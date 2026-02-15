Новини
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

15 Февруари, 2026 16:22 2 326 95

  • делян добрев-
  • парламент-
  • герб

Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени."

Марк Твен

Скъпи приятели,

Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.

Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.

Скъпи неприятели,

Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 5556

    74 6 Отговор
    Баце е развързал кесията!

    Коментиран от #49

    16:24 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 6 Отговор
    ас му държах писалката като пишеше на бою!

    Коментиран от #22, #45, #58

    16:25 15.02.2026

  • 3 Розов папилом

    34 22 Отговор
    Тъкмо се зарадвах че ГЕРБ се разпада

    16:25 15.02.2026

  • 4 Сзо

    53 5 Отговор
    Явна са се разбрали.

    16:25 15.02.2026

  • 5 кумгейт

    63 7 Отговор
    След боко ,тоз е най-големият крадец и мушингер в ГРАБ !!

    16:26 15.02.2026

  • 6 Хах,

    57 8 Отговор
    Толкова са хлъзгави тези Герб че даже и една оставка не могат да съобщят без да се отметнат веднага.

    16:27 15.02.2026

  • 7 да се разбира

    44 7 Отговор
    ,че замерянето с го.на и компромати се отлага.Да видим дали на този ще му се случи случка.

    16:27 15.02.2026

  • 8 Хохо Бохо

    40 5 Отговор
    Няма дим без огън...

    16:27 15.02.2026

  • 9 Майора

    28 6 Отговор
    Жалко е да вярвате на планирана ДС акция!

    Коментиран от #48

    16:27 15.02.2026

  • 10 Я стига

    46 7 Отговор
    Свиха ти сърмите с компроматите, които бойчо партизанина държи срещу тебе, а може и мазния свински шарден да се е разгрухтял!

    Коментиран от #17

    16:27 15.02.2026

  • 11 Добре....

    38 7 Отговор
    Значи ще умираш заедно с тях.Чао!

    16:28 15.02.2026

  • 12 обективен

    48 6 Отговор
    Няма герберист на високо ниво който да не е за затвора за по 10 год. ,а този е за 20 !!

    Коментиран от #23, #27, #57

    16:28 15.02.2026

  • 13 Сигурен съм, че

    26 5 Отговор
    освен този цитат от Марк Твен този не знае нищо за него.След като стигна дотам с фейк новини ,които след това да отрича, да си прави реклама. Как ще напусне партията хранилка и кой би му повярвал.

    Коментиран от #26

    16:28 15.02.2026

  • 14 осраински

    21 5 Отговор
    пен.еллл на кой му пука дали напускаш комуната от петрохан

    Коментиран от #21

    16:28 15.02.2026

  • 15 Не е вярно, че напускам ГЕРБ

    23 6 Отговор
    така е каунко
    то мичето пуска тез кьорфишеци за пълнежи
    за кратка радост

    амче как ще се махнеш от кьор софрата
    освен ако тато тикван не те изгони

    16:28 15.02.2026

  • 16 редък

    25 4 Отговор
    боо оклук

    16:29 15.02.2026

  • 17 а тебе са те

    8 11 Отговор

    До коментар #10 от "Я стига":

    снимали с ламата в поза 🧎‍➡️

    16:29 15.02.2026

  • 18 Бай Данчо

    33 4 Отговор
    Можеше и да направиш нещо достойно в живота си ама щом не щеш - твоя воля!

    16:29 15.02.2026

  • 19 Ставри

    21 5 Отговор
    нали ми обеща, че идваш...?

    16:29 15.02.2026

  • 20 по-добре напусни

    19 7 Отговор
    докато не е късно ! Кораба потъва БАВНО, неусетно почти.

    Коментиран от #29

    16:29 15.02.2026

  • 21 така ли да те поръчам

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "осраински":

    на сутеньора ти?

    Коментиран от #32

    16:30 15.02.2026

  • 22 оня с коня

    12 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Скъса се да пишеш с подобаваща Дебилска злоба че Добрев,Желязков и Сачева напускат ГЕРБ и Партията се разцепва.Отговори САМО с "Да" или "НЕ" - ИЗЛЪГА ЛИ за пореден път?

    Коментиран от #24

    16:30 15.02.2026

  • 23 Промяна

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "обективен":

    АМА ЗАТВОР ПЪРВО ЗА ТЕБ И ОНЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАТ ЛЪЖАТ САБОТИРАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА АЛЧНИ ЖАДНИ ЗА ЕДНОЛИЧНА ВЛАСТ С МЕТЕЖИ С АЛА БАЛА С Е НАЗНАЧОВАТ СЛУЖЕБНИ СЕГА СЪД ЗАТВОР ЗА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ВЛАЧЕЛИ МАЛКИ МОМЧЕТА ДА ЗАДОВОЛЯВАТ ПОХОТТА СИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #40

    16:30 15.02.2026

  • 24 Последния Софиянец

    6 8 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    понеже ми е отворена фонтанелата звездите ми го говорят

    Коментиран от #54

    16:32 15.02.2026

  • 25 Даниел

    4 6 Отговор
    И за него ще има управленски пост,евентуално!

    16:32 15.02.2026

  • 26 Нищо не си сигурен

    18 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сигурен съм, че":

    новината я изнесе БТВ от ТЯХНИ ИЗТОЧНИЦИ .Кои са им източниците не искам да гадая !

    16:32 15.02.2026

  • 27 Без

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "обективен":

    право на обжалване - 50 !

    16:32 15.02.2026

  • 28 Дупничанин

    18 4 Отговор
    Още е снощен. Подпухнал, небръснат и вони на джибри.

    16:32 15.02.2026

  • 29 Промяна

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "по-добре напусни":

    ПЕТРОХАНСКИЯТ КОРАБ ПОТЪВА БАВНО НО СИГУРНО С МЕТЕЖИ С АЛА БАРА С ВЪОРЪЖЕНИ ОТРЯДИ СЪС ЗАПЛАХИ СЪС СЛУЖЕБНИ ДО НИКЪДЕ НЯМА ДА СТИГНЕТЕ МЕСИИ ШАР
    АТАНИ ПЕТРОХАНЦИ ЮМРУЦИ БОЖКОВИСТИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    16:33 15.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тююю да му се не види...

    12 3 Отговор
    Остава, човекът, остава! Раьбра ли да се с Борето! Нищо, пак ще си иде, нищо, че ще го боли!

    16:33 15.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тити на Кака

    9 6 Отговор
    Добра пързалка за изпързаляните беше тази халюцинирана от розовите прасенца микродрама!
    Чува се неясно грухтене от гей-фермата на ПП.
    Розово и петроханно уханно грухтене.

    16:34 15.02.2026

  • 34 Никой ни си тръгва от мафията

    13 4 Отговор
    Бойко му е казал, че ще го намерят на Петрохан.

    16:34 15.02.2026

  • 35 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Бойко го е плеснал с кюлче по главата и човека е получил амнезия и е забравил че ще напуска партията

    16:34 15.02.2026

  • 36 Берия

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    сосо затова те изнесохме с килима

    16:35 15.02.2026

  • 37 Този енергиен специалист

    13 3 Отговор
    Този енергиен специалист какво образование има?

    Коментиран от #60, #95

    16:35 15.02.2026

  • 38 Буратино

    17 3 Отговор
    Делян Добрев....Делян Пеевски ...А бе все дялани ама май с теслата

    16:36 15.02.2026

  • 39 Делян Добрев: Не е вярно, че напускам

    8 2 Отговор
    ГЕПИ груп, едни гласове о зайчарника в Банкя ми нашепват: не напускай, не напускай, квото откраднем си остава негово, няма да търсим кинтите за нощното шкафче.

    16:37 15.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хмм

    10 1 Отговор
    и Цветанов, и Цачева не са напуснали ГЕРБ, но ги няма никакви, а Делян не е заемал подобни на техните постове

    16:37 15.02.2026

  • 42 от дюпките

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "осраински":

    на твоето

    16:38 15.02.2026

  • 43 Дориана

    5 8 Отговор
    Вярвайте ни- всичко е точно.
    Мъжо ми , Радев ще прави коалицийка
    Ние сме- обединението прави силата
    Бяхме заедножи пак ще сме.
    Ще ви яхаме като магарета , както си искамр

    Коментиран от #53

    16:38 15.02.2026

  • 44 Дориана

    15 6 Отговор
    Делян Добрев типично за депутатите от ГЕРБ/ СДС говори лъжи . Нищо добро не е направил за народа, точно обратното създадоха мрежа като октопод с пипала навсякъде с корупционни схеми и зависимости. Той е абсолютно вреден за обществото опита се насилствено да вкара корумпирания бюджет чрез който да вкара в дългова спирала целия български народ.

    Коментиран от #47

    16:39 15.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха ха ха ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    Набили са му обръчите

    16:41 15.02.2026

  • 47 Дориана

    7 11 Отговор

    До коментар #44 от "Дориана":

    Радев доведе педофилията ПП
    Той ги роди!
    Никой не може да му отнеме това родителство!

    Коментиран от #52, #59

    16:42 15.02.2026

  • 48 Феликс Дж

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Само ГЕРБ могат да направят майор, лице, което не следва да бъде дори ЕФРЕЙТОР-

    16:42 15.02.2026

  • 49 Данъкоплатец

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "5556":

    Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Дори да няма двойно гражданство,
    Пламен Статев е
    работил до 2012-та година в Холивуд
    за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    16:42 15.02.2026

  • 50 Досиетата Х

    9 1 Отговор
    Бат Бойко му показа досието😅🤣

    16:43 15.02.2026

  • 51 към ППсихомпатизанти

    2 7 Отговор
    Скъпи неприятели,

    Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!

    16:44 15.02.2026

  • 52 Погледни в огледалото,

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Дориана":

    ще видиш там ЕдЕот. Удари му един шамар и ще ти олекне.

    16:45 15.02.2026

  • 53 Дориана

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    Нямаш ли , мозък да си измислиш друго име та използваш името на опонент. Нищо не можеш да постигнеш като крадеш чуждо име само се излагаш.

    Коментиран от #61, #67

    16:46 15.02.2026

  • 54 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Явно обичаш да те псуват което недвусмислено говори че ти е отворена не само Фронтанелата,а и Мортаделата.

    Коментиран от #74

    16:46 15.02.2026

  • 55 Дялан недодялан

    6 2 Отговор
    Еми като се замислих за онези шестимата и ме скова такъв страх че направо се .....! Така че ОСТАВААААААААМ !!!!

    16:46 15.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Да,ама-НЕ...!

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "обективен":

    Засега няма нито един гербераст вкаран в затвора...!
    Макар много да заслужават,начело с Борисов...!

    16:48 15.02.2026

  • 58 Държал си му нещо,

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    което само прилича на писалка. Хайде пак докладвай🤗

    16:48 15.02.2026

  • 59 Дориана

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Дориана":

    Нямаш ли , мозък да си измислиш друго име та използваш името на опонент. Нищо не можеш да постигнеш като крадеш чуждо име само се излагаш. Продължаваш да се излагаш като крадеш чуждо име.Имаш проблеми на ментално ниво. Трябва ти психиатър.

    Коментиран от #63

    16:48 15.02.2026

  • 60 Феликс Дж

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Този енергиен специалист":

    Полу вишУ - в САЩ а тук УНСС. Владее всички енергийни номера.

    16:48 15.02.2026

  • 61 Да ,Десо,

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    Ти пиши твоето- Деса Радева, а ? Простият човек не може да се скрие

    Коментиран от #65, #71

    16:49 15.02.2026

  • 62 Виктор

    2 1 Отговор
    Ще напусна! Ами няма пък да напусна! Добре хайде ще напусна. Да ама не.

    16:50 15.02.2026

  • 63 Десо,

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Дориана":

    Мунчо къде е?
    Нова рецитация ли учи?

    Коментиран от #68

    16:51 15.02.2026

  • 64 счетоводител

    4 1 Отговор
    Няма дим ,без огън!- народна поговорка

    16:51 15.02.2026

  • 65 Погледна ли

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Да ,Десо,":

    в огледалото? Нещо напрегнат ми се виждаш, ЕдЕоте...

    16:52 15.02.2026

  • 66 Феликс Дж

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "павела митова":

    Този БУДА освен лъжец е и страхливец. Той не може да е заплаха за сериозен човек, който играе мъжки и сериозно. Точно защото е лигльо Буда се заобикаля само с мекотели и така се оправя с тях. Типичен пример е вифа-джията.

    16:52 15.02.2026

  • 67 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    ТИ СИ НИЩООООООООО НИКАКЪВ ОПОНЕНТ НЕ СИ НИЩООООО СИ БОЛЕН ПЕТРОХАНСКИ СИ

    Коментиран от #73

    16:52 15.02.2026

  • 68 Мунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Десо,":

    е на тъщата ти при дъщерята.

    16:53 15.02.2026

  • 69 Иван

    4 0 Отговор
    За ГЕРБ важи,Всяко решение е предпоследно.Ха,ха...

    16:54 15.02.2026

  • 70 Борис

    2 0 Отговор
    Вечер-напускаам На сутринта на трезва глава- аааа не е вярно , отказах се. Като КОРНИ БСПЮто🤣

    16:56 15.02.2026

  • 71 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Да ,Десо,":

    не се крий под чужди псевдоними, бе!

    16:58 15.02.2026

  • 72 Дельо Войвода

    0 1 Отговор
    На Кокорчо пак му се спече л-то.

    16:58 15.02.2026

  • 73 Дориана

    4 5 Отговор

    До коментар #67 от "Промяна":

    Най- напред се научи на грамотност, много си неграмотен . Трябва да се научиш на интелект , който ти липсва. Мисленето не е за теб. Но пък агресията ти е голяма и тя те смазва и разяжда отвътре.

    Коментиран от #77, #80, #91

    16:59 15.02.2026

  • 74 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    Пък на тебе коня ти е отпрал кошарата!

    16:59 15.02.2026

  • 75 БАЙ ---ХОЙ

    7 2 Отговор
    ОСТАВАМ. В. ГЕРБ. ЗАЩОТО. ГРАБЕЖА. Е
    СЛАДКО. НЕЩО.

    17:00 15.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Десо,

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Дориана":

    Ти при Слави ли се изучи?
    Явно добре,десет години му изкара школата , просветителска

    17:02 15.02.2026

  • 78 Фернандо Алонсо

    3 2 Отговор
    Абсолютен ..мамник!

    17:03 15.02.2026

  • 79 Дон Отворко

    3 3 Отговор
    ТОВА С НАПУСКАНЕТО НА ДОБРЕВ Е ИЗМИСЛИЦА НА PR СЕВДА НА ГЕРБЕРАСТИТЕ, ЗАЩОТО В ПИСЛЕДНО ВРЕМЕ ХОРАТА НА ТОЛУПА ПОЗАГАСНАХА И НИКОЙ НЕ ГИ КОМЕНТИРА, ЗАТОВА И ИЗМИСЛИХА "НАПУСКАНЕТО" НА КРАДЛИВИЯ КАУН... ЛЯВ Т.ШАК НА МУТРАТА. ГЕРБ Е МОНОЛИТЕН ОТ К.РАЖБИТЕ И ОГРОМНИТЕ ПАРИ ОТ РЕКЕТ И ЕВРОФОНДОВЕ, И КОГАТО ЗАГУБИ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ВЪВ ВАРНА И СОФИЯ-АКТИВИЗИРА МАФИЯТА И ПРОКУРАТУРАТА НА СЛУГАТА СИ САРАФОВ, КОЙТО ВЪПРЕКИ ЯСНОТО РЕШЕНИЕ НА ВКС УПОРИТО И МИЛИЦИОНЕРСКИ СЕ ДЪРЖИ ЗА СТОЛА НА ГЛ. ПРОКУРОР, ЗАЩОТО КУКЛОВОДИТЕ НЕ МУ ДАВАТ ДА ПАДНЕ!!!

    17:03 15.02.2026

  • 80 Десо,

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Дориана":

    Нивото ти е селско. Ти и Киселова поучаваше ,че трябвала да излъчва женственост. Ми вие сте от една порода- крави, едната да светне другата, ама чак женственост..

    17:05 15.02.2026

  • 81 Хо хо

    3 0 Отговор
    Медиамол и Афера се изгъбаркаха с мейнстрийма, и всичкото трол налапа голата кука. Е преброиха ви и си направиха политическия маркетинг. Утре ще го засечат с присъдружните на Радев и ППДБ социологически агенции.

    17:06 15.02.2026

  • 82 Хаха

    5 2 Отговор
    Ауууу , щял бил да помага ! С какво бе смешко ? Как да се краде на едро или как се феодализират общини !? Ама тоя филм свърши . Иде видов ден . Голям капацитет , няма що . Щял да помага . Щеше да е смешно , ако помощи като неговата не ни загробваха .

    Коментиран от #89

    17:06 15.02.2026

  • 83 Удри

    2 1 Отговор
    С 200.

    17:09 15.02.2026

  • 84 Горски

    1 3 Отговор
    На първо място, спорът с Боко е бил за пари, а на второ - и Делян Добрев, и Сачева, и Тома Биков не са склонни да приемат че Тиквата отново се е вързал с ултралибералния кръжец на Прокопиев и прави метани на Сорос. Затова те ще са следващите, които ще напуснат ГЕРБ. От този процес най-много ще спечели експрезидентът, макар че и той е човек на Сорос и политическа рожба на Херо Мустафа. Тоя когато яде кюфтетата не ревеше. Бойко явно му е казал, че за него повече няма да има кюфтета. Откога (е разбрал, че не е за ГЕРБ и политиката), как, защо? Никой на такива постове (настоящи и предишни) не напуска така партията - кърмилница/закрилница и политиката. Поне едни лични/семейни/здравословни причини да спомене от кумова срама, поне една кумова срама не прихвана ли от Кумгейт!? Това брадясало вредителче следва да бъде разчепкано сега от любопитни журналисти и още по-любопитни органи... А да няма и нещо общо с Петрохангейт?

    17:10 15.02.2026

  • 85 Пропаганда

    3 1 Отговор
    Медиите на Иво Прокопиев, Васил Божков и Спас Русев хвърлиха поредната димка, за да изместят фокуса от педофилската секта от Петрохан.

    17:10 15.02.2026

  • 86 Кокорчо

    3 0 Отговор
    Хибридни атаки на ппдб

    17:11 15.02.2026

  • 87 Изплашен

    3 0 Отговор
    Ох успокоих се. Как щеше да продължи живота без тебе

    17:12 15.02.2026

  • 88 Опа

    3 0 Отговор
    От къде я измислиха тази оставка ППДБилите, като от ГЕРБ не са казвали нищо.

    17:12 15.02.2026

  • 89 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хаха":

    ХАХАХАХАХА С НАСИЛИЕ С МЕТЕЖИ С ПЕТРОХАНСКИ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ С АЛАБАЛАТА С ЮМРУЦИ С БОЖКОВИ ШАР.АТАНИЯТА СМЯТА ЧЕ Е НЯКАКВА

    17:15 15.02.2026

  • 90 А н Г

    3 1 Отговор
    Агресия, злоба, селяндурщина и неграмотна глупост лъхат от теб самата.....

    17:17 15.02.2026

  • 91 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Дориана":

    НИЩОТООООООООООООО АГРЕСИЯ ЗЛОБА ИЗВРАЩЕНИЯ ИЗВИРАТ ОТ ТЕБ НИЩОТООООО БОЛЕН МОЗЪК СИ ИЗВРАТЕН РЕШИЛО ЧЕ ВЛАСТВА АМА КОЙ ТЕ ЛЪЖЕ ТАКА НИЩОООООО БОЛНО НИЩО ЖАДНО ЗА ВЛАСТ И СЕ СМЯТА ЗА БЕЗНАКАЗАНО

    17:18 15.02.2026

  • 92 Град Симитли

    0 1 Отговор
    Щото да си тръгнеш се иска сурат,
    а не свинска зурла!

    17:20 15.02.2026

  • 93 Делян Добрев: Не е вярно, че напускам

    0 1 Отговор
    потъващия кораб. Да не съм безпардонен гризач? А кой ще лиже вонящия аспух на нашия любим лидер? Ами няма кой. Изоставя ли се такава дебела баница?

    17:22 15.02.2026

  • 94 Тъпанари

    0 1 Отговор
    И на тоя плъх му свиха перките

    17:24 15.02.2026

  • 95 Виж сега,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Този енергиен специалист":

    Американско

    17:27 15.02.2026

