Новини
България »
София »
Вижте кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица ВИДЕО + СНИМКИ

Вижте кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица ВИДЕО + СНИМКИ

16 Февруари, 2026 15:44 1 844 25

  • бистрица-
  • кмет-
  • палеж-
  • автомобил-
  • самуил попов

Кметът Самуил Попов потвърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му

Вижте кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица ВИДЕО + СНИМКИ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица. Те са от охранителни камери в района. С тях разполага NOVA.

На видеото се вижда как двама маскирани мъже идват с мотор пред дворната врата на Самуил Попов. След това те влизат в имота му, където е паркирана колата на кмета. Носейки две туби със запалителна течност, един от подпалвачите залива предния капак на автомобила и прави лента от горивото, което пали, уточни darik.bg.

Вижте кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица ВИДЕО + СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Попов потвърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски. Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

Вижте кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица ВИДЕО + СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 5 Отговор
    Не се натискайте, не ни интересува!!! Няма да успеете да изместите Петрохан!!!

    15:49 16.02.2026

  • 2 Отвратен

    15 2 Отговор
    Аджамии , по мотора ще ги хванат за 2 дни !

    Коментиран от #12, #15

    15:50 16.02.2026

  • 3 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Какво да ги гледаме, ченгеджииските методи за сплашване от едно време по бойково

    15:52 16.02.2026

  • 4 А сега да видим ще проследите ли

    21 0 Отговор
    Пътя на мотористите

    Както проследихте кемпера на лама калушев

    15:52 16.02.2026

  • 5 МВР

    15 0 Отговор
    Основна версия: Колата се е самозапалила.

    15:52 16.02.2026

  • 6 БРАВО

    3 2 Отговор
    Тотална Щетата , Ще му я изплатят пълната застраховка !

    Коментиран от #13

    15:52 16.02.2026

  • 7 Цвете

    10 1 Отговор
    ТОВА БЪЛГАРИЯ Е ДНЕС. ВЕЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА МЕ УЧУДИ. ПЕТРОХАН Е СЪЩОТО, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ КОГО?

    15:53 16.02.2026

  • 8 Жоро

    9 0 Отговор
    Е браво. Сега вече видно показахте на цяла България как се пали кола!!!!

    Коментиран от #19

    15:53 16.02.2026

  • 9 Цвете

    6 0 Отговор
    ТОВА БЪЛГАРИЯ Е ДНЕС. ВЕЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА МЕ УЧУДИ. ПЕТРОХАН Е СЪЩОТО, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ КОГО?

    15:54 16.02.2026

  • 10 Ма голям имот бе кмете

    10 5 Отговор
    На снимката
    Прогимназия на 3 етажа с мазе и таванско помещение

    Явно добре плащат на кметовете по селата

    15:56 16.02.2026

  • 11 логично

    11 0 Отговор
    Успешно успяха да изместят темата за еврото , цените , тока , и сега се опитват и Петрохан . Аз мисля , че не трябва да се махаме от държавата , а да си я вземем .В крайна сметка ние сме повече .Ако службите бездействат по всички случаи , ще си направим служби ,които да действат. Трябва и друг КЕВР да си имаме

    Коментиран от #18

    16:00 16.02.2026

  • 12 Шопът

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отвратен":

    Да бе, дали не е краден а

    16:01 16.02.2026

  • 13 Шопът

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    Зависи от застраховката, повечето не покриват такава щета

    16:02 16.02.2026

  • 14 Боли ме третия крак

    1 4 Отговор
    пепефили и деберасти се самозапалват, за да им обърне някой внимание. Никой не му дреме.

    16:04 16.02.2026

  • 15 Едва ли ще ги

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отвратен":

    хванат, ако корупцията им е платила за палежа, кмета ще е виновен, че не си е вкарал МПС-то в гаража и възможно си го е запалил той за да тества полицията.......наближават избори, корупцията действа, навремето мутри рекетираха и плашеха с убийства, сега мутрите управляват и са сменили подхода и маниерът си, пак огън, ще очакваме и евентуално разстрели !

    16:05 16.02.2026

  • 16 Механик

    1 0 Отговор
    Какъв е тоя разговор дето се чува? Кой с кого говори?
    Щом са с маски, значи се пазят от ковида. (Щото нали знаете че щеше да ни приключи още 22-ра година.)
    Мотоциклета е с двутактов двигател. Двуцилиндров. Вероятно ЧЗ-350. (ако зукът който чувам не е изкривен по някакъв начин.)
    Двутактови двигатели с обем над 100 к.см. почти не се ползват. Лесно ще издирите моторджията.

    Коментиран от #20

    16:09 16.02.2026

  • 17 Факти

    5 0 Отговор
    Мафията срещу ПП-ДБ, епизод пореден.

    16:10 16.02.2026

  • 18 Анонимен-2026

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "логично":

    Прав си, но за всичко което си изброил са нужни Левски и Ботев ! Има ли такива подобни в България ? Аз смятам, че няма истински такива, само на думи като Копейката например, той "умира" да имитира героизъм и патриотизъм, обаче когато всичко опре до смелост виж го относно Петрохан какво прави, заел е позиция "партер" пред корупцията !

    16:11 16.02.2026

  • 19 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жоро":

    Тия които искат да палят коли, отдавна вече знаят как се прави.
    В американските екшъни от 80-те години е добре показано къде и как се налива бензина. И как се докарва огъня до него.

    16:12 16.02.2026

  • 20 Шопът

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    аха, ще намерят дедовия и мотора изгорял в дерето

    16:15 16.02.2026

  • 21 метавселена

    1 0 Отговор
    Да свикаме Велико народно събрание и да решим , ще ставаме ли най-накрая нормална държава или ще я закриваме . Всички наши съседни държави ще се зарадват да вземат по едно парченце от територията ни . Заслужаваме ли държава и как се грижим за нея .

    16:18 16.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Търси се

    3 0 Отговор
    Да обявят награда за информация за главите им,както Щатите направиха с Мадъро!

    16:26 16.02.2026

  • 24 Готови са

    1 0 Отговор
    Поръчка.Мвр знае кои са и веднага ще ги хване за...

    16:28 16.02.2026

  • 25 Минисгъра та меверето

    1 0 Отговор
    Пожара най вероятно е от късо съединение по веригата полиция-прокуратура-съд

    16:30 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове