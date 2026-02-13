Два ТИР-а катастрофираха край София и се запалиха, има загинал

Два тира катастрофираха и се запалиха при отбивката за Требич на Северната скоростна тангента.
В следствие на катастрофата е починал единият шофьор - турски гражданин на 65 години, а другият водач - български гражданин на 59 години, е с гръдна травма, съобщиха от Спешна помощ.
Пътят е затворен и в двете посоки - към Калотина и към магистрала "Хемус". Образува се задръстване.
От Пътната агенция съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътната полиция.
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
16:23 13.02.2026
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:25 13.02.2026
3 От филма баш майстора 1
16:25 13.02.2026
4 Мирослав
16:27 13.02.2026
5 Днес
16:32 13.02.2026
6 Слънчасалия
16:37 13.02.2026
7 Ивелин Михайлов
17:18 13.02.2026
8 Исторически парк
17:20 13.02.2026
9 Тити
17:35 13.02.2026
10 Никой
17:42 13.02.2026
11 Хм...
17:49 13.02.2026