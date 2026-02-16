Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Д-р Михайлов за трагедията край „Петрохан“: Това е институционален провал с политически измерения

Д-р Михайлов за трагедията край „Петрохан“: Това е институционален провал с политически измерения

16 Февруари, 2026 09:36 1 318 46

  • д-р николай михайлов-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Виждаме героична съпротива срещу реалността на фактите“, коментира той по повод позициите на близки на загиналите, които продължават да защитават Калушев

Д-р Михайлов за трагедията край „Петрохан“: Това е институционален провал с политически измерения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедията край хижа „Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, продължава да предизвиква силни обществени реакции, страхове и съмнения. Случаят остава обвит във въпроси, а версиите - противоречиви.

Психиатърът д-р Николай Михайлов коментира обществените и психологическите измерения на драмата.

Според него първоначалният шок е бил последван от политизиране на случая.

„Умишлено - не, но вторично всички се опитаха да политизират този въпрос и следователно да разделят обществото“, каза д-р Михайлов.

По думите му случаят не може да бъде възприет като „пореден инцидент“, защото в центъра му стои гибелта на дете, което допълнително усилва обществената травма.

„Обществото много трудно асимилира тази драма по причина на нейната странност“, подчерта той.

Д-р Михайлов направи разграничение между класическия будизъм и групата, организирана около Ивайло Калушев.

„Това не е просто будизъм, а атипичен, култов модел. Лидерът не разпределя власт – той я концентрира. Има нарцистична харизма, която действа чрез сугестия и духовна власт“, каза психиатърът.

По думите му става дума за „парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда.

„Виждаме героична съпротива срещу реалността на фактите“, коментира той по повод позициите на близки на загиналите, които продължават да защитават лидера на групата.

Според д-р Михайлов най-сериозният проблем е институционалният.

„Няма съмнение, че институциите не бяха на висотата на собствената си мисия“, заяви той.

Той обърна внимание на сигналите за нередности и съмнения за престъпления, които според публичната информация не са довели до ефективни действия.

„Ако институциите бяха действали навреме, това би могло да бъде предотвратено“, каза психиатърът.

По думите му случаят показва „фрапантна деконструкция на институциите“ и „институционален провал“, който не може да бъде компенсиран с версии и взаимни обвинения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    13 2 Отговор
    Тази територия копае под дъното на блатото , и няма надежда да се оправи докато я управляват тикви и свинни !!

    Коментиран от #4, #16, #27

    09:39 16.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Институциите са принудени да угаждат на братските служби.Да не мислите че им е приятно?

    09:39 16.02.2026

  • 3 Пич

    10 4 Отговор
    Прави впечатление, че соросоиди и либерастки телевизии като БНТ, бТВ и Нова, са подели курс към недоверие към прокуратурата, ДАНС и МВР, и пресират Либерастите!!! А двете частни са собственост на кравари!!! Учудващо - нареждането идва отвън, и удря родните либерасти...!!!???

    Коментиран от #5

    09:39 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    3 6 Отговор
    В България има регистрирани над 200 религии и секти. Психиатърът също гаранция членува в някоя от многобройните такива.

    09:41 16.02.2026

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор
    И албанския реотан загря.

    09:43 16.02.2026

  • 8 Фактите са шест трупа ве, докторе,

    2 4 Отговор
    това са фактите, останалото са предположения на МВР и Туейн Пийкс Прокуратура и Главният Сценарист Сарафов.

    Са пак казвам, ако докторе, ако искате да знаете истината прочетете Интервуто на Генерал Ралчев в Актуално.

    Бях постнал матрял от интервуто на Генерал Ралчев в актуално.бьгь ама гледам са го изтрили, който иска да прочете истината за случая Петрохан да прочете интервуто на Генерала в Актуално.

    Навява на мисълта че на хижа Петрохан тия са очистени от Български Трансграничен Картел, там през границата минават всички пътища за дрога, оръжие, нелегални емигранти, един господ знае още какво?
    По всяка вероятност Български Трансграничен Държавен Картел.

    Са на Генерала много не може да му се вярва, там тия с чаршафите и Тамплиерски кръстове имат навика да се целуван под подгърбието но в този случай съм сигурен че Генерала казва истината.
    Прочетете интервуто на Генерала и отсъдете сами за вас си.

    Коментиран от #18, #33, #41

    09:43 16.02.2026

  • 9 Чалга територия🤣🇧🇬

    5 1 Отговор
    Мафия, Пе е раси, Политици, Педофили
    Чалга, майньо ле, картинка българска, Aктьорско майсторство, и Психиатри, майньо ле.🤣🇧🇬

    09:46 16.02.2026

  • 10 Дзак

    7 0 Отговор
    Когато някой има паралелна власт, винаги се самозабравя. Паралелната власт е анонимна. Работи в Тик-Ток.

    Коментиран от #13

    09:47 16.02.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    Службитеее ! СЛУЖБИТЕ !!!
    Първо службите, пък после всичко останало , а те - подчинени на политиците...
    Ей там е кучето !

    09:48 16.02.2026

  • 12 Не думай

    1 0 Отговор
    Това за сефте го чувоме

    09:49 16.02.2026

  • 13 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Хората често бъркат Паралелната Власт със Закона! Законът позволява, към него да мимикрират нечисти Сили! Те имат достъп до гражданска информация и средства за наблюдение, с които могат да манипулират всеки!

    09:49 16.02.2026

  • 14 Хаха

    9 2 Отговор
    "Героична съпротива срещу реалността на фактите". Това не се ли нарича шизофрения.

    Коментиран от #19

    09:51 16.02.2026

  • 15 Буквално същото

    7 0 Отговор
    „Това не е просто будизъм, а атипичен, култов модел. Лидерът не разпределя власт – той я концентрира. Има нарцистична харизма, която действа чрез сугестия и духовна власт“, каза психиатърът.

    По думите му става дума за „парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда."

    Буквално същото повтарям аз още от първия ден на АСИСТИРАНОТО САМОУБИЙСТВО по култови причини, породено от ДОМИНАЦИЯТА И СУГЕСТИЯТА на един гуру, наричаш се Лама Иво, примесено и с хомосексуализъм и педофилия. Няма нищо уникално в случаая, такива имаше доста през годините по цял свят, но за България е първото!
    НО ЕДВА ЛИ ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДНОТО, ДОРИ СЕ ЧУВА ЗА ОЩЕ НЯКОЛКО ТАКИВА ПОДОБНИ КОМУНИ В РОДОПИТЕ.

    09:52 16.02.2026

  • 16 Като

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Си толкова /по комунистически/ "обективен", припомни си, че Боко е ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА КНИЖКА, а сFin ЯТА - детенце на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
    Но комунистите бягате като дявол от тамян от тези ИСТИНИ !!!

    Коментиран от #35, #37, #42

    09:52 16.02.2026

  • 17 Българин

    0 4 Отговор
    Винаги много съм уважавал менени ето на един от най-изявените хомосексуалисти в България. Той има богат личен опит и знае за какво говори.

    09:55 16.02.2026

  • 18 Генерал Ралчев

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фактите са шест трупа ве, докторе,":

    защитава генерал Радев, чиито министри и докараните и подкрепяни от него жълтопветни превратаджии от ППДБ регистрираха , подкрепяха всякак и дори ходеха на продухване на чакрите в сектата Петрохан.

    За това Ралчев пуска димки в ефира!

    Коментиран от #29

    09:57 16.02.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    И какви са фактите?

    09:57 16.02.2026

  • 20 Гарантирано от ГЕРБ

    3 1 Отговор
    Трагедията край „Петрохан“:
    е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
    с политическа катастрига на предтоящите избори!
    Затова Борисое Оглушително Мълчи и се Креие ката Мишка.

    09:58 16.02.2026

  • 21 Нищо

    1 0 Отговор
    чудно няма във всичко това. Едни в Брюксел искат да "намалят температура" на планетата Земя. Други луди искали да закрият частично слънцето щото така било правилно. Тук Калуша лама си е направил някакъв луд култ за прераждане и саможертви.

    10:00 16.02.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Брюксел комунисти /Боко с червена книжка/ и ДС-ари /Шиши детенце на ДС/ НЕ КРЕПИ, "другарю" !
    Тази мантра само в "заведението" ти.
    Тук между четящите коментарите ти има и такива, дето носят глави на раменете си !

    10:00 16.02.2026

  • 23 Извинявам се ИИ помага!

    2 3 Отговор
    Трагедията край „Петрохан“:
    е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
    с политическа катастрофа на предтоящите избори!
    Затова Борисов Оглушително Мълчи и се Крие ката Мишка.

    Коментиран от #30, #36

    10:00 16.02.2026

  • 24 Бастардо

    5 1 Отговор
    Всички действия от страна на шарлатаните,доведоха до тази трагедия.И най-страшното е че същите отново се борят за власт.А още по-страшното е че българите отново ще ги допуснат до властта.Е това на какво ви прилича?На мен ,на шизофрения.

    10:01 16.02.2026

  • 25 Срам за Радевия психиатър

    3 0 Отговор
    и бивш мнистър на здравеопазването Хинков, който преди някалко дни отрече тази все по ясна истина, а която говори д-р Михайлов!

    И други квалифицирани психиатри казаха същото.

    10:01 16.02.2026

  • 26 Никой

    1 0 Отговор
    и никакви "институции" не могат да попречат на някой да се гръмне. Не и в този живот.
    Свободна воля е това.

    10:01 16.02.2026

  • 27 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Щото шарлатаните и баща йм направиха много добро на България.

    10:02 16.02.2026

  • 28 Дапитам

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А кой крепи фатмака и шарлатаните?

    10:03 16.02.2026

  • 29 Димки за вас, за мен са истина😁🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Генерал Ралчев":

    Изпий някоя и друга бира с някой който е служил на Границата по този край и ще разбереш кое е истина кое са димки.

    Са на времето ни юркаха с противогази по един баир, колко съм ги псувал не е за разправяне но ако искаш да знаеш истината потърси некой който е служил по тези места.

    10:04 16.02.2026

  • 30 Помияри

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Извинявам се ИИ помага!":

    Не позна,Борисов се крие от вашата помия.Той като каже А,вие започвате да я изливате.

    10:05 16.02.2026

  • 31 Генерал Ралчев

    3 0 Отговор
    Явно организацията е имала силна подкрепа. Тогава министър Сандов беше и вицепремиер. Това ги легитимира. Не може да се каже, че този договор е безсмислен"

    "Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят?", каза още ген. Ралчев за Bulgaria ON AIR.
    Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".

    Коментиран от #43

    10:06 16.02.2026

  • 32 Генерал Ралчев

    0 1 Отговор
    Според ген. Ралчев най-вероятно са помагали в борбата с нелегалния трафик, но гостът запита дали това не е изместване, за да си направят техния трафик.
    "Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.
    По думите му бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Генералът добави, че времето е избрано много подходящо.

    10:07 16.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 институции има

    1 0 Отговор
    защо да са провал . разкриха деянието . проследиха участниците . дадоха гласност . задълбаха как 16 оръжия . как дансетата били с тях . как децата били без майките си с години . как така били лоши . ами така . фалирали и забравени от всички . самоубиват се . друскали се с гъбки . наркомани . няма дръг чек . няма никакъв контрол . това е .

    10:10 16.02.2026

  • 35 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Като":

    Искаш да кажеш, че комунистите все още управляват ли?
    Ще те попитам , защото тия комунисти приеха еврото, спряха блоковете на Козлодуй и подариха реакторите за Белене на укрите? Защо тия комуняги купиха 70-годишни самолети от СаЩ а не от Русия? Защо внасяме месо от Испания и картофи от Холандия?

    Коментиран от #44

    10:11 16.02.2026

  • 36 Тролчо, кметът Терзиев,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Извинявам се ИИ помага!":

    министрите Сандов, Бойко Рашков , Надето на Ристю секретарката от ГЕРБ ли са ве?
    КИРЧО ОБЛОТО , дето завел жаната и челядта в Петрохан от ГЕРБ ли е ве?
    Още колко умнокрасиви са ходили " на процедури " в хижата от ГЕРБ ли са ве?

    10:12 16.02.2026

  • 37 Баба Гицка

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Като":

    Ако си млад,не знаеш че по време на комунягите,ако нямаш партийна книжка,си господин никой.Просто не ти даваха да живееш нормално.Сега живеете в свободно и демократично време,но за съжалевие го удряте на свободия.

    10:13 16.02.2026

  • 38 ИВАН

    0 1 Отговор
    Хаха, какво значи загубили живота си, просто са ги ликвидирали зверски, също такива бандити като тях, най вероятно полицаи, или свързани с полицията.

    10:15 16.02.2026

  • 39 Хах, ха, за теб професоре на

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Измет":

    чис балгарски. Ей са, кафенце нещо?🤣🇧🇬

    10:16 16.02.2026

  • 40 Факти

    1 0 Отговор
    Прокуратурата е прекратила разследването срещу Калушев, въпреки, че е получила сигнали за блудство и доклади на ДАНС за съмнителни практики и "подмяна на сексуални обекти". Службите са имали "профил" на Калушев като човек с интерес към деца, но това не е довело до съдебни действия. Знаели са за всичко - и за децата и за оръжието. Сарафов да обясни защо Прокуратурата е опънала чадър над Калушев. Митов да обясни защо МВР е работило активно с Калушев. Борисов и Пеевски да обяснят поведението на техните хора. Слави, Тошко и Костадинов да обяснят защо отклоняват вниманието от виновните и го насочват към ПП-ДБ, които нямат нищо общо със службите и не са знаели за сигналите за блудство.

    10:21 16.02.2026

  • 41 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фактите са шест трупа ве, докторе,":

    Господине, казва се Туйн пийкс, демек върхове близнаци. Също като Тодорини кукли над Петрохан.

    10:29 16.02.2026

  • 42 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Като":

    Е па он и Васко Ушето е детенце на ДС.

    10:32 16.02.2026

  • 43 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Генерал Ралчев":

    Сандов и Терзиев не са разследвали Калушев и са знаели само, че пази гората от бракониери. Службите са го разследвали като оперативно интересно лице и са знаели всичко - за децата, за сектата, за оръжието. Прокуратурата е туширала сигналите за блудство. МВР е работило активно с него. Сарафов, Калин Тодоров и Даниел Митов са пряко замесените лица, а зад тях стоят Борисов и Пеевски. Те сега се крият и са пуснали верните си кучета от ИТН и Възраждане да пренасочват вниманието към ПП-ДБ.

    Коментиран от #45

    10:35 16.02.2026

  • 44 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Внасяме, "другарю", защото комунистите унищожихте селското стопанства одържавявайки го от реалните му собственици създавайки ТКЗС и ДЗС-та по РУСКИ ТЕРТИП.
    В никоя д-ва от източния блок техните комунисти не го допуснаха. Там хората продължи а да си обработват земята, НО В КООПЕРАТИВИ !!! Това не ги научи на мързел както тук. Комунистите ни ВКАРАХТЕ в мегалосмански нерентабилни предприятия, чиято "продукция" заминаваше единствено за СКРАБ или СССР.
    Е затова "другарю" копаме под дъното, защото сега пък ни управляват отрочетата на БКП и ДС, а вие комунистите неглежирайки, че са ваши производни, плюете по демокрацията !!!

    10:41 16.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

