Доц. Петър Чолаков: Не знам как ще се отрази един пъстър кабинет с Бъчварова електорално на ПП-ДБ

Бойко Борисов не е в лоша политическа форма, далеч съм от мисълта да го отписвам. 9% разлика в социологическото проучване, в което проектът на Румен Радев е първа политическа сила, бързо може да се промени, предупреди в интервю пред БНР политологът доц. Петър Чолаков.

"Чувам интересни неща, любопитно е ако Илияна Йотова и Андрей Гюров заложат на един по-шарен кабинет, който да търси подкрепа от различни формации в парламента, по-скоро неочаквани формации. Не знам как ще се отрази един пъстър кабинет с Бъчварова електорално на ПП-ДБ. Другото, което ме притеснява, е тази драма около несъвместимостта на Гюров като подуправител на БНБ. Възможно е президентството да има вътрешна информация от съда в Люксембург", коментира доц. Чолаков в предаването "Нещо повече".

Според него установяване на несъвместимост на Андрей Гюров е най-мрачният сценарии и "рискът е и за ПП-ДБ, ако се окаже, че е в несъвместимост":

"Това ще има негативен ефект върху ПП-ДБ, а те сега имат и други неволи заради Петрохан."

На базата на социологическото проучване доц. Чолаков смята, че "очевидно Радев е излязъл с голяма мрежа на партийния терен":

"Предстои да се види структурата и вероятно ще рефлектира на нагласите към тази политическа сила. Имаше определени очаквания в обществото за появата на един такъв проект и с този ход, рискован за Радев ход и безпрецедентен в политическата ни история - подава оставка и се явява, се вижда, че поне към момента този ход е бил оправдан. Защото социологическото изследване го поставя като първа политическа сила."

И според доц. Чолаков е много интересно, че Радев привлича избиратели на "Възраждане", а те са твърди евроскептици.

"За мен като изследовател е интересен отговора на Костадинов и "Възраждане", дали няма да се радикализират. Радев намига по посока Брюксел и към Кремъл е показал, че не иска да се развалят отношенията, трябва да се подобряват. Дали ще се имплантира успешно проектът на Радев, ние не знаме", каза политологът.

В "Нещо повече" той коментира възможните коалиции и партньори на Румен Радев.