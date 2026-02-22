Момчето, починало по време на плувен турнир, се оплаквало два дни от силно главоболие

16-годишният плувец, който почина днес в плувния комплекс в бургаския ж.к. “Славейков“ имал тежко главоболие в последните два дни, разкриха негови съотборници.
Момчето учило в 10-ти клас на елитната Национална финансово-стопанска гимназия в София. Той бил отличен спортист – многократен държавен шампион, един от най-добрите състезатели на НСК „Олимп“.
Пристигнал в Бургас в петък с родителите си. Още тогава се оплакал от необичайно главоболие, бил прегледан, но така и не се установило нещо притеснително.
Тази сутрин на загрявката за третия състезателен ден, докато е във водата той колабирал, разказаха очевидци пред Флагман.
„Треньорите незабавно го извадиха. Дойдоха реаниматори. В продължение на 50 минути се опитваха да му окажат помощ, изведоха всички, за да не стават свидетели на случилото се“, раказа очевидец.
Предположенията са, че момчето е починало от мозъчен аневризъм, но ще се направи аутопсия, за да се установи точната причина.
Междувременно международното състезание SHARKS Swimming cup, в което участваха 30 клуба и над 500 състезатели, бе прекратено.
1 Мозъчен инсулт
Коментиран от #13
15:57 22.02.2026
2 ???
Коментиран от #42
15:58 22.02.2026
6 Как
16:14 22.02.2026
11 Горски
“Главният медицински директор на FDA д-р Винай Прасад потвърждава, че ваксината Pfizer mRNA срещу COVID-19 е причинила смъртта на преди това здрави деца. Ваксинационните разпоредби на САЩ по време на пандемията са навредили на децата повече, отколкото са помогнали, отбелязвайки, че нито едно педиатрично проучване не е показало благоприятен ефект върху смъртността.
Коментиран от #24
16:25 22.02.2026
12 защо
Няма и да го изтрият. Това са ценностите. Новите ценности!!!
Да са ни честити.
Коментиран от #14, #16
16:26 22.02.2026
15 Сталин
Коментиран от #18
16:30 22.02.2026
16 Защото
До коментар #12 от "защо":Уви,такива са фактите,изтъпанили английския флаг редом с името на сайта си...
16:31 22.02.2026
17 Лазарина
До коментар #3 от "Масимо":Нечовешки е и лишен от всякаква емпатия е коментара ви.
16:32 22.02.2026
19 Сталин
Коментиран от #22
16:32 22.02.2026
21 в мамона
До коментар #10 от "Mимон Кучев":на мамамати
16:41 22.02.2026
22 срален
До коментар #19 от "Сталин":ква ваксина те чака та 5 март 🤡
16:43 22.02.2026
24 Стефан
До коментар #11 от "Горски":Не пиши глупости.
Коментиран от #48
16:58 22.02.2026
25 Дими
Коментиран от #27, #28, #31
17:00 22.02.2026
26 Така е
17:05 22.02.2026
27 И ти си
До коментар #25 от "Дими":За разследване ми се струва
Коментиран от #29
17:10 22.02.2026
28 Тва ще да е нещо
До коментар #25 от "Дими":Уникално за света ! (Двете ми деца умряха от това в рамките на две седмици.)
17:11 22.02.2026
29 Дими
До коментар #27 от "И ти си":Върви да ме разследваш шмaтко такава, дето се подиграва с трагедиите на хората
17:12 22.02.2026
30 На база на какво са направили
17:15 22.02.2026
31 Имаш ли идея
До коментар #25 от "Дими":Каква е честотата на "Мозъчният аневризъм" ? А? Колко са в България за 10 години?
17:17 22.02.2026
32 София - вейп свърталище
17:22 22.02.2026
34 санитар
Коментиран от #35
17:26 22.02.2026
35 Тити на Кака
До коментар #34 от "санитар":Само за протокола, ако при всяко главоболие лекуващият лекар назначава образно изследване на мозъка, опашките пред болниците ще са по десет километра всяка...
Не прекалявайте с глупостите и проявете уважение към паметта на покойния младеж.
Къса му е била свещичката на момчето, нека почива в мир!
17:40 22.02.2026
36 Вземат наркотици
17:41 22.02.2026
37 Нацията се изгражда,
17:47 22.02.2026
38 плавник
17:55 22.02.2026
39 Горкото момче
18:02 22.02.2026
40 Мда
Коментиран от #47
18:10 22.02.2026
41 Име
18:16 22.02.2026
42 задължително
До коментар #2 от "???":Трябва да се разследва дали са "ваксинирани" срещу ковид! Има ли някакъв аргумент това да не се направи, питам? Има ли нормален човек, който не иска да знае дали има връзка?
Коментиран от #45, #50
18:20 22.02.2026
43 Медицинската мафия
18:50 22.02.2026
44 n√Варна
Жалко, трудно обяснима е смъртта на състезател – плуването се характеризира с минимум случаи на спортен травматизъм.
19:08 22.02.2026
45 задължително
До коментар #42 от "задължително":ща ваксат с 9 пара
19:21 22.02.2026
46 ако имате статистика....
19:53 22.02.2026
47 дядо дръмпи,пита и пише...
До коментар #40 от "Мда":Да ми кажеш как ще процедира Болницата/За теб явно лекарят е Господ/...Та сподели........ПС.Ти не си ли се замислял ,че от космоса могат да облъчват маймунките , а до бг има война ,ако не знаеш.....кораба дет е на дъното ,нали от много улов е потънал..........а не от мина или подводен дрон...колко хора преди 2 дни имаха силно главоболие знаеш ли???Всички да тичат в болницата........каквото и да се пише вече е късно ,по-добре да се мълчи и да се каже трай бабо.А ,ти ходи в болницата при всяка болежка!
20:00 22.02.2026
48 Горски
До коментар #24 от "Стефан":Които са истина, но не ви изнася.
20:42 22.02.2026
49 Лечителя
23:01 22.02.2026
50 Най-вероятно не е бил
До коментар #42 от "задължително":Децата не ги ваксинираха. А и неваксани доста изпукаха.
23:55 22.02.2026