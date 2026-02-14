Новини
България »
Петя Цанкова: Образованието трябва да се върне към традиционната си роля

Петя Цанкова: Образованието трябва да се върне към традиционната си роля

14 Февруари, 2026 08:40 604 17

  • петя цанкова-
  • образование-
  • бсп

Новият курс на БСП ще я доведе до успех, заяви народният представител

Петя Цанкова: Образованието трябва да се върне към традиционната си роля - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Случаят "Петрохан" е без аналог в нашата история. Той потресе всеки един трезвомислещ български гражданин. Освен че може да говорим за административни пропуски, проблемът е много по-дълбок. Това е един тревожен симптом какво се случва в българското общество." Това каза народният представител на БСП-ОЛ и педагог Петя Цанкова в ефира на БНТ.

Тя заяви, че след предоставянето на документи от разследването в Народното събрание ще се запознае най-вече с тази част от разследването, която засяга образователната институция и семейството. По думите ѝ безконтролната либерализация във всяка област, включително и в образованието, е довела до подмяна на ценности, нарушени морални устои и деградиращо общество.

"Загубихме едни от основните обществени елементи - семейството, образованието и отговорността. Основните пропуски са в семейството и родителите, защото те отговарят за детето до 18 годишна възраст. Не мога да си представя един родител да не допуска детето си в класната стая, където е най-сигурно в ръцете на учителя, и го дава на друг човек, на друго място. Проблемът е в дефицита на устойчивост на българските семейства", коментира народният представител. Тя бе категорична, че учителите трябва да имат защитата на държавата, за да могат да изпълняват спокойно своите задължения, които са значими за свяко едно общество.

Цанкова окачестви дейността на учителите от разследваното училище "Космос" като безотговорна, защото не са изпълнявали нормативните си задължения да вписват отсъствията на техен ученик, което е шокиращо, както и това, че голяма част от тях са педагогически неправоспособни.

"Фактът, че отстъпихме от консервативното и ценностно образование и дадохме превес на въпросните алтернативни обучения през неправителствени организации, е най-големият проблем в образованието", социалистът. Цанкова отбеляза, че всички партии в сегашния парламент, с изключение на ППДБ имат желание образованието да се върне към традиционните ценности и да се засили възпитателната му функция.

Попитана за позицията на левицата по ветото наложено от президента Йотова върху промените в изборния кодекс, Петя Цанкова обясни: "Виждаме една експертност в мотивите за ветото, знаем и позицията на нашия председател на БСП, така че в парламентарната група ще направим сериозен дебат и ще вземем решение".

На въпрос докъде ще доведе БСП, новият курс, заявен от председателя и Крум Зарков, Цакова отговори: „След силния заряд на Конгреса ни, убедена съм към успех".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе !

    12 1 Отговор
    Докато ПП разсипаха едно поколение с хомосексуализъм и педофилия като набутаха НПО образование, вие удобно мълчахте и чакахте да ви подхвърлят парче от баницата!

    08:46 14.02.2026

  • 2 Отговорността

    4 3 Отговор
    Е изцяло на родителите.
    Обществото няма никаква вина

    08:47 14.02.2026

  • 3 Бай Араб

    9 0 Отговор
    Хижа -БОЦ ,там Асен Василев не са го викали защото е възрастен мЕЙ.

    08:49 14.02.2026

  • 4 Ами

    13 0 Отговор
    премахнете болонската простотия, мангизите следват ученика и нпо-тата от училищата.

    08:51 14.02.2026

  • 5 бушприт

    2 1 Отговор
    Образованието трябва да се върне към традиционната си рокля.

    08:57 14.02.2026

  • 6 И учителките да се върнат към

    6 1 Отговор
    ТРАДИЦИОННАТА СИ РОЛЯ И ВИЗИЯ и при цялото ми уважение там където им е мястото в училището вместо да се мотаят по студията и да търкат безполезно банките на парламента и за лекарите се отнася. Най ми е неудобно от лекар политик и учител също.

    09:00 14.02.2026

  • 7 в кратце

    6 0 Отговор
    ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЧЕ НЕ Е ОНОВА,КОЕТО БЕШЕ. Сега почти не е образование,а е хахаха-хихихи,като учениците и ученичките си зяпат само в телефоните ,като излязат в междучасие от училище.

    09:02 14.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    В СМИСЪЛ ..ДА СЕ ВЗЕМЕ ОПИТА НА СОЦА! НАЙ ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕШЕ ТОГАВА!СЕГА АБИТУРИЕНТИ НЕ МОГАТ ДА СИ НАПИШАТ ИМЕТО!ПУУ

    09:06 14.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТОЙ ЗА ТОВА
    СИБИЛ ТОШКОВ ХАДЖИЙИРДАНОВ
    ....СИНА НА ЕДИН ОТ ИТН
    Е СЪДРУЖНИК
    НА ДУЙГУ ТЮРКОГЛУ
    ВЪВ РЕЙВЪНХИЛ КОНСУЛТ
    ....
    ЩОТО. УЧИ ТУРСКИ И Е ГОЛЯМ ПАТРИОТ :)

    09:16 14.02.2026

  • 10 Намерих нещо във ФБ,

    5 0 Отговор
    смятам, че ще е интересно:Калин Велков Красимиров, Фейсбук,
    Образованието днес не е разрушено, то е обезкостено. Стои изправено на вид, но вътре няма гръбнак. Голямата подмяна започна тихо, почти незабележимо с внушението, че ученето трябва да е приятно. Че детето не бива да се напряга. Че усилието е травма. Така образованието беше лишено от основното си качество да бъде сблъсък. Сблъсък със собственото невежество, с мързела, с границите на ума. Истинското учене винаги е било форма на насилие над инстинкта за комфорт. Не жестокост, а дисциплина. Не наказание, а тренировка. Без това умът атрофира.
    Мозъкът е най-енергоемкият орган в човешкото тяло. Истинското мислене изисква концентрация, време и разход на енергия. То не може да бъде постоянно приятно. Затова лъжата, че образованието трябва да забавлява, е толкова разрушителна. Тя превърна ученето в симулация, в игра без риск, без напрежение, без резултат.
    Децата вече не четат. Те гледат. Гледат клипове. Гледат картинки. Гледат екрани. Това не е просто смяна на носителя. Това е смяна на начина, по който работи съзнанието.
    Четенето изисква участие. То те принуждава да си съавтор, да изграждаш образи, да свързваш смисли, да мислиш в абстракции. Когато четеш, ти не получаваш готов свят, ти го създаваш. Затова въображението се ражда от текста. А въображението е майката на всяка мисъл, на всяко откритие, на всяка култура.
    Видеото не изисква нищо. То поднася. То води. То те прави зрител. Пасивен! Застанал от

    Коментиран от #11

    09:28 14.02.2026

  • 11 Продължение

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Намерих нещо във ФБ,":

    Видеото не изисква нищо. То поднася. То води. То те прави зрител. Пасивен! Застанал от другата страна на смисъла. Картинковото поколение не мисли, то реагира. Не създава, а консумира. Не пише, а плъзга пръст. А писането е мисъл в най-чистата ѝ форма. Когато писането изчезва, мисленето се свива. Когато се пише все по-малко, се мисли все по-малко.
    Учебниците се „олекотяват“, но не стават по-ясни, стават по-празни. Материалът се мести в по-долни класове, където не може да бъде осмислен, за да бъде отхвърлен. Културният и националният контекст се размива, защото човек без памет е човек без съпротива. Езикът се разпада, опростява се, смесва се, докато вече не може да носи сложна мисъл. Това не е културна еволюция. Това е интелектуална ерозия.
    Резултатът е видим! Млади хора, които не могат да четат сложен текст, но разпознават филма. Които не знаят откъде идват, но са готови да станат каквото се изисква от тях, стига да оцелеят. Хора без духовна конституция. Без вътрешна опора и без гръбнак.
    И тук идва голямото бягство от отговорност – родителят. Не злонамерен, а удобен. Родителят, който не иска да „развали рахатлъка“. Който заменя изискването с разбиране, дисциплината с емпатия, усилието с оправдание. Училището вече не е институция, а услуга. А услугата не възпитава, тя угажда. Държавата не се нуждае от мислещи хора. Тя се нуждае от адаптивни. Лесни за пренастройване. Това не е заговор. Това е логика.
    И ако тук има изход, той не минава през реформи, страт

    Коментиран от #13

    09:31 14.02.2026

  • 12 Хмм

    3 0 Отговор
    зарков е либерал, привърженик натурската конвенция, еднополовите бракове, щомзаложи на провалената като председател на НС и една от най-мразените в страната Киселова, която дори не е член на БСП

    09:31 14.02.2026

  • 13 Продължение

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Продължение":

    И ако тук има изход, той не минава през реформи, стратегии и нови програми. Те са фасада. Изходът започва от едно забравено, непопулярно решение: връщане към трудното.
    Връщане към текста. Към дългото четене. Към книгите, които не се „харесват“, а се преживяват с усилие. Четене, след което боли главата. Това не е проблем. Това е признак, че умът работи.
    Връщане към писането. Истинското писане - бавно, отговорно, без копи-пейст. Писането на ръка, което дисциплинира мисълта, забавя я, прави я точна. Там няма къде да се скриеш. Всяка дума минава през теб.
    Ограничаване на видеото. Не забрана, а подчиняване. Видеото да служи, не да доминира. Текстът отново да води, защото само той изгражда вътрешен свят.
    Връщане на дисциплината. Ред. Повторяемост. Натоварване. Ранно ставане. Правене на неща, които не ти се правят. Така се изгражда воля. А без воля няма нито образование, нито характер.
    И най-накрая, родителят трябва да си върне ролята. Не като приятел. Не като аниматор. А като възрастен човек, който знае, че животът не пита дали ти е приятно. Ако родителят не изисква, светът ще го направи. Само че по-късно. И много по-жестоко.
    Образованието не е път към щастието. То е път към издържливостта. Това е дълго бягане. Не спринт. Не разходка. Който не тренира, не просто губи – той дори не разбира, че е загубил.

    09:33 14.02.2026

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Учителите са важни - ето и че Родителите са важни.

    09:40 14.02.2026

  • 15 електрошок

    1 0 Отговор
    Образованието в България е вече все едно сме в първи клас.Вчера две момичета край моето училище ги чух да си казват:- Чу ли,бе?!....-Кво,ма? Направо се шашнах!

    09:41 14.02.2026

  • 16 Гражданин

    1 0 Отговор
    НОВ КУРС? И какъв е той, че нещо не разбирам?! БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред.

    09:41 14.02.2026

  • 17 шопо

    2 0 Отговор
    с онази баба Такева няма как да стане

    09:43 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове