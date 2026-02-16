Доц. Петър Чолаков: Не знам как ще се отрази един пъстър кабинет с Бъчварова електорално на ПП-ДБ

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

16 Февруари, 2026 17:46 716 8

Бойко Борисов не е в лоша политическа форма, далеч съм от мисълта да го отписвам. 9% разлика в социологическото проучване, в което проектът на Румен Радев е първа политическа сила, бързо може да се промени, предупреди политологът

Бойко Борисов не е в лоша политическа форма, далеч съм от мисълта да го отписвам. 9% разлика в социологическото проучване, в което проектът на Румен Радев е първа политическа сила, бързо може да се промени, предупреди в интервю пред БНР политологът доц. Петър Чолаков.

"Чувам интересни неща, любопитно е ако Илияна Йотова и Андрей Гюров заложат на един по-шарен кабинет, който да търси подкрепа от различни формации в парламента, по-скоро неочаквани формации. Не знам как ще се отрази един пъстър кабинет с Бъчварова електорално на ПП-ДБ. Другото, което ме притеснява, е тази драма около несъвместимостта на Гюров като подуправител на БНБ. Възможно е президентството да има вътрешна информация от съда в Люксембург", коментира доц. Чолаков в предаването "Нещо повече".

Според него установяване на несъвместимост на Андрей Гюров е най-мрачният сценарии и "рискът е и за ПП-ДБ, ако се окаже, че е в несъвместимост":

"Това ще има негативен ефект върху ПП-ДБ, а те сега имат и други неволи заради Петрохан."

На базата на социологическото проучване доц. Чолаков смята, че "очевидно Радев е излязъл с голяма мрежа на партийния терен":

"Предстои да се види структурата и вероятно ще рефлектира на нагласите към тази политическа сила. Имаше определени очаквания в обществото за появата на един такъв проект и с този ход, рискован за Радев ход и безпрецедентен в политическата ни история - подава оставка и се явява, се вижда, че поне към момента този ход е бил оправдан. Защото социологическото изследване го поставя като първа политическа сила."

И според доц. Чолаков е много интересно, че Радев привлича избиратели на "Възраждане", а те са твърди евроскептици.

"За мен като изследовател е интересен отговора на Костадинов и "Възраждане", дали няма да се радикализират. Радев намига по посока Брюксел и към Кремъл е показал, че не иска да се развалят отношенията, трябва да се подобряват. Дали ще се имплантира успешно проектът на Радев, ние не знаме", каза политологът.

В "Нещо повече" той коментира възможните коалиции и партньори на Румен Радев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    1 0 Отговор
    След заплахи на мутри с бухалки в кабинета на Бистришкия кмет и подпалването на къщата и колата му, мисля, че прокуратурата и МВР трябва да си влязат в ролята и да го арестуват поне за 6 месеца. Все ще се намери някоя Пламенка.

    17:51 16.02.2026

  • 2 Дориана

    5 3 Отговор
    Напротив ГЕРБ/ СДС се сриват под 15 % , а Борисов трябва да напусне Парламента и политиката. Крайно време е България да се освободи от проводниците и от патериците на мафията, корупцията и олигархията. България се прочу като най- мафиотската страна в целия ЕС.

    17:54 16.02.2026

  • 3 Ужас

    5 1 Отговор
    Ужас????
    Територия със затихващи функции и загиващ народ!

    17:56 16.02.2026

  • 4 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Ама и тоя т6п по цялата глава, как гербар ще се слага за мвр? Нали ще стане същата свинщина като при глафчеф

    17:57 16.02.2026

  • 5 хмммм

    1 2 Отговор
    Ще се отрази много добре – най-накрая някой трябва да чисти аАвгиевиете обори.

    17:59 16.02.2026

  • 6 фгхх

    6 0 Отговор
    За Саламон Паси не остана ли някой кабинет ?

    18:01 16.02.2026

  • 7 Пу пу

    1 1 Отговор
    Пази Боже от Бъчварова вътрешен министър. Тя е твърдо човек на Желязков.
    Преоблякъл се Илия пак в тия.

    18:05 16.02.2026

  • 8 ХурДоколенко

    2 0 Отговор
    Защо на жълтопаветните комуняги им миришат устите на семенна течност.

    18:11 16.02.2026

