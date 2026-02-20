Илиян Василев: Учудващо е колко лесно част от публиката се поддава на отчаяни и агресивни политически атаки

Ценен съвет: атаките срещу Андрей Янкулов и Цицелков имат ефект само дотолкова, доколкото им се обръща внимание. Тяхната логика е проста – да провокират съмнение, особено у хората с по-силен морален рефлекс, които веднага си казват: „Ами ако наистина има нещо?“ И това за пореден път сработва, както беше при Благой и при Барбутов - вместо да им теглите по една на "обвинителите" се впуснаха да опровергават и да си слагат рефлексното - не защитаваме никой.!? Като, че ли някой изобщо се стреми към правосъдие, а не към убийство на личността. Крайно време е податливите на съмнения да пораснат - на такава агресивна кална битка се отговаря с "майната" ви, а най-добре да посъветвате Тошковци да посетят психиатрията.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
И Борисов се прави на много умен с "лама", защото ако каже "педофил" ще си направи сепуку. А "лама" чужда дума - защото да не изглежда, поне веднъж, по-умен, отколкото е.
Точно върху това разчитат подобни кампании – не на доказателства, а на внушения и на психологически натиск. На създаване на „облак от съмнение“, който да замести липсата на факти.
И нека бъдем рационални: когато се хвърлят компромати в публичното пространство, а не се вървѝ по институционален ред, това обикновено означава едно – целта е политическо и репутационно увреждане, не правосъдие. Ако имаше реални и осъдителни доказателства, те щяха да бъдат внесени в прокуратурата и проверени по законов ред, а не разпространявани чрез медийни и политически канали.
Учудващо е колко лесно част от публиката се поддава на отчаяни и агресивни политически атаки, особено когато те идват в момент на институционално напрежение. В подобни ситуации реториката става по-крайна, по-лична и по-груба – именно защото липсват съдържателни аргументи.
Опитите за непрекъснато опровергаване на всяка спекулация често само удължават живота ѝ насърчават вербалния агресор. Влизането в постоянен обяснителен режим легитимира внушенията и ги превръща в централна тема, вместо да ги маргинализира.
По-полезният подход е ясен: фокус върху факти и професионална работа; отказ от участие в кампании, базирани на внушения; институционално, а не медийно опровергаване при нужда.
В крайна сметка обществото прави разлика между шум и професионализъм. Когато се съпоставят лични нападки и внушения с последователна експертна работа, контрастът става очевиден.
А най-сигурният тест остава един – честният изборен процес и свободната оценка на гражданите. Именно от това, изглежда, някои най-много се притесняват.
Иначе калната атака има ясна цел - да ангажира служебното правителство в безсмислени оправдания, за да намалят способността им да разчиства авгиевите обори на модела Борисов - Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неможачите на дедоCopoc
Коментиран от #33
16:03 20.02.2026
2 Последния Софиянец
16:05 20.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #32
16:05 20.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #19
16:06 20.02.2026
5 Трол
16:07 20.02.2026
6 И то
16:07 20.02.2026
7 име
Коментиран от #9
16:09 20.02.2026
8 Тити на Кака
И не забравяте - КоЙ ни скачъ е дибеллл! Асйенка скачъ и йййй ... слабей!
😂😂😂
Коментиран от #13
16:11 20.02.2026
9 Дориана
До коментар #7 от "име":За ваш ужас и за ужас на корумпираните политици и техните патерици ИТН и БСП ОЛ ще унищожим корупцията и мафията в България колкото и да се тръшкате от отчаяние и злоба . Пийте си хапчетата за успокоение.
Коментиран от #10, #12
16:15 20.02.2026
10 Асенка,
До коментар #9 от "Дориана":ти ли си, ма паp.цал ококорен?
16:17 20.02.2026
11 Толкова
16:21 20.02.2026
12 А така Дори
До коментар #9 от "Дориана":Казваш истини и от това ги боли.
16:23 20.02.2026
13 На кака ти
До коментар #8 от "Тити на Кака":между титите !
Коментиран от #30
16:25 20.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 К.К
Коментиран от #16, #25
16:28 20.02.2026
16 Имало и още по-голямо дъно от дъното ИТН
До коментар #15 от "К.К":Партията на Педофилите с "честното" екс-министърчет на "честните избори".
16:31 20.02.2026
17 Учудващо
Ще стане много интересно преди изборите като започнат да излизат истински компромати каква ще бъде нагласата на избирателите към една педофилска партия
16:33 20.02.2026
18 нищо ново под слънцето
16:33 20.02.2026
19 Колкото и да завуалираш
До коментар #4 от "Дориана":Истината не може да бъде скрита. Това че една партия е педофилска е факт.
Като послепис.....не съм привърженик на нито една друга и те не са свети но тази......
16:45 20.02.2026
20 Африкански пигмей
Коментиран от #27, #28
16:47 20.02.2026
21 адаша
16:49 20.02.2026
22 Поддаването на протестите беше ОК, нали?
16:52 20.02.2026
23 Хи хи
16:53 20.02.2026
24 PDFил DeБераст
16:53 20.02.2026
25 По-голям гнус от този няма.
До коментар #15 от "К.К":Има по и от това, когато се правиш на фин ласкател и прибираш парите на наивните глупаци, а слет това насилваш сексуално децата им.
16:55 20.02.2026
26 17 - и меразвец банкянски
16:58 20.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Лелееее!
До коментар #20 от "Африкански пигмей":Ама много хубаво кълнеш! Чак кеф ми стана!
17:07 20.02.2026
29 Нормално
17:24 20.02.2026
30 Тити на Кака
До коментар #13 от "На кака ти":Ехаааа, личи ти!
Отпред - Харвард, отзад - Петрохан.
Между ушите - пчелин. Екопчелин, марка "Лама Калушко"!
😂😂😂
17:44 20.02.2026
31 С вашите камъни по
17:45 20.02.2026
32 Големдебил
До коментар #3 от "Дориана":Цървул,дори не те чета,директно ти праскам минусите.
17:47 20.02.2026
33 Мериленд
До коментар #1 от "Неможачите на дедоCopoc":Нищо лично трол ли си или тъпак
17:47 20.02.2026