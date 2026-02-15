Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Калоян Методиев: Йотова трябва да свика КСНС за "Петрохан"

15 Февруари, 2026 14:11 1 058 39

В тази каша трябва са се сложи поне малко ред. Обществото ни има право да знае истината. Правителство, служби и парламент изглеждат насипни

Снимка: БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Ситуацията с "Петрохан" придоби огромни обществени размери. Имаме убийства и самоубийства, голямо количество оръжие, замесиха си агенти и информатори на службите, излизат все нови и нови данни за политически свързаности, учения с МВР, искат се оставки на най-високо ниво, вече циркулират документи и версии за наркоканали, мигранти, престъпност, култове, секти, стотици лица са посещавали други държави в тази мрежа, много деца, педофилия и т.н. Сектор "Сигурност" се тресе.

За това призова във "Фейсбук" Калоян Методиев.

В тази каша трябва са се сложи поне малко ред. Обществото ни има право да знае истината. Правителство, служби и парламент изглеждат насипни. Мнозина се изпокриха. Няма ярко лидерство, липсват авторитети да обяснят ситуацията, да успокоят и да обявят последващи действия.

Затова е редно да се свика КСНС към президента. Ситуацията предполага цялата информация да се сумира там и да се обяви честно на гражданите. По-представителен орган в сферата на сигурността нямаме. "Петрохан" е казус отнасящ се към сигурността от начало докрай. Нека президентът Йотова свика съвета. Колкото се може по-бързо. Напомням, че за последно беше свикван за разпространение на райски газ, така че сега случаят е с несравнимо по-голям обществен интерес.


  • 1 Пустиня(к)

    18 2 Отговор
    Мани, не е шашкай! А па за чекмеджето обществения интерес да не да е по-малък? Ма нещо се мълчи оглушително по въпроса. Нема КСНС, нема гявол.

    14:15 15.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    8 12 Отговор
    По Конституция тя е ДЛЪЖНА да го свиква всеки месец .

    Мунчо го свика само един път след началото на путинската ,,тридневка" , и то за вейповете !

    Коментиран от #30

    14:16 15.02.2026

  • 4 Дориана

    22 6 Отговор
    Политическата ситуация в България е толкова катастрофална, че населението, което някога беше третирано като заспало стадо вече се събуди и каза НЕ на своите Диктатори Борисов и Пеевски , които години консумираха властта върху гърба на народа докато създаваха мрежа от корупция , мафия , олигарси и пълзяща диктатура. Техните патерици ИТН и БСП ОЛ първи ще изгорят. Излизат от Парламента. България няма полза от такива депутати като тях.

    Коментиран от #7, #16, #20

    14:17 15.02.2026

  • 5 А50

    8 10 Отговор
    За едни умно.красиви пe.дали и пeдо.фили ли трябва да се обсъжда националната сигурност. Даже света сега е станал по-красив и бял. Жалко за децата. Когато са подавани жалби и сигнали от потърпевшите са се правили, че няма нищо, а сега вече имало заплаха за националната сигурност, на кого?

    14:19 15.02.2026

  • 6 Пич

    7 3 Отговор
    Защо...???!!! За да не се работи нищо, а да се рапортува че се работи ли ...?! И либерастите от ПП да дават акъл, как се бори педофилията...?! Всички са знаели, нищо че само ПП и ДБ горят!!! Защото освен ИТН, всички се крият като мишоци, и дума не смеят да кажат!!! Турили се разни малоумни ченгелар на топа на устата, за да оберат гайлето и по цял ден да се излагат с дрънкане на глупости!!!

    14:21 15.02.2026

  • 7 Моля,

    16 9 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Малоумието оставете за собствена употреба! Ситуацията е катастрофална точно заради вашите ПП и ДБ, защото ако ГЕРБ крадяха пари, ПП и ДБ откраднаха душите, морала, и нормалността на децата!

    Коментиран от #15

    14:23 15.02.2026

  • 8 2013001768

    7 4 Отговор
    Ма госпожата БГ. ПРЕЗИДЕНТ от каде да знае кво да прави тя е представител била на БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ които представляват БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ нито че цял живот ништо не е работила те и другите от тас партия неща бараки работа през живота си но са получавали пари по документи

    14:23 15.02.2026

  • 9 Борбата е за Вашите Hearts and Minds

    10 3 Отговор
    Борбата е за Вашите Hearts and Minds

    Педофили, политици, пе е раси, мафия  , всичките овъртолени като свински черва и всеки претендира за невинност, за водачество, за чест и "Honor", като че ли сме попаднали в Римската Империя преди Христа, народе всеки претендира за Вашето внимание, пари и късче от вашият живот който е един единствен.🤔🤣🇧🇬


    Масово Убийство в два акта, 
       1.Трима в Хижата
    2. Трима в Кемпер-а
    Прокуратура и мас медии зорлем ви набутват Вариант за самоубийство.

    Всички живеят във Вашата глава безплатно 24/7.

    Борбата е за Вашите Hearts and Minds точно като тоя control freak, Лама Балушев.


    Убийствата в Петрохан са на ниво Държава  .
    Е
    динствено на Организационно ниво Държава някои може да извършат такава дейност.

    Са помислете, коя Държава държи територията в България, айде опитайте с отговорите от три пъти?
    Ето и отговорите, Българската Държава, Българската Държава, Българската Държава.

    Мафията не убива така, в мафиотско убийство всичките ще бъдат застреляни, всички заедно без церемонии и актьорско майсторство, "оня убит и пренесен, другия отнесен и так далее...


    Са помислете за кой са роботили "хубавците" като "лама Балушев и компания"?

    Ами как за кои ве , за Българската Държава са работили. За МВР, ДАНС, ПП, ДБ , ексклузивно за МВР, ГДБОП, ДАНС и Политически Партии, повече от една политическа партия.   

    14:24 15.02.2026

  • 10 А50

    10 4 Отговор
    Ттана ясно, че под държавен чадър тези са правили извращения, много вероятно да имат компромати за влиятелни личности. Може да са били наблюдавани от Данс и сабирана информация за лица посещаващи хижата. В един момент с помяна на политическата ситуация стават неудобни, но компроматите си остават. В целия т.н. демократчен свят политиците ги дэржат с компромати, тук сме имали един малък Епщйин. Акцията по отстраняването им е извършена професионално

    14:26 15.02.2026

  • 11 Погледнете кохортата от "генерали"

    8 1 Отговор
    бивши и настоящи от Службите за Сигурност проточила се като свински черва из мас медиите да защитават вариант, повтарям Вариант, Версия на Прокуратурата за Шесторно Самоубийство с Времеви Delay?

    Версия в която има Два Инициатора на Масово Самоубийство, тоест на всяка група самоубити има по един изпълнител на самоубийствата или искате да ми кажете че всички са се самоубили собственоръчно?

    14:27 15.02.2026

  • 12 Искра Фидосова

    10 0 Отговор
    Това дето Фидосова или баща й са продали хижата на Калушев, нищо не се чу за това

    14:29 15.02.2026

  • 13 Пламен

    11 0 Отговор
    Аз съм страничен наблюдател , но все пак помня някои неща .
    Внучето на ДС Терзиев стана кметче и постави олтар на Луцифер пред ,,Александър Невски" . Столичани подскочиха и олтарът с надпис ,,Светлината в нас" беше спешно премахнат..
    За незапознатите - Луцифер е носител на Светлината , според сатанистите .

    Що се чудим , че разни хамави родители си дават момченцата за отглеждане по горите на разни ........, а кметя им ходи на гости и ги дарява с крупни суми ?

    14:30 15.02.2026

  • 14 Ротативка.бг

    4 1 Отговор
    Трябва следствието да бъде оставено да работи по случая!

    14:31 15.02.2026

  • 15 Дориана

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Моля,":

    Някои хора повтарят без да мислят политическите нападки срещу опоненти , което показва безсилие и гняв. Болезнената истина е, че България трябва да се освободи от корумпирани политици., чиято цел е единствено да консумират властта за свои политически и финансови цели. Времето им свърши.

    Коментиран от #17

    14:31 15.02.2026

  • 16 Майна

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Десо, а Радев?
    Призовавам всички, които искат да чуят един наистина честен, професионален анализ.
    Да чуят интервю на криминалиста Иван Савов пред Дарик..
    Съпорт от всички
    Съпорт от Радев- всичките му служебни правителства
    Радев - създал сатанинската ПП.

    Толкова е ясно

    14:35 15.02.2026

  • 17 Майна

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    И Радев- който е съпорт на всички тях
    Йотова- шорош, чудесно работеха с Мадона за унищожаването на България

    Десо, жалко е .., а ?!

    14:37 15.02.2026

  • 18 Банцко

    13 3 Отговор
    Йотова да извика Азис Коцето Калки Дони и Нети Лорд Евгени Минчев Тиквата пишещ СМС на тенисистка на 14г. и генерал Мутафчийски с труповете от КОВИД-19 Да успокоят хората

    Коментиран от #22

    14:37 15.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Десо Радева,

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Стараете се здраво с Прокопиева да ровите и пишите- Дневник, тя.., ти по другите, хм..

    Да оневините ПП и зачистите Радев..

    Смешни сте, щото българите не са..прости.

    14:40 15.02.2026

  • 21 Пламен

    6 3 Отговор
    Мунчо къде се скри ?
    Напоследък хич го няма .

    14:44 15.02.2026

  • 22 Мишо бирата

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Банцко":

    Буда няма как да не е на ясно .Къдравата Сю също. Ще има щателно разследване и установяване на истината. Независимите генерали не трябва да се крият от народната любов.

    14:48 15.02.2026

  • 23 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    много сте точен приятел

    14:48 15.02.2026

  • 24 Йо- това

    9 1 Отговор
    Асса, не мога!
    Аз съм с Брюксел!
    Завих го! Без да имам право!
    Как ще пипам тук нещата, сега ги редим!
    Кметът на ППДБ Васил Терзиев е бил спонсор на хижарите – педофили. Министърът от ППДБ Борислав Сандов пък три пъти е гостувал на въпросните еко-извратеняци. Премиерът на ППДБ Николай Денков е дал лиценз на шантавото им училище, а Надежда Йорданова от своя страна също е била в услуга на ненормалниците от пещерата. Лицето Бойко Рашков пък е в основната същите тези психопати да натрупат огромен оръжеен арсенал в своята секс-хижа. Това са фактите. И няма кой да ги промени, без значение от салтата на Мирчев, Атанасов, Божанов или Асен Василев."
    "

    Коментиран от #26

    14:52 15.02.2026

  • 25 фгб

    7 1 Отговор
    Чакай се върне от евро шопинга

    14:53 15.02.2026

  • 26 гххф

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Йо- това":

    Терзиев също е гостувал

    14:53 15.02.2026

  • 27 Ти луд ли си?

    7 2 Отговор
    Йотова така замита , ходи да се приобщава с лондонската кабала в Мюнхен
    Захилила се с Макрон..
    Тя е шорош.

    14:55 15.02.2026

  • 28 Майора

    5 1 Отговор
    Много си назад Дориана! Публична тайна е кой фалира банките , кой изнесе парите на хората , кой създаде мутри и олигарси! Помисли и тогава пиши кой е виновен , няма смисъл да ти припомням!

    Коментиран от #35

    14:57 15.02.2026

  • 29 ФАКТ

    3 0 Отговор
    ЗА КО ДА СИ ЗАРАБОТЯТ ЕДНИ ПАРИ ЗА НИЩО ЛИ ДОКОГА?????

    14:57 15.02.2026

  • 30 мунчо си е мунчо!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    По кой член на конституцията се свиква всеки месец разбирачо?!?
    Разпоредбата е в Конституция на Република България,
    Член 100, ал. 3:
    „Президентът председателства Консултативния съвет за национална сигурност.“
    В самата Конституция не е предвидена периодичност на свикване.
    По-подробната уредба е в:
    Закон за Консултативния съвет за национална сигурност
    Член 3, ал. 1:
    „Консултативният съвет за национална сигурност се свиква от президента.“
    И в този закон не се съдържа изискване за определена периодичност (напр. веднъж годишно). Свикването е по преценка на президента според необходимостта.
    Аман от диванни разбирачи!

    Коментиран от #33

    14:58 15.02.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ТОZИ КОМУНОПИТЕК ДА ОТИВА СЪВЕТНИК НА КОМУНИСТКАТА ПИГИ ЙОТОВА ...................... ДА ПОБЪРZA !

    15:00 15.02.2026

  • 32 Домашен любимец

    2 2 Отговор
    Обществото пре достатъчно гледа сеир, Калоянов! Трябва да се пази тайната, а не да се ръси информация, задължително фалшива, защото реалната истина не е за казване! По добре мълчете, ако сте отговорни българи, че става сериозно! Какво да прави ДАНС!? Едните партньори, другите братушки, третите исторически добри саседи - против кого да работят?! Мислиш ли сериозно, че на Тошко и Копейкин им е много приятно да се излагат, като нападат ПП и отклоняват вниманието с педофилия, но така им е разпоредено! По безопасно е, а и се надяват да има малко електорален плюс за тях! Ако няма, поне да свалят % на Асен Василев!

    15:01 15.02.2026

  • 33 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "мунчо си е мунчо!":

    Недей да ми подскачаш с глупости от AI-търсчката .

    Ето ти ЗАКОНА , който Мунчо не спазваше :

    З А К О Н
    ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА
    НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

    Чл. 11. (1) За осъществяване на дейността си Съветът по
    сигурността провежда редовни и извънредни заседания.
    (2) Заседанията на Съвета по сигурността са закрити.
    (3) Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на три
    месеца.

    Най-малко ! Минимум .

    15:07 15.02.2026

  • 34 Да попитам:

    3 0 Отговор
    И какво точно очаква Методиев да се случи в този съвет??? Там влизат всичките с много малко изключения,които са виновни за случилото се край Петрохан!!!

    15:08 15.02.2026

  • 35 Хе-хе

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Майора":

    Ми, тези, които създадоха НДСВ, Герб, Атака, РЗС, НФСБ, Възраждане, ИТН - те ограбиха България! С какво се занимаваше твоят Герб, когато бяха обрани банките и защо не се създаде тогава да спре грабежа, а се създаде, когато се зададе на хоризонта ЕС, да сменят пищовите с вратовръзки, да станат министри и да крадат повече, отколкото когато търкаха ушите наТошо! Станишев има грях, че бе слаб и сам!

    15:09 15.02.2026

  • 36 Тоя даваше

    1 0 Отговор
    акъл на РР сега казва какво да прави Йотова. Гледай си Нината, провалени политици сте

    15:35 15.02.2026

  • 37 Горски

    1 0 Отговор
    Нещо за Партийния чадър от ПП де - бе не се споменава изобщ, защото мисирките ги е Шубе! Излиза, че територийката е за сафари на педофили и всякакви други Издухалки, стига да си Плащат. Докато Милиционерчетата пак са в Будна Кома, да не хванат някой Партиец, който им ПЛАЩА. Колелото на Умрелия Хамстер е системата. В тази разтърсила обществото ни драма, ясно се очертаха два факта. Първият безбройните лъжи от политици, "специалисти" като този, платени и зависими журналисти. Вторият- абсолютното некадърие на службите на всички равнища! Очевидно скоро и тази трагедия ще се потули и забрави, докато дойде новата. Както вече никой не говори за изчезналите "Наглите", за изчезналите, или убити Пепи-еврото, "Нотариуса", за странното пристигане и смърт не единия от "братя Галеви", за Алексей Петров.

    15:35 15.02.2026

  • 38 Веса

    0 0 Отговор
    По заповед на Корна ли?

    15:35 15.02.2026

  • 39 Тоя па некадърен и изгонен сфирчо

    1 0 Отговор
    Като какъв се изплющя... у сека манджа мерудия!!!

    15:36 15.02.2026

