Два ТИР-а катастрофираха край София и се запалиха, има загинал

Два тира катастрофираха и се запалиха при отбивката за Требич на Северната скоростна тангента.

В следствие на катастрофата е починал единият шофьор - турски гражданин на 65 години, а другият водач - български гражданин на 59 години, е с гръдна травма, съобщиха от Спешна помощ.

Пътят е затворен и в двете посоки - към Калотина и към магистрала "Хемус". Образува се задръстване.

От Пътната агенция съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътната полиция.