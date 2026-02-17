Кметове се събират пред дома на колегата си в Бистрица

Кметове на кметства от цялата страна се събират пред дома на кмета на Бистрица Самуил Попов.

Те правят това, сред като в понеделник колата и входната врата на мъжа бяха запалени от неизвестни.

В условията на полицейското разследване на палежа, Националното сдружение на кметовете на кметства посочиха в декларация, че умишленият палеж е постъпка, която "трябва да бъде осъдително заклеймена и от обществото", защото показва, че "безопасността при изпълнение на служебните задължения и демокрацията в нашата държава са грубо потъпкани".

От сдружението на кметовете казват, че действията са пряка заплаха срещу устоите на държавността и обществения ред.

Кметът на Бистрица Самуил Попов каза, че с неговия бизнес няма врагове и нещо лично към някого.

Миналото лято маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството. Заради което от Сдружението на кметовете попитаха какво е направено по този сигнал.

Кметът на София Васил Терзиев, групата на ПП-ДБ и ГЕРБ -СДС в Общинския съвет в столицата също настояха за разследване на инцидента.