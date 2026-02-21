Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха

21 Февруари, 2026 11:21

Без ляво в парламента не може, за страната и за хората

Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП - "Обединена левица" претърпя редица трусове и за формацията идва нуждата от изграждане на ясни мотиви и приоритети. Според бившият премиер и лидер на партията Сергей Станишев тя трябва да се мобилизира, да запази модерната си левица и социалната си база, без да се обвързва с други политически проекти.

„Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха. Без ляво в парламента не може, за страната и за хората“, посочи той в ефира на "Събуди се".

Станишев увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП, но не уточни конкретно как. „БСП няма да бъде присъдружена на когото и да било. Тя трябва да има собствена физиономия, ясни цели и приоритети, за да има бъдеще“, заключи той.

„Когато един човек минава по определена йерархия, се доказва в действие. Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото“, коментира Станишев по отношение на оставката на служебния вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков само ден след неговата клетва.

Той добави, че кабинетът Гюров е „кабинет сираче“ и ще бъде строго наблюдаван, като се очаква действията му да бъдат оценявани от обществеността и политическите опоненти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Самохвалко

    27 0 Отговор
    Той последния черпак ще ви оправи всички.

    Коментиран от #4

    11:22 21.02.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    25 4 Отговор
    Столетницата умре,ле ле леее!
    🤔😎😰🖕😰😎🤔

    11:23 21.02.2026

  • 3 вижда се

    30 0 Отговор
    БСП отдавна е в умрела кома !!

    11:23 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БОЛШЕВИК

    33 1 Отговор
    БСП не е социалистическа партия.

    Коментиран от #14

    11:24 21.02.2026

  • 6 Украински

    30 5 Отговор
    Мазник.А как настояване да приеме инстамбулската конвенция....украинец....

    Коментиран от #27

    11:24 21.02.2026

  • 7 попа

    23 0 Отговор
    амин другарю съсел

    11:24 21.02.2026

  • 8 Истърсена глупавина

    17 1 Отговор
    Уреден живот всеки иска
    Само някои можаха
    И се разпиляха
    Никой не направи анализ на ситуацията
    Умряха стратезите
    Останаха клепарници

    11:25 21.02.2026

  • 9 Госあ

    27 0 Отговор
    ха ха ха ха “левия” готованко с плоския данък !!!

    11:25 21.02.2026

  • 10 ШЕФА

    26 1 Отговор
    Точно така СерГейчо,всичко тръгна от теб,ти заби първата лопата в гроба но БСП,а последната лопата я сложи К.Добрев.

    11:25 21.02.2026

  • 11 Делавери ...делавери.

    23 0 Отговор
    И оп в канала.

    11:25 21.02.2026

  • 12 хехе

    33 0 Отговор
    винаги съм се чудел възможно ли е червени партийни милионери да се грижат за бедни пенсионери.

    11:27 21.02.2026

  • 13 Ох тоя

    21 1 Отговор
    Е еталона за подъл човек. Най големия лобист корпулентния да е шеф на ДАНС, здраво са го държали за кайсиите

    Коментиран от #48

    11:27 21.02.2026

  • 14 бсп

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    е в кофата за боклука

    11:29 21.02.2026

  • 15 Град Симитли

    17 0 Отговор
    "...Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото..."
    ...Бе,то така,ама казано от човек,който на 30 и няколко години беше произведен директно за началник на държавата,с нула управленски опит....звучи малко тегаво ,като "дежа вю...!

    11:29 21.02.2026

  • 16 оня с коня

    11 2 Отговор
    Хубаво е както казва Станишев в НС да има Лява партия,но защо непременно трябва да е БСП?А ще бъде ли той удовлетворен ако например Лявото в парламента бъде представено от НИНОВА?

    11:30 21.02.2026

  • 17 Истината

    25 1 Отговор
    БСП НЕ Е ЛЯВА ПАРТИЯ!
    БСП Е ПАРТИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ!
    ЛЯВА ПАРТИЯ НИКОГА И НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕ БИ ВЪВЕЛА ПЛОСЪК ДАНЪК ОТ 10%, КАКТО НАПРАВИХА БСП НАЧЕЛО С ТОЗИ ИЗМАМТИК СТАНИШЕВ!!! ТОЗИ ПЛОСЪК ДАНЪК ОБСЛУЖВА БОГАТИТЕ И ОЩЕТЯВА БЕДНИТЕ. А СЪЩО ТАКА ПРАВИ БОГАТИТЕ ОЩЕ ПО-БОГАТИ, А БЕДНИТЕ - ОЩЕ ПО-БЕДНИ!!

    Коментиран от #19, #22

    11:31 21.02.2026

  • 18 Дориана

    18 4 Отговор
    БСП ОЛ сами избраха да са патерица и защитници на корупцията и мафията, чиито проводници са Борисов и Пеевски. Наказателен вот срещу тях. Наталия Киселова стигна до там, че да наруши Конституцията за да угоди на желанията и нарежданията на Борисов и Пеевски. Падат надолу на 2 %. Нямат място в Парламента предатели и съюзници на Борисов и Пеевски.

    11:32 21.02.2026

  • 19 БОЛШЕВИК

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    Абсолютно вярно и точно!

    11:33 21.02.2026

  • 20 Станишев е мазен лъжец!

    19 2 Отговор
    На практика въвеждането на плосък данък от Станишев през 2008 г. беше в полза на червените Олигарси и Богаташи! БСП не е социална партия!

    11:33 21.02.2026

  • 21 Ще има

    11 0 Отговор
    групови самоубийства!

    11:33 21.02.2026

  • 22 е хайде сега

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    подробности все пак господин станишев е такъв "гений" че от студентската скамейка яхна държавата не може да се оспорват твърденията на такъв разбирач..

    11:35 21.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 време е за евтаназия

    9 1 Отговор
    на ляфата идея

    Коментиран от #28

    11:36 21.02.2026

  • 25 СерГейчо Станишев ви лъже!

    14 2 Отговор
    Плоският данък, който въведе този измамник СерГейчо Станишев засили икономическите неравенства, богатите станаха по-богати, а бедните - по-бедни!!
    Това НЕ е Социална политика!!

    11:36 21.02.2026

  • 26 36 години

    14 0 Отговор
    вече все изграждате "мотиви и приоритети".и тази партия върви само назад.освен името ви,няма нищо вече социалистическо у вас.хората се изнервиха да възлагат надежди и да виждат как се подиграват буквално след избори с доверието им.освен личния си просперитет в материално отношение,нищо друго не постигнахте.и да с киселова водач на пар.група вече-с те в опасност,клоняща към крах!

    11:36 21.02.2026

  • 27 черфут

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Украински":

    като геби

    11:37 21.02.2026

  • 28 бсп

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "време е за евтаназия":

    е в КИРЕЧА!!!

    11:37 21.02.2026

  • 29 Перо

    17 1 Отговор
    От кога червената буржоазия е “лява” партия? Тя е патерица на всички “десни” и е партия на интересчиите и службогонците, на практика без идеология!

    Коментиран от #38

    11:38 21.02.2026

  • 30 Станишев, измамнико,

    17 3 Отговор
    Да се наричаш социалист, а в същото време да въвеждаш плосък данък, е противоречиво и нелогично. Социализмът се базира на принципите на икономическа справедливост и прогресивно разпределение на ресурсите, за да се намалят неравенствата и да се подкрепят по-бедните слоеве на обществото. Плоският данък, напротив, равнява всички граждани при еднакъв процент, независимо от дохода, което облекчава богатите и увеличава тежестта върху по-ниско платените.

    11:38 21.02.2026

  • 31 Петрохан

    8 0 Отговор
    Сезон 2....

    11:39 21.02.2026

  • 32 Бягай

    12 2 Отговор
    в Украйна , хрантутник !

    11:39 21.02.2026

  • 33 секта

    14 0 Отговор
    СърГей явно е забравил, че благодарение на него започна падението на БСП. За което сърдечно му благодарим.

    11:40 21.02.2026

  • 34 БСП е червената олигархия

    10 1 Отговор
    Въвеждането на плосък данък от Сергей Станишев през 2008 г., под етикета „социалистическа“ обслужва интересите на богатите и задълбочава социалните различия, вместо да ги смекчава. Няма как да се твърди, че се следва левата идеология, ако данъчната политика ефективно работи срещу основните принципи на социалната справедливост.

    11:40 21.02.2026

  • 35 Смешки ​

    11 0 Отговор
    Г- н Съсел, каква е ползата и от вас? Помним как първата ви работа бе да избягате в Брюксел евродепутат, след "люти клетви" как това няма да стане и оставате да помагате на Партията 🤣🤣🤣 Полза - никаква, освен за собствения ви джоб...

    11:40 21.02.2026

  • 36 Макс

    8 1 Отговор
    Станишев какъв опит имаше , когато го назначиха за председател на БСП ? После промениха конституцията , за да стане премиер . Сега най-вероятно ще се коалира с Радев , което изобщо не е в полза на БСП .

    11:40 21.02.2026

  • 37 Сорос

    9 1 Отговор
    Ви превзе и вас БСП както и телевизията. Евродепутатите дори не се усещат макар че са много симпатични и образовани но не се усещат че са предатели фактически.

    11:41 21.02.2026

  • 38 идеологията

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Перо":

    е кражби и измами толкова десетилетия не го ли виждате???

    Коментиран от #40

    11:41 21.02.2026

  • 39 Разумен

    9 2 Отговор
    Една нормална Социалдемократическа партия обикновено залага на данъчна политика, която намалява неравенствата и финансира социални услуги, без да спира икономическия растеж. Основните характеристики са:
    1. Прогресивно облагане
    По-високите доходи се облагат с по-висок процент, а ниските доходи – с по-нисък.
    Целта е да се преразпределят ресурси и да се подпомогнат социално уязвимите.
    2. Силно облагане на капиталовите доходи и богатствата
    Данъци върху дивиденти, печалби от акции, имоти и наследства.
    Това намалява концентрацията на богатство и финансира социални програми.

    В България всичко е наопаки!

    Коментиран от #55

    11:42 21.02.2026

  • 40 Виждаме че си

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "идеологията":

    Започваш изречението с малка буква.

    Коментиран от #42

    11:43 21.02.2026

  • 41 Станишев, измамнико,

    9 1 Отговор
    Плоският данък обслужва главно богатите и не променя тежестта върху бедните, докато социалдемократическата политика прекарва ресурси от по-богатите към обществото и уязвимите групи, за да се намали неравенството.

    11:43 21.02.2026

  • 42 кражбата

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Виждаме че си":

    си е кражба това е.

    11:44 21.02.2026

  • 43 Киро

    7 0 Отговор
    Тя умряла! Но умрял не знае че е умрял знаят го близките!

    11:44 21.02.2026

  • 44 Фактите са такива

    10 1 Отговор
    Социалдемокрацията и левите партии традиционно се позиционират като защитници на бедните и средната класа.
    Присъствието на богати хора в БСП подкопава левите принципи, ако данъчната политика или икономическите решения благоприятстват богатите повече от бедните.

    11:45 21.02.2026

  • 45 червения дон педро

    11 1 Отговор
    се изказа , че без комунисти в България не може, и после си отиде в швейцарското имение.

    11:45 21.02.2026

  • 46 Питам само?!

    11 0 Отговор
    Какво правят в една уж "социална" партия като БСП,
    „богати бизнесмени с влияние“ около БСП???

    11:47 21.02.2026

  • 47 БСП е червената олигархия

    10 0 Отговор
    Определени бизнес среди, които са натрупали капитал по време на Прехода и имат политически връзки, са обслужвани от или имали влияние върху БСП или социалистически кръгове – има „олигарси в БСП!

    11:48 21.02.2026

  • 48 Винаги съм му се възхищавал

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ох тоя":

    Цоцицалист от класа!
    Напред, милионери!

    11:49 21.02.2026

  • 49 Какво прави Гергов в БСП?

    9 0 Отговор
    Гергов е известен български бизнесмен и дълги години беше лидер на пловдивската организация на БСП и член на висшите партийни органи, което предизвика критики за смесване на бизнес интереси с партийна политика.

    Коментиран от #56

    11:49 21.02.2026

  • 50 Мнение

    5 1 Отговор
    В някои силни бизнес групи с политически връзки (включително енергийни компании или фирми с руски интереси) са оказвали финансова подкрепа или влияние върху БСП в определени периоди, което се използва като аргумент за „олигархични влияния“.

    11:50 21.02.2026

  • 51 Червените олигарси но и останалите

    8 0 Отговор
    Вече са пречка за народа защото не искат да плащат данъци и плоския данък , който въведе станишко ги устройва.

    11:51 21.02.2026

  • 52 анонимен

    4 5 Отговор
    Зарков може да реанемира БСП, много от тях се уплаши че ще излязат кирливи ризи, ще бъде загърбена кражбата( БСП знаеше как да краде още от соца, а след прехода от леви станаха десни крадци като Премянов Лилов и мн. др. За да са в парламента Станишев се целува с Доган по митинги прави съглашения със СДС само да са в парламента за да се гушат, крадат. Сега без да искат направиха най правилният избор за човек образован знаещ , обича правото , надявам се и в живота да пресече всички пагобни практики, кражби, съглашения които загробваха БСП. Не съм техен симпатизант, но имам вяра в по младото кадърно поколение знаещо как и кое. Не започвам с негативи, оплювания и подигравки. Надеждата ми е че те младите политици ще вдигнат парламента на друго ниво(етиката, да няма злобни като Тошко африкански) така да вдигнат и страната. Боко се мъчи да направи някаква смяна в групировката си, но тя е негова и докато е жив няма да здаде управлението.. Както СИК Основана и е на Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко) или ВИС Създадена и е на Васил Илиев и брат му Георги Илиев, така е и ГЕРБ на Боко(Буда), а и дружката му Дилянчо от НН. Възлагам надежда на другите партии с изборно начало.

    11:53 21.02.2026

  • 53 тоя

    5 0 Отговор
    не се ли накраде бе???

    11:55 21.02.2026

  • 54 Сбогом,

    4 0 Отговор
    другарю Сер Гей Стани Шеф!

    11:55 21.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 крадни тук и там

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Какво прави Гергов в БСП?":

    милиарди прай.Като и другите там в БСП.

    12:00 21.02.2026

  • 57 Точен

    3 0 Отговор
    Този се договаряше със сънародничката си Нейнски в Москва, докато тука в България се "нападаха" идеологически... Който разбрал - разбрал.

    12:00 21.02.2026

  • 58 Без ляво верно не може

    6 0 Отговор
    Но точно вредни и неадекватни недоразумения като Сергей Станишев с години реално бяха смъртната заплаха за лявото. Превърнаха лявото от социализъм в дясна социалдемокрация а от БСП една прокси партия нямаща нищо общо с лявото. За справка сайта на WSWS .... Нещо от написаното там споделя ли се от мишките като Станишев? НЕ нали. Какво повече да говорим ...

    Коментиран от #59

    12:01 21.02.2026

  • 59 Въпрос

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Без ляво верно не може":

    Какъв социалист е тоя дето няма един работен ден и раздава "акъли" другите как трябва да работят?

    Коментиран от #62

    12:03 21.02.2026

  • 60 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Страната и хората си могат и без вас. На никого няма да липсвате. Дори на червените бабички.

    12:05 21.02.2026

  • 61 По добре ще е ама въобще

    6 0 Отговор
    Станишев да не се включва и изключва активно в политическия живот, за да подкрепя БСП....Боже опази от такива помагачи

    12:06 21.02.2026

  • 62 има пари

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Въпрос":

    угажда си!

    12:09 21.02.2026

  • 63 Серго

    5 0 Отговор
    Да стои при гейдужинката у Страсбург назе ни не требе

    12:09 21.02.2026

  • 64 Хмм

    2 0 Отговор
    всичко започна от него, управлението с ДПС срина БСП наполовина, а Станишев се изнесе в Брюксел на двойна заплата като евродепутат и председател на ПЕС и така два мандата, а беше казал че няма да отиде като евродепутат, сега Радев май се кани да прави същото, съюз с ДПС на Доган, дори мандат им даде, почти 150 години след Освобождението български президент подарява властта изцяло на турците

    12:10 21.02.2026

  • 65 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Да умират по-бързо!

    12:14 21.02.2026

  • 66 бУкВАЛНО

    3 1 Отговор
    Статуквото е два лъва, два звяра ПЪРВО ГЛАВНО И ВТОРО ГЛАВНО НА ДС. Те се конкурират но са пълни слуги на Вашингтон, и се договарят за политиката и програмата, законите и изборните резултати. БКП смени Москва с Вашингтон. Та БСП активисти ги боли, Станишев и Зарков заблуждават - че ги боли, от договореният край на БСП. Да, Радев "рейтинг" трябва да обясни пред народът края на Възраждане, ИТН, Величие, и БСП, вероятно и етническото ДПС. А правителството ще е на НАТО, за да прати 20 000 българи да помагат на Зеленски. Асен Василев премиер, Делян Добрев ще е президент.

    12:15 21.02.2026

  • 67 АЙДЕ ГЪЧ

    4 0 Отговор
    И СЕРгЕЯ ИЗКОПА НЕ МАЛКА ЧАСТ ОТ ГР ОБА НА СТОЛЕТНИЦАТА , СЕГА РЪСИ МО ЗЪК......!

    12:20 21.02.2026

  • 68 Някой

    6 0 Отговор
    Абе станишка не виждахте ли 35 години че е на митингите ви се редяха само бабички, които просто измряха вече, и младите хора новите поколения няма как да ги лъжете със социалистически алабализми, а вие да живеете като баровци, ами поне са накрадохте и си уредихте живота !!!?

    12:20 21.02.2026

  • 69 Фори

    5 0 Отговор
    Херсонски гризач е Станишев. Извън срока когато беше премиер няма и ден трудов стаж.

    12:22 21.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 604

    3 0 Отговор
    тоя и той гъ яде и пи не квича, ся почнъ плювъ.....

    Коментиран от #90

    12:26 21.02.2026

  • 72 Уха

    3 0 Отговор
    Партийната много остаря за бардака а Шиши я разцепи като за последно и в пенсия

    Коментиран от #74

    12:33 21.02.2026

  • 73 дром

    1 0 Отговор
    Да, от момента в който ти назначи дебелото Д за шеф на ДАНС. От тогава умира бавно и се надяваме да е дошъл краят.

    12:34 21.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 съдба

    1 0 Отговор
    Като дават гъЗзз нека шият сега.

    12:36 21.02.2026

  • 76 Гост

    4 0 Отговор
    Заплахата беше преди година, като им сипаха турското кафенце и те го изпиха сладко, сладко. Вече заплаха няма, щото бесепе е на бунището, чичак

    12:41 21.02.2026

  • 77 Хамстер

    2 0 Отговор
    А как България просъществува 1200 години без нсп не ми е ясно, а хомяк?

    12:46 21.02.2026

  • 78 Е,нали сложихте Крум Зарков

    2 0 Отговор
    за да погребе столетницата....Идва Радеф,като идеологически подготвен за новия болшевишки път на България.Старите трябва да бъдат премахнати....те пречат!!

    12:50 21.02.2026

  • 79 Иван

    3 1 Отговор
    Е па крайно време БКП да умре. Нали е забранена със закон

    12:52 21.02.2026

  • 80 НАГРАДА ЗА ПРИНОСИТЕЛЯ НА ТАЯ ГЛАВА

    3 1 Отговор
    ВЕЧЕН ЖИВОТ !

    12:53 21.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ТОЯ И АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ КЪДЕ СЕ ПРАВИ НА

    3 0 Отговор
    УМРЕЛ В МОСКВА ИЗКАРАХА МИКРОФИЛМИТЕ НА ДС ЗА МОСАД !

    12:54 21.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Само да попитам

    4 0 Отговор
    Нали щеше да има нови хора, бе Зарков? Каква стана тя?

    13:06 21.02.2026

  • 85 Васил

    2 0 Отговор
    След 40 дни ще и правим помен Амин.

    13:14 21.02.2026

  • 86 37.51т

    2 0 Отговор
    Стани,,,,6ев.....и ти си виновен за това положение на БСП...игрички с ДПС ,Симеон ,,,,после с ГЕРБ...."кво" очакваш....

    13:24 21.02.2026

  • 87 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Да ви няма беее. Още 1989 трябваше да сте до стее ната кат у маммаалигарско, за да има справедливост и прогрес. Не вий да имате милиарди, а хората да нямат за хляб?!

    13:27 21.02.2026

  • 88 Въпрос

    4 0 Отговор
    А ти? Имаш ли ден работен в живота си, освен синковец на БКП величия?

    13:35 21.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 тоз и сега яде

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "604":

    но квичи за още!!!!

    Коментиран от #91

    14:16 21.02.2026

  • 91 станишев

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "тоз и сега яде":

    всички ядат разликата е че аз имам малко по специални изисквания.

    14:20 21.02.2026

  • 92 Дрънканици

    1 0 Отговор
    Като развалят седянката с ол и като бият шута на гергините и на теб, няма да е в "смъртна опасност".

    14:29 21.02.2026

  • 93 Социалист

    0 1 Отговор
    Както винаги обща фразеология и демагогия. Този НЕ Е БИЛ И НЕМОЖЕ ДА БЪДЕ СОЦИАЛИС.
    Винаги е бил вреден за БСП и за социалистическото движение в Европа. Под МОДЕРНА той разбира десна социалдемокрация - българският Блеър и Шолц

    15:03 21.02.2026

  • 94 Брей , Брей ,Брей !!!

    2 0 Отговор
    Интересно как ще се живее без БСП ,леле мале ?!

    15:04 21.02.2026

  • 95 Дрънканици

    2 0 Отговор
    Като развалят седянката с ол и като бият шута на гергините и на теб, няма да е в "смъртна опасност".

    15:07 21.02.2026

  • 96 Като

    1 1 Отговор
    Прочета тая новина и деня ми се оправя.

    16:15 21.02.2026

  • 97 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    БКП СИ ОТИВА ...................... СПЕТЕ СПОКОЙНО ДЕЦА ...................... ФАКТ !

    16:33 21.02.2026

