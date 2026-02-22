Новини
България »
Момчето, починало по време на плувен турнир, се оплаквало два дни от силно главоболие

Момчето, починало по време на плувен турнир, се оплаквало два дни от силно главоболие

22 Февруари, 2026 15:40 4 389 50

  • починало-
  • дете-
  • плувен-
  • турнир

Момчето учило в 10-ти клас на елитната Национална финансово-стопанска гимназия в София

Момчето, починало по време на плувен турнир, се оплаквало два дни от силно главоболие - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишният плувец, който почина днес в плувния комплекс в бургаския ж.к. “Славейков“ имал тежко главоболие в последните два дни, разкриха негови съотборници.

Момчето учило в 10-ти клас на елитната Национална финансово-стопанска гимназия в София. Той бил отличен спортист – многократен държавен шампион, един от най-добрите състезатели на НСК „Олимп“.

Пристигнал в Бургас в петък с родителите си. Още тогава се оплакал от необичайно главоболие, бил прегледан, но така и не се установило нещо притеснително.

Тази сутрин на загрявката за третия състезателен ден, докато е във водата той колабирал, разказаха очевидци пред Флагман.

„Треньорите незабавно го извадиха. Дойдоха реаниматори. В продължение на 50 минути се опитваха да му окажат помощ, изведоха всички, за да не стават свидетели на случилото се“, раказа очевидец.

Предположенията са, че момчето е починало от мозъчен аневризъм, но ще се направи аутопсия, за да се установи точната причина.

Междувременно международното състезание SHARKS Swimming cup, в което участваха 30 клуба и над 500 състезатели, бе прекратено.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мозъчен инсулт

    70 2 Отговор
    Съболезнования на близките.

    Коментиран от #13

    15:57 22.02.2026

  • 2 ???

    75 32 Отговор
    Някой ще започне ли най-после да проверява дали всички млади хора, умиращи внезапно напоследък, са инжектирани с ковид препаратите на Бил Гейтс?

    Коментиран от #42

    15:58 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Как

    57 1 Отговор
    е било прегледано момчето ? Правени ли са му МРТ или компютърна томография изобщо ? Ужасно . Сила на родителите и близките му . Мир на душата на детето им .

    16:14 22.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Горски

    35 18 Отговор
    Детето (да почива в мир) било ли е ваксинирано? Защото ваксините официално са признати за смъртоносни!

    “Главният медицински директор на FDA д-р Винай Прасад потвърждава, че ваксината Pfizer mRNA срещу COVID-19 е причинила смъртта на преди това здрави деца. Ваксинационните разпоредби на САЩ по време на пандемията са навредили на децата повече, отколкото са помогнали, отбелязвайки, че нито едно педиатрично проучване не е показало благоприятен ефект върху смъртността.

    Коментиран от #24

    16:25 22.02.2026

  • 12 защо

    21 8 Отговор
    Евроатлантика Масимо още не са го изтрили???
    Няма и да го изтрият. Това са ценностите. Новите ценности!!!
    Да са ни честити.

    Коментиран от #14, #16

    16:26 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    19 10 Отговор
    Файзер или модерна

    Коментиран от #18

    16:30 22.02.2026

  • 16 Защото

    11 8 Отговор

    До коментар #12 от "защо":

    Уви,такива са фактите,изтъпанили английския флаг редом с името на сайта си...

    16:31 22.02.2026

  • 17 Лазарина

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Масимо":

    Нечовешки е и лишен от всякаква емпатия е коментара ви.

    16:32 22.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    18 12 Отговор
    Сега да отидат и да арестуват лекаря за умишлено убийство който ваксинирал детето за грип.

    Коментиран от #22

    16:32 22.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 в мамона

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Mимон Кучев":

    на мамамати

    16:41 22.02.2026

  • 22 срален

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    ква ваксина те чака та 5 март 🤡

    16:43 22.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стефан

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Не пиши глупости.

    Коментиран от #48

    16:58 22.02.2026

  • 25 Дими

    2 7 Отговор
    Мозъчен аневризъм. Двете ми деца умряха от това в рамките на две седмици.

    Коментиран от #27, #28, #31

    17:00 22.02.2026

  • 26 Така е

    4 10 Отговор
    Момчето, починало по време на плувен турнир, се оплаквало два дни преди това от петруханците от ПП-ДБ

    17:05 22.02.2026

  • 27 И ти си

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Дими":

    За разследване ми се струва

    Коментиран от #29

    17:10 22.02.2026

  • 28 Тва ще да е нещо

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Дими":

    Уникално за света ! (Двете ми деца умряха от това в рамките на две седмици.)

    17:11 22.02.2026

  • 29 Дими

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "И ти си":

    Върви да ме разследваш шмaтко такава, дето се подиграва с трагедиите на хората

    17:12 22.02.2026

  • 30 На база на какво са направили

    8 2 Отговор
    тези предположения че момчето е починало от мозъчен аневризъм без аутопсия за да се установи точната причина ? Хвърлят боб или ловят сигнали? А?

    17:15 22.02.2026

  • 31 Имаш ли идея

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дими":

    Каква е честотата на "Мозъчният аневризъм" ? А? Колко са в България за 10 години?

    17:17 22.02.2026

  • 32 София - вейп свърталище

    17 0 Отговор
    Крайно време е да започнат масови изненадващи проверки за вейп в училищата. Непосредствено пред входовете на гимназиите се пишат вейпове и директори, и учители нехаят. Нека глобяват и родители, и училища.

    17:22 22.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 санитар

    22 1 Отговор
    Бил прегледан но не установили нищо.Защото ако скенера беше евтин и беше направен съм сигурен ,че мамчето днес щеше да е живо.Много народ умира от безумните цени на скенерите.Това е голата истина.Моят личен лекар като чуе за скенер изпада в тих бяс и припада.Жалко за детето.Съболезнования на родителите.

    Коментиран от #35

    17:26 22.02.2026

  • 35 Тити на Кака

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "санитар":

    Само за протокола, ако при всяко главоболие лекуващият лекар назначава образно изследване на мозъка, опашките пред болниците ще са по десет километра всяка...
    Не прекалявайте с глупостите и проявете уважение към паметта на покойния младеж.
    Къса му е била свещичката на момчето, нека почива в мир!

    17:40 22.02.2026

  • 36 Вземат наркотици

    9 1 Отговор
    8 енергийни напитки и инсулт . Болен не трябва да е пуснат да тренира. Имат си доктори. Какво са чакали .

    17:41 22.02.2026

  • 37 Нацията се изгражда,

    6 0 Отговор
    процентът на олигофрените минава здравословните граници.

    17:47 22.02.2026

  • 38 плавник

    7 1 Отговор
    С кой акъл даскали и треньор са пуснали това дете да плува

    17:55 22.02.2026

  • 39 Горкото момче

    10 0 Отговор
    Бог да го прости лошото е че зачестяват такива случаи с млади хора

    18:02 22.02.2026

  • 40 Мда

    6 1 Отговор
    Пукнал е артерия. Съдови проблеми в мозъка. Трябвало е при първите болки да иде в болница.

    Коментиран от #47

    18:10 22.02.2026

  • 41 Име

    6 0 Отговор
    Не го разбирам това, аз съм родител на две плуващи момчета, но никога не ги вкарвам в басейна когато имат неразположение!

    18:16 22.02.2026

  • 42 задължително

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "???":

    Трябва да се разследва дали са "ваксинирани" срещу ковид! Има ли някакъв аргумент това да не се направи, питам? Има ли нормален човек, който не иска да знае дали има връзка?

    Коментиран от #45, #50

    18:20 22.02.2026

  • 43 Медицинската мафия

    3 0 Отговор
    Едва ли ще се гръмне като оповести истинската причина ако е неудобна за тях

    18:50 22.02.2026

  • 44 n√Варна

    3 0 Отговор
    Бог да прости детето!
    Жалко, трудно обяснима е смъртта на състезател – плуването се характеризира с минимум случаи на спортен травматизъм.

    19:08 22.02.2026

  • 45 задължително

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "задължително":

    ща ваксат с 9 пара

    19:21 22.02.2026

  • 46 ако имате статистика....

    1 0 Отговор
    Не знам по каква причина ,но такива случаи има и ще има и то много преди ваксините.Мой добър познат загуби детето си на състезание по плуване преди да дойде демокрацията.Само ,състезанието бе във варна или в някой комплекс до варна.А, защо и под каква причина не знам!Не знам и какво пускат ,но някой хора са особенно чуствителни и в определен момент имат ужасно главоболие ,накой наричат това -мигрена...това е ужасно опасно заболяване ,но винаги ми говорите за МРТ...Само по себе си нищо не показва ,а може само да даде някаква инфо ,която може да бъде РАЗТАЛкувана погрешно!Разберете има в този живот нещо като ........един се спъва и се пребива и умира ,друг пада от 15метра и се изтупва и продължава...Толкоз!

    19:53 22.02.2026

  • 47 дядо дръмпи,пита и пише...

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мда":

    Да ми кажеш как ще процедира Болницата/За теб явно лекарят е Господ/...Та сподели........ПС.Ти не си ли се замислял ,че от космоса могат да облъчват маймунките , а до бг има война ,ако не знаеш.....кораба дет е на дъното ,нали от много улов е потънал..........а не от мина или подводен дрон...колко хора преди 2 дни имаха силно главоболие знаеш ли???Всички да тичат в болницата........каквото и да се пише вече е късно ,по-добре да се мълчи и да се каже трай бабо.А ,ти ходи в болницата при всяка болежка!

    20:00 22.02.2026

  • 48 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стефан":

    Които са истина, но не ви изнася.

    20:42 22.02.2026

  • 49 Лечителя

    0 1 Отговор
    Главоболието дори и силно не е основание да се прави Образна Диагностика. Понякога тя може да навреди повече отколкото да помогне. Да видим какво ще покаже аутопсията. Най вероятно причината е много по рано в София или някъде другаде където се е контузил или е имало конфликт между ученици. Един камшичен удар от лек инцидент да причини нараняване което работи и при някакво натоварване дава резултат. Да видим какво ще установят.

    23:01 22.02.2026

  • 50 Най-вероятно не е бил

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "задължително":

    Децата не ги ваксинираха. А и неваксани доста изпукаха.

    23:55 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове