Новини
България »
Йотова издава указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари

14 Февруари, 2026 21:44, обновена 14 Февруари, 2026 20:53 842 35

  • илияна йотова-
  • президент-
  • указ-
  • служебен кабинет-
  • избори

Президентът проведе серия от срещи в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността

Йотова издава указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Серия от срещи проведе и президентът Илияна Йотова в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността – с Еманюел Макрон, Антонио Коща и Илхам Алиев.

Тя разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов, след което заяви, че няма яснота кой ще представлява страната ни на срещата на Съвета за мир на Тръмп на 19 февруари във Вашингтон, тъй като на същата дата най-вероятно ще издаде указа за назначаване на служебен кабинет.

Президентът Илияна Йотова бе гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер. Пред медиите тя коментира, че Брюксел трябва да има самостоятелна отбранителна система.

Илияна Йотова – президент на Р. България: "Не става въпрос за структура, която да се противопоставя на НАТО, а европейският стълб в Алианса да бъде по-силен, много по-добре структуриран и Европа да има своето производство."

Президентът обсъди с върховния представител за Газа Николай Младенов и предстоящата на 19 февруари среща на Съвета за мир във Вашингтон. И въпреки че вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви, че България ще участва в нея, Йотова коментира, че не знае как ще бъде представена страната.

Илияна Йотова – президент на Р. България: "Знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа – за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет. Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията в МС, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание."

Илияна Йотова разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Президентът отново напомни, че докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония, напредък по европейското ѝ членство няма да има. Отбеляза и притеснителните сигнали, че Скопие се опитва да намери лоби в Европа за заобикаляне на първия клъстър от преговорите за присъединяване.

„Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза.“

Задълбочаването на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан и стратегическата роля на страната ни като транзитен център за доставки на газ към Европа бяха във фокуса на разговора на президента с азербайджанския държавен глава Илхам Алиев.

Илияна Йотова се срещна и с хърватския премиер Андрей Пленкович и с директора на Американския еврейски комитет Теодор Дойч.


България
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    5 2 Отговор
    Айде обединявайте се гербппддпсбспитн във фашистко БКП и го вкарайте в Конституцията и да се свършва.

    20:57 14.02.2026

  • 2 Резидентшата

    4 9 Отговор
    120 000 фирми на руските шпиони, които не развиват никаква дейност в територията!
    Ало, службите, пиете ли кафенце?

    Коментиран от #7

    21:01 14.02.2026

  • 3 маке

    5 6 Отговор
    Гледам, че стадо от ентусиасти за провели някакъв марш на убит фашист, въпреки забраната...Щом са такава сила да ги товарят и в Украйна

    21:03 14.02.2026

  • 4 Майко мила!

    5 6 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент!
    Боже прибери си вересиите!

    Коментиран от #19

    21:03 14.02.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    от Ганя не става и чеп за зеле!
    Внасяй депутати и министри от чужбина или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!

    Коментиран от #9

    21:04 14.02.2026

  • 6 И защо на на 19 февруари

    5 2 Отговор
    За да могат дЖилезку и ГЕЙргиев още тъпотии да сътворят или да не се преработи?

    21:05 14.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 де го чукаш, де се пука

    5 0 Отговор
    Щом и България е от първите присъединили се към Съвета за мир, няма никакво съмнение, че това е губеща позиция, както сме се присъединили на грешната страна при двете ветовни войни.

    21:05 14.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За къде бърза тая червената соросоидка

    3 2 Отговор
    Спокойно може да изчака за след августовските отпуски.

    21:06 14.02.2026

  • 11 В колко часа

    3 0 Отговор
    на 19 февруари ? А? Че да знаем в САЩ дали ще са легитимни онея пуяци от ГЕРБ дето ще ходят на борда на Тръмпунгела...

    21:07 14.02.2026

  • 12 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Другарко Йотова,викай запасняците от жълтопаветното стадо и ги пращай в Украйна ,че тук само се заглеждат в момченца.

    Коментиран от #20

    21:08 14.02.2026

  • 13 Йотова - новият клоун

    4 2 Отговор
    Ама много жалък клоун

    21:08 14.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И тая да не смята

    3 1 Отговор
    На Мюнхенската конференция до 19 февруари да стои ?

    21:11 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ми да

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майко мила!":

    а какво ще кажеш колега това че в Българска голяма пранспортна фирма се назначават турски граждани последните 6 месеца и им се прави Българско гражданство а пък те и семействата си довели и те със паспорти Български и дори имат право да гласуват ?

    21:15 14.02.2026

  • 20 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Ти за Украйна ли си?

    21:15 14.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Промяна

    3 1 Отговор
    ТАЗИ ГОСПОЖА НЕ Е НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ НИКОЙ НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ТАЗИ ГОСПОЖА ОСТАВКА ТОВА Е СЕКРЕТАРКАТА НА РАДЕВ НАЗНАЧИ ГЮРО И

    21:16 14.02.2026

  • 23 Горски

    3 1 Отговор
    Провалът ще е толкова брутален на ППДБ след педофилския скандал!, че нищо чудно самите те след изборите да искат касиране на изборите, че Гюров е нямал право да е служебен премиер. В общественото пространство заваляха евентуални имена за бъдещи служебни министри в служебния кабинет на Андрей Гюров, назначен за служебен премиер от президента Илияна Йотова. Имената, които се пласират са потресаващи и всичките свързани с едно старо сатрапно котило на Иван Костов и Сорос. Надежда Нейнски, Румяна Бъчварова, Трайчо Трайков. Сега като президент се надявам отново да бъде на ниво. Имаме нужда от личности, изморихме и отвратихме се от безличия.

    21:18 14.02.2026

  • 24 Майна

    2 0 Отговор
    Тази жена, която без да е избрана да ходи в Мюнхен да прави декларации от името на народа?!
    Къде е Конституцията?
    Къде е народът на България

    Такова показно какъв съпорт има от държавното управление на това военно НПО?!

    Узаконено по незаконен начин?!

    Държавата е счупена!

    Коментиран от #35

    21:18 14.02.2026

  • 25 издава указ

    2 0 Отговор
    Ама трябва и да се обнародва в държавен вестник седмица две

    21:19 14.02.2026

  • 26 И какво има да говори

    2 0 Отговор
    с Николай Младенов ? А впрочем той защо е в Мюнхен като е вписан за "лице за контакт на терен" ?

    21:21 14.02.2026

  • 27 Информатор

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Дънди Прешъс е руска офшорка с КГБ капитал.

    21:22 14.02.2026

  • 28 марш в коалицията на желаещите

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "марш в руските блата бе":

    редник !

    21:22 14.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Старшинка Йотова

    3 0 Отговор
    е пълен позор !

    21:24 14.02.2026

  • 31 един ден

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    копейките ще бъдете претопени за са пун!

    Коментиран от #34

    21:26 14.02.2026

  • 32 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    Бомбите на САЩ са демократични

    21:27 14.02.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    АЛКОХОЛИZMA OБЕZOБРАZЯВА ЧОВЕКА ......................... ПРИ ПИГИ ЙОТОВА ........................... ПОДПУХНАЛИ ОЧИ и ОТВОРЕНИ УСТА (ТЕХН . ПРИЧИНИ) ........................... ФАКТ !

    21:28 14.02.2026

  • 34 Идолът ти

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "един ден":

    Хитлер знаеше какво да прави с гейци като тебе.

    21:29 14.02.2026

  • 35 Да питам само

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Хаяшито с нея ли беше или тоя път тамплиер Йотата сама прави мръсотиите?

    21:33 14.02.2026

