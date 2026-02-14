Йотова издава указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари

Серия от срещи проведе и президентът Илияна Йотова в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността – с Еманюел Макрон, Антонио Коща и Илхам Алиев.
Тя разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов, след което заяви, че няма яснота кой ще представлява страната ни на срещата на Съвета за мир на Тръмп на 19 февруари във Вашингтон, тъй като на същата дата най-вероятно ще издаде указа за назначаване на служебен кабинет.
Президентът Илияна Йотова бе гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер. Пред медиите тя коментира, че Брюксел трябва да има самостоятелна отбранителна система.
Илияна Йотова – президент на Р. България: "Не става въпрос за структура, която да се противопоставя на НАТО, а европейският стълб в Алианса да бъде по-силен, много по-добре структуриран и Европа да има своето производство."
Президентът обсъди с върховния представител за Газа Николай Младенов и предстоящата на 19 февруари среща на Съвета за мир във Вашингтон. И въпреки че вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви, че България ще участва в нея, Йотова коментира, че не знае как ще бъде представена страната.
Илияна Йотова – президент на Р. България: "Знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа – за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет. Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията в МС, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание."
Илияна Йотова разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Президентът отново напомни, че докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония, напредък по европейското ѝ членство няма да има. Отбеляза и притеснителните сигнали, че Скопие се опитва да намери лоби в Европа за заобикаляне на първия клъстър от преговорите за присъединяване.
„Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза.“
Задълбочаването на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан и стратегическата роля на страната ни като транзитен център за доставки на газ към Европа бяха във фокуса на разговора на президента с азербайджанския държавен глава Илхам Алиев.
Илияна Йотова се срещна и с хърватския премиер Андрей Пленкович и с директора на Американския еврейски комитет Теодор Дойч.
1 оня с питон.я
20:57 14.02.2026
2 Резидентшата
Ало, службите, пиете ли кафенце?
Коментиран от #7
21:01 14.02.2026
3 маке
21:03 14.02.2026
4 Майко мила!
Боже прибери си вересиите!
Коментиран от #19
21:03 14.02.2026
5 Ганя Путинофила
Внасяй депутати и министри от чужбина или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!
Коментиран от #9
21:04 14.02.2026
6 И защо на на 19 февруари
21:05 14.02.2026
8 де го чукаш, де се пука
21:05 14.02.2026
10 За къде бърза тая червената соросоидка
21:06 14.02.2026
11 В колко часа
21:07 14.02.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #20
21:08 14.02.2026
13 Йотова - новият клоун
21:08 14.02.2026
15 И тая да не смята
21:11 14.02.2026
19 ми да
До коментар #4 от "Майко мила!":а какво ще кажеш колега това че в Българска голяма пранспортна фирма се назначават турски граждани последните 6 месеца и им се прави Българско гражданство а пък те и семействата си довели и те със паспорти Български и дори имат право да гласуват ?
21:15 14.02.2026
20 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Сатана Z":Ти за Украйна ли си?
21:15 14.02.2026
22 Промяна
21:16 14.02.2026
23 Горски
21:18 14.02.2026
24 Майна
Къде е Конституцията?
Къде е народът на България
Такова показно какъв съпорт има от държавното управление на това военно НПО?!
Узаконено по незаконен начин?!
Държавата е счупена!
Коментиран от #35
21:18 14.02.2026
25 издава указ
21:19 14.02.2026
26 И какво има да говори
21:21 14.02.2026
27 Информатор
До коментар #16 от "Мнение":Дънди Прешъс е руска офшорка с КГБ капитал.
21:22 14.02.2026
28 марш в коалицията на желаещите
До коментар #21 от "марш в руските блата бе":редник !
21:22 14.02.2026
30 Старшинка Йотова
21:24 14.02.2026
31 един ден
До коментар #29 от "Мнение":копейките ще бъдете претопени за са пун!
Коментиран от #34
21:26 14.02.2026
32 Шопо
До коментар #29 от "Мнение":Бомбите на САЩ са демократични
21:27 14.02.2026
33 ЕДГАР КЕЙСИ
21:28 14.02.2026
34 Идолът ти
До коментар #31 от "един ден":Хитлер знаеше какво да прави с гейци като тебе.
21:29 14.02.2026
35 Да питам само
До коментар #24 от "Майна":Хаяшито с нея ли беше или тоя път тамплиер Йотата сама прави мръсотиите?
21:33 14.02.2026