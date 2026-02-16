Вижте кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица ВИДЕО + СНИМКИ

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица. Те са от охранителни камери в района. С тях разполага NOVA.
На видеото се вижда как двама маскирани мъже идват с мотор пред дворната врата на Самуил Попов. След това те влизат в имота му, където е паркирана колата на кмета. Носейки две туби със запалителна течност, един от подпалвачите залива предния капак на автомобила и прави лента от горивото, което пали, уточни darik.bg.
Попов потвърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски. Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.
Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
15:49 16.02.2026
2 Отвратен
Коментиран от #12, #15
15:50 16.02.2026
3 ООрана държава
15:52 16.02.2026
4 А сега да видим ще проследите ли
Както проследихте кемпера на лама калушев
15:52 16.02.2026
5 МВР
15:52 16.02.2026
6 БРАВО
Коментиран от #13
15:52 16.02.2026
7 Цвете
15:53 16.02.2026
8 Жоро
Коментиран от #19
15:53 16.02.2026
9 Цвете
15:54 16.02.2026
10 Ма голям имот бе кмете
Прогимназия на 3 етажа с мазе и таванско помещение
Явно добре плащат на кметовете по селата
15:56 16.02.2026
11 логично
Коментиран от #18
16:00 16.02.2026
12 Шопът
До коментар #2 от "Отвратен":Да бе, дали не е краден а
16:01 16.02.2026
13 Шопът
До коментар #6 от "БРАВО":Зависи от застраховката, повечето не покриват такава щета
16:02 16.02.2026
14 Боли ме третия крак
16:04 16.02.2026
15 Едва ли ще ги
До коментар #2 от "Отвратен":хванат, ако корупцията им е платила за палежа, кмета ще е виновен, че не си е вкарал МПС-то в гаража и възможно си го е запалил той за да тества полицията.......наближават избори, корупцията действа, навремето мутри рекетираха и плашеха с убийства, сега мутрите управляват и са сменили подхода и маниерът си, пак огън, ще очакваме и евентуално разстрели !
16:05 16.02.2026
16 Механик
Щом са с маски, значи се пазят от ковида. (Щото нали знаете че щеше да ни приключи още 22-ра година.)
Мотоциклета е с двутактов двигател. Двуцилиндров. Вероятно ЧЗ-350. (ако зукът който чувам не е изкривен по някакъв начин.)
Двутактови двигатели с обем над 100 к.см. почти не се ползват. Лесно ще издирите моторджията.
Коментиран от #20
16:09 16.02.2026
17 Факти
16:10 16.02.2026
18 Анонимен-2026
До коментар #11 от "логично":Прав си, но за всичко което си изброил са нужни Левски и Ботев ! Има ли такива подобни в България ? Аз смятам, че няма истински такива, само на думи като Копейката например, той "умира" да имитира героизъм и патриотизъм, обаче когато всичко опре до смелост виж го относно Петрохан какво прави, заел е позиция "партер" пред корупцията !
16:11 16.02.2026
19 Механик
До коментар #8 от "Жоро":Тия които искат да палят коли, отдавна вече знаят как се прави.
В американските екшъни от 80-те години е добре показано къде и как се налива бензина. И как се докарва огъня до него.
16:12 16.02.2026
20 Шопът
До коментар #16 от "Механик":аха, ще намерят дедовия и мотора изгорял в дерето
16:15 16.02.2026
21 метавселена
16:18 16.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Търси се
16:26 16.02.2026
24 Готови са
16:28 16.02.2026
25 Минисгъра та меверето
16:30 16.02.2026