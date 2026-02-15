Божанов: Разсекретете всички документи за случая "Петрохан"

Да бъдат разсекретени и публикувани всички документи, свързани с дейността на групата на Ивайло Калушев, включително работата на МВР и службите по нея през годините, за да разберем можело ли е да бъде предотвратена трагедията с шестимата загинали в хижа “Петрохан” и на Околчица.
За това призова в интервю по БТВ съпредседателят на “Да, България” и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов. Той припомни, че ПП-ДБ зададоха в парламента въпрос на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев дали в групата на Калушев е имало хора, които са сътрудничили на ДАНС, а той каза, че не може да отговори в открито заседание. И добави, че такава информация бе искана и за Мартин Божанов- Нотариуса, след като тогавашният главен прокурор Иван Гешев беше извадил информация, че той е бил сътрудник на МВР.
Денев бе сниман как в почивката преди закритото заседание на Народното събрание да си говори с депутат от ГЕРБ (бившия вътрешен министър Христо Терзийски) - продължи Божанов, - а после на закритото заседание каза - не сте ме разбрали. “Разбраха бързо какъв гаф е направил Денев, той дори не може да лъже добре, а можеше просто да каже “не, не са били сътрудници””, каза Божанов. Затова ПП-ДБ са искали цялата информация по случая, включително дали е имало специални разузнавателни средства в хижата, но парламентарното мнозинство не допусна в две комисии това искане да влезе в дневния им ред.
По думите на партийния лидер, освен от отговора на Денев, че е имало сътрудници на ДАНС в групата на Калушев, на това навеждат и твърденията на един от свидетелите, че когато са подавани сигнали срещу него, Калушев много бързо е научавал за тях от службите. “Защо, ако не си сътрудник, получаваш информация, че има сигнали срещу теб и твоята организация”, попита Божанов.
“Нашият подход винаги е бил институционален и въпросът е дали институциите са знаели, че има риск това да се случи и са бездействали. Ако е имало чадър над групата на Калушев, той е бил от МВР и службите”, каза съпредседателят на “Да, България”. Той отхвърли упреците за съпричастност на ПП и ДБ към това бездействие при управлението на кабинета “Денков”, защото двете формации никога не са имали контрол над службите и МВР. Още на втория-третия месец е станало ясно, че вътрешният министър Калин Стоянов докладва на Пеевски, а оставката на Деньо Денев е искана още след случая с отмяната на машинния вот на местните избори.
“Ако ни притесняваше нещо, нямаше ние да искаме всички документи да се публикуват, а те да ги крият - щеше да е обратното. Работата на парламента е да гарантира на българските граждани, че институциите ще ги пазят. Затова казваме - дайте да видим документите и имало ли е начин да бъде предотвратено това, което се случи”, каза Божидар Божанов.
Съпредседателят на “Да, България” съобщи, че още не са започнали преговори в коалицията ПП-ДБ за кандидат-депутатските листи. “Нашата цел е те да бъдат инструмент, с които да искаме повече доверие от българските граждани. И хората да могат да си кажат - ето за това искам да гласувам за тях, т.е. освен за политики, а и за конкретни хора”, каза Божидар Божанов.
Той е убеден, че Андрей Гюров ще вземе сам своите решения за състава на служебното правителство и че то ще бъде неутрално, за да може да гарантира честни избори - а не като кабинетите на Димитър Главчев, които не само не спряха, а подпомогнаха купуването на гласове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Д.Добрев
"
Коментиран от #5
16:10 15.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
16:10 15.02.2026
3 терзийко
Коментиран от #37
16:10 15.02.2026
4 хехе
16:12 15.02.2026
5 ГЕРБ
До коментар #1 от "Д.Добрев":ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ОСТАВАМ!
Делян Добрев остава в ГЕРБ. Това потвърди самият той преди минути, като цитира Марк Твен.
"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени".
"Скъпи приятели, не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години", написа Добрев.
Той се обърна и към своите неприятели: Не бързайте да се радвате! ГЕРБ ще разгроми опонентите си през април! И до нови срещи!
ДелянДобрев АрмиятанаДобрев ГЕРБ
Коментиран от #17
16:13 15.02.2026
6 Хмм
16:13 15.02.2026
7 Не ми е жал за българите
Като кръвен данък
Народ , който е допускал всичко това .., отдавна го е заслужил
Коментиран от #29
16:15 15.02.2026
8 Данъкоплатец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Дори да няма двойно гражданство,
Пламен Статев е
работил до 2012-та година в Холивуд
за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
Коментиран от #10
16:15 15.02.2026
9 Последния Софиянец
16:17 15.02.2026
10 Точно
До коментар #8 от "Данъкоплатец":Трябва да дойдат американските служби.
Нас ни завладяха лондонсити и мосад- те са едно и също!
Подкрепям!
16:18 15.02.2026
11 Пич
16:19 15.02.2026
12 000
16:22 15.02.2026
13 Горски
16:25 15.02.2026
14 Десо@дориана, Радева
16:25 15.02.2026
15 Вие сте бунаци
16:25 15.02.2026
16 Промяна
16:26 15.02.2026
17 Промяна
До коментар #5 от "ГЕРБ":ГЕРБ ДЕМОКРАЦИЯ БОРИСОВ ЛИДЕР МЪЖКАР ЕВРОЗОНА УСПЕХ
Коментиран от #24
16:27 15.02.2026
18 и Пеевски да не се меси
16:27 15.02.2026
19 Дориана
Коментиран от #21, #27, #31
16:29 15.02.2026
20 Тити на Кака
Но се надява, че това може да послужи като смокинов лист за оакания задник на ППДС.
Очевидните покровители на педофилите от Клуба на педофила.
16:31 15.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Изчезвай , ма
Да ближи невръстни ромки,
а после да го лъска дориана
16:34 15.02.2026
23 Пламен
Да не би да е било шумкарски склад , който е бил проверяван периодично от ДС-дечурлигата ?
16:37 15.02.2026
24 МАГНИТ, МАГНИТ
До коментар #17 от "Промяна":МАГНИТСКИ
Коментиран от #30
16:42 15.02.2026
25 Оффф
16:42 15.02.2026
26 Разбирача
16:43 15.02.2026
27 Промяна
До коментар #19 от "Дориана":НИЩОТООО КОЙ СЕ ВЪОРЪЖАВА ДО ЗЪБИ КОЙ И ПОДАРИ ПЛАНИНАТА НА ТЕЗИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ТЕРЗИЕВ 80 БОНДАКА И ДАВА ЗАЩО И ОСТАВКА ДАЖЕ НЕ ПОДАВА А КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОБГРИЖВА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПОХОТЛИВИ ЧЕ И УБИЛИ МОМЧЕТАТА
16:43 15.02.2026
28 хехех
16:44 15.02.2026
29 А ти какъв си?
До коментар #7 от "Не ми е жал за българите":За българите разбрахме. А ти, какъв си? Американец, дето лятото като дойде в БГ, дето я плюе, си прави зъбите, щото в Америка не може!
Коментиран от #35
16:44 15.02.2026
30 Промяна
До коментар #24 от "МАГНИТ, МАГНИТ":МАГНИТСКИ Е МЪЖКАР ХАХАХА И Е ТУК НЕ СЕ КРИЕ ПО ГОРИТЕ ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ С МАЛКИ МОМЧЕНЦА НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ДЪРЖАВНИТЕ НАЗВАНИЯ НЕ Е ОБГРИЖВАТ ОТ КИРОВОТО ШАРЛАТАНСКО МАГНИТСКИ Е ТУК МЪЖ Е ВИЖДАШ ГО
16:45 15.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дориана
До коментар #21 от "Изчезвай , ма":Пълно КУ- Ку си !
16:53 15.02.2026
33 Павел Пенев
Коментиран от #38, #43
16:53 15.02.2026
34 Деций
16:57 15.02.2026
35 Не живееш сред овце
До коментар #29 от "А ти какъв си?":Които се подчиняват на крадливи дебили
И имат за резидент един натовски лалугер- и резидентша - крава обличаща се в дантелени рокли
16:58 15.02.2026
36 МАГНИТ, МАГНИТ
До коментар #31 от "Промяна":МАГНИТ.
НЯМА ОТЪРВАНЕ.
17:00 15.02.2026
37 Дапитам
До коментар #3 от "терзийко":Тоя кога ще подава оставка,или гьонсуратите у нас не подават такива?
17:00 15.02.2026
38 Анонимен
До коментар #33 от "Павел Пенев":Ритуално самоубийство не се прави с разкъсани дрехи и отвън на снега !!! Има нещо гнило
17:00 15.02.2026
39 факт
17:01 15.02.2026
40 Пламен
Отидохме със синът ми да видим новата придобивка . Бива-без пари толкоз. :)
Обаче съвсем наблизо до нивичката видяхме едно голямо луксозно селище с високи дувари ( не знам какво е преставлявал Пететрохан ) което буквално е в нищото .Никога не сме виждали хора да се движат там , но се чува лай на едри кучета.
Няма логика някой да хвълил толкова милиони за нещо , което не се ползва .
Такива скрити анклави има много в България .
17:10 15.02.2026
41 Има един
17:13 15.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стига лъжи
До коментар #33 от "Павел Пенев":с това да финансират. Само богатият ВасилТерзиев в качеството си на частно лице е дарил пари за закупуване на Ел. мотори, за да обикалят Натура 2000. Така са можели да хванат бракониери- ловци на дивеч. Има един виден ловец, беше на върха на държавата. Може да са го сгащили.А да видели и други неща.
17:21 15.02.2026