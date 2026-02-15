Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени."
Марк Твен
Скъпи приятели,
Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.
Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.
Скъпи неприятели,
Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!
1 5556
Коментиран от #49
16:24 15.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #45, #58
16:25 15.02.2026
3 Розов папилом
16:25 15.02.2026
4 Сзо
16:25 15.02.2026
5 кумгейт
16:26 15.02.2026
6 Хах,
16:27 15.02.2026
7 да се разбира
16:27 15.02.2026
8 Хохо Бохо
16:27 15.02.2026
9 Майора
Коментиран от #48
16:27 15.02.2026
10 Я стига
Коментиран от #17
16:27 15.02.2026
11 Добре....
16:28 15.02.2026
12 обективен
Коментиран от #23, #27, #57
16:28 15.02.2026
13 Сигурен съм, че
Коментиран от #26
16:28 15.02.2026
14 осраински
Коментиран от #21
16:28 15.02.2026
15 Не е вярно, че напускам ГЕРБ
то мичето пуска тез кьорфишеци за пълнежи
за кратка радост
амче как ще се махнеш от кьор софрата
освен ако тато тикван не те изгони
16:28 15.02.2026
16 редък
16:29 15.02.2026
17 а тебе са те
До коментар #10 от "Я стига":снимали с ламата в поза 🧎➡️
16:29 15.02.2026
18 Бай Данчо
16:29 15.02.2026
19 Ставри
16:29 15.02.2026
20 по-добре напусни
Коментиран от #29
16:29 15.02.2026
21 така ли да те поръчам
До коментар #14 от "осраински":на сутеньора ти?
Коментиран от #32
16:30 15.02.2026
22 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Скъса се да пишеш с подобаваща Дебилска злоба че Добрев,Желязков и Сачева напускат ГЕРБ и Партията се разцепва.Отговори САМО с "Да" или "НЕ" - ИЗЛЪГА ЛИ за пореден път?
Коментиран от #24
16:30 15.02.2026
23 Промяна
До коментар #12 от "обективен":АМА ЗАТВОР ПЪРВО ЗА ТЕБ И ОНЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАТ ЛЪЖАТ САБОТИРАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА АЛЧНИ ЖАДНИ ЗА ЕДНОЛИЧНА ВЛАСТ С МЕТЕЖИ С АЛА БАЛА С Е НАЗНАЧОВАТ СЛУЖЕБНИ СЕГА СЪД ЗАТВОР ЗА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ВЛАЧЕЛИ МАЛКИ МОМЧЕТА ДА ЗАДОВОЛЯВАТ ПОХОТТА СИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
Коментиран от #40
16:30 15.02.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #22 от "оня с коня":понеже ми е отворена фонтанелата звездите ми го говорят
Коментиран от #54
16:32 15.02.2026
25 Даниел
16:32 15.02.2026
26 Нищо не си сигурен
До коментар #13 от "Сигурен съм, че":новината я изнесе БТВ от ТЯХНИ ИЗТОЧНИЦИ .Кои са им източниците не искам да гадая !
16:32 15.02.2026
27 Без
До коментар #12 от "обективен":право на обжалване - 50 !
16:32 15.02.2026
28 Дупничанин
16:32 15.02.2026
29 Промяна
До коментар #20 от "по-добре напусни":ПЕТРОХАНСКИЯТ КОРАБ ПОТЪВА БАВНО НО СИГУРНО С МЕТЕЖИ С АЛА БАРА С ВЪОРЪЖЕНИ ОТРЯДИ СЪС ЗАПЛАХИ СЪС СЛУЖЕБНИ ДО НИКЪДЕ НЯМА ДА СТИГНЕТЕ МЕСИИ ШАР
АТАНИ ПЕТРОХАНЦИ ЮМРУЦИ БОЖКОВИСТИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
16:33 15.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тююю да му се не види...
16:33 15.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тити на Кака
Чува се неясно грухтене от гей-фермата на ПП.
Розово и петроханно уханно грухтене.
16:34 15.02.2026
34 Никой ни си тръгва от мафията
16:34 15.02.2026
35 ООрана държава
16:34 15.02.2026
36 Берия
До коментар #30 от "Сталин":сосо затова те изнесохме с килима
16:35 15.02.2026
37 Този енергиен специалист
Коментиран от #60, #95
16:35 15.02.2026
38 Буратино
16:36 15.02.2026
39 Делян Добрев: Не е вярно, че напускам
16:37 15.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хмм
16:37 15.02.2026
42 от дюпките
До коментар #32 от "осраински":на твоето
16:38 15.02.2026
43 Дориана
Мъжо ми , Радев ще прави коалицийка
Ние сме- обединението прави силата
Бяхме заедножи пак ще сме.
Ще ви яхаме като магарета , както си искамр
Коментиран от #53
16:38 15.02.2026
44 Дориана
Коментиран от #47
16:39 15.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ха ха ха ха ха ха ха
16:41 15.02.2026
47 Дориана
До коментар #44 от "Дориана":Радев доведе педофилията ПП
Той ги роди!
Никой не може да му отнеме това родителство!
Коментиран от #52, #59
16:42 15.02.2026
48 Феликс Дж
До коментар #9 от "Майора":Само ГЕРБ могат да направят майор, лице, което не следва да бъде дори ЕФРЕЙТОР-
16:42 15.02.2026
49 Данъкоплатец
До коментар #1 от "5556":Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Дори да няма двойно гражданство,
Пламен Статев е
работил до 2012-та година в Холивуд
за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
16:42 15.02.2026
50 Досиетата Х
16:43 15.02.2026
51 към ППсихомпатизанти
Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!
16:44 15.02.2026
52 Погледни в огледалото,
До коментар #47 от "Дориана":ще видиш там ЕдЕот. Удари му един шамар и ще ти олекне.
16:45 15.02.2026
53 Дориана
До коментар #43 от "Дориана":Нямаш ли , мозък да си измислиш друго име та използваш името на опонент. Нищо не можеш да постигнеш като крадеш чуждо име само се излагаш.
Коментиран от #61, #67
16:46 15.02.2026
54 оня с коня
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Явно обичаш да те псуват което недвусмислено говори че ти е отворена не само Фронтанелата,а и Мортаделата.
Коментиран от #74
16:46 15.02.2026
55 Дялан недодялан
16:46 15.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Да,ама-НЕ...!
До коментар #12 от "обективен":Засега няма нито един гербераст вкаран в затвора...!
Макар много да заслужават,начело с Борисов...!
16:48 15.02.2026
58 Държал си му нещо,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":което само прилича на писалка. Хайде пак докладвай🤗
16:48 15.02.2026
59 Дориана
До коментар #47 от "Дориана":Нямаш ли , мозък да си измислиш друго име та използваш името на опонент. Нищо не можеш да постигнеш като крадеш чуждо име само се излагаш. Продължаваш да се излагаш като крадеш чуждо име.Имаш проблеми на ментално ниво. Трябва ти психиатър.
Коментиран от #63
16:48 15.02.2026
60 Феликс Дж
До коментар #37 от "Този енергиен специалист":Полу вишУ - в САЩ а тук УНСС. Владее всички енергийни номера.
16:48 15.02.2026
61 Да ,Десо,
До коментар #53 от "Дориана":Ти пиши твоето- Деса Радева, а ? Простият човек не може да се скрие
Коментиран от #65, #71
16:49 15.02.2026
62 Виктор
16:50 15.02.2026
63 Десо,
До коментар #59 от "Дориана":Мунчо къде е?
Нова рецитация ли учи?
Коментиран от #68
16:51 15.02.2026
64 счетоводител
16:51 15.02.2026
65 Погледна ли
До коментар #61 от "Да ,Десо,":в огледалото? Нещо напрегнат ми се виждаш, ЕдЕоте...
16:52 15.02.2026
66 Феликс Дж
До коментар #56 от "павела митова":Този БУДА освен лъжец е и страхливец. Той не може да е заплаха за сериозен човек, който играе мъжки и сериозно. Точно защото е лигльо Буда се заобикаля само с мекотели и така се оправя с тях. Типичен пример е вифа-джията.
16:52 15.02.2026
67 Промяна
До коментар #53 от "Дориана":ТИ СИ НИЩООООООООО НИКАКЪВ ОПОНЕНТ НЕ СИ НИЩООООО СИ БОЛЕН ПЕТРОХАНСКИ СИ
Коментиран от #73
16:52 15.02.2026
68 Мунчо
До коментар #63 от "Десо,":е на тъщата ти при дъщерята.
16:53 15.02.2026
69 Иван
16:54 15.02.2026
70 Борис
16:56 15.02.2026
71 Ами
До коментар #61 от "Да ,Десо,":не се крий под чужди псевдоними, бе!
16:58 15.02.2026
72 Дельо Войвода
16:58 15.02.2026
73 Дориана
До коментар #67 от "Промяна":Най- напред се научи на грамотност, много си неграмотен . Трябва да се научиш на интелект , който ти липсва. Мисленето не е за теб. Но пък агресията ти е голяма и тя те смазва и разяжда отвътре.
Коментиран от #77, #80, #91
16:59 15.02.2026
74 Гост
До коментар #54 от "оня с коня":Пък на тебе коня ти е отпрал кошарата!
16:59 15.02.2026
75 БАЙ ---ХОЙ
СЛАДКО. НЕЩО.
17:00 15.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Десо,
До коментар #73 от "Дориана":Ти при Слави ли се изучи?
Явно добре,десет години му изкара школата , просветителска
17:02 15.02.2026
78 Фернандо Алонсо
17:03 15.02.2026
79 Дон Отворко
17:03 15.02.2026
80 Десо,
До коментар #73 от "Дориана":Нивото ти е селско. Ти и Киселова поучаваше ,че трябвала да излъчва женственост. Ми вие сте от една порода- крави, едната да светне другата, ама чак женственост..
17:05 15.02.2026
81 Хо хо
17:06 15.02.2026
82 Хаха
Коментиран от #89
17:06 15.02.2026
83 Удри
17:09 15.02.2026
84 Горски
17:10 15.02.2026
85 Пропаганда
17:10 15.02.2026
86 Кокорчо
17:11 15.02.2026
87 Изплашен
17:12 15.02.2026
88 Опа
17:12 15.02.2026
89 Промяна
До коментар #82 от "Хаха":ХАХАХАХАХА С НАСИЛИЕ С МЕТЕЖИ С ПЕТРОХАНСКИ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ С АЛАБАЛАТА С ЮМРУЦИ С БОЖКОВИ ШАР.АТАНИЯТА СМЯТА ЧЕ Е НЯКАКВА
17:15 15.02.2026
90 А н Г
17:17 15.02.2026
91 Промяна
До коментар #73 от "Дориана":НИЩОТООООООООООООО АГРЕСИЯ ЗЛОБА ИЗВРАЩЕНИЯ ИЗВИРАТ ОТ ТЕБ НИЩОТООООО БОЛЕН МОЗЪК СИ ИЗВРАТЕН РЕШИЛО ЧЕ ВЛАСТВА АМА КОЙ ТЕ ЛЪЖЕ ТАКА НИЩОООООО БОЛНО НИЩО ЖАДНО ЗА ВЛАСТ И СЕ СМЯТА ЗА БЕЗНАКАЗАНО
17:18 15.02.2026
92 Град Симитли
а не свинска зурла!
17:20 15.02.2026
93 Делян Добрев: Не е вярно, че напускам
17:22 15.02.2026
94 Тъпанари
17:24 15.02.2026
95 Виж сега,
До коментар #37 от "Този енергиен специалист":Американско
17:27 15.02.2026