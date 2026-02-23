Незаконното сметище в кв. "Факултета" стана паркинг за иззети автомобили

Паркинг за съхраняване на иззети автомобили от столичната полиция с капацитет 400 автомобила беше открит в кв. "Факултета" в столичния район "Красна поляна" от председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, районния кмет Димитър Петров и директора на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов.
"През май 2024 г. от СОС предложиха незаконното сметище в кв. "Факултета", да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвания, припомни пред бТВ Цветомир Петров.
"Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, който от повече от 10 години се използва като нерегламентирано сметище:, посочи Петров. Той каза, че на незаконното сметище преди са се горели отпадъци, което е замърсявало много въздуха в "Красна Поляна" и в цяла София.
"През август 2023 г. влезе в сила нов закон, с който им се отнемат автомобилите на водачи, употребили алкохол и наркотични вещества, каза Любомир Николов. Ние ги отнемаме като веществено доказателство по досъдебните производства. Към настоящия момент в СДВР са образувани над 2900 досъдебни производства по тези членове и са иззети над 1200 автомобила, като част от тях вече са и иззети в полза на държавата", каза Николов.
"След изземане на автомобила и приключване на досъдебното производство, с което се доказва вината на водача, автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата. Ако водачът е управлявал чужд автомобил, той е длъжен да заплати себестойността на съответното превозно средство", припомни разпоредбите на закона директорът на СДВР.
Той добави, че ако се докаже вина, конфискуваните автомобили се приобщават към бюджета на България и впоследствие съответните институции могат да ги продадат или предоставят на други организации, които имат нужда от ползването им като държавна собственост.
"Към настоящия момент имаме удържавени 144 автомобила, което е около 10% от общия брой на иззетите автомобили", информира още директорът на СДВР.
Всички в тоя държавен кочак ли са безумни бе, дявол ги взел!
До коментар #3 от "пожелание":кой е казал че ще има ограда? просто се подаряват колите на команчите да си берат джилезу…
Скоро целия този парк ще бъде УПИ !
Аз мога ли да си построя вила в "Борисовата градина" ?
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Тамън ще има да берат части. Да отварят факултетоКарПартс точка бг - оригинални части втора употреба хахаха.
