Незаконното сметище в кв. "Факултета" стана паркинг за иззети автомобили

23 Февруари, 2026 13:45 1 312 18

Той може да побере 400 коли

Незаконното сметище в кв. "Факултета" стана паркинг за иззети автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паркинг за съхраняване на иззети автомобили от столичната полиция с капацитет 400 автомобила беше открит в кв. "Факултета" в столичния район "Красна поляна" от председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, районния кмет Димитър Петров и директора на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов.

"През май 2024 г. от СОС предложиха незаконното сметище в кв. "Факултета", да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвания, припомни пред бТВ Цветомир Петров.

"Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, който от повече от 10 години се използва като нерегламентирано сметище:, посочи Петров. Той каза, че на незаконното сметище преди са се горели отпадъци, което е замърсявало много въздуха в "Красна Поляна" и в цяла София.

"През август 2023 г. влезе в сила нов закон, с който им се отнемат автомобилите на водачи, употребили алкохол и наркотични вещества, каза Любомир Николов. Ние ги отнемаме като веществено доказателство по досъдебните производства. Към настоящия момент в СДВР са образувани над 2900 досъдебни производства по тези членове и са иззети над 1200 автомобила, като част от тях вече са и иззети в полза на държавата", каза Николов.

"След изземане на автомобила и приключване на досъдебното производство, с което се доказва вината на водача, автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата. Ако водачът е управлявал чужд автомобил, той е длъжен да заплати себестойността на съответното превозно средство", припомни разпоредбите на закона директорът на СДВР.

Той добави, че ако се докаже вина, конфискуваните автомобили се приобщават към бюджета на България и впоследствие съответните институции могат да ги продадат или предоставят на други организации, които имат нужда от ползването им като държавна собственост.

"Към настоящия момент имаме удържавени 144 автомобила, което е около 10% от общия брой на иззетите автомобили", информира още директорът на СДВР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    28 0 Отговор
    Разположен в спокоен квартал, секвестираните возила ще бъдат на сигурно място!

    Коментиран от #18

    13:47 23.02.2026

  • 2 Бендида

    27 0 Отговор
    Чудесна локация. Когато пътувам към магистрала, минавам през,, Факултета". Мисля,че доста от автомобилите по улиците на квартала, могат директно да бъдат преместени на този паркинг:)))

    13:51 23.02.2026

  • 3 пожелание

    26 0 Отговор
    Ама по оградата на този паркинг трябва да пуснат ток-380 V , защото орките ще го опоскат !!

    Коментиран от #11

    13:54 23.02.2026

  • 4 НЕМА МИ ГУМИТЕ

    15 0 Отговор
    На братята ще им е близо.

    13:58 23.02.2026

  • 5 бою циганина

    5 2 Отговор
    внасям боклук, общината да ми предостави терен за складиране

    13:59 23.02.2026

  • 6 Тома

    14 0 Отговор
    Ние всичкото сигани ще се цаним за пазачи

    14:04 23.02.2026

  • 7 Циник

    10 0 Отговор
    От един бандитизъм та на друг.

    14:07 23.02.2026

  • 8 На една ръка

    8 0 Отговор
    Както се казва, полицията по близо до народа, а народът, по близо до плячката.

    14:26 23.02.2026

  • 9 Гениална идея

    8 0 Отговор
    Сега, всеки, чиято кола се окаже на този паркинг и бъде утилизирана ще може да заведе дело за обезщетение. Откъде ще се вземат парите? Ами от всички нас. Ето ви схема за източване на бюджета ;)

    14:26 23.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Брутална простотия! Приматите ще оберат колите до голо, държавата ще плаща милиони обезщетения!
    Всички в тоя държавен кочак ли са безумни бе, дявол ги взел!

    14:26 23.02.2026

  • 11 каква ограда?

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    кой е казал че ще има ограда? просто се подаряват колите на команчите да си берат джилезу…

    14:27 23.02.2026

  • 12 значи така а

    7 0 Отговор
    "законен паркинг" върху незаконно сметище... това само простите милиционери на шишмака и тиквеняка могат да го измислят!

    14:33 23.02.2026

  • 13 Това се казва Регионална икономика

    6 0 Отговор
    Развитието на бизнес съчетаващ материален ресурс на суровини с работна ръка за ...усвояване и преработката им ...

    14:33 23.02.2026

  • 14 От махалата

    6 0 Отговор
    Бате, тоз кола я донесоха без дивигател и без гуми, бате. Аз нищо не съм барал там, чесна дума. На комшията магарето да умре ако лъжа.

    14:34 23.02.2026

  • 15 Недоволен

    6 1 Отговор
    Западния парк се унищожава и застроява, и с участието на общината и държавата, и с безучастието им към разширението на катуните навътре в парка !!!
    Скоро целия този парк ще бъде УПИ !
    Аз мога ли да си построя вила в "Борисовата градина" ?

    14:45 23.02.2026

  • 16 Сила

    4 1 Отговор
    Как му е нужно това престъпно изкушение ???! Защо зорлем въвличате хората в грях и престъпни помисли ...баш на това място ли трябваше !!!?

    14:58 23.02.2026

  • 17 Дългия

    4 0 Отговор
    Това изземване е незаконно! Ами, колата се води на мое име и аз се разведа , ще кажат ама колата е собственос на теб и жена ти?!Тогава как конфискуват колата като жена ми нее пила или шофирала?

    15:04 23.02.2026

  • 18 Идеално

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Тамън ще има да берат части. Да отварят факултетоКарПартс точка бг - оригинални части втора употреба хахаха.

    16:17 23.02.2026

