Майката на Ивайло Калушев в показанията си: Често говореше за смъртта

15 Февруари, 2026 16:24 1 699 38

Никога не е говорил директно за самоубийство

Майката на Ивайло Калушев в показанията си: Често говореше за смъртта - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

"Попитах го дали се е върнал от Странджа. Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше смъртта му да настъпи по начин, че да не се преражда отново. Заради всички тези предишни разговори след съобщението на Ивайло се разтревожих. Опитах се да се свържа веднага с мобилния му телефон, който беше изключен".

Това пише в показанията, които е дала майката на Ивайло Калушев, открит мъртъв край Околчица с двамата младежи, няколко дни след като бяха открити мъртви трима в хижата му в Петрохан.

Деян Илиев е първият, който вижда трите тела и опожарената хижа и подава сигнал до спешния телефон. В показанията, разказва, че на 1 февруари, малко преди 8:00 вечерта, получава съобщение от приятеля си Ивайло Калушев. "Сбогом, приятелю. Ние много се уморихме и повече нямаме сили. Върни се в Мексико".

След съобщението пробвал да се обади на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, но никой не вдигал телефона си, не тръгнал към хижата заради силния снеговалеж. На 2 февруари сутринта получава обаждане от майката на Калушев, която разказва, че получила "притеснително съобщение от сина си". В 9:30 с жена му тръгват към хижата.

"Първо минах по пътя, който минава зад самата хижа и който се използваше за паркинг. От тази страна хижата гореше само от страната на покрива. Извиках по имена всички, но никой не ми отговори. Насочих се към предния вход на хижата. От тази страна хижата беше изгоряла. Имаше тлеещи въглени и много пушек. На около 5-10 м от входа, в близост до колибата на голямото куче, върху снега, видях да лежат три тела, които не мърдаха. Приближих се и видях, че това са Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. Пламен и Ивайло лежаха по гръб, докато Дечо лежеше по очи и беше по средата. И тримата бяха мъртви с кръв до главите. До Пламен на земята видях да лежи един черен на цвят пистолет. Качих се по стълбите и видях, че коридорът на втория етаж е целият в пушек и нищо не се виждаше, затова реших да изляза. Във фоайето на първия етаж по земята имаше разпръснати много гилзи, може би десетки на брой, точно като на филм с голяма престрелка. Гилзите бяха с дължина до 4 см и дебели 7-8 мм и бяха пръснати навсякъде по земята. Според мен гилзите не бяха от патрони за пистолет, а по-дълги и със сигурност по-дебели", сочат показанията на Деян, които разпространи NOVA.

Мъжът се качва на колата и тръгва към чешмата по-надолу от хижата. На шосето имало патрул на гранична полиция. Разказал какво видял и се обадил на 112. През деня съдействал на органите на реда. Доброволно дал да му бъдат взети обтривки от двете ръце. Ивайло Калушев писал и на майка си. Ето и нейните показания:

"Попитах го дали се е върнал от Странджа. Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше смъртта му да настъпи по начин, че да не се преражда отново. Заради всички тези предишни разговори след съобщението на Ивайло се разтревожих. Опитах се да се свържа веднага с мобилния му телефон, който беше изключен".

Майката на Ивайло разказва, че е говорил пред нея за смъртта. "Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство. Случило се обаче често да говори за смъртта. Имаше особено отношение към нея. Не се страхуваше. Той през годините правеше много луди неща. Беше хладнокръвен в тях".

Майката на Дечо също за последно си писала със сина си на 1 февруари около 19 ч. "Някъде около 19.07 му писах, като го попитах:"Как си? Наваля ли много сняг?" Дечо веднага ми отговори: "Супер съм." Да, наваля. Отидох да кажа на мъжа ми, че Дечо е добре. След това в 19:39 писах отново на сина ми: "В вторник ще си дойдеш ли?" Защото вторник се падаше 3 февруари и трябваше Дечо да ходи до офиса си. "Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което нещо не се беше случвало никога досега. Друго нещо, което мога да кажа за сина ми, е, че той никога не е имал каквото и да било огнестрелно оръжие".


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    16 4 Отговор
    В тази разтърсила обществото ни драма, ясно се очертаха два факта. Първият безбройните лъжи от политици, "специалисти" като този, платени и зависими журналисти. Вторият- абсолютното некадърие на службите на всички равнища! Очевидно скоро и тази трагедия ще се потули и забрави, докато дойде новата. Както вече никой не говори за изчезналите "Наглите", за изчезналите, или убити Пепи-еврото, "Нотариуса", за странното пристигане и смърт не единия от "братя Галеви", за Алексей Петров... Да не говорим пък за по-стари драми, като убитите сестри Белнейски, за които специалист доказа, че не са изнасилени от обвинения официално Лазар, а са блъснати с кола и са с пречупени гръбнаци. След което специалистът се "самообеси" на детска площадка...?! Или за изчезналото и убито момиче от Кюстендил, за което обвиниха някакъв, а той после воден към килията с белезници, успя "да издърпа от кобура" пистолета на водещия го полицай и да се простреля с него в главата...?! И така нататък, така нататък.

    Коментиран от #35

    16:26 15.02.2026

  • 2 Махнете го този!

    9 7 Отговор
    Изрод! Надявам се, че е в катрана

    16:27 15.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    За будистите живота е свещен.Вярват че ако се самоубият ще се преродят в червеи.

    Коментиран от #12

    16:27 15.02.2026

  • 4 Баба ти

    12 5 Отговор
    Обратните гледат и на живота обратно.

    16:27 15.02.2026

  • 5 Престанете!

    6 7 Отговор
    Не знаете ли, че снимките имат въздействие?!
    Подсъдно е да ни намирате този сатанисти!

    16:29 15.02.2026

  • 6 И колко често

    11 3 Отговор
    Като повечето време не е бил в БГ?
    По водосточната ли тръба и е говорил за смъртта?
    Писнахте ми вече!

    16:31 15.02.2026

  • 7 Лама от ПП

    8 8 Отговор
    Банда сбъркани сектанти

    16:33 15.02.2026

  • 8 Хмм

    3 11 Отговор
    за многото гилзи вътре говори и кметът, имало е престрелка, после контролен изстрел в главата с пистолета на Николай, в кемпера Алекс е убит в гръб (Николай?), той самият е убит с изстрел в челото (Калушев?), след което гуруто се самоубива

    Коментиран от #21, #28

    16:33 15.02.2026

  • 9 Сталин

    8 1 Отговор
    От ДАНС да кажат кои политици са били изнудвани за педофилия

    16:36 15.02.2026

  • 10 Анонимен

    6 6 Отговор
    Не публикувайте снимки на педофили убийци

    16:36 15.02.2026

  • 11 Озадачен

    4 3 Отговор
    Не е разбираемо рейтинговия интерес да бъде водещ при публикуване за пореден път снимка на ехидно усмихнат убиец на дете!

    16:38 15.02.2026

  • 12 Когато

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Някой е глупав, най добре е да трае! Японците какво правят? А ламите, които си спират сърцето? Знаете колкото Кобилкина знае за секса - ИЧ!

    Коментиран от #13

    16:39 15.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Когато":

    Чрез медитация се постига Нирвана а не с куршум в главата.

    16:44 15.02.2026

  • 14 Мария Атанасова Мисиркова!?

    3 3 Отговор
    Фейкове и маниполации!

    16:47 15.02.2026

  • 15 Мдаа

    5 1 Отговор
    Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше смъртта му да настъпи по начин, че да не се преражда отново.
    Откъде е сигурен, че има прераждане, след като други религии учат друго.
    Евреи гл.9 "тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд,така и Христос, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват".
    Усещанията, спомените и внушенията за и от предишни животи са от дявола, чрез духовете,  обитаващи в  дадения човек и внушавущи му несъществуващи преживявания. Хриктос го нарича открай време човекоубиец, също лъжец и баща на лъжата, затова всичко изпитвайте, дръжте доброт е написал ап.Павел.

    16:48 15.02.2026

  • 16 Еми тя му е майка

    3 1 Отговор
    какво друго да каже?
    Нима някой е очаквал да каже, че е убиец и психо?
    Елементарно.

    16:50 15.02.2026

  • 17 Деян много спокоен тръгнал с колата

    2 1 Отговор
    И видял гранична полиция
    Вместо още от хижата да се обади на 112 че има убити и пожар
    Автоматите са били със заглушители
    Труповете са се събудили в линейките и са казали че това е пърформанс за нещо по голямо събитие

    16:52 15.02.2026

  • 18 При всички случаи

    4 1 Отговор
    няма нищо нормално при тази калуш ламя.
    Приказките са едно, а действията друго.
    Оставете приказките, вижте действията му.
    Най-ценното е живота, който ни е даден.
    Който убива, той прикрива нещо.
    Ако беше нормален щеше да е жив и да дочака правосъдие щом вярва, че е невинен.

    16:56 15.02.2026

  • 19 Призовавам

    6 1 Отговор
    Призовавам всички секти в България да се съберат заедно на 28-и февруари и да направят общо ритуално самоубийство и да ни освободят от присъствието си

    16:56 15.02.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Баща му е бил милиционер от ДС! Също като кмета!
    Не е могъл да преживее позора на путен!

    Коментиран от #23

    17:00 15.02.2026

  • 21 майката

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    само, а бащата къде е. бил е възпитан до половина.....

    17:02 15.02.2026

  • 22 Такива са фактите

    1 2 Отговор
    Имаме склоняване към самоубийство на повече от едно лице, убийство и самоубийство.
    Всичко друго са локуми.

    Коментиран от #34

    17:02 15.02.2026

  • 23 Оказа се, че бащата на Деян

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ганя Путинофила":

    също е бил милиционер от ДС!
    Ако нещо става в тази територия, винаги търсете в дъното някой бивш милиционер от ДС или някой руски еничарин!

    Коментиран от #31

    17:02 15.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    1 2 Отговор
    три дена минаха стига толкова за тия будисти

    следващите да идват и да ги трррепат че време няма избори идват

    17:04 15.02.2026

  • 26 Вече няма съмнение

    1 2 Отговор
    че идейният вожд е бил ламята.
    Всичко е ставало по неговата гайда.
    И изведнъж когато са го угадили и кранчето с мангизите е спряло кочината му става виновна, че вече не може да си вее байряка.
    Типично поведение на нарцис.
    За останато още не се знае всичко, но и там ще им разплетат кошничката.
    До последната клечка.

    Коментиран от #29

    17:08 15.02.2026

  • 27 Комон Сенс

    2 0 Отговор
    В свята есенция тези религии са против живота.
    Спазват определен морал единствено с идеята да не се преродят в по-лоша реалност. Да спрат цикъла прераждания им е най-голямата награда.
    Това чисто практически ги прави анти-живот вярвания.
    Например, ако видите снимка на индус, който не си е поллзвал целенасочено ръката за да изсъхне и се разхожда гордо като зомби, това е породено от тези вярвания.
    Тези религии са опасни, ако не саразбрани и рафиниран от народната култура. Т.е. опасни са за хора от друг културен контекст.
    Има още доста кукумицини. Дали източни религии, дали магьосничества, дали извъземни... всякакви бесовщини върлуват.
    СПасението къде е - го знаете. В традиционната религия и мъдрстта на дедите ви. Те са оцелели психически и духовно и при по-голеи несгоди.

    Коментиран от #36

    17:11 15.02.2026

  • 28 гуру

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    или лама?

    17:12 15.02.2026

  • 29 така изгежда

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Вече няма съмнение":

    Фрустрация и отчаяние са влошили доста положението.
    Но другите защо са се подвели?
    И каква е връзката с гейщината?
    Някъде четох, че пагански жреци са го играли "жената" в разни ритуали в миналото.
    Всяко залитане към минали паганшини е опасно. В този случай тук може да видим отражението на всички смътрни грехове. Те първоначално са бли чиста съблазън и са изглеждали невинно и примамващо. Накрая са се реализирали в цялата си гадост.

    17:15 15.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 едва ли е случайно

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Оказа се, че бащата на Деян":

    Елита на БКП/ДС залита по духовното, но не към Християнството, а към източните религии и други нетрадиионни и чужди за народа ни вярвания. Факири, индуизъм, будизъм и пр.
    Моята теория е , че това произлиза от огрмата бездна духовен вакуум след отричането на Църквата и традиционната религия. Освен източни религии и вярвания, голяма част от елита ни е била зарезена от идеята за полтъргайстви, екстрасенси, пророчества и тем подобни. Само не и чистата вяра на дедеите им.
    Все още не сме изследвали резултатите от тази поквара там. Дано в този елит и наследницте му има и чисти души, незасегнати от бесовщини.

    17:20 15.02.2026

  • 32 лъжите излизат на яве

    0 1 Отговор
    тези съмнители съобщения за сбогом говорят че вече е бил хванат от убийците и се подготвят да го самоубият също както поемата на ботев за да се насочат следите към самоубийство! и сега да попитам някой може ли да отговори защо хижата е запалена вечерта а 12часа по-късно още гори и е все още цяла? и слвд като е имало обилен снеговалеж защо телета “самобули се “ вечерта 12ч по-късно не са покрити със сняг? и накрая защо никой от полицията не коментира гилзите от автоматично оръжие ?

    Коментиран от #37, #38

    17:21 15.02.2026

  • 33 мирянин

    0 0 Отговор
    Нека тази жена бъде силна и Бог да й даде утеха. Да се моли за душата на сина си и да не губи ндежда.
    Възможно е този кошмарен епизод да отвори очите на много заблудени несретници...

    17:23 15.02.2026

  • 34 айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Такива са фактите":

    склоняванв към самоубийство? айде самоубийсе склонявам те ще се гръмнеш ли? или малко не става така ? ама че НЕумен и ти

    17:25 15.02.2026

  • 35 Каква трагедия....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Трагедия е ,че сме се родили сред бездушни прости хора ,където не може да бъде създадено съобщество на взаимопомощ ,където всички виждаме как държавността се руши,без реална законност и човешка защита ,без взаимно доверие ,до болка проникнал сатанизъм във всички сфери на живота на българите....

    17:25 15.02.2026

  • 36 Много вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Комон Сенс":

    Тези източни истории за прераждане и други алабалистики са такава боза, че мечка не може си намери мечето вътре.
    Примесени с лично творчество става летален коктейл.
    Примерите са много. Особено в америка където има формална свобода на съвестта и вероизповеданието.
    Там процъфтяват най-големите тумори за ума като сциентология, амиши, свидетели на Йехова, църквата на муун, мормонските истории, ку клукс клан, клонка давидова и имат статус на законни.
    В края на краищата трябва е здравият разум, който показва, че нищо доби не излиза от тях.

    17:26 15.02.2026

  • 37 имаш си версия

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "лъжите излизат на яве":

    мисли по нея.
    За мен цялото им поведение което излезе по медиите е крайно нелогично и абсурдно.
    Прличат си точно на неадекватни хора които биха са самоубили. И след като имат барутни следи от стрелба по ръцете си, по кого са стреляли?
    Май май са си прекъснали преражданията... завалиите - Бог да се смили над душите им!

    17:27 15.02.2026

  • 38 Ей ЛУМ пен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "лъжите излизат на яве":

    пий си хапчетата

    17:29 15.02.2026

