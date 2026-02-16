Диана Дамянова: Гюров трябва незабавно да отнеме лиценза на училището, свързано с Калушев

Бъдещият служебен министър-председател ще трябва да отговори на сериозни въпроси, свързани със случая

Служебното правителство трябва да предприеме незабавни действия по случая „Петрохан“, включително отнемане на лиценза на частното училище, свързано с името на Ивайло Калушев. Това заяви PR експертът Диана Дамянова в ефира на предаването „Здравей, България“.

Според нея бъдещият служебен министър-председател Андрей Гюров ще трябва още в първите дни на управлението си да отговори на сериозни въпроси, свързани със случая.

„Гюров трябва да управлява държавата с мисията да направи честни избори, но преди това ще трябва да даде отговори за ‘Петрохан’. Това трябва да стане в първите десет дни. Ако не го направи, ще бъде обвинен, че протежира замесените“, посочи тя.

Дамянова допълни, че новият вътрешен министър следва публично да представи всички налични данни.

„Има достатъчно информация за педофилия. Данните трябва да бъдат изнесени и изяснени публично“, каза още тя.

PR експертът определи Гюров като „умерен и интелигентен човек“, който ще търси баланс при съставянето на служебния кабинет.

„Имената, които се въртят в момента, са по-скоро димки. Гюров ще се опре на хора с доказан политически опит. Консултации са правени и с Илияна Йотова, и с президента Румен Радев, който също носи отговорност за състава на правителството“, заяви тя.

По думите ѝ организацията, свързана с „Петрохан“, е била толерирана от властите години наред.

„Нямам съмнение, че тази структура е била протеже на властите и е била предупреждавана за проверки. Има нарушение на законите и на морала“, подчерта Дамянова.

Тя коментира и обществените реакции около случая, включително призивите за международно разследване.

„Призивът за международно разследване е и повик да спрем да говорим по темата точно преди избори“, каза още тя.

Дамянова отбеляза, че факта, че кучетата в хижата са оставени да изгорят, е засегнало една общност, която също ще се активира с въпроси.