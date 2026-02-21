Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха

БСП - "Обединена левица" претърпя редица трусове и за формацията идва нуждата от изграждане на ясни мотиви и приоритети. Според бившият премиер и лидер на партията Сергей Станишев тя трябва да се мобилизира, да запази модерната си левица и социалната си база, без да се обвързва с други политически проекти.
„Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха. Без ляво в парламента не може, за страната и за хората“, посочи той в ефира на "Събуди се".
Станишев увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП, но не уточни конкретно как. „БСП няма да бъде присъдружена на когото и да било. Тя трябва да има собствена физиономия, ясни цели и приоритети, за да има бъдеще“, заключи той.
„Когато един човек минава по определена йерархия, се доказва в действие. Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото“, коментира Станишев по отношение на оставката на служебния вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков само ден след неговата клетва.
Той добави, че кабинетът Гюров е „кабинет сираче“ и ще бъде строго наблюдаван, като се очаква действията му да бъдат оценявани от обществеността и политическите опоненти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11:22 21.02.2026
11:23 21.02.2026
11:23 21.02.2026
Коментиран от #14
11:24 21.02.2026
Коментиран от #27
11:24 21.02.2026
11:24 21.02.2026
8 Истърсена глупавина
Само някои можаха
И се разпиляха
Никой не направи анализ на ситуацията
Умряха стратезите
Останаха клепарници
11:25 21.02.2026
11:25 21.02.2026
11:25 21.02.2026
11:25 21.02.2026
11:27 21.02.2026
Коментиран от #48
11:27 21.02.2026
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":е в кофата за боклука
11:29 21.02.2026
...Бе,то така,ама казано от човек,който на 30 и няколко години беше произведен директно за началник на държавата,с нула управленски опит....звучи малко тегаво ,като "дежа вю...!
11:29 21.02.2026
11:30 21.02.2026
17 Истината
БСП Е ПАРТИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ!
ЛЯВА ПАРТИЯ НИКОГА И НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕ БИ ВЪВЕЛА ПЛОСЪК ДАНЪК ОТ 10%, КАКТО НАПРАВИХА БСП НАЧЕЛО С ТОЗИ ИЗМАМТИК СТАНИШЕВ!!! ТОЗИ ПЛОСЪК ДАНЪК ОБСЛУЖВА БОГАТИТЕ И ОЩЕТЯВА БЕДНИТЕ. А СЪЩО ТАКА ПРАВИ БОГАТИТЕ ОЩЕ ПО-БОГАТИ, А БЕДНИТЕ - ОЩЕ ПО-БЕДНИ!!
Коментиран от #19, #22
11:31 21.02.2026
11:32 21.02.2026
19 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "Истината":Абсолютно вярно и точно!
11:33 21.02.2026
11:33 21.02.2026
11:33 21.02.2026
22 е хайде сега
До коментар #17 от "Истината":подробности все пак господин станишев е такъв "гений" че от студентската скамейка яхна държавата не може да се оспорват твърденията на такъв разбирач..
11:35 21.02.2026
Коментиран от #28
11:36 21.02.2026
Това НЕ е Социална политика!!
26 36 години
11:37 21.02.2026
11:37 21.02.2026
Коментиран от #38
11:38 21.02.2026
11:38 21.02.2026
11:39 21.02.2026
11:39 21.02.2026
11:40 21.02.2026
34 БСП е червената олигархия
11:40 21.02.2026
11:40 21.02.2026
11:40 21.02.2026
11:41 21.02.2026
38 идеологията
До коментар #29 от "Перо":е кражби и измами толкова десетилетия не го ли виждате???
Коментиран от #40
11:41 21.02.2026
1. Прогресивно облагане
По-високите доходи се облагат с по-висок процент, а ниските доходи – с по-нисък.
Целта е да се преразпределят ресурси и да се подпомогнат социално уязвимите.
2. Силно облагане на капиталовите доходи и богатствата
Данъци върху дивиденти, печалби от акции, имоти и наследства.
Това намалява концентрацията на богатство и финансира социални програми.
В България всичко е наопаки!
Коментиран от #55
11:42 21.02.2026
40 Виждаме че си
До коментар #38 от "идеологията":Започваш изречението с малка буква.
Коментиран от #42
11:43 21.02.2026
41 Станишев, измамнико,
11:43 21.02.2026
42 кражбата
До коментар #40 от "Виждаме че си":си е кражба това е.
11:44 21.02.2026
11:44 21.02.2026
44 Фактите са такива
Присъствието на богати хора в БСП подкопава левите принципи, ако данъчната политика или икономическите решения благоприятстват богатите повече от бедните.
11:45 21.02.2026
11:45 21.02.2026
46 Питам само?!
„богати бизнесмени с влияние“ около БСП???
11:47 21.02.2026
47 БСП е червената олигархия
11:48 21.02.2026
48 Винаги съм му се възхищавал
До коментар #13 от "Ох тоя":Цоцицалист от класа!
Напред, милионери!
11:49 21.02.2026
49 Какво прави Гергов в БСП?
Коментиран от #56
11:49 21.02.2026
11:50 21.02.2026
51 Червените олигарси но и останалите
11:51 21.02.2026
11:53 21.02.2026
11:55 21.02.2026
11:55 21.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 крадни тук и там
До коментар #49 от "Какво прави Гергов в БСП?":милиарди прай.Като и другите там в БСП.
12:00 21.02.2026
12:00 21.02.2026
58 Без ляво верно не може
Коментиран от #59
12:01 21.02.2026
59 Въпрос
До коментар #58 от "Без ляво верно не може":Какъв социалист е тоя дето няма един работен ден и раздава "акъли" другите как трябва да работят?
Коментиран от #62
12:03 21.02.2026
12:05 21.02.2026
12:06 21.02.2026
62 има пари
До коментар #59 от "Въпрос":угажда си!
12:09 21.02.2026
12:09 21.02.2026
12:10 21.02.2026
12:14 21.02.2026
12:15 21.02.2026
12:20 21.02.2026
12:20 21.02.2026
12:22 21.02.2026
71 604
Коментиран от #90
12:26 21.02.2026
Коментиран от #74
12:33 21.02.2026
12:34 21.02.2026
12:36 21.02.2026
12:41 21.02.2026
12:46 21.02.2026
12:50 21.02.2026
12:52 21.02.2026
12:53 21.02.2026
12:54 21.02.2026
13:06 21.02.2026
13:14 21.02.2026
13:24 21.02.2026
13:27 21.02.2026
13:35 21.02.2026
90 тоз и сега яде
До коментар #71 от "604":но квичи за още!!!!
Коментиран от #91
14:16 21.02.2026
91 станишев
До коментар #90 от "тоз и сега яде":всички ядат разликата е че аз имам малко по специални изисквания.
14:20 21.02.2026
14:29 21.02.2026
93 Социалист
Винаги е бил вреден за БСП и за социалистическото движение в Европа. Под МОДЕРНА той разбира десна социалдемокрация - българският Блеър и Шолц
15:03 21.02.2026
15:04 21.02.2026
15:07 21.02.2026
16:15 21.02.2026
16:33 21.02.2026