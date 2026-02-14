Петя Цанкова: Образованието трябва да се върне към традиционната си роля

"Случаят "Петрохан" е без аналог в нашата история. Той потресе всеки един трезвомислещ български гражданин. Освен че може да говорим за административни пропуски, проблемът е много по-дълбок. Това е един тревожен симптом какво се случва в българското общество." Това каза народният представител на БСП-ОЛ и педагог Петя Цанкова в ефира на БНТ.
Тя заяви, че след предоставянето на документи от разследването в Народното събрание ще се запознае най-вече с тази част от разследването, която засяга образователната институция и семейството. По думите ѝ безконтролната либерализация във всяка област, включително и в образованието, е довела до подмяна на ценности, нарушени морални устои и деградиращо общество.
"Загубихме едни от основните обществени елементи - семейството, образованието и отговорността. Основните пропуски са в семейството и родителите, защото те отговарят за детето до 18 годишна възраст. Не мога да си представя един родител да не допуска детето си в класната стая, където е най-сигурно в ръцете на учителя, и го дава на друг човек, на друго място. Проблемът е в дефицита на устойчивост на българските семейства", коментира народният представител. Тя бе категорична, че учителите трябва да имат защитата на държавата, за да могат да изпълняват спокойно своите задължения, които са значими за свяко едно общество.
Цанкова окачестви дейността на учителите от разследваното училище "Космос" като безотговорна, защото не са изпълнявали нормативните си задължения да вписват отсъствията на техен ученик, което е шокиращо, както и това, че голяма част от тях са педагогически неправоспособни.
"Фактът, че отстъпихме от консервативното и ценностно образование и дадохме превес на въпросните алтернативни обучения през неправителствени организации, е най-големият проблем в образованието", социалистът. Цанкова отбеляза, че всички партии в сегашния парламент, с изключение на ППДБ имат желание образованието да се върне към традиционните ценности и да се засили възпитателната му функция.
Попитана за позицията на левицата по ветото наложено от президента Йотова върху промените в изборния кодекс, Петя Цанкова обясни: "Виждаме една експертност в мотивите за ветото, знаем и позицията на нашия председател на БСП, така че в парламентарната група ще направим сериозен дебат и ще вземем решение".
На въпрос докъде ще доведе БСП, новият курс, заявен от председателя и Крум Зарков, Цакова отговори: „След силния заряд на Конгреса ни, убедена съм към успех".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе !
08:46 14.02.2026
2 Отговорността
Обществото няма никаква вина
08:47 14.02.2026
3 Бай Араб
08:49 14.02.2026
4 Ами
08:51 14.02.2026
5 бушприт
08:57 14.02.2026
6 И учителките да се върнат към
09:00 14.02.2026
7 в кратце
09:02 14.02.2026
8 Боруна Лом
09:06 14.02.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИБИЛ ТОШКОВ ХАДЖИЙИРДАНОВ
....СИНА НА ЕДИН ОТ ИТН
Е СЪДРУЖНИК
НА ДУЙГУ ТЮРКОГЛУ
ВЪВ РЕЙВЪНХИЛ КОНСУЛТ
....
ЩОТО. УЧИ ТУРСКИ И Е ГОЛЯМ ПАТРИОТ :)
09:16 14.02.2026
10 Намерих нещо във ФБ,
Образованието днес не е разрушено, то е обезкостено. Стои изправено на вид, но вътре няма гръбнак. Голямата подмяна започна тихо, почти незабележимо с внушението, че ученето трябва да е приятно. Че детето не бива да се напряга. Че усилието е травма. Така образованието беше лишено от основното си качество да бъде сблъсък. Сблъсък със собственото невежество, с мързела, с границите на ума. Истинското учене винаги е било форма на насилие над инстинкта за комфорт. Не жестокост, а дисциплина. Не наказание, а тренировка. Без това умът атрофира.
Мозъкът е най-енергоемкият орган в човешкото тяло. Истинското мислене изисква концентрация, време и разход на енергия. То не може да бъде постоянно приятно. Затова лъжата, че образованието трябва да забавлява, е толкова разрушителна. Тя превърна ученето в симулация, в игра без риск, без напрежение, без резултат.
Децата вече не четат. Те гледат. Гледат клипове. Гледат картинки. Гледат екрани. Това не е просто смяна на носителя. Това е смяна на начина, по който работи съзнанието.
Четенето изисква участие. То те принуждава да си съавтор, да изграждаш образи, да свързваш смисли, да мислиш в абстракции. Когато четеш, ти не получаваш готов свят, ти го създаваш. Затова въображението се ражда от текста. А въображението е майката на всяка мисъл, на всяко откритие, на всяка култура.
Видеото не изисква нищо. То поднася. То води. То те прави зрител. Пасивен! Застанал от
Коментиран от #11
09:28 14.02.2026
11 Продължение
До коментар #10 от "Намерих нещо във ФБ,":Видеото не изисква нищо. То поднася. То води. То те прави зрител. Пасивен! Застанал от другата страна на смисъла. Картинковото поколение не мисли, то реагира. Не създава, а консумира. Не пише, а плъзга пръст. А писането е мисъл в най-чистата ѝ форма. Когато писането изчезва, мисленето се свива. Когато се пише все по-малко, се мисли все по-малко.
Учебниците се „олекотяват“, но не стават по-ясни, стават по-празни. Материалът се мести в по-долни класове, където не може да бъде осмислен, за да бъде отхвърлен. Културният и националният контекст се размива, защото човек без памет е човек без съпротива. Езикът се разпада, опростява се, смесва се, докато вече не може да носи сложна мисъл. Това не е културна еволюция. Това е интелектуална ерозия.
Резултатът е видим! Млади хора, които не могат да четат сложен текст, но разпознават филма. Които не знаят откъде идват, но са готови да станат каквото се изисква от тях, стига да оцелеят. Хора без духовна конституция. Без вътрешна опора и без гръбнак.
И тук идва голямото бягство от отговорност – родителят. Не злонамерен, а удобен. Родителят, който не иска да „развали рахатлъка“. Който заменя изискването с разбиране, дисциплината с емпатия, усилието с оправдание. Училището вече не е институция, а услуга. А услугата не възпитава, тя угажда. Държавата не се нуждае от мислещи хора. Тя се нуждае от адаптивни. Лесни за пренастройване. Това не е заговор. Това е логика.
И ако тук има изход, той не минава през реформи, страт
Коментиран от #13
09:31 14.02.2026
12 Хмм
09:31 14.02.2026
13 Продължение
До коментар #11 от "Продължение":И ако тук има изход, той не минава през реформи, стратегии и нови програми. Те са фасада. Изходът започва от едно забравено, непопулярно решение: връщане към трудното.
Връщане към текста. Към дългото четене. Към книгите, които не се „харесват“, а се преживяват с усилие. Четене, след което боли главата. Това не е проблем. Това е признак, че умът работи.
Връщане към писането. Истинското писане - бавно, отговорно, без копи-пейст. Писането на ръка, което дисциплинира мисълта, забавя я, прави я точна. Там няма къде да се скриеш. Всяка дума минава през теб.
Ограничаване на видеото. Не забрана, а подчиняване. Видеото да служи, не да доминира. Текстът отново да води, защото само той изгражда вътрешен свят.
Връщане на дисциплината. Ред. Повторяемост. Натоварване. Ранно ставане. Правене на неща, които не ти се правят. Така се изгражда воля. А без воля няма нито образование, нито характер.
И най-накрая, родителят трябва да си върне ролята. Не като приятел. Не като аниматор. А като възрастен човек, който знае, че животът не пита дали ти е приятно. Ако родителят не изисква, светът ще го направи. Само че по-късно. И много по-жестоко.
Образованието не е път към щастието. То е път към издържливостта. Това е дълго бягане. Не спринт. Не разходка. Който не тренира, не просто губи – той дори не разбира, че е загубил.
09:33 14.02.2026
14 Никой
09:40 14.02.2026
15 електрошок
09:41 14.02.2026
16 Гражданин
09:41 14.02.2026
17 шопо
09:43 14.02.2026