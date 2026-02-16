Полицай с 2,2 промила зад волана помете кола с 8-годишно дете и баща му

След като полицай, седнал зад волана след употреба на алкохол, помете кола на пътя Стара Загора - Чирпан и рани 8-годишно дете и баща му - пред NOVA говори потърпевшият шофьор. Инцидентът е от 6 февруари, но за него се разбра дни по-късно. Полицаят заема изпълнителна длъжност в дирекцията в Стара Загора. Той е отнел предимство на другата кола, в която са пътували бащата и 8-годишният му син, а дрегерът е показал, че униформеният е управлявал автомобила си с 2,22 промила алкохол в кръвта.
При удара детето и бащата са пострадали, но са без опасност за живота. Служителят на реда е бил задържан за 24 часа в РУ-Чирпан. По случая е образувано досъдебно производство. Със заповед на вътрешния министър служителят е временно отстранен от длъжност и срещу него тече дисциплинарна процедура.
Инцидентът е станал на кръстовище на стария път Стара Загора - Чирпан при отбивката за Винарово и Малко Трънково. Това е добре обозначен и широк пътен възел. На това място полицейския служител отнема предимството и блъска колата на Петър Савов, в която е пътувал и неговият 8-годишен син.
"На 6 февруари със сина ми тръгнахме да се прибираме от Стара Загора. За огромен късмет бяхме само двамата. Съпругата ми за първи път остана вкъщи и не пътува с нас. Имам и още една дъщеря, която до последно се чудеше дали да дойде". Това разказа в „Здравей, България” потърпевшият Петър Савов.
По думите му на кръстовището колата му била буквално отнесена. "Единственото, което успях да видя, бяха фаровете, а в следващия момент просто не си спомням нищо. Ударът беше жесток. Нямам представа с каква скорост е карал, но нямах абсолютно никакво време за реакция", заяви той.
За инцидента се разбрало няколко дни по-късно, когато близки на Петър се опитали да благодарят на екипа на Спешна помощ. Тогава станало ясно и че водачът, отнел предимството е полицай. На въпрос останал ли е с впечатление, че униформеният се е обозначил като длъжностно лице в първите мигове на катастрофата - потърпевшият заяви: "Не съм станал пряк свидетел на това. Но по-късно с нас се свърза човек, който е присъствал на катастрофата и помоли да запазим самоличността му. Той каза, че полицаят се е представил като колега от дирекцията с цел случаят да бъде смекчен или потулен. Искам да благодаря на полицая, който първи беше на мястото - Станислав Тенев, че не е позволил това да се случи. Дори му се е разкрещял и му е казал: „Как можеш да искаш това от мен? Има пострадало дете“, разказа Петър.
Мъжът заяви, че се е срещнал с водача, който е ударил колата му. "Трудно беше да разберем кой е. Опита се да скрие информация. Работи в криминалистична лаборатория. Вещо лице е към съда в Стара Загора в областта на криминалистиката. Срещнах се с него. Изглеждаше съсипан, притеснен и много съжаляващ. Аз му повярвах. Но впоследствие разбрах, че ме е подвел за много неща. Първо - че е дисциплинарно уволнен. После - че е обикновен пътен полицай. И че по никакъв начин не е опитал да повлияе чрез служебното си положение - а това не е така", обясни Савов.
Именно подвеждащата информация от страна на униформения накарала Петър да даде гласност на случая.
След запитвания от журналисти дни след катастрофата беше потвърдено, че става дума за 43-годишен мъж - полицейски служител към Областната дирекция на МВР в Стара Загора. По-късно стана ясно, че със заповед той е временно отстранен от длъжност, а към настоящия момент е образувано дисциплинарно производство. Прокуратурата работи по случая.
