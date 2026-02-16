Д-р Михайлов за трагедията край „Петрохан“: Това е институционален провал с политически измерения

Трагедията край хижа „Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, продължава да предизвиква силни обществени реакции, страхове и съмнения. Случаят остава обвит във въпроси, а версиите - противоречиви.
Психиатърът д-р Николай Михайлов коментира обществените и психологическите измерения на драмата.
Според него първоначалният шок е бил последван от политизиране на случая.
„Умишлено - не, но вторично всички се опитаха да политизират този въпрос и следователно да разделят обществото“, каза д-р Михайлов.
По думите му случаят не може да бъде възприет като „пореден инцидент“, защото в центъра му стои гибелта на дете, което допълнително усилва обществената травма.
„Обществото много трудно асимилира тази драма по причина на нейната странност“, подчерта той.
Д-р Михайлов направи разграничение между класическия будизъм и групата, организирана около Ивайло Калушев.
„Това не е просто будизъм, а атипичен, култов модел. Лидерът не разпределя власт – той я концентрира. Има нарцистична харизма, която действа чрез сугестия и духовна власт“, каза психиатърът.
По думите му става дума за „парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда.
„Виждаме героична съпротива срещу реалността на фактите“, коментира той по повод позициите на близки на загиналите, които продължават да защитават лидера на групата.
Според д-р Михайлов най-сериозният проблем е институционалният.
„Няма съмнение, че институциите не бяха на висотата на собствената си мисия“, заяви той.
Той обърна внимание на сигналите за нередности и съмнения за престъпления, които според публичната информация не са довели до ефективни действия.
„Ако институциите бяха действали навреме, това би могло да бъде предотвратено“, каза психиатърът.
По думите му случаят показва „фрапантна деконструкция на институциите“ и „институционален провал“, който не може да бъде компенсиран с версии и взаимни обвинения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #4, #16, #27
09:39 16.02.2026
2 Последния Софиянец
09:39 16.02.2026
3 Пич
Коментиран от #5
09:39 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
09:41 16.02.2026
7 Анонимен
09:43 16.02.2026
8 Фактите са шест трупа ве, докторе,
Са пак казвам, ако докторе, ако искате да знаете истината прочетете Интервуто на Генерал Ралчев в Актуално.
Бях постнал матрял от интервуто на Генерал Ралчев в актуално.бьгь ама гледам са го изтрили, който иска да прочете истината за случая Петрохан да прочете интервуто на Генерала в Актуално.
Навява на мисълта че на хижа Петрохан тия са очистени от Български Трансграничен Картел, там през границата минават всички пътища за дрога, оръжие, нелегални емигранти, един господ знае още какво?
По всяка вероятност Български Трансграничен Държавен Картел.
Са на Генерала много не може да му се вярва, там тия с чаршафите и Тамплиерски кръстове имат навика да се целуван под подгърбието но в този случай съм сигурен че Генерала казва истината.
Прочетете интервуто на Генерала и отсъдете сами за вас си.
Коментиран от #18, #33, #41
09:43 16.02.2026
9 Чалга територия🤣🇧🇬
Чалга, майньо ле, картинка българска, Aктьорско майсторство, и Психиатри, майньо ле.🤣🇧🇬
09:46 16.02.2026
10 Дзак
Коментиран от #13
09:47 16.02.2026
11 АГАТ а Кристи
Първо службите, пък после всичко останало , а те - подчинени на политиците...
Ей там е кучето !
09:48 16.02.2026
12 Не думай
09:49 16.02.2026
13 Факт
До коментар #10 от "Дзак":Хората често бъркат Паралелната Власт със Закона! Законът позволява, към него да мимикрират нечисти Сили! Те имат достъп до гражданска информация и средства за наблюдение, с които могат да манипулират всеки!
09:49 16.02.2026
14 Хаха
Коментиран от #19
09:51 16.02.2026
15 Буквално същото
По думите му става дума за „парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда."
Буквално същото повтарям аз още от първия ден на АСИСТИРАНОТО САМОУБИЙСТВО по култови причини, породено от ДОМИНАЦИЯТА И СУГЕСТИЯТА на един гуру, наричаш се Лама Иво, примесено и с хомосексуализъм и педофилия. Няма нищо уникално в случаая, такива имаше доста през годините по цял свят, но за България е първото!
НО ЕДВА ЛИ ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДНОТО, ДОРИ СЕ ЧУВА ЗА ОЩЕ НЯКОЛКО ТАКИВА ПОДОБНИ КОМУНИ В РОДОПИТЕ.
09:52 16.02.2026
16 Като
До коментар #1 от "обективен":Си толкова /по комунистически/ "обективен", припомни си, че Боко е ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА КНИЖКА, а сFin ЯТА - детенце на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
Но комунистите бягате като дявол от тамян от тези ИСТИНИ !!!
Коментиран от #35, #37, #42
09:52 16.02.2026
17 Българин
09:55 16.02.2026
18 Генерал Ралчев
До коментар #8 от "Фактите са шест трупа ве, докторе,":защитава генерал Радев, чиито министри и докараните и подкрепяни от него жълтопветни превратаджии от ППДБ регистрираха , подкрепяха всякак и дори ходеха на продухване на чакрите в сектата Петрохан.
За това Ралчев пуска димки в ефира!
Коментиран от #29
09:57 16.02.2026
19 Дзак
До коментар #14 от "Хаха":И какви са фактите?
09:57 16.02.2026
20 Гарантирано от ГЕРБ
е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
с политическа катастрига на предтоящите избори!
Затова Борисое Оглушително Мълчи и се Креие ката Мишка.
09:58 16.02.2026
21 Нищо
10:00 16.02.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Брюксел комунисти /Боко с червена книжка/ и ДС-ари /Шиши детенце на ДС/ НЕ КРЕПИ, "другарю" !
Тази мантра само в "заведението" ти.
Тук между четящите коментарите ти има и такива, дето носят глави на раменете си !
10:00 16.02.2026
23 Извинявам се ИИ помага!
е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
с политическа катастрофа на предтоящите избори!
Затова Борисов Оглушително Мълчи и се Крие ката Мишка.
Коментиран от #30, #36
10:00 16.02.2026
24 Бастардо
10:01 16.02.2026
25 Срам за Радевия психиатър
И други квалифицирани психиатри казаха същото.
10:01 16.02.2026
26 Никой
Свободна воля е това.
10:01 16.02.2026
27 Зъл пес
До коментар #1 от "обективен":Щото шарлатаните и баща йм направиха много добро на България.
10:02 16.02.2026
28 Дапитам
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А кой крепи фатмака и шарлатаните?
10:03 16.02.2026
29 Димки за вас, за мен са истина😁🇧🇬
До коментар #18 от "Генерал Ралчев":Изпий някоя и друга бира с някой който е служил на Границата по този край и ще разбереш кое е истина кое са димки.
Са на времето ни юркаха с противогази по един баир, колко съм ги псувал не е за разправяне но ако искаш да знаеш истината потърси некой който е служил по тези места.
10:04 16.02.2026
30 Помияри
До коментар #23 от "Извинявам се ИИ помага!":Не позна,Борисов се крие от вашата помия.Той като каже А,вие започвате да я изливате.
10:05 16.02.2026
31 Генерал Ралчев
"Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят?", каза още ген. Ралчев за Bulgaria ON AIR.
Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".
Коментиран от #43
10:06 16.02.2026
32 Генерал Ралчев
"Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.
По думите му бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Генералът добави, че времето е избрано много подходящо.
10:07 16.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 институции има
10:10 16.02.2026
35 Механик
До коментар #16 от "Като":Искаш да кажеш, че комунистите все още управляват ли?
Ще те попитам , защото тия комунисти приеха еврото, спряха блоковете на Козлодуй и подариха реакторите за Белене на укрите? Защо тия комуняги купиха 70-годишни самолети от СаЩ а не от Русия? Защо внасяме месо от Испания и картофи от Холандия?
Коментиран от #44
10:11 16.02.2026
36 Тролчо, кметът Терзиев,
До коментар #23 от "Извинявам се ИИ помага!":министрите Сандов, Бойко Рашков , Надето на Ристю секретарката от ГЕРБ ли са ве?
КИРЧО ОБЛОТО , дето завел жаната и челядта в Петрохан от ГЕРБ ли е ве?
Още колко умнокрасиви са ходили " на процедури " в хижата от ГЕРБ ли са ве?
10:12 16.02.2026
37 Баба Гицка
До коментар #16 от "Като":Ако си млад,не знаеш че по време на комунягите,ако нямаш партийна книжка,си господин никой.Просто не ти даваха да живееш нормално.Сега живеете в свободно и демократично време,но за съжалевие го удряте на свободия.
10:13 16.02.2026
38 ИВАН
10:15 16.02.2026
39 Хах, ха, за теб професоре на
До коментар #33 от "Измет":чис балгарски. Ей са, кафенце нещо?🤣🇧🇬
10:16 16.02.2026
40 Факти
10:21 16.02.2026
41 Бай Ху (By Who)
До коментар #8 от "Фактите са шест трупа ве, докторе,":Господине, казва се Туйн пийкс, демек върхове близнаци. Също като Тодорини кукли над Петрохан.
10:29 16.02.2026
42 Абе
До коментар #16 от "Като":Е па он и Васко Ушето е детенце на ДС.
10:32 16.02.2026
43 Факти
До коментар #31 от "Генерал Ралчев":Сандов и Терзиев не са разследвали Калушев и са знаели само, че пази гората от бракониери. Службите са го разследвали като оперативно интересно лице и са знаели всичко - за децата, за сектата, за оръжието. Прокуратурата е туширала сигналите за блудство. МВР е работило активно с него. Сарафов, Калин Тодоров и Даниел Митов са пряко замесените лица, а зад тях стоят Борисов и Пеевски. Те сега се крият и са пуснали верните си кучета от ИТН и Възраждане да пренасочват вниманието към ПП-ДБ.
Коментиран от #45
10:35 16.02.2026
44 АГАТ а Кристи
До коментар #35 от "Механик":Внасяме, "другарю", защото комунистите унищожихте селското стопанства одържавявайки го от реалните му собственици създавайки ТКЗС и ДЗС-та по РУСКИ ТЕРТИП.
В никоя д-ва от източния блок техните комунисти не го допуснаха. Там хората продължи а да си обработват земята, НО В КООПЕРАТИВИ !!! Това не ги научи на мързел както тук. Комунистите ни ВКАРАХТЕ в мегалосмански нерентабилни предприятия, чиято "продукция" заминаваше единствено за СКРАБ или СССР.
Е затова "другарю" копаме под дъното, защото сега пък ни управляват отрочетата на БКП и ДС, а вие комунистите неглежирайки, че са ваши производни, плюете по демокрацията !!!
10:41 16.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.