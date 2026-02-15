Божанов: Разсекретете всички документи за случая "Петрохан"

Да бъдат разсекретени и публикувани всички документи, свързани с дейността на групата на Ивайло Калушев, включително работата на МВР и службите по нея през годините, за да разберем можело ли е да бъде предотвратена трагедията с шестимата загинали в хижа “Петрохан” и на Околчица.

За това призова в интервю по БТВ съпредседателят на “Да, България” и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов. Той припомни, че ПП-ДБ зададоха в парламента въпрос на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев дали в групата на Калушев е имало хора, които са сътрудничили на ДАНС, а той каза, че не може да отговори в открито заседание. И добави, че такава информация бе искана и за Мартин Божанов- Нотариуса, след като тогавашният главен прокурор Иван Гешев беше извадил информация, че той е бил сътрудник на МВР.

Денев бе сниман как в почивката преди закритото заседание на Народното събрание да си говори с депутат от ГЕРБ (бившия вътрешен министър Христо Терзийски) - продължи Божанов, - а после на закритото заседание каза - не сте ме разбрали. “Разбраха бързо какъв гаф е направил Денев, той дори не може да лъже добре, а можеше просто да каже “не, не са били сътрудници””, каза Божанов. Затова ПП-ДБ са искали цялата информация по случая, включително дали е имало специални разузнавателни средства в хижата, но парламентарното мнозинство не допусна в две комисии това искане да влезе в дневния им ред.

По думите на партийния лидер, освен от отговора на Денев, че е имало сътрудници на ДАНС в групата на Калушев, на това навеждат и твърденията на един от свидетелите, че когато са подавани сигнали срещу него, Калушев много бързо е научавал за тях от службите. “Защо, ако не си сътрудник, получаваш информация, че има сигнали срещу теб и твоята организация”, попита Божанов.

“Нашият подход винаги е бил институционален и въпросът е дали институциите са знаели, че има риск това да се случи и са бездействали. Ако е имало чадър над групата на Калушев, той е бил от МВР и службите”, каза съпредседателят на “Да, България”. Той отхвърли упреците за съпричастност на ПП и ДБ към това бездействие при управлението на кабинета “Денков”, защото двете формации никога не са имали контрол над службите и МВР. Още на втория-третия месец е станало ясно, че вътрешният министър Калин Стоянов докладва на Пеевски, а оставката на Деньо Денев е искана още след случая с отмяната на машинния вот на местните избори.

“Ако ни притесняваше нещо, нямаше ние да искаме всички документи да се публикуват, а те да ги крият - щеше да е обратното. Работата на парламента е да гарантира на българските граждани, че институциите ще ги пазят. Затова казваме - дайте да видим документите и имало ли е начин да бъде предотвратено това, което се случи”, каза Божидар Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” съобщи, че още не са започнали преговори в коалицията ПП-ДБ за кандидат-депутатските листи. “Нашата цел е те да бъдат инструмент, с които да искаме повече доверие от българските граждани. И хората да могат да си кажат - ето за това искам да гласувам за тях, т.е. освен за политики, а и за конкретни хора”, каза Божидар Божанов.

Той е убеден, че Андрей Гюров ще вземе сам своите решения за състава на служебното правителство и че то ще бъде неутрално, за да може да гарантира честни избори - а не като кабинетите на Димитър Главчев, които не само не спряха, а подпомогнаха купуването на гласове.