Майката на Николай Златков: Част от имуществото си Ивайло Калушев завеща на моя син!

15 Февруари, 2026 18:49, обновена 15 Февруари, 2026 18:57

  • петрохан-
  • николай златков-
  • масово убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • секта-
  • самоубийство

Не вярвам на полицията, искам международно разследване! Това, което се случва в последните две седмици, е нечовешко отношение към жертвите и близките им

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се случва в последните две седмици, е нечовешко отношение към жертвите и близките им. Част от имуществото си Ивайло Калушев завеща на моя син!

Това каза в предаването "На фокус" по NOVA Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно дете под връх Околчица.

"Познавам Деян Илиев. Той откри мъртвите на хижа Петрохан. Обади ми се и ми каза, че хижата гори и ме попита дали имам връзка с Ники. Каза ми, че е намерил трима мъртви и там е ужас. Аз започнах да звъня истерично на всички. После пак му се обадих на него и той ми каза - тримата мъртви бяха наредени отпред пред хижата. Аз му казах, че тръгвам към хижата, но той ми отговори - не идвай, трябва да намерим другите. Той ми спести за огнестрелните рани, не разбрах от него, че имат прострелни рани. Каза ми също, че предния ден е видял Дечо, Ивей и Пламен, като всичко е било наред. Знаехме, че Николай и Иво са с кемпера на морето. Притеснявам се за Деян и приятелката му. Първоначално си помислих, че са го извикали на разпит, но го познавам много добре и съм убедена, че няма как да не ме потърси. Надявам се да се е покрил заради целия този шум, но се притеснявам адски много за него. Това е причината да отида и да дам показания - да попитам какво става и къде е Деян", добави тя.

"Не вярвам на разследването. Цялото това нещо е чудовищно. Имаме 6 убити човека. Още на първия ми разпит ми стана ясно, че се работи само по една версия - теса виновни и са престъпници. Разбрах, че Деян е разпитван 12 часа и по някое време той е отказал да говори. На първия ми неформален разпит мен ме разпитваха само за Ники и как е започнал да да живее с тях. Показанията ми за Петрохан изобщо не са били записани и взети в предвид. Всичко това е нереално. Вторият ми разпит беше с адвокат. Той започна с кога е роден Ники и си говорихме само за него. Когато адвокатът ми каза, че искам да дам показания за Петрохан и какво знам, те ми отговориха, че не може, защото това е друго досъдебно производство. Тогава разбрах, че има две досъдебни производства - "Петрохан" и "Околчица". Мен ме разпитваха по "Околчица". Все пак с настояването на адвоката ми успяха да се впишат моите показания за Петрохан. Вписаха се и нашите искания - да се разпита пак кмета на Гинци, да се проверяват трафичните данни, да се разпита жената, която е видяла 4 джипа, да се разпитат съседите, за да кажат колко изстрела са чули, да се попита електрическата компания кога е спирал тока", разкри Ралица Асенова.

"Ивайло Калушев има завещание. Всичко, което той притежава, отива при моя син и сина на Яни Макулев. Това е ключово. Не виждам как педофилът и убиецът ще завещае всичко на двете деца. Иво Калушев не е способен на убийство и самоубийство, камо ли да причини нещо лошо на Сашо и Ники. Никога не съм имал притеснения, че синът ми е бил там. Той винаги е споделял с мен и никога не ми е казвал, че е имало някакви проблеми в групата. Заплахи е имало от местните бабаити и бракониери от Монтана. Никога не е искано нещо от мен, никога не е искано да дарявам, никога не искано нещо от родителите на Сашо", каза още тя.

"Категорично се разграничавам от това, което говориха София Андреева и сина ѝ Валери. Нямам капка доверие на нито една институция в момента. Смятам, че никога не са работили с ДАНС. С "Гранична полиция" са работили. Изисквам от името на убитите и всички техни близки публично извинение от всички държавни органи, които последните две седмици изляха тази помия по шестима убити. Всички знаем кои са те. Искам международно разследване на случая. Много добре беше манипулирано обществото. Натисна се един бутон и всичко избухна. Моят син не е педофил, моят син не е убиец, моят син не е самоубиец. Ивайло Калушев и изключително човешко същество. Ивей е човекът слънце. Снимката, която се върти на тримата, е нечовешка. Пламен много фин, благ и мил човек. Дечо го познавам най-малко и съм безкрайно благодарна, че му подарих картина и той ми беше благодарен", завърши през сълзи Ралица Асенова.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    15 14 Отговор
    Откачена и и личи..

    18:51 15.02.2026

  • 2 мафиотска политика

    16 6 Отговор
    Истината никога няма да излезе на яве !!

    18:51 15.02.2026

  • 3 Аз и

    13 8 Отговор
    вярвам.

    Коментиран от #15

    18:53 15.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дии

    9 7 Отговор
    Искам и изисквам! И аз искам безплатна печена пуйка за Коледа.

    18:54 15.02.2026

  • 6 Закс

    7 4 Отговор
    Много искаш !

    18:54 15.02.2026

  • 7 Този път пусна 2 сълзички

    8 10 Отговор
    вместо да чете кой какво бил казал във Фейса!

    Коментиран от #21

    18:55 15.02.2026

  • 8 Пич

    10 3 Отговор
    Е как да вярваш на службите ?! Били се самоубили с револвер !!! Ама били намерили гилзи...!!!??? А бе , ЕЙ, револвер гилзи не изхвърля !!! Ония да не са малоумнци, та да ги изтърсят в угода на ДАНС и МВР...!!!???

    Коментиран от #12

    18:55 15.02.2026

  • 9 Сектан

    1 8 Отговор
    Сектантска идилия.
    А бе тия живите останали от Каушевото движение да си организират излет на Околчица с кемпер...

    18:56 15.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Калушев е завещал всичко на двете момчета които бил убил.Каква е логиката?

    Коментиран от #14, #19

    18:57 15.02.2026

  • 11 Педофилията започва още от детските град

    1 4 Отговор
    Там лелките заформят бъдещите педофили! Да, защото има и педофилки! Те " работят" на психологическо ниво!
    Дълго и сложно за обяснение как точно става това!
    Същото важи и за майките!

    18:57 15.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Кметът на Гинци и Деян който първи ги откри са изчезнали.

    18:58 15.02.2026

  • 13 Тая яко я е

    5 7 Отговор
    Рендосвал Калушев!
    Много пък знае, чак за завещанието му!
    Тая ще надмине по наглост ония Бащата!
    Психопати!

    Коментиран от #16

    18:59 15.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да бе да...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз и":

    Но една птичка-пролет не прави...!

    18:59 15.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тая яко я е":

    И полицията е знаела за завещанието и са питали дали знае.

    19:01 15.02.2026

  • 17 58794

    8 0 Отговор
    За Деян, ако не се е покрил достатъчно добре, ще чуем....

    19:01 15.02.2026

  • 18 Пачо

    4 1 Отговор
    Завещанието на Калушев,променя много нещата, няма как да завещаеш всичко на Николай и Александър да ги убиеш.Тези които са ги убили,не са знаели за завещанието.Най лесно е да кажеш, че е самоубийство и да приключиш разследването.

    Коментиран от #33

    19:01 15.02.2026

  • 19 Логиката е проста

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Платил им е, затова чие ги е к л е ц а л

    Коментиран от #24

    19:01 15.02.2026

  • 20 ТЯ ГИ Е ПОРЪЧАЛА, ЗНАЕЛА ЗА ЗАВЕЩАНИЕТО

    1 2 Отговор
    ТАЯ Е ИМАЛА МОТИВ - ЗАВЕЩАНИЕТО ДАВА ПОЛОВИНАТА НА СИНА Й. НАЕЛА Е ПРОФЕСИОНАЛИСТ АМА ТОЙ Е ОБЪРКАЛ И Е СВИТНАЛ И СИНА Й.

    Коментиран от #28

    19:02 15.02.2026

  • 21 Вели

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Този път пусна 2 сълзички":

    Спрете се!

    19:02 15.02.2026

  • 22 Васил

    2 0 Отговор
    Че то кой нормален във България вярва на полицията????

    19:02 15.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Логиката е проста":

    Нищо не е платил.Това е завещание.Щом решил да ги убива каква е логиката да им завещае всичко.

    19:03 15.02.2026

  • 25 Мнение

    2 0 Отговор
    Никой не вярва на институциите и на МВР. И сега ще има хора в мненията, които ще хулят жертвите. В тази връзка всеки, който набеждава носи наказателна отговорност. Стана ясно , че никой не иска това да стигне до съда. И питам защо убийствата в петрохан и Околчица са разделени в две отделни дела?

    19:03 15.02.2026

  • 26 Вината на родител...

    2 0 Отговор
    ...пратил детето си ,в тази мъжка компания...,в гората...,с години и без посещение на училище е Огромна!
    Вината им е дори по-голяма от тази на ,,Ламата"-Калушев...!

    19:03 15.02.2026

  • 27 Малееееее

    1 2 Отговор
    Голяма ревност и съперничество между родители и деца!
    Калушев сигурно е ползвал някакви будистки техники в секса!
    И сега кво? Ще ги пазим извратеняците?!
    Я, стига!
    Всички в ареста!

    19:04 15.02.2026

  • 28 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ТЯ ГИ Е ПОРЪЧАЛА, ЗНАЕЛА ЗА ЗАВЕЩАНИЕТО":

    Майката няма да получи нищо защото синът и е застрелян преди Калушев

    19:04 15.02.2026

  • 29 Майна

    0 0 Отговор
    И да ми е жал за българския.." народ"
    Народ..?
    Няма народ
    Има сбирщина на етноси, които Русия се опитваше да освободи..
    Никога не е имало..
    Тези, които са били българи са били малцина, затова и са умирали,предадени..
    Олекна ми..
    Не ми е мъчно вече

    19:05 15.02.2026

  • 30 ?????

    1 1 Отговор
    Тая е съвсем сбъркана.
    Пратила 11-годишния си син някъде си и се оттървала от него се получава.
    И даже след смъртта му продължава да оправдава убиеца му.
    Не мога да разбера откъде се взимат такива хора?
    Те са за лудницата.

    19:05 15.02.2026

  • 31 122333

    0 0 Отговор
    Блажени са вярващите!

    19:05 15.02.2026

  • 32 колко жалка женица

    0 1 Отговор
    жалко че не познаваш човека на когото си подарила детето си!!! още по-жалко е как се отказваш от детето си как го поверяваш на чужди хора !!! човека е умел лъжец и манипулатор така и теб те е омагьосал че е света вода ненапита но можеш да търсиш вина единствено и само в себе си за това че си се отказала от детето си!

    19:05 15.02.2026

  • 33 Даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пачо":

    По принцип си прав, но тук логика в много неща няма. Освен това, да не мислиш, че на мафията й пука!

    19:06 15.02.2026

  • 34 Крум

    0 0 Отговор
    Тази жена чувала ли е за траур....ярко жълто и посредствено актьорско майсторство..... Наследстворо се оказва най-важното ..починалият и син второстепенни въпроси .потрес....

    19:06 15.02.2026

