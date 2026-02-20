Новини
Илиян Василев: Учудващо е колко лесно част от публиката се поддава на отчаяни и агресивни политически атаки

20 Февруари, 2026 16:01 1 500 33

  • андрей янкулов-
  • стоил цицелков-
  • министри-
  • честни избори

И нека бъдем рационални: когато се хвърлят компромати в публичното пространство, а не се вървѝ по институционален ред, това обикновено означава едно – целта е политическо и репутационно увреждане, не правосъдие

Илиян Василев: Учудващо е колко лесно част от публиката се поддава на отчаяни и агресивни политически атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ценен съвет: атаките срещу Андрей Янкулов и Цицелков имат ефект само дотолкова, доколкото им се обръща внимание. Тяхната логика е проста – да провокират съмнение, особено у хората с по-силен морален рефлекс, които веднага си казват: „Ами ако наистина има нещо?“ И това за пореден път сработва, както беше при Благой и при Барбутов - вместо да им теглите по една на "обвинителите" се впуснаха да опровергават и да си слагат рефлексното - не защитаваме никой.!? Като, че ли някой изобщо се стреми към правосъдие, а не към убийство на личността. Крайно време е податливите на съмнения да пораснат - на такава агресивна кална битка се отговаря с "майната" ви, а най-добре да посъветвате Тошковци да посетят психиатрията.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

И Борисов се прави на много умен с "лама", защото ако каже "педофил" ще си направи сепуку. А "лама" чужда дума - защото да не изглежда, поне веднъж, по-умен, отколкото е.

Точно върху това разчитат подобни кампании – не на доказателства, а на внушения и на психологически натиск. На създаване на „облак от съмнение“, който да замести липсата на факти.

И нека бъдем рационални: когато се хвърлят компромати в публичното пространство, а не се вървѝ по институционален ред, това обикновено означава едно – целта е политическо и репутационно увреждане, не правосъдие. Ако имаше реални и осъдителни доказателства, те щяха да бъдат внесени в прокуратурата и проверени по законов ред, а не разпространявани чрез медийни и политически канали.

Учудващо е колко лесно част от публиката се поддава на отчаяни и агресивни политически атаки, особено когато те идват в момент на институционално напрежение. В подобни ситуации реториката става по-крайна, по-лична и по-груба – именно защото липсват съдържателни аргументи.

Опитите за непрекъснато опровергаване на всяка спекулация често само удължават живота ѝ насърчават вербалния агресор. Влизането в постоянен обяснителен режим легитимира внушенията и ги превръща в централна тема, вместо да ги маргинализира.

По-полезният подход е ясен: фокус върху факти и професионална работа; отказ от участие в кампании, базирани на внушения; институционално, а не медийно опровергаване при нужда.

В крайна сметка обществото прави разлика между шум и професионализъм. Когато се съпоставят лични нападки и внушения с последователна експертна работа, контрастът става очевиден.

А най-сигурният тест остава един – честният изборен процес и свободната оценка на гражданите. Именно от това, изглежда, някои най-много се притесняват.

Иначе калната атака има ясна цел - да ангажира служебното правителство в безсмислени оправдания, за да намалят способността им да разчиства авгиевите обори на модела Борисов - Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неможачите на дедоCopoc

    45 21 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    Коментиран от #33

    16:03 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 17 Отговор
    Факт е че Цицелков написа във Фейсбук че секс с деца е нормално стига да има взаимно съгласие.Според него всеки педофил има право да примамва детето ви с подаръци.

    16:05 20.02.2026

  • 3 Дориана

    17 28 Отговор
    Треска ги тресе всички патерици и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски. Разбират, че точно този Служебен кабинет е пълна противоположност на кабинета Главчев и той ще осигури честни избори, от което най- много се страхуват ГЕРБ/ СДС ДПС Ново Начало ИТН и БСП ОЛ. Те са свикнали да фалшифицират изборите , а това вече ще им бъде отнето. За това се надпреварват в ефир да сипят злоба и безпомощност. Да свикват с новата реалност, която ще ги измете като лавина.

    Коментиран от #32

    16:05 20.02.2026

  • 4 Дориана

    18 27 Отговор
    Тошо Йорданов типично в неговия стил на просташко, нагло и агресивно поведение не може да се примири, че времето му на патерица на Пеевски и Борисов свърши знае, че ИТН излизат от Парламента и неистово провокира всевъзможни конфликти типично по Бай Ганьовски да омаскари опонентите си.Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината, рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов. Искаше им се да мачкат народа пълен мандат , но не им се получи. Знаят, че ако не откраднат и не фалшифицират изборите са вън от Парламента. За това вече не могат да контролират злобата и омразата си към целия български народ и към опонентите си.

    Коментиран от #19

    16:06 20.02.2026

  • 5 Трол

    7 24 Отговор
    Абсолютно е прав г-н Василев. Стоил да си пуши козчето и хич да не му пука от разни задръстени лелки и чичаци.

    16:07 20.02.2026

  • 6 И то

    9 15 Отговор
    от какво същество , което , както много голяма част от депутатите НЯМАТ МЯСТО в Българския Парламент , които са престъпници , вплетени с всевъзможни криминални структури , олигарси и институции ! Дреме им да България и за българския народ - нито днес , нито утре !

    16:07 20.02.2026

  • 7 име

    25 12 Отговор
    Този незнам дали се прави на глупав или си е такъв, но всеки нормален си дава сметка, че ако Янкулов и Цицелков бяха едниствени министри с въпросителни в кабинета, едва ли щеше да им се обърне толкова голямо внимани. Но при положение, че целия кабинет и леш, два по-малко е по-добре отбезхич. Следва атака по надето михайлова и румянка бъчварова. И така, докато не се пооправи кабинета.

    Коментиран от #9

    16:09 20.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    25 8 Отговор
    Моля прогресивните хора тук да не обръщат внимание на факта, че другарят господин Василев е кадър на ДС, възможно е да им се образуват неправилни мнения в главиците, а това е неприемливо.
    И не забравяте - КоЙ ни скачъ е дибеллл! Асйенка скачъ и йййй ... слабей!
    😂😂😂

    Коментиран от #13

    16:11 20.02.2026

  • 9 Дориана

    10 22 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    За ваш ужас и за ужас на корумпираните политици и техните патерици ИТН и БСП ОЛ ще унищожим корупцията и мафията в България колкото и да се тръшкате от отчаяние и злоба . Пийте си хапчетата за успокоение.

    Коментиран от #10, #12

    16:15 20.02.2026

  • 10 Асенка,

    20 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    ти ли си, ма паp.цал ококорен?

    16:17 20.02.2026

  • 11 Толкова

    6 8 Отговор
    точно и ясно е обяснено всичко. И хъката ,мъкате - не е прав господин Василев. Човека го е обяснил, ама трябва малко мисъл да се вложи.

    16:21 20.02.2026

  • 12 А така Дори

    8 9 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Казваш истини и от това ги боли.

    16:23 20.02.2026

  • 13 На кака ти

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    между титите !

    Коментиран от #30

    16:25 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 К.К

    10 7 Отговор
    Мислих, че Герб и ДПС НН са дъното в българската политика, но се оказа, че има по- дълбоко дъно - ИТН! Просташки език, цинични обиди и епитети, гнусни внушения към публиката, заклеймявания, но не прави чест на " председателката" на Парламента да допуска този изказ от трибуната и омерзителните подвиквания от залата, без никаква забележка и даже ехидната и усмивчица по време на тези унизителни словоблудствания. БРАВО! Дерзайте все по- надолу!

    Коментиран от #16, #25

    16:28 20.02.2026

  • 16 Имало и още по-голямо дъно от дъното ИТН

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "К.К":

    Партията на Педофилите с "честното" екс-министърчет на "честните избори".

    16:31 20.02.2026

  • 17 Учудващо

    5 5 Отговор
    е как участници в педофилския скандал не си подават оставката от кметското място и други важни постове.
    Ще стане много интересно преди изборите като започнат да излизат истински компромати каква ще бъде нагласата на избирателите към една педофилска партия

    16:33 20.02.2026

  • 18 нищо ново под слънцето

    5 0 Отговор
    В българската политическа среда всички говорят, при това без никой да се аргументира за твърденията си, а никой е слуша. Единствено медиите подемат и раздухват само най абсурдните твърдения за който никой нищо не е доказал. Така беше и продължава да бъде с Пертохан, сега ще подхванат случаяс потъналия риболовен кораб край Маслен нос. Ще ни заливат с прогнози, предположения и фантазии на този или онзи, без нищо съществено и доказано докато отминат изборите. В парламента, вместо да вършат нещо полезно, ще се разразяват нови и нови скандали с интриги и обвинения без никаква аргументация, а медиите само това чакат за да си запълват страниците и програмите. Досега обаче никой не е осъдил никого за несъстоятелни или фалшиви обвинения, а всеки предпочита да потули скандала с мълчание. Как тогава, щом медиите пригласят на всяка клюка, няма да се намерят кресльовци дето да си говорят публично каквото им хрумне и навсякъде където им падне?

    16:33 20.02.2026

  • 19 Колкото и да завуалираш

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Истината не може да бъде скрита. Това че една партия е педофилска е факт.
    Като послепис.....не съм привърженик на нито една друга и те не са свети но тази......

    16:45 20.02.2026

  • 20 Африкански пигмей

    8 3 Отговор
    Много гадно, много отвратително нищожество е потресаващия с простащината си чалгарски боклук, дето му викат Хаджитошкв Африкански! Това жалко чалгарско нищожество не може да диша, ако не излее две -три кофи помия по опонентите си и ако не хвърли сглобени от началниците му Тиквата и Прасето лъжи и компромаит! Абе, пигмей долен, грозен и нечистоплътен, дето не се къпеш по два месеца, абе нощожество противно и мазно, от злоба се хваща рак бе, боклук чалгарски, доказано е! Ама и теб те хвана, нали? Балабаан Клептомана с дебелия задник и грозната брадавица на мутрата, дето "отрязал тумора", да изреже първо твоя тумор и да ти даде хапчета против глисти, че да пррестанеш да се въртиш на стола си в парламента като циганин калайджия и каот шугав! За всички мръсотии и безобразия ще си платите двамата с Джебчията, нищожество Хаджитошково, за всички! Нито едно няма да ви бъде спестено! Сакатият учиндолски "умник", дето следва 20 годиин в Консерваторията и не я завърши, си плаща, и как само плаща, нали?! Посаден на дивана като плевел и не може да мръдне! Не може дори да си избърше з.....а! Господ много по-страшно ще накаже теб, гном долен Африкански! Въпреки че омразата на цял един народ към теб съвсем не е малко наказание!

    Коментиран от #27, #28

    16:47 20.02.2026

  • 21 адаша

    4 0 Отговор
    Моля, да прочетете коментара на 18. Всичко е точно така. Не е нужно да си чешем езиците.

    16:49 20.02.2026

  • 22 Поддаването на протестите беше ОК, нали?

    3 2 Отговор
    Така се поддадоха и на протестите, на софийската "младеж", която се друса, употребява насилие, безделничи и се надява на държавна служба, където да полумава много пари, за нищо правене.

    16:52 20.02.2026

  • 23 Хи хи

    5 4 Отговор
    Илиян Василев е тотално изперкал , създавало се съмнения ? Създавали се съмнения за Янкулов и Цицелков и трябвало да се върви по институционалния ред . И когато този ред излиза с документи , тогава какви ги дробиш другарю десар ?

    16:53 20.02.2026

  • 24 PDFил DeБераст

    0 3 Отговор
    Нема ли вече да умиргаш ве, болкук

    16:53 20.02.2026

  • 25 По-голям гнус от този няма.

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "К.К":

    Има по и от това, когато се правиш на фин ласкател и прибираш парите на наивните глупаци, а слет това насилваш сексуално децата им.

    16:55 20.02.2026

  • 26 17 - и меразвец банкянски

    2 2 Отговор
    "Учудващо" как някой добръ човек не е извикал линейка от 4-и километър, та да те закара в психото ,защото си опасен за околните! Педофилските скандали са само в болните мозъци на чалгарите - просатк Хаджи Африкански и Клептомана Балабана, и на такива като теб! Убийците на шестимата нещастници са ДАНСаджиите, ГДБОПаджиите и милиционерите от МВР-то на Къдравата! Да, те са убийците и това го разбраха и уличните псета! Впроечм, я кажи на Хаджи Африкански, понеже неговата мръсна уста не спира да бълва простащини и лъжи, та кажи му да се "самоубие" с два изстрела в кухата чалгарска кратуна! Няма защо да чака рака да го довърши!

    16:58 20.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лелееее!

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Африкански пигмей":

    Ама много хубаво кълнеш! Чак кеф ми стана!

    17:07 20.02.2026

  • 29 Нормално

    1 0 Отговор
    Също така е учудващо как жълтопаветните се оставят ППДБ да ги лъжат и употребяват на всички избори.

    17:24 20.02.2026

  • 30 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "На кака ти":

    Ехаааа, личи ти!
    Отпред - Харвард, отзад - Петрохан.
    Между ушите - пчелин. Екопчелин, марка "Лама Калушко"!
    😂😂😂

    17:44 20.02.2026

  • 31 С вашите камъни по

    1 0 Отговор
    Вашата глава.Нагли, нагли до безобразие.

    17:45 20.02.2026

  • 32 Големдебил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Цървул,дори не те чета,директно ти праскам минусите.

    17:47 20.02.2026

  • 33 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неможачите на дедоCopoc":

    Нищо лично трол ли си или тъпак

    17:47 20.02.2026