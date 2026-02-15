Майката на Николай Златков: Част от имуществото си Ивайло Калушев завеща на моя син!

Това, което се случва в последните две седмици, е нечовешко отношение към жертвите и близките им. Част от имуществото си Ивайло Калушев завеща на моя син!
Това каза в предаването "На фокус" по NOVA Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно дете под връх Околчица.
"Познавам Деян Илиев. Той откри мъртвите на хижа Петрохан. Обади ми се и ми каза, че хижата гори и ме попита дали имам връзка с Ники. Каза ми, че е намерил трима мъртви и там е ужас. Аз започнах да звъня истерично на всички. После пак му се обадих на него и той ми каза - тримата мъртви бяха наредени отпред пред хижата. Аз му казах, че тръгвам към хижата, но той ми отговори - не идвай, трябва да намерим другите. Той ми спести за огнестрелните рани, не разбрах от него, че имат прострелни рани. Каза ми също, че предния ден е видял Дечо, Ивей и Пламен, като всичко е било наред. Знаехме, че Николай и Иво са с кемпера на морето. Притеснявам се за Деян и приятелката му. Първоначално си помислих, че са го извикали на разпит, но го познавам много добре и съм убедена, че няма как да не ме потърси. Надявам се да се е покрил заради целия този шум, но се притеснявам адски много за него. Това е причината да отида и да дам показания - да попитам какво става и къде е Деян", добави тя.
"Не вярвам на разследването. Цялото това нещо е чудовищно. Имаме 6 убити човека. Още на първия ми разпит ми стана ясно, че се работи само по една версия - теса виновни и са престъпници. Разбрах, че Деян е разпитван 12 часа и по някое време той е отказал да говори. На първия ми неформален разпит мен ме разпитваха само за Ники и как е започнал да да живее с тях. Показанията ми за Петрохан изобщо не са били записани и взети в предвид. Всичко това е нереално. Вторият ми разпит беше с адвокат. Той започна с кога е роден Ники и си говорихме само за него. Когато адвокатът ми каза, че искам да дам показания за Петрохан и какво знам, те ми отговориха, че не може, защото това е друго досъдебно производство. Тогава разбрах, че има две досъдебни производства - "Петрохан" и "Околчица". Мен ме разпитваха по "Околчица". Все пак с настояването на адвоката ми успяха да се впишат моите показания за Петрохан. Вписаха се и нашите искания - да се разпита пак кмета на Гинци, да се проверяват трафичните данни, да се разпита жената, която е видяла 4 джипа, да се разпитат съседите, за да кажат колко изстрела са чули, да се попита електрическата компания кога е спирал тока", разкри Ралица Асенова.
"Ивайло Калушев има завещание. Всичко, което той притежава, отива при моя син и сина на Яни Макулев. Това е ключово. Не виждам как педофилът и убиецът ще завещае всичко на двете деца. Иво Калушев не е способен на убийство и самоубийство, камо ли да причини нещо лошо на Сашо и Ники. Никога не съм имал притеснения, че синът ми е бил там. Той винаги е споделял с мен и никога не ми е казвал, че е имало някакви проблеми в групата. Заплахи е имало от местните бабаити и бракониери от Монтана. Никога не е искано нещо от мен, никога не е искано да дарявам, никога не искано нещо от родителите на Сашо", каза още тя.
"Категорично се разграничавам от това, което говориха София Андреева и сина ѝ Валери. Нямам капка доверие на нито една институция в момента. Смятам, че никога не са работили с ДАНС. С "Гранична полиция" са работили. Изисквам от името на убитите и всички техни близки публично извинение от всички държавни органи, които последните две седмици изляха тази помия по шестима убити. Всички знаем кои са те. Искам международно разследване на случая. Много добре беше манипулирано обществото. Натисна се един бутон и всичко избухна. Моят син не е педофил, моят син не е убиец, моят син не е самоубиец. Ивайло Калушев и изключително човешко същество. Ивей е човекът слънце. Снимката, която се върти на тримата, е нечовешка. Пламен много фин, благ и мил човек. Дечо го познавам най-малко и съм безкрайно благодарна, че му подарих картина и той ми беше благодарен", завърши през сълзи Ралица Асенова.
