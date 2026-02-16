Новини
Полицай с 2,2 промила зад волана помете кола с 8-годишно дете и баща му

Полицай с 2,2 промила зад волана помете кола с 8-годишно дете и баща му

16 Февруари, 2026 08:07 3 192 37

Инцидентът е станал на кръстовище на стария път Стара Загора - Чирпан при  отбивката за Винарово и Малко Трънково

Полицай с 2,2 промила зад волана помете кола с 8-годишно дете и баща му - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като полицай, седнал зад волана след употреба на алкохол, помете кола на пътя Стара Загора - Чирпан и рани 8-годишно дете и баща му - пред NOVA говори потърпевшият шофьор. Инцидентът е от 6 февруари, но за него се разбра дни по-късно. Полицаят заема изпълнителна длъжност в дирекцията в Стара Загора. Той е отнел предимство на другата кола, в която са пътували бащата и 8-годишният му син, а дрегерът е показал, че униформеният е управлявал автомобила си с 2,22 промила алкохол в кръвта.

При удара детето и бащата са пострадали, но са без опасност за живота. Служителят на реда е бил задържан за 24 часа в РУ-Чирпан. По случая е образувано досъдебно производство. Със заповед на вътрешния министър служителят е временно отстранен от длъжност и срещу него тече дисциплинарна процедура.

Инцидентът е станал на кръстовище на стария път Стара Загора - Чирпан при отбивката за Винарово и Малко Трънково. Това е добре обозначен и широк пътен възел. На това място полицейския служител отнема предимството и блъска колата на Петър Савов, в която е пътувал и неговият 8-годишен син.

"На 6 февруари със сина ми тръгнахме да се прибираме от Стара Загора. За огромен късмет бяхме само двамата. Съпругата ми за първи път остана вкъщи и не пътува с нас. Имам и още една дъщеря, която до последно се чудеше дали да дойде". Това разказа в „Здравей, България” потърпевшият Петър Савов.

По думите му на кръстовището колата му била буквално отнесена. "Единственото, което успях да видя, бяха фаровете, а в следващия момент просто не си спомням нищо. Ударът беше жесток. Нямам представа с каква скорост е карал, но нямах абсолютно никакво време за реакция", заяви той.

За инцидента се разбрало няколко дни по-късно, когато близки на Петър се опитали да благодарят на екипа на Спешна помощ. Тогава станало ясно и че водачът, отнел предимството е полицай. На въпрос останал ли е с впечатление, че униформеният се е обозначил като длъжностно лице в първите мигове на катастрофата - потърпевшият заяви: "Не съм станал пряк свидетел на това. Но по-късно с нас се свърза човек, който е присъствал на катастрофата и помоли да запазим самоличността му. Той каза, че полицаят се е представил като колега от дирекцията с цел случаят да бъде смекчен или потулен. Искам да благодаря на полицая, който първи беше на мястото - Станислав Тенев, че не е позволил това да се случи. Дори му се е разкрещял и му е казал: „Как можеш да искаш това от мен? Има пострадало дете“, разказа Петър.

Мъжът заяви, че се е срещнал с водача, който е ударил колата му. "Трудно беше да разберем кой е. Опита се да скрие информация. Работи в криминалистична лаборатория. Вещо лице е към съда в Стара Загора в областта на криминалистиката. Срещнах се с него. Изглеждаше съсипан, притеснен и много съжаляващ. Аз му повярвах. Но впоследствие разбрах, че ме е подвел за много неща. Първо - че е дисциплинарно уволнен. После - че е обикновен пътен полицай. И че по никакъв начин не е опитал да повлияе чрез служебното си положение - а това не е така", обясни Савов.

Именно подвеждащата информация от страна на униформения накарала Петър да даде гласност на случая.

След запитвания от журналисти дни след катастрофата беше потвърдено, че става дума за 43-годишен мъж - полицейски служител към Областната дирекция на МВР в Стара Загора. По-късно стана ясно, че със заповед той е временно отстранен от длъжност, а към настоящия момент е образувано дисциплинарно производство. Прокуратурата работи по случая.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    34 29 Отговор
    Ох, котьоо, случая намирисва! Бащата тестван ли е за алкохол и наркотици? Колата му изправна ли е? Карал ли е със скорост, съобразена с пътната обстановка? Не може така категорично да се хвърля вината върху доблестни служители на МВР!

    Коментиран от #12, #19

    08:15 16.02.2026

  • 3 пуснете старшинката

    32 5 Отговор
    че утре е на работа!

    08:16 16.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    61 2 Отговор
    Това е щото му е малка заплатата! Напил се е човека от мъка.

    08:17 16.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаааа

    46 1 Отговор
    Родната полиция но пази...

    Коментиран от #15

    08:17 16.02.2026

  • 7 Мемфис

    54 1 Отговор
    До кога ще търпим тази мафиотска измет бе хора? Това е тотално падение, оскотяване на овчедушната ни нация!

    08:19 16.02.2026

  • 8 МПС

    50 1 Отговор
    Да се направят задължителни проверките за алкохол и нарко тестовете за тези престъпници в униформа!

    Коментиран от #29

    08:20 16.02.2026

  • 9 палицай да си

    42 1 Отговор
    на тая територия, над закона прибиращ парите на работниците

    08:20 16.02.2026

  • 10 Гост

    39 1 Отговор
    МВР веднага съставиха акт на детето, защото то се оказа виновно.

    08:24 16.02.2026

  • 11 Има ли

    37 2 Отговор
    трезви зад волана от тях ?

    08:25 16.02.2026

  • 12 Европеец

    45 3 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    "Доблестните" служители на МВР от как им вдигнаха заплатите вече имат много пари да харчат за алкохол и наркотици

    08:26 16.02.2026

  • 13 самотраки

    37 3 Отговор
    Абе вземете им вдигнете заплатите на тези професионалисти с още 50%, че пият от мъка хората!

    08:27 16.02.2026

  • 14 Ами да

    30 2 Отговор
    Те полицаите така правят, пия и блъскат други като се опитват да прикрият следите си.

    08:28 16.02.2026

  • 15 бай Митко

    27 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    "Родната полиция ни пази..." Родната полиция ни ГАЗИ!
    Показателната разлика между милиционер и полицаѝ е досущ еднаква като разликата между селянин и селяндурин, циганин и ром ... и т.н. до края на територията!

    Коментиран от #27, #30

    08:29 16.02.2026

  • 16 Територията БГ

    30 0 Отговор
    Чувството за безнаказаност и налегнало институции като полиция, съд, прокуратура, кметове и всякакви бюджетни калинки с поникнали криле. Те имат “човек” и докато това продължава, други ще плащат прескъпо дори и със живота си.

    08:32 16.02.2026

  • 17 Ван Дал

    16 0 Отговор
    Закона е пиян, гази на пряко и бута всичко по пътя си както му е угодно и изгодно. Примера и превенцията са изключващи се понятия в нашата мила Родина.

    08:34 16.02.2026

  • 18 Наивник на средна възраст

    21 1 Отговор
    Ма и вие сте едни......те им разрешиха дрогирани на работа да ходят като махнаха за тях тестовете,сега за един алкохол сте запредирили.....те са "ченгета" - хората "на закона" и над закона......винаги невинни - мечтата на бандита, завършил Симеоново......

    08:35 16.02.2026

  • 19 презиме

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Ако е ирония-моите поздравления!
    Само дето си забравил кавичките на ,,доблестните"...

    08:36 16.02.2026

  • 20 000

    14 5 Отговор
    Как е в либералния "рай" - добре ли ви е? Още по-добре ще ви става.

    Коментиран от #32

    08:37 16.02.2026

  • 21 ИВАН

    23 1 Отговор
    Аха, на пострадалия дават имената, а на богоизбрания еничарин ги крият, защото това са специални хора, над закона .... де гиди пуста дряновица неокастренаааа.

    08:38 16.02.2026

  • 22 Къде е ,,Къдравата Сю"?!

    19 1 Отговор
    Да даде брифинг по случая и успокои обществото...!

    08:39 16.02.2026

  • 23 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Веднага повишение в длъжност и по висока заплата на милиционера

    08:40 16.02.2026

  • 24 МВР пикчърс енд моушън

    10 2 Отговор
    Така става...... когато те вдигнат от масата, на работа.

    08:42 16.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Софиянец

    9 6 Отговор
    Така е в ес! Не свикнахте ли?

    08:44 16.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Винкело

    4 1 Отговор
    Заради едната пукница изгуби заплата 7000 лева. Освен ако не е пил след удара за успокоение на нервите. Или може пък някой доктор да му е предписал Шведска горчивка, а забравил да му каже, че тя е 40 волта.

    08:52 16.02.2026

  • 29 Дред

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "МПС":

    Имаше, ама Върховният административен съд ги отмени

    08:55 16.02.2026

  • 30 Бай Митю, ва

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "бай Митко":

    Може и да не се селянин но да си селяндур. Има една тъънка различка . Рииш ли, ва.

    08:56 16.02.2026

  • 31 курейшу

    3 0 Отговор
    униформен криминалист?

    09:01 16.02.2026

  • 32 не си 000

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "000":

    а само 00

    09:02 16.02.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор
    Нормално за полицай. Както пият полицаи, прокурори и съдии, други такива няма. Не искам да държа сметка на който и да било, как да си живее живота, но наистина се учудвам, че не умират по масите.

    09:14 16.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Реалист

    2 0 Отговор
    Само като гледам как със закъснение го обявяват, защото е изтекла информация... Сещайте се как корумпираният съд ще лапне едни пари, а този лесно ще се оттърве!
    Впрочем какво стана с Димо Алексиев, защо още не е в затвора??? Да позная, хвърля пари по корумпирани съдии и чрез мастити адвокати се опитва да избегне закона! Много е нагъл, лицемерен и безскрупулен! Рано или късно ще убие човек на пътя този бо к лук...

    09:22 16.02.2026

  • 37 дядото

    1 0 Отговор
    има го в обществото,има го и в мвр.тревожното е друго - идващите на власт подчиняват мвр за партиини и лични цели.отиващите си от власт "хвърлят" мвр на кучетата.и така е вече 35 години

    09:34 16.02.2026

