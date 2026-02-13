Новини
България »
Два ТИР-а катастрофираха край София и се запалиха, има загинал

13 Февруари, 2026 16:21

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция

Два ТИР-а катастрофираха край София и се запалиха, има загинал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два тира катастрофираха и се запалиха при отбивката за Требич на Северната скоростна тангента.

В следствие на катастрофата е починал единият шофьор - турски гражданин на 65 години, а другият водач - български гражданин на 59 години, е с гръдна травма, съобщиха от Спешна помощ.

Пътят е затворен и в двете посоки - към Калотина и към магистрала "Хемус". Образува се задръстване.

От Пътната агенция съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътната полиция.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    24 3 Отговор
    Карат като луди, не спазват дистанция....

    16:23 13.02.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 1 Отговор
    НИЩО НОВО.

    16:25 13.02.2026

  • 3 От филма баш майстора 1

    6 3 Отговор
    Пийаницата....ко филм ли снимат...

    16:25 13.02.2026

  • 4 Мирослав

    21 0 Отговор
    Само турчулята карат с подобен развой защото плащат рушвети на ДАИ!

    16:27 13.02.2026

  • 5 Днес

    14 0 Отговор
    беля , след беля , коя от коя по - фатална !

    16:32 13.02.2026

  • 6 Слънчасалия

    0 7 Отговор
    Тесльо.Влекачът на Тесла Семи не се самозапалва при катастрофа.Статистически е доказано.

    16:37 13.02.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Тоз път турченът няма да избяга 😏😏😏😏😏😏

    17:18 13.02.2026

  • 8 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Турчинът тамън да се пенсионира и айде у гроба 🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣

    17:20 13.02.2026

  • 9 Тити

    8 0 Отговор
    Нормално за дивият запад наречен България.

    17:35 13.02.2026

  • 10 Никой

    1 2 Отговор
    Твърде тесни пътища.

    17:42 13.02.2026

  • 11 Хм...

    0 0 Отговор
    Гордостта на Бойко, Северна скоростна тангента, е вълнообразна и трудно използваеми две ленти от три. И товарните камиони вече не искат да карат в дясна лента, което създава предпоставки за инциденти. Да не говорим за геният проектирал отбивка с една лента в посока към магистрала Тракия, най-натовареният участък! Усещане за корупция? Ше разберем по трудния начин, че корупцията и убива.

    17:49 13.02.2026

