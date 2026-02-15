Калоян Методиев: Йотова трябва да свика КСНС за "Петрохан"

Ситуацията с "Петрохан" придоби огромни обществени размери. Имаме убийства и самоубийства, голямо количество оръжие, замесиха си агенти и информатори на службите, излизат все нови и нови данни за политически свързаности, учения с МВР, искат се оставки на най-високо ниво, вече циркулират документи и версии за наркоканали, мигранти, престъпност, култове, секти, стотици лица са посещавали други държави в тази мрежа, много деца, педофилия и т.н. Сектор "Сигурност" се тресе.

За това призова във "Фейсбук" Калоян Методиев.

В тази каша трябва са се сложи поне малко ред. Обществото ни има право да знае истината. Правителство, служби и парламент изглеждат насипни. Мнозина се изпокриха. Няма ярко лидерство, липсват авторитети да обяснят ситуацията, да успокоят и да обявят последващи действия.

Затова е редно да се свика КСНС към президента. Ситуацията предполага цялата информация да се сумира там и да се обяви честно на гражданите. По-представителен орган в сферата на сигурността нямаме. "Петрохан" е казус отнасящ се към сигурността от начало докрай. Нека президентът Йотова свика съвета. Колкото се може по-бързо. Напомням, че за последно беше свикван за разпространение на райски газ, така че сега случаят е с несравнимо по-голям обществен интерес.