Асен Василев: Борисов се е спекъл от страх ,че няма да може да купува гласове

Най-накрая имаме правосъден министър, който остро постави въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста му. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от novini.bg.
По този повод вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс. Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски, заяви Василев.
Попитан за коментар на думите на лидера на Бойко Борисов от днес, който определи служебното правителство като правителство на "Продължаваме промяната-Демократична България, Доган и Радев", съпредседателят на "Продължаваме промяната" посочи: С Радините вълнения на г-н Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве, ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува под страх.
Василев коментира и твърденията на Борисов, че е отговорен за повишенията на цените.
"Това, което виждаме в момента, е отмъщението на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и Ново начало срещу българския народ. Видяхте какво се случва с цените на електроенергията, виждате какво се случва с цените на магазините. Миналата седмица имахме изслушване на регулаторите в парламента и казаха – всичко е наред, извършваме проверки, тук-там някоя глоба. Отмъщават си, защото им падна кабинетът. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни, които могат да овладеят цените и които наистина ще работят за българския народ, а не да отмъщават на българските граждани от името на ГЕРБ", подчерта Асен Василев.
"Мисля, че ще представим доста по-добре от това, което в момента измерват социологиите. Не е като да не се е случвало няколко пъти в предишните избори. Ще припомня, че на първите избори, на които се явихме, ни мериха на 8%, а завършихме на 26%. Това, което в момента е важно за българските граждани, е да излязат и да гласуват свободно за това в каква посока да тръгне България. Ние ясно сме показали във времето за какво ще работим – по-високи доходи, по-високи пенсии", заяви още лидерът на ПП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
14:53 23.02.2026
2 ДрайвингПлежър
Искайте от Радев ясна позиция кои ще са приятелите му!
Коментиран от #28
14:53 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Евро клошар 🪤
14:54 23.02.2026
5 Точно
Коментиран от #52, #53
14:54 23.02.2026
6 Стенли
Тома Белев: На 29 януари КЕВР издава лицензия за търговия с електрическа енергия на Азур енерджи ООД с капитал 70 млн.евро. Дружеството е управлявано от г-н Сибил Тошков Хаджитодоров, за който медиите пишат, че е син на председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Хаджитодоров.
Интересувам се как е гласували членовете на КЕВР г-жа Александра Богословска и г-н Благой Голубарев издигнати за член на КЕВР от ИТН?
Също така е интересно как са гласували двама други членове на КЕВР господата Пламен Младеновски и Таско Ерменков, станали членове на КЕВР с подкрепата на гласовете на парламентарната групата на ИТН?
КЕВР има само пет члена.
И моля не си мислете че има конфликт на интереси - такъв е невъзможен по закон.
ПС. Азур енерджи ООД е регистрирано в ТР на 10.10.2025 и получава лицензия за търговия с електроенергия на 29.01.2026 г.
14:55 23.02.2026
7 Миризлив пор
Коментиран от #78
14:55 23.02.2026
8 Явно заедно са решили
14:56 23.02.2026
9 Кабамилионеров
Коментиран от #62
14:56 23.02.2026
10 За година и 7 месеца без ГЕРБ
- Нарастване на БВП;
- Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
- Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което позволи да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към Еврозоната;
- Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
- Страната влезе в Шенген;
- Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
- Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
- Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.
Коментиран от #26, #36
14:57 23.02.2026
11 Георги Харизанов пиар отдел ГЕРБ
14:58 23.02.2026
12 Абсурдистан
14:59 23.02.2026
13 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 13 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
Коментиран от #30, #35, #40, #66
14:59 23.02.2026
14 протеста
14:59 23.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Даа...
Коментиран от #25, #33
15:01 23.02.2026
17 Борисов днес на среща с 1000 кметове
15:01 23.02.2026
18 Благой от СОФстрой
15:01 23.02.2026
19 Има ли още шарани?
ГЕРБ ще имат 20%
Шиши ще има 10%
Въпреки това цялата пропагандна машина е насочена само срeщу ППДБ, които според социолозите едвам ще минат 10%. Освен това през цялото време се твърди, че ППДБ трябва задължително да направят коалиция и да участват в управлението заедно с Радев или Борисов.
Slo4aenos? Ne misla!
Всичко е толкова прозрачно, че и слепите го виждат.
15:02 23.02.2026
20 Любопитен
По самопризнанията на Киро преди 3 години сте фалшифицирали изборите с цели 15%, нещо което не са правили нито ББ, нито Шиши!
15:02 23.02.2026
21 в кратце
Коментиран от #63, #64
15:03 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оооо
До коментар #3 от "Промяна":Ти на каква дрога си? Непрекъснато пишеш глупости и то доста неграмотно. Разкарай се!
Коментиран от #60
15:04 23.02.2026
24 Шопо
Коментиран от #48
15:04 23.02.2026
25 Ура,,Ура
До коментар #16 от "Даа...":Прав си. Остави ги да си скачат на воля. Ще имат психически проблеми след 19 април.
15:07 23.02.2026
26 хахаха
До коментар #10 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":Страхотен виц си съчинил, не мога да спра да се смея:)))
15:10 23.02.2026
27 Асенке
15:10 23.02.2026
28 Мизерабъл
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Лукавия Радков винаги може да излъже.Не вярвайте на дрътите комундета.
15:11 23.02.2026
29 Тити на Кака
😂😂😂
15:12 23.02.2026
30 Реалност
До коментар #13 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Точно за заемите не говори, че Асенчо взе 10 милиарда и ги "похарчи" само за три дни и никой не разбра за какво.
15:12 23.02.2026
31 Малииии
До коментар #15 от "Всичките":Малииии,едноклетъчните веднага скачат в защита на друго едноклетъчно.
15:13 23.02.2026
32 Поздрави от Яшар
Коментиран от #44
15:15 23.02.2026
33 Мхъъъъъ
До коментар #16 от "Даа...":Ами да са ви честити пефилите.Пак ше им ядете кожените тояги.
15:16 23.02.2026
34 Майора
15:16 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Доктор
Коментиран от #42
15:21 23.02.2026
39 Ламата пак ще купува гласове
-;-
Кой може да спре Свинята и Ламата да си купят гласове!
15:21 23.02.2026
40 Алоууууу
До коментар #13 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Абе издавайте си написаните фермани в някое книгоиздателство бе.Аман от скудоумията ви.
15:21 23.02.2026
41 Педро
Тез трябва в най скоро време да ги заличат
Иска да смени главния прокурор а да сложи някой от неговите извратени педофили и за да си прикрият следите
Коментиран от #46
15:22 23.02.2026
42 Гадно
До коментар #38 от "Доктор":Доктор
00ОТГОВОР
Спекли са се ППДБ, че отиват под 10%. Да гледат себе си и непрестанните скандали, които сътворяват
-;-
Какво спичане.
Нито Хасковския ще направи 67
нито Герберастите ще направят достатъчно.
А Копейката тези дни твърдеше че ще станели Първа партия!
15:23 23.02.2026
43 Доктор
15:24 23.02.2026
44 Достоен си
До коментар #32 от "Поздрави от Яшар":За съжаление,...какво да се прави.....Материал,както казваше един.......въпросът е ,че си неспасяем...
Коментиран от #51, #54
15:24 23.02.2026
45 Доктор
15:25 23.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Доктор
15:25 23.02.2026
48 Големдебил
До коментар #24 от "Шопо":Ти кажи кой НЕ купува?Мислиш че Радков не купува?Хаха,блажени са вярващите.
15:26 23.02.2026
49 Промяна
15:29 23.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хахаха
До коментар #44 от "Достоен си":Присмял се хърбел на щърбел
15:31 23.02.2026
52 Промяна
До коментар #5 от "Точно":ИЗБОРИТЕ СЕ КУПУВАТ ОТ МАШИНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В Т ЪМНАТА СТАИЧКА НА РОЗОВИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ВИЖТЕ КОЛКО МИРИОНА СА ПРИБРА.И ДОСЕГА
15:31 23.02.2026
53 Промяна
До коментар #5 от "Точно":ИЗБОРИТЕ СЕ КУПУВАТ ОТ МАШИНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В Т ЪМНАТА СТАИЧКА НА РОЗОВИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ВИЖТЕ КОЛКО МИРИОНА СА ПРИБРА.И ДОСЕГА
15:32 23.02.2026
54 Хахаха
До коментар #44 от "Достоен си":Но иначе се позоваваш на смешките на Боко ,а?
15:33 23.02.2026
55 Промяна
До коментар #50 от "Измяна":ПЕТРОХАНЦИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ДОГАНОВИТЕ ДЕРИБЕИ И РАДЕВ ХАХАХАХАХА АЛАБАЛАТА Е В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ НЯМА
15:33 23.02.2026
56 ГЕРБ на бунището
Коментиран от #58
15:37 23.02.2026
57 Герб се оказаха убийци на 15 год. дете
15:38 23.02.2026
58 Промяна
До коментар #56 от "ГЕРБ на бунището":ДО 55 И 56 АМА ПОЛЕКА ЛИЧИ СИ ЧЕ СТЕ ОТ ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ БАШ РОЗОВИЯТ АМА ДА ВИ КАЖА ВСЕ ОЩЕ ВЯРВАМ ЧЕ ТУК ЖИВЕЯТ И ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ КОИТО РАБОТЯТ И НЕ ТИЧАТ СЛЕД РОЗОВИ ИЗВРАТЕНЯЦИОЗЛОБЕРИ С ИЗМАМА ОВЛАДЕЛИ ВЛАСТТА
15:43 23.02.2026
59 асанка василева
15:45 23.02.2026
60 Промяна
До коментар #23 от "Оооо":Някой ми краде НИК
15:46 23.02.2026
61 ,че няма да може да купува гласове
Гласът на кметовете на малките населени места трябва да се чува. Ако кметът на един голям град може да бъде "забелязан", то кметовете на малките населени места и техните проблеми остават в забрава.
15:47 23.02.2026
62 Промяна
До коментар #9 от "Кабамилионеров":9 ГЕПИ ЛЪЖЕШ 9 ГЕПИ ЦИНИК СИ 9 ГЕПИ ЛЪЖЕШ ШАРЛАТАНСКИ 9 ГЕПИ АЛАБАЛАТА С МАШИНИТЕ МАНИПУЛИРАТ ВСИЧКО А ТИ ТУК ЛЪЖЕШ КАТО БЕЗУМЕЦ ЗАЩО ВЕЧЕШАРЛАТАНИТЕ СА НА АЛАБАЛАТА НА ЦЕЛИ ПАРТИИ ТВОИТЕ ГЛУПОСТИ СА ИЗТЪРКАНИ ГЕПИТОООООПЛАТЕНО
15:55 23.02.2026
63 Промяна
До коментар #21 от "в кратце":КАКВО ДА КУПУВА БЕ НЕВЕЖИТЕ ЛЪЖИ ЗА ПРОСТАЦИ ДРАСКАТЕ ТУК БЕЕЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ПРИМИТИВИ ТИЧАЙТЕ ПРИ РОЗОВОТО ПРАСЕ ВАСИРЕВ ПЕТРОХАНЕЦ ТИЧАЙТЕЕЕЕЕ ДА ВИ КУПИИИИИ
15:59 23.02.2026
64 Промяна
До коментар #21 от "в кратце":КАКВО ДА КУПУВА БЕ НЕВЕЖИТЕ ЛЪЖИ ЗА ПРОСТАЦИ ДРАСКАТЕ ТУК БЕЕЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ПРИМИТИВИ ТИЧАЙТЕ ПРИ РОЗОВОТО ПРАСЕ ВАСИРЕВ ПЕТРОХАНЕЦ ТИЧАЙТЕЕЕЕЕ ДА ВИ КУПИИИИИ
15:59 23.02.2026
65 Промяна
16:08 23.02.2026
66 Реалист 1
До коментар #13 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Абе ти къде живееш? Да не си на пица с кристали или сънуваш.Нали и ние живеем в България.
16:17 23.02.2026
67 Сто по Сто
Най-накрая имате даже цялото правителство.
Сега вече вие казвате какво и как да става.
Гледайте сега да не се самозабравите, защото обществото вижда!
16:19 23.02.2026
68 Дич
16:24 23.02.2026
69 Розов пеньоар
16:24 23.02.2026
70 Анонимен
16:27 23.02.2026
71 Дитрих
16:31 23.02.2026
72 А ти
16:33 23.02.2026
73 Справедлив
16:34 23.02.2026
74 Тоя с наднорменото...
16:43 23.02.2026
75 Ауууу
16:49 23.02.2026
76 Б.Б
16:54 23.02.2026
77 никой
17:05 23.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Тома
17:21 23.02.2026