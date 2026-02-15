Новини
България »
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"

15 Февруари, 2026 17:44 2 229 49

Други записки дават светлина върху интересите му по отношение на зелените политики

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация". Това става ясно от бележки, които разследващите да намерили в бившата хижа "Петрохан" и са приложили като веществени доказателства. След като материалите по разследването бяха изпратени в парламента, БНТ получи част от тях.

От записките става ясно, че Калушев е имал интерес към религиозни практики, свързани с изграждането на култ към него от страна на другите участници в групата. Други записки дават светлина върху интересите му по отношение на зелените политики.

Калушев си е водил бележки от негови срещи за приватизацията на столичната "Топлофикация" и публично-частно партньорство за зелени политики, управление на отпадъци и изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци, става ясно още от бележките.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Веднага

    11 1 Отговор
    средства от ПВУ-то в НОИ !

    17:45 15.02.2026

  • 2 Майна

    13 30 Отговор
    Този извратеняк е сформирал паравоенна организация
    Кой го е овластило?
    Съпорт от всички, които бяха в управлението
    ПП , Радев- създадоха условия за този сатанизъм

    Коментиран от #12

    17:47 15.02.2026

  • 3 от мисирките

    31 12 Отговор
    Стига сте пускали , димки ,че слънцето не се вижда вече

    17:48 15.02.2026

  • 4 бою циганина

    22 1 Отговор
    и мен ме интеррсуват неща свързани с прибирането на много хартийки

    17:49 15.02.2026

  • 5 Този

    21 5 Отговор
    Този нер.ез ще се окаже че е управлявал държавата.
    Е гати държавата...

    17:49 15.02.2026

  • 6 Не озадачен

    11 2 Отговор
    Ей, какъв симпатяга, от кога не са публикували усмихнатата му щастлива физиономия!

    17:50 15.02.2026

  • 7 Истина

    24 3 Отговор
    Е как така бе либерасти ужким бил будист духовно съвършен пък алчен за пари материални ценности. То духовното му съвършенсто било със сексуални практики с момченца....

    17:51 15.02.2026

  • 8 Калушай Лама от ПП-ДБ

    21 2 Отговор
    Първи са кеша и да мушкам келеша, а чак после е духовното.

    17:51 15.02.2026

  • 9 Дориана

    16 22 Отговор
    Каква низост, какво падение на депутатите от ИТН да лансират предизборно връзка между будисткото учение със секта и педофилия. Умишлено да атакуват агресивно своите опоненти и да очернят убитите, които не могат да се защитят . Да използват трагедията за свои политически цели знаейки, че отпадат от Парламента и народа ги мрази. Получават си заслуженото , излизат от Парламента и повече никога няма да бъдат патерици на Борисов и Пеевски., които ги използваха максимално. Каква наглост от депутатите на Слави Трифонов от ИТН да отвличат вниманието с "педофилски скандали", за да се маскира истинският мотив за убийствата. Каква злоба и безпомощност се крие зад нападките към опоненти и забъркването им в педофилски скандали дори и в Парламента. Срам и позор!

    Коментиран от #15, #41

    17:51 15.02.2026

  • 10 Да де

    9 18 Отговор
    Цялото " президентско войнство" е активирано да пере натовските чорапи на Радев! Този, който създаде ПП!
    Видно е по гласуванията в коментарите! Първа е дорианатаДеса- то тя е достатъчно нагла и алчна селска фуста.
    Същата зарязала сина си- комшиите на Свиленски не знаели , че има майка!

    Но тук, във факти брани Радев и педофилите

    Коментиран от #14

    17:52 15.02.2026

  • 11 опа

    13 0 Отговор
    Поставено лице на някой най вероятно за лапване на топлофикация

    17:53 15.02.2026

  • 13 Вашето мнение

    15 11 Отговор
    С всеки изминал ден става все по ясно, че това същество калушев е много голямо протеже на нпо-стипендиантите от ппдб.

    17:54 15.02.2026

  • 15 нерде Ямбол...

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    От много престараване с емоционални дитирамби остана само прозрачен ник нейм.

    17:56 15.02.2026

  • 16 Аз па искам да купя аеца

    9 0 Отговор
    Като се приватизира

    17:57 15.02.2026

  • 17 Този ДС наследник

    10 2 Отговор
    Се надигра в собствената си игра.

    Коментиран от #32

    17:57 15.02.2026

  • 19 ЧИЧО

    6 10 Отговор
    Каквото било, било осъавете човека да почива в мир. Преживе къде бяхте!

    17:58 15.02.2026

  • 20 Ей,пача

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Тези ,които са против педофилите ли са за психиатър, на..
    Твоят, Мунчо, няма да ти помогне.
    Гъсеница+

    17:59 15.02.2026

  • 21 Ти си

    14 5 Отговор
    Не ме интересува от какво се е интересувал Калушев а кой и защо го е убил и дали извършителят да бъде заловен и наказан !
    Престанете да вдигате безсмислено пушилка в грешната лосока .......

    Коментиран от #29

    17:59 15.02.2026

  • 23 Сандьо и

    10 1 Отговор
    кметчето, трябва да дадат отговори, ама много, за зелените интереси на този , само ходили да нагледат, друг път-записки от срещи за Топлофикация и зелени политики

    18:06 15.02.2026

  • 24 Сенсей

    2 2 Отговор
    Е ми интересуваме се. Не е незаконно.

    18:06 15.02.2026

  • 25 Заличаване

    4 1 Отговор
    Тези взивиха руските танкерите край Босфора с дронове и сега си платиха.

    18:08 15.02.2026

  • 26 пву

    7 0 Отговор
    интерес, леле как е възможно това, бизнесите си чакат пари от ПВУ, този "Лама"и той имал интерес за добиване на средства

    18:08 15.02.2026

  • 27 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    А от космонавтика интересувял ли се е...

    18:08 15.02.2026

  • 28 123456

    8 1 Отговор
    Добре , че не му е дошло на акъла за АЕЦ , може и Козлодуй , може и Белене

    18:08 15.02.2026

  • 29 версия хх

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ти си":

    "Ти си" този извършител, за когото така убедено говориш, сякаш собственоръчно си стрелял и сега си засегнат от липса на внимание.

    18:11 15.02.2026

  • 30 Дядо Митьо

    2 0 Отговор
    Само от минjи не се е интересувал....

    18:16 15.02.2026

  • 31 Фори

    8 0 Отговор
    Всичко ще засекретят. Не трябва да се разбере кой седи зад него. Той няма пари за Топлофикация.

    18:18 15.02.2026

  • 32 НА ВАС У ГЛАВИТЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Този ДС наследник":

    Само ДС КОМУНИСТИ РУСИЯ ПУТИН. ТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ВСИЧКО. А ВАШИТЕ ДЕМОН КРАТНИ СОРОСОИДИ ОГРАБИХА БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКО Е НЕ ДО НАРЕЧИЯТА А ДО МОРАЛА АЛЧНОСТТА НА ТЕЗИ КОИТО ГО ПРАВЯТ.

    18:19 15.02.2026

  • 33 Aлфа Bълкът

    5 3 Отговор
    Симо "кривата уста" и Любо Жечев и двамата са влогари "журналисти" — защитници на тезата самоубийци педофили.
    Първият обслужваше Бойко, сега Пеевски, вторият ПП, ама сега се върти към Бойко може би – не ги следя, но изкачат техни видеа и съм в час.
    И двамата бяха с отнети книжки за наркотици.
    Първият взима и тежки субстанции, плюс това е и гей. И Жечев е под въпрос за последното.
    Утре, ако ги намерят от свръхдоза гъкнати – ще се зачуди ли някой, дали наистина е от това, ами не, те са такъв типаж хора.
    На теб ти трябват компрометирани хора за да може да ги заплашваш и да ти изпълняват нарежданията.
    Така че, педофилията, хомосексуализма не изключват участието в наркотрафик.
    Особено когато службите и прокуратурата потулват обвиненията срещу теб, те го правят защото си несправедливо обвинен, а не защото си техен сътрудник.

    18:32 15.02.2026

  • 34 Българин

    5 4 Отговор
    ПП.Продължаваме ПееДееРаАстиата! ТОЯ Е НАШ ЧОВЕК

    18:33 15.02.2026

  • 35 Това дори да е вярно

    4 2 Отговор
    какво отношение има към случая?
    За мен това е просто пълнеж.
    Никой не го интересува това, а защо има 6 трупа.

    18:34 15.02.2026

  • 37 койдазнай

    1 1 Отговор
    След като е получил данните за финансовото състояние на Топлофикация София, е решил да се самоубие!

    18:38 15.02.2026

  • 38 Българин

    4 2 Отговор
    ПП.Продължаваме ПееДееРаАстиата! ТОЯ Е НАШ ЧОВЕК

    18:39 15.02.2026

  • 39 Предполагам, че

    4 3 Отговор
    Всичко, което са "намерили" е оставено от престъпника Сарафов и от убийците от делта гард . По бързо да идва Рашков и ги арестува всички, защото има структури като ГДБОП, на които им писна от упражнението на непозволена власт от Пеевски в структурите на МВР

    18:40 15.02.2026

  • 40 Любопитен

    3 0 Отговор
    Абе нямаше ли пожар на тая хижа ???? Полицията намери тия бележки за топлофикация и някакви картинки от будизма ......а преди тях там бяха ДАНС - ЧИСТАЧИТЕ на улики !!!!! Те какво казаха не ли ги видяха ?????!

    Коментиран от #46

    18:45 15.02.2026

  • 42 Съм

    1 1 Отговор
    Сега ще им препишат всички неразкрити убийства ,които не са разкрити последните 15 години

    18:47 15.02.2026

  • 43 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Интересувал се е най-много от малки момченца

    18:48 15.02.2026

  • 44 Боко (неуловимия) тайния крадец

    4 0 Отговор
    Дано народа повярва на тая манипулация .....вече започнаха да бягат от моя кораб на герб верните ми крадци и измамници , какво ще правия .....малллллеееееииииийййй ??????

    18:51 15.02.2026

  • 45 БеГемот

    0 0 Отговор
    Буда съм!

    18:52 15.02.2026

  • 46 МВР - играчите още пазият тая хижа

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Любопитен":

    И внася и изнася доказателства ......зависи от това кой колко брои в пачки !

    18:53 15.02.2026

  • 48 ?????

    2 0 Отговор
    Честно казано тоя сбърканяк вече не ми е интересен.
    Жалко че заради него има шест трупа, каквито и да са били като хора.
    Близките им да си носят кръста че са допуснали те да са там.
    По-интересно ми е има ли още такива и кой им помага?

    18:54 15.02.2026

  • 49 Ламата от Коиловци

    0 0 Отговор
    С брат ми Васко сме лами и възвисяваме духовно либерастчета от ПП-ДБ.
    Наливаме им витална енергия през задната чакра и ги повдигаме в по-високо астрално ниво. От това аурата им започва да понамирисва на изгорял каиш, но духовния растеж си заслужава това.

    19:00 15.02.2026

