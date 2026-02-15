Новини
Божанов: Разсекретете всички документи за случая "Петрохан"

Божанов: Разсекретете всички документи за случая "Петрохан"

15 Февруари, 2026 16:09 1 016 43

  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

Съпредседателят на “Да, България” съобщи, че още не са започнали преговори в коалицията ПП-ДБ за кандидат-депутатските листи

Божанов: Разсекретете всички документи за случая "Петрохан" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да бъдат разсекретени и публикувани всички документи, свързани с дейността на групата на Ивайло Калушев, включително работата на МВР и службите по нея през годините, за да разберем можело ли е да бъде предотвратена трагедията с шестимата загинали в хижа “Петрохан” и на Околчица.

За това призова в интервю по БТВ съпредседателят на “Да, България” и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов. Той припомни, че ПП-ДБ зададоха в парламента въпрос на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев дали в групата на Калушев е имало хора, които са сътрудничили на ДАНС, а той каза, че не може да отговори в открито заседание. И добави, че такава информация бе искана и за Мартин Божанов- Нотариуса, след като тогавашният главен прокурор Иван Гешев беше извадил информация, че той е бил сътрудник на МВР.

Денев бе сниман как в почивката преди закритото заседание на Народното събрание да си говори с депутат от ГЕРБ (бившия вътрешен министър Христо Терзийски) - продължи Божанов, - а после на закритото заседание каза - не сте ме разбрали. “Разбраха бързо какъв гаф е направил Денев, той дори не може да лъже добре, а можеше просто да каже “не, не са били сътрудници””, каза Божанов. Затова ПП-ДБ са искали цялата информация по случая, включително дали е имало специални разузнавателни средства в хижата, но парламентарното мнозинство не допусна в две комисии това искане да влезе в дневния им ред.

По думите на партийния лидер, освен от отговора на Денев, че е имало сътрудници на ДАНС в групата на Калушев, на това навеждат и твърденията на един от свидетелите, че когато са подавани сигнали срещу него, Калушев много бързо е научавал за тях от службите. “Защо, ако не си сътрудник, получаваш информация, че има сигнали срещу теб и твоята организация”, попита Божанов.

“Нашият подход винаги е бил институционален и въпросът е дали институциите са знаели, че има риск това да се случи и са бездействали. Ако е имало чадър над групата на Калушев, той е бил от МВР и службите”, каза съпредседателят на “Да, България”. Той отхвърли упреците за съпричастност на ПП и ДБ към това бездействие при управлението на кабинета “Денков”, защото двете формации никога не са имали контрол над службите и МВР. Още на втория-третия месец е станало ясно, че вътрешният министър Калин Стоянов докладва на Пеевски, а оставката на Деньо Денев е искана още след случая с отмяната на машинния вот на местните избори.

“Ако ни притесняваше нещо, нямаше ние да искаме всички документи да се публикуват, а те да ги крият - щеше да е обратното. Работата на парламента е да гарантира на българските граждани, че институциите ще ги пазят. Затова казваме - дайте да видим документите и имало ли е начин да бъде предотвратено това, което се случи”, каза Божидар Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” съобщи, че още не са започнали преговори в коалицията ПП-ДБ за кандидат-депутатските листи. “Нашата цел е те да бъдат инструмент, с които да искаме повече доверие от българските граждани. И хората да могат да си кажат - ето за това искам да гласувам за тях, т.е. освен за политики, а и за конкретни хора”, каза Божидар Божанов.

Той е убеден, че Андрей Гюров ще вземе сам своите решения за състава на служебното правителство и че то ще бъде неутрално, за да може да гарантира честни избори - а не като кабинетите на Димитър Главчев, които не само не спряха, а подпомогнаха купуването на гласове.


София / България
  • 1 Д.Добрев

    6 4 Отговор
    ДнесНе е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години."
    "

    Коментиран от #5

    16:10 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Петрохан е българският остров на Епщайн.Пускат деца на политиците и бизнесмените и ги изнудват.Просто в ПП и ДБ са най много извратените.

    Коментиран от #8

    16:10 15.02.2026

  • 3 терзийко

    10 7 Отговор
    таман щях да им купувам още техника

    Коментиран от #37

    16:10 15.02.2026

  • 4 хехе

    11 7 Отговор
    шарлатаните са в паника черния лебед им скри шайбата.

    16:12 15.02.2026

  • 5 ГЕРБ

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Д.Добрев":

    ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ОСТАВАМ!

    Делян Добрев остава в ГЕРБ. Това потвърди самият той преди минути, като цитира Марк Твен.

    "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени".

    "Скъпи приятели, не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години", написа Добрев.

    Той се обърна и към своите неприятели: Не бързайте да се радвате! ГЕРБ ще разгроми опонентите си през април! И до нови срещи!

    ДелянДобрев АрмиятанаДобрев ГЕРБ

    Коментиран от #17

    16:13 15.02.2026

  • 6 Хмм

    9 3 Отговор
    тия стават досадни, действали без да спазват никакви закони, деца не ходят изобщо на училище, калушев се разхожда по света с пари на родителите им, те самите им ходят на гости, било заградено щото пазели кучетата от вълци, щели да гледат мед и да поставят пчелини, как така ще разсекретяват дейността на службите и защо само по тоя случай, национални герои ли са

    16:13 15.02.2026

  • 7 Не ми е жал за българите

    3 6 Отговор
    Заслужават си да взимат децата им
    Като кръвен данък
    Народ , който е допускал всичко това .., отдавна го е заслужил

    Коментиран от #29

    16:15 15.02.2026

  • 8 Данъкоплатец

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Дори да няма двойно гражданство,
    Пламен Статев е
    работил до 2012-та година в Холивуд
    за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    Коментиран от #10

    16:15 15.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Документите по случая Петрохан изгоряха в следствието във Враца.

    16:17 15.02.2026

  • 10 Точно

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данъкоплатец":

    Трябва да дойдат американските служби.
    Нас ни завладяха лондонсити и мосад- те са едно и също!
    Подкрепям!

    16:18 15.02.2026

  • 11 Пич

    15 4 Отговор
    Само паветен дебил може да бъде толкова нагъл!!! В цял свят такива като Кмета, Надка, Сандов, Рашков и т.н., незабавно да си бяха подали оставките!!! Тука педофилите ни поучават...!!!???

    16:19 15.02.2026

  • 12 000

    4 1 Отговор
    Пълен институционален разпад - еманацията на либералната държава.

    16:22 15.02.2026

  • 13 Горски

    9 3 Отговор
    Ужасно е, родителите се държат като сутеньори. Божанов, искаш да си затворим очите за вашия педофил, понеже не ви е удобно, тъй като има избори и да млъкнем по тази тема? В тази разтърсила обществото ни драма, ясно се очертаха два факта. Първият безбройните лъжи от политици, "специалисти" като този, платени и зависими журналисти. Вторият- абсолютното некадърие на службите на всички равнища! Очевидно скоро и тази трагедия ще се потули и забрави, докато дойде новата. Както вече никой не говори за изчезналите "Наглите", за изчезналите, или убити Пепи-еврото, "Нотариуса", за странното пристигане и смърт не единия от "братя Галеви", за Алексей Петров... Да не говорим пък за по-стари драми, като убитите сестри Белнейски, за които специалист доказа, че не са изнасилени от обвинения официално Лазар, а са блъснати с кола и са с пречупени гръбнаци. След което специалистът се "самообеси" на детска площадка...?! Или за изчезналото и убито момиче от Кюстендил, за което обвиниха някакъв, а той после воден към килията с белезници, успя "да издърпа от кобура" пистолета на водещия го полицай и да се простреля с него в главата...?! И така нататък, така нататък.

    16:25 15.02.2026

  • 14 Десо@дориана, Радева

    4 2 Отговор
    Идвай да оправдавал рожбите на мъжко си!

    16:25 15.02.2026

  • 15 Вие сте бунаци

    9 4 Отговор
    А защо трябва да има секретни документи? Нали не са държавни служители с прикритие, а педофилска секта? Май пак ни правят на бунаци?

    16:25 15.02.2026

  • 16 Промяна

    9 6 Отговор
    ГНУСЕН ШАР.АТАНИН ПОНЕ СЕ ИЗКЪПИ ОТВРАЩЕНИЕ Е САМО ВЪНШНИЯТ ТИ ВИД КОИ ГЛАСУВАТ ЗА ТЕБ ШАРЛАТАНИН ПЕТРОХАНЕЦ

    16:26 15.02.2026

  • 17 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРБ":

    ГЕРБ ДЕМОКРАЦИЯ БОРИСОВ ЛИДЕР МЪЖКАР ЕВРОЗОНА УСПЕХ

    Коментиран от #24

    16:27 15.02.2026

  • 18 и Пеевски да не се меси

    3 2 Отговор
    Да се разсекрети всичко за разследването по петроханската афера, за да е ясно кои неща са улики, а за ко има доказателства (като свидетеля Валери Андреев дали е разпознал някои от ППосетителите) за да се подготви навреме АЛИБИ!

    16:27 15.02.2026

  • 19 Дориана

    6 6 Отговор
    Каква низост, какво падение на депутатите от ИТН да лансират предизборно връзка между будисткото учение със секта и педофилия. Умишлено да атакуват агресивно своите опоненти и да очернят убитите, които не могат да се защитят . Да използват трагедията за свои политически цели знаейки, че отпадат от Парламента и народа ги мрази. Получават си заслуженото , излизат от Парламента и повече никога няма да бъдат патерици на Борисон и Пеевски., които ги използваха максимално.

    Коментиран от #21, #27, #31

    16:29 15.02.2026

  • 20 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    Призоваващият отлично знае, че няма как да бъде изпълнено искането му. По закон.
    Но се надява, че това може да послужи като смокинов лист за оакания задник на ППДС.
    Очевидните покровители на педофилите от Клуба на педофила.

    16:31 15.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Изчезвай , ма

    4 2 Отговор
    Ходил един натовец гнусарски на зелена поляна
    Да ближи невръстни ромки,
    а после да го лъска дориана

    16:34 15.02.2026

  • 23 Пламен

    5 2 Отговор
    Абе на кой са необходими 16 пушки да пази дърветата ?! Аре , моля .
    Да не би да е било шумкарски склад , който е бил проверяван периодично от ДС-дечурлигата ?

    16:37 15.02.2026

  • 24 МАГНИТ, МАГНИТ

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    МАГНИТСКИ

    Коментиран от #30

    16:42 15.02.2026

  • 25 Оффф

    2 2 Отговор
    Ама какво да разсекретяват? То документи почти няма! Един пожар в хижата, един е следствието на Враца ( шкаф с документи за Петрохан), а София документи само проформа и разбира се законни! Друго няма! Разследване също няма. Няма и да има!

    16:42 15.02.2026

  • 26 Разбирача

    3 0 Отговор
    Русофилските истории така завършват

    16:43 15.02.2026

  • 27 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    НИЩОТООО КОЙ СЕ ВЪОРЪЖАВА ДО ЗЪБИ КОЙ И ПОДАРИ ПЛАНИНАТА НА ТЕЗИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ТЕРЗИЕВ 80 БОНДАКА И ДАВА ЗАЩО И ОСТАВКА ДАЖЕ НЕ ПОДАВА А КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОБГРИЖВА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПОХОТЛИВИ ЧЕ И УБИЛИ МОМЧЕТАТА

    16:43 15.02.2026

  • 28 хехех

    3 1 Отговор
    Да се надяваме, че и другата седмица като дойде техния министър ще продължи така настоятелно да иска тези неща!

    16:44 15.02.2026

  • 29 А ти какъв си?

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не ми е жал за българите":

    За българите разбрахме. А ти, какъв си? Американец, дето лятото като дойде в БГ, дето я плюе, си прави зъбите, щото в Америка не може!

    Коментиран от #35

    16:44 15.02.2026

  • 30 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "МАГНИТ, МАГНИТ":

    МАГНИТСКИ Е МЪЖКАР ХАХАХА И Е ТУК НЕ СЕ КРИЕ ПО ГОРИТЕ ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ С МАЛКИ МОМЧЕНЦА НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ДЪРЖАВНИТЕ НАЗВАНИЯ НЕ Е ОБГРИЖВАТ ОТ КИРОВОТО ШАРЛАТАНСКО МАГНИТСКИ Е ТУК МЪЖ Е ВИЖДАШ ГО

    16:45 15.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Изчезвай , ма":

    Пълно КУ- Ку си !

    16:53 15.02.2026

  • 33 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Основния въпрос е какво са знаели шестимата от Петрохан,че е било наложително тяхното убийство? И следващия въпрос,защо МВР и прокуратурата са ангажирани на всяка цена да докажат самоубийство а не показно убийство? Също така,каква е ролята на лидери от ППДБ да финансират и поддържат политически екзотичните версии за гей скандали,будисти,секти и въвличането на деца ?

    Коментиран от #38, #43

    16:53 15.02.2026

  • 34 Деций

    0 1 Отговор
    Да,това е нужно за цялата истина,както и целите записи ,а не да ми подхвърлят изрезки с манипулации.Ако някой не е изтрил записите,то самият акт на убийството или самоубийство трябва да е заснет от камерите.Ско липсва то е ясно ,че някой не иска да се види истината ,което ще затвърди предположението за участие на службите.

    16:57 15.02.2026

  • 35 Не живееш сред овце

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "А ти какъв си?":

    Които се подчиняват на крадливи дебили
    И имат за резидент един натовски лалугер- и резидентша - крава обличаща се в дантелени рокли

    16:58 15.02.2026

  • 36 МАГНИТ, МАГНИТ

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    МАГНИТ.
    НЯМА ОТЪРВАНЕ.

    17:00 15.02.2026

  • 37 Дапитам

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "терзийко":

    Тоя кога ще подава оставка,или гьонсуратите у нас не подават такива?

    17:00 15.02.2026

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Павел Пенев":

    Ритуално самоубийство не се прави с разкъсани дрехи и отвън на снега !!! Има нещо гнило

    17:00 15.02.2026

  • 39 факт

    3 0 Отговор
    Аз пък искам да направят всички материали по досъдебните производства за смъртта на шестимата публични. Да се публикуват записите от видеокамерите, справките за проведените разговори от мобилните оператори, снимките от хижата и кемпера... Така се прави в САЩ, когато към определено престъпление има засилен обществен интерес. Интересува ме защо Деян, който е открил телата на тримата пред хижата казва, че труповете на Пламен и Ивайло са били по гръб, а Дечо е лежал по очи и е бил по средата между двамата. От публикуваната снимка на труповете двама са по очи, а третият е по гръб. Някой допълнително е аранжирал труповете преди да направи снимка, която да излезе в публичното пространство. Кой е този някой и защо го е направил?

    17:01 15.02.2026

  • 40 Пламен

    1 1 Отговор
    Преди няколко години си купих виличка до един морски курорт . Не беше скъпа . Продавачите ми казаха , че имат и нивичка наблизо . Купих и нивичката .
    Отидохме със синът ми да видим новата придобивка . Бива-без пари толкоз. :)

    Обаче съвсем наблизо до нивичката видяхме едно голямо луксозно селище с високи дувари ( не знам какво е преставлявал Пететрохан ) което буквално е в нищото .Никога не сме виждали хора да се движат там , но се чува лай на едри кучета.
    Няма логика някой да хвълил толкова милиони за нещо , което не се ползва .

    Такива скрити анклави има много в България .

    17:10 15.02.2026

  • 41 Има един

    1 0 Отговор
    неоспорим факт. Иван Христанов, син е на Маркос Христанов - сътрудник на ДС в Плевен- основава партия Единение преди да влезе в ПП, но става зам. министър и се занимава с Капитан Андреево. След това напуска ПП заедно със Зелените, които са Сандов и Тома Белев, както и Европейска средна класа на Бачийски, и основава Единение. И сега направиха коалиция Антикорупционен блок , където е и Бабикян . Христанов пръв отиде на Околчица заедно с журналистите. Защо ли?

    17:13 15.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стига лъжи

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Павел Пенев":

    с това да финансират. Само богатият ВасилТерзиев в качеството си на частно лице е дарил пари за закупуване на Ел. мотори, за да обикалят Натура 2000. Така са можели да хванат бракониери- ловци на дивеч. Има един виден ловец, беше на върха на държавата. Може да са го сгащили.А да видели и други неща.

    17:21 15.02.2026

