Асен Василев: Борисов се е спекъл от страх ,че няма да може да купува гласове

Най-накрая имаме правосъден министър, който остро постави въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста му. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от novini.bg.

По този повод вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс. Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски, заяви Василев.

Попитан за коментар на думите на лидера на Бойко Борисов от днес, който определи служебното правителство като правителство на "Продължаваме промяната-Демократична България, Доган и Радев", съпредседателят на "Продължаваме промяната" посочи: С Радините вълнения на г-н Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве, ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува под страх.

Василев коментира и твърденията на Борисов, че е отговорен за повишенията на цените.

"Това, което виждаме в момента, е отмъщението на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и Ново начало срещу българския народ. Видяхте какво се случва с цените на електроенергията, виждате какво се случва с цените на магазините. Миналата седмица имахме изслушване на регулаторите в парламента и казаха – всичко е наред, извършваме проверки, тук-там някоя глоба. Отмъщават си, защото им падна кабинетът. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни, които могат да овладеят цените и които наистина ще работят за българския народ, а не да отмъщават на българските граждани от името на ГЕРБ", подчерта Асен Василев.

"Мисля, че ще представим доста по-добре от това, което в момента измерват социологиите. Не е като да не се е случвало няколко пъти в предишните избори. Ще припомня, че на първите избори, на които се явихме, ни мериха на 8%, а завършихме на 26%. Това, което в момента е важно за българските граждани, е да излязат и да гласуват свободно за това в каква посока да тръгне България. Ние ясно сме показали във времето за какво ще работим – по-високи доходи, по-високи пенсии", заяви още лидерът на ПП.