Диана Дамянова: Гюров трябва незабавно да отнеме лиценза на училището, свързано с Калушев

16 Февруари, 2026 09:33 368 8

Има достатъчно информация за педофилия. Данните трябва да бъдат изнесени и изяснени публично

Диана Дамянова: Гюров трябва незабавно да отнеме лиценза на училището, свързано с Калушев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бъдещият служебен министър-председател ще трябва да отговори на сериозни въпроси, свързани със случая

Служебното правителство трябва да предприеме незабавни действия по случая „Петрохан“, включително отнемане на лиценза на частното училище, свързано с името на Ивайло Калушев. Това заяви PR експертът Диана Дамянова в ефира на предаването „Здравей, България“.

Според нея бъдещият служебен министър-председател Андрей Гюров ще трябва още в първите дни на управлението си да отговори на сериозни въпроси, свързани със случая.

„Гюров трябва да управлява държавата с мисията да направи честни избори, но преди това ще трябва да даде отговори за ‘Петрохан’. Това трябва да стане в първите десет дни. Ако не го направи, ще бъде обвинен, че протежира замесените“, посочи тя.

Дамянова допълни, че новият вътрешен министър следва публично да представи всички налични данни.

„Има достатъчно информация за педофилия. Данните трябва да бъдат изнесени и изяснени публично“, каза още тя.

PR експертът определи Гюров като „умерен и интелигентен човек“, който ще търси баланс при съставянето на служебния кабинет.

„Имената, които се въртят в момента, са по-скоро димки. Гюров ще се опре на хора с доказан политически опит. Консултации са правени и с Илияна Йотова, и с президента Румен Радев, който също носи отговорност за състава на правителството“, заяви тя.

По думите ѝ организацията, свързана с „Петрохан“, е била толерирана от властите години наред.

„Нямам съмнение, че тази структура е била протеже на властите и е била предупреждавана за проверки. Има нарушение на законите и на морала“, подчерта Дамянова.
Тя коментира и обществените реакции около случая, включително призивите за международно разследване.

„Призивът за международно разследване е и повик да спрем да говорим по темата точно преди избори“, каза още тя.

Дамянова отбеляза, че факта, че кучетата в хижата са оставени да изгорят, е засегнало една общност, която също ще се активира с въпроси.


София / България
  • 1 Роден в НРБ

    1 1 Отговор
    Това е трака, но и разследване на цялата организация на тези. Имат и детска градина и какви ли още не апендикси. Всички работели там също да се разледват. Как така хора без право да преподават са били "учители" ??? И какви са тези лелички мексиканки в училището? Да не са заработвали странично като мулета? На Деан жената също е мексиканка... Много мехиканци нещо се събраха около Калушев и училището. Няма как да е съвпадение.

    09:36 16.02.2026

  • 2 родител

    3 0 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и никога повече да не се връща от гората защото плаши децата !!

    09:36 16.02.2026

  • 3 Холмс

    0 0 Отговор
    Всички станаха големи криминалисти, но основната задача на служебното правителство е да проведе изборите, ако може без последваща намеса на Конституционния съд

    09:37 16.02.2026

  • 4 Умириса

    1 0 Отговор
    студиата

    09:38 16.02.2026

  • 5 павела митова

    1 0 Отговор
    това подобие на жена ,изтрезнява ли изобщо или мааалко ако ако влезе в час и веднага една пейсетачка я връща в зоната на здрача

    09:39 16.02.2026

  • 6 кучето на павлов

    0 0 Отговор
    първосигналник!

    09:39 16.02.2026

  • 7 хехе

    0 0 Отговор
    Гюров и да отнеме лиценза това няма да намали щетите за ппдб.

    09:40 16.02.2026

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

