.

Заедно с това се определя и датата на предсрочните парламентарни избори - най-вероятно те ще бъдат на 19 април.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #12

    09:37 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Централата на Радев на Тодор Александров е почти готова.

    Коментиран от #6, #9

    09:38 13.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джензи

    2 0 Отговор
    Пълно е със стари,опитни муцуни!

    09:40 13.02.2026

  • 5 Пришълеца

    2 1 Отговор
    Ражда се нещо ново,грандиозно!!!

    09:42 13.02.2026

  • 6 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Централата на Радев се намира на ул. „Козяк“ 16.

    09:44 13.02.2026

  • 7 Сила

    3 0 Отговор
    Хотел Анел е убежището и щаб на Чорапа ...само вижте кой е собственик!!! Тежък комсомолец , апаратчик и перач на червени пачки !!! Нарцистичен психопат с НЕЛЕП ПОРТРЕТ В ЗЛАТНА РАМКА И САМОПРОВЪЗГЛАСИЛ СЕ ЗА ПОЕТ ...!!!???!!! АБСОЛЮТЕН НЕНОРМАЛНИК ....

    Коментиран от #14

    09:46 13.02.2026

  • 8 Болшевик Родолюбец

    0 2 Отговор
    Пълна победа на Румен Радев и доктор Ахмет Доган на изборните секции в Турция !!! Китай и Турция да си поделят България !!! Краварите вън !!!

    Коментиран от #10

    09:47 13.02.2026

  • 9 Доказано

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Последният Софиянец, Боруна Лом, Данко Харсъзина, Бай Араб, и още, и още, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил хотелиер, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!
    П.П. някой вярва ли на коментарите на този пенкилер?🤔

    Коментиран от #13

    09:49 13.02.2026

  • 10 Пеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Болшевик Родолюбец":

    така ти каза.

    09:51 13.02.2026

  • 11 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Веселин Вучков е отлична оферта, но ако искате да направите нещо точно с изборните практики, лицето се нарича Цецерон Цецон! Знае всичко как Герб прави избори, дилърите на гласове и дистрибутолите ги има на ведомост! Господин Радев! Поставете господин Цветан Цветанов за вътрешен министър и Петрохан ще ви се види детска забавачница! По цяла България са се навъдили местни феодали, завладели са почивни станции, ведомствени хижи и язовири, ходят насам - натам с едни джипове, ловни излети с важни гости, никой не знае с какво точно се занимават, но не полагат физически труд, държат се важно, като агенти на тайните сили и имат пари!

    09:51 13.02.2026

  • 12 Тази

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    надарена как у.. да я нафляка

    09:52 13.02.2026

  • 13 Домашен любимец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Доказано":

    Ей сега казаха, че полицайката, спипана на Капитана с 2 кг кокаин е точно от Монтана! Гео патогенна и криминогенна зона!

    09:53 13.02.2026

  • 14 павела митова

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    синко явно ДАВАШ... какви червени пари те тресат бе папур ....идиотите нямате измиране

    10:01 13.02.2026

  • 15 аааахахахааа

    1 1 Отговор
    На пуделчето Славчо как така не са му осигурили медийно удобство в студиото а са му натресли още двама аналлизатори до него? Алооо БиТи Ви-ту, другия път за Славчо самостоятелно студио ясно!Вземайте пример от Бе Не Те-ту, те как осигуряват медиен конфорт на вожда му в "Панорама".

    Коментиран от #16

    10:07 13.02.2026

  • 16 Домашен любимец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "аааахахахааа":

    Гого Любенов е пример за добър водещ и лизач! Дава плурализъм, но винаги в съотношение 2:1 за Тикватурата! Харизанов тук каза нещо вярно - Йотова е перфектна и разликата с бивши президенти е очевадна! Оставаше да заяви, че тя е най подходяша за следващ президент и няма смисъл от вот наесен!

    10:11 13.02.2026

