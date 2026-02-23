Новини
Асен Василев: Борисов се е спекъл от страх ,че няма да може да купува гласове

23 Февруари, 2026 14:49

Вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс. Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски, коментира лидерът на ПП

Асен Василев: Борисов се е спекъл от страх ,че няма да може да купува гласове - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-накрая имаме правосъден министър, който остро постави въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста му. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от novini.bg.
По този повод вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс. Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски, заяви Василев.
Попитан за коментар на думите на лидера на Бойко Борисов от днес, който определи служебното правителство като правителство на "Продължаваме промяната-Демократична България, Доган и Радев", съпредседателят на "Продължаваме промяната" посочи: С Радините вълнения на г-н Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве, ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува под страх.

Василев коментира и твърденията на Борисов, че е отговорен за повишенията на цените.

"Това, което виждаме в момента, е отмъщението на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и Ново начало срещу българския народ. Видяхте какво се случва с цените на електроенергията, виждате какво се случва с цените на магазините. Миналата седмица имахме изслушване на регулаторите в парламента и казаха – всичко е наред, извършваме проверки, тук-там някоя глоба. Отмъщават си, защото им падна кабинетът. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни, които могат да овладеят цените и които наистина ще работят за българския народ, а не да отмъщават на българските граждани от името на ГЕРБ", подчерта Асен Василев.

"Мисля, че ще представим доста по-добре от това, което в момента измерват социологиите. Не е като да не се е случвало няколко пъти в предишните избори. Ще припомня, че на първите избори, на които се явихме, ни мериха на 8%, а завършихме на 26%. Това, което в момента е важно за българските граждани, е да излязат и да гласуват свободно за това в каква посока да тръгне България. Ние ясно сме показали във времето за какво ще работим – по-високи доходи, по-високи пенсии", заяви още лидерът на ПП.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    23 14 Отговор
    е основното , а другото следва после ! За него и цялата му там компания и шайка ненаситна от престъпници !

    14:53 23.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    32 18 Отговор
    Помнете, че заедно с Радев може да получите Василев!
    Искайте от Радев ясна позиция кои ще са приятелите му!

    Коментиран от #28

    14:53 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Евро клошар 🪤

    21 22 Отговор
    Айде пак протести , ако някой даде лев може и да доида.

    14:54 23.02.2026

  • 5 Точно

    23 26 Отговор
    Всеки който пречи на Борисов и Пеевски да манипулират изборите ще бъде омаскарен . Първият падна.

    Коментиран от #52, #53

    14:54 23.02.2026

  • 6 Стенли

    32 8 Отговор
    Следващият път, когато тошко ви се покаже с пяна на уста - платено му е.
    Тома Белев: На 29 януари КЕВР издава лицензия за търговия с електрическа енергия на Азур енерджи ООД с капитал 70 млн.евро. Дружеството е управлявано от г-н Сибил Тошков Хаджитодоров, за който медиите пишат, че е син на председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Хаджитодоров.

    Интересувам се как е гласували членовете на КЕВР г-жа Александра Богословска и г-н Благой Голубарев издигнати за член на КЕВР от ИТН?

    Също така е интересно как са гласували двама други членове на КЕВР господата Пламен Младеновски и Таско Ерменков, станали членове на КЕВР с подкрепата на гласовете на парламентарната групата на ИТН?

    КЕВР има само пет члена.

    И моля не си мислете че има конфликт на интереси - такъв е невъзможен по закон.

    ПС. Азур енерджи ООД е регистрирано в ТР на 10.10.2025 и получава лицензия за търговия с електроенергия на 29.01.2026 г.

    14:55 23.02.2026

  • 7 Миризлив пор

    35 25 Отговор
    Много интересно ако се е спекъл от страх че не може да купува гласове и накрая какво ще говорят ако ги бие на изборите и то с много.

    Коментиран от #78

    14:55 23.02.2026

  • 8 Явно заедно са решили

    19 10 Отговор
    Радев ,Борисов и ПП/ДБ да приключат свиня пеев. Беше много нагъл преди 3 месеца - "чичо Румен да прибира шампейна и да се скрива. Избори няма да има, ще има да след 3 години и 4 месеца. Така че наздраве ,правителството ще изкара пълен мандат да не влизам в президентството и да изкарам мистър КЕШ оттам". След 20 дни започнаха масовите ,грандиозни протести в почти всички градове в България. Свинята опита контрапротести и се включиха само докарани с автобуси черни римляни. На другия ден 200 хиляди само в София и мафиотското управление беше пометено..Шефа на пиар отдела на Радев бившия Европейски депутат Бареков афишира че ще намери и докара пеев където и да избяга и опита да се скрие.

    14:56 23.02.2026

  • 9 Кабамилионеров

    21 8 Отговор
    Не е верно,парите са готови,от милионите за възстановяването на наводнените Карловски села....вече 5 пъти отпускат милио..ни,и селата са си все така разбити.....ние от ГЕПИ и Ново..то На..чало си знаем работата....стари пушки сме.

    Коментиран от #62

    14:56 23.02.2026

  • 10 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    24 22 Отговор
    - Нарастване на доходите и средната заплата. По паритет на покупателна способност на разполагаемите доходи България почти настига държави като Унгария, Словакия, Румъния;
    - Нарастване на БВП;
    - Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
    - Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което позволи да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към Еврозоната;
    - Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
    - Страната влезе в Шенген;
    - Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
    - Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
    - Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
    Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.

    Коментиран от #26, #36

    14:57 23.02.2026

  • 11 Георги Харизанов пиар отдел ГЕРБ

    22 11 Отговор
    Радев няма периферия. Вотът му е компилация. Изсмукал е Доган, БСП, Костадин Костадинов, МЕЧ, Величие и Слави Трифонов. Тези, които му се лепяха и подмазваха. Това показват данните. Вълна няма. Няма нищо ново. Има преразпределение на парламентарните гласове на турския, националистическия и популисткия вот.

    14:58 23.02.2026

  • 12 Абсурдистан

    34 22 Отговор
    Кокорчо Обратният се е спекъл от страх, че дори и глупавите разбраха, че ПП са нагазили дълбоко във фекалиите. Остава им само атаките от типа " присмяло се куцо на сакато" за да спасят малкото останало достойнство, ако има нещо останало.

    14:59 23.02.2026

  • 13 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    24 26 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 13 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
    Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
    Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #30, #35, #40, #66

    14:59 23.02.2026

  • 14 протеста

    34 22 Отговор
    Асене за разлика от вас ,ГЕРБ имат достатъчно гласове и без да купуват ,дори социологията показа , че ви водят поне с 10 % .До изборите има време , а Петрохан не е баш във ваша полза .

    14:59 23.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Даа...

    19 30 Отговор
    Колкото повече всички едновременно скачат срещу ППДБ, толкова по-сигурно става, че ГЕРБ ще са трета политическа сила на следващите избори!

    Коментиран от #25, #33

    15:01 23.02.2026

  • 17 Борисов днес на среща с 1000 кметове

    7 9 Отговор
    От ГЕРБ. Пеевски е смъкнал рейтинга на ГЕРБ. Но Радев и ПП-ДБ ще се изпокарат и самоунищожат. Така каза

    15:01 23.02.2026

  • 18 Благой от СОФстрой

    20 14 Отговор
    Тоа "съсел-кокорчо" обратно в паланката му и селският двор!

    15:01 23.02.2026

  • 19 Има ли още шарани?

    12 14 Отговор
    Румен Радев ще има 33%
    ГЕРБ ще имат 20%
    Шиши ще има 10%
    Въпреки това цялата пропагандна машина е насочена само срeщу ППДБ, които според социолозите едвам ще минат 10%. Освен това през цялото време се твърди, че ППДБ трябва задължително да направят коалиция и да участват в управлението заедно с Радев или Борисов.
    Slo4aenos? Ne misla!

    Всичко е толкова прозрачно, че и слепите го виждат.

    15:02 23.02.2026

  • 20 Любопитен

    25 13 Отговор
    Асенке, Борисов е ясен, но я кажи ти приготви ли флашката за 7-8% и ала бала?
    По самопризнанията на Киро преди 3 години сте фалшифицирали изборите с цели 15%, нещо което не са правили нито ББ, нито Шиши!

    15:02 23.02.2026

  • 21 в кратце

    14 11 Отговор
    ББ няма да купува тия гласове. Ще ги купуват негови подчинени. Той има мнооого слуги.

    Коментиран от #63, #64

    15:03 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оооо

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Ти на каква дрога си? Непрекъснато пишеш глупости и то доста неграмотно. Разкарай се!

    Коментиран от #60

    15:04 23.02.2026

  • 24 Шопо

    7 6 Отговор
    Пеевски йупува гласове

    Коментиран от #48

    15:04 23.02.2026

  • 25 Ура,,Ура

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Даа...":

    Прав си. Остави ги да си скачат на воля. Ще имат психически проблеми след 19 април.

    15:07 23.02.2026

  • 26 хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    Страхотен виц си съчинил, не мога да спра да се смея:)))

    15:10 23.02.2026

  • 27 Асенке

    12 3 Отговор
    Да видим колко още се връзват на акъла ти.

    15:10 23.02.2026

  • 28 Мизерабъл

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Лукавия Радков винаги може да излъже.Не вярвайте на дрътите комундета.

    15:11 23.02.2026

  • 29 Тити на Кака

    16 3 Отговор
    Езикът на розовото пони е толкова елегантен, че човек неволно се пита как ли разговаря този БКП-аристократ с другарчетата си от розовия клуб...

    😂😂😂

    15:12 23.02.2026

  • 30 Реалност

    21 5 Отговор

    До коментар #13 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Точно за заемите не говори, че Асенчо взе 10 милиарда и ги "похарчи" само за три дни и никой не разбра за какво.

    15:12 23.02.2026

  • 31 Малииии

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Всичките":

    Малииии,едноклетъчните веднага скачат в защита на друго едноклетъчно.

    15:13 23.02.2026

  • 32 Поздрави от Яшар

    19 6 Отговор
    ППДБ купуваха най-много. Затова спечелиха в махалите в Пловдив и София.

    Коментиран от #44

    15:15 23.02.2026

  • 33 Мхъъъъъ

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Даа...":

    Ами да са ви честити пефилите.Пак ше им ядете кожените тояги.

    15:16 23.02.2026

  • 34 Майора

    20 5 Отговор
    Ало Кокорчо страх ви тресе цялата Партия на кеша и пудела с пачките , че не може ала бала с машините и резидента пак да спечелите изборите! Но срам и позор за такива като вас начело с гуруто ви Прокопиев , част от НПО на Сорос и останалите соросоидни НПО , да влияете на политиката на една суверенна държава!Жалки сте шарлатани и мошеници , няма да стане вашата да овладеете страната със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор! Времето на Сорос отмина , както и вие ще отминете в небитието!

    15:16 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Доктор

    15 4 Отговор
    Спекли са се ППДБ, че отиват под 10%. Да гледат себе си и непрестанните скандали, които сътворяват

    Коментиран от #42

    15:21 23.02.2026

  • 39 Ламата пак ще купува гласове

    3 5 Отговор
    Асен Василев: Борисов се е спекъл от страх ,че няма да може да купува гласове
    -;-
    Кой може да спре Свинята и Ламата да си купят гласове!

    15:21 23.02.2026

  • 40 Алоууууу

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Абе издавайте си написаните фермани в някое книгоиздателство бе.Аман от скудоумията ви.

    15:21 23.02.2026

  • 41 Педро

    16 5 Отговор
    Кокорчо и неговата пасмина са най големите купувачи на гласове
    Тез трябва в най скоро време да ги заличат
    Иска да смени главния прокурор а да сложи някой от неговите извратени педофили и за да си прикрият следите

    Коментиран от #46

    15:22 23.02.2026

  • 42 Гадно

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Доктор":

    Доктор
    00ОТГОВОР
    Спекли са се ППДБ, че отиват под 10%. Да гледат себе си и непрестанните скандали, които сътворяват
    -;-
    Какво спичане.
    Нито Хасковския ще направи 67
    нито Герберастите ще направят достатъчно.

    А Копейката тези дни твърдеше че ще станели Първа партия!

    15:23 23.02.2026

  • 43 Доктор

    10 3 Отговор
    Спекли са се ППДБ, че падат под 10%. Да гледат себе си и непрекъснатите скандали, които сътворяват ....

    15:24 23.02.2026

  • 44 Достоен си

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Поздрави от Яшар":

    За съжаление,...какво да се прави.....Материал,както казваше един.......въпросът е ,че си неспасяем...

    Коментиран от #51, #54

    15:24 23.02.2026

  • 45 Доктор

    7 4 Отговор
    Спекли са се ППДБ, че отиват под 10%. Да гледат себе си и непрестанните скандали, които сътворяват

    15:25 23.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Доктор

    8 6 Отговор
    Спекли са се ППДБ, че отиват под 10%. Да гледат себе си и непрестанните скандали, които сътворяват

    15:25 23.02.2026

  • 48 Големдебил

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    Ти кажи кой НЕ купува?Мислиш че Радков не купува?Хаха,блажени са вярващите.

    15:26 23.02.2026

  • 49 Промяна

    11 7 Отговор
    ТОЗИ .РОЗОВ ПЕНЬОАР СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ МОШЕНИЦИ БОРИСОВ И ВИНОВЕН ОВЛАДЯХТЕ ВЛАСТТА С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПРОПРАВИХТЕ ПЪТ НА РАДЕВ И СЕГА ИСКАТЕ ДА ВИ ВЪРНЕ ЖЕСТА НАЛИ ЙОТОВА СЕ РАЗПОРЕЖДА В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ВИЕ С РАДЕВ СТЕ ОТВЪН И ИЗБОРИ НЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ НАЛИ ПЛЮСГЮРО

    15:29 23.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Достоен си":

    Присмял се хърбел на щърбел

    15:31 23.02.2026

  • 52 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Точно":

    ИЗБОРИТЕ СЕ КУПУВАТ ОТ МАШИНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В Т ЪМНАТА СТАИЧКА НА РОЗОВИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ВИЖТЕ КОЛКО МИРИОНА СА ПРИБРА.И ДОСЕГА

    15:31 23.02.2026

  • 53 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Точно":

    ИЗБОРИТЕ СЕ КУПУВАТ ОТ МАШИНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В Т ЪМНАТА СТАИЧКА НА РОЗОВИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ВИЖТЕ КОЛКО МИРИОНА СА ПРИБРА.И ДОСЕГА

    15:32 23.02.2026

  • 54 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Достоен си":

    Но иначе се позоваваш на смешките на Боко ,а?

    15:33 23.02.2026

  • 55 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #50 от "Измяна":

    ПЕТРОХАНЦИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ДОГАНОВИТЕ ДЕРИБЕИ И РАДЕВ ХАХАХАХАХА АЛАБАЛАТА Е В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ НЯМА

    15:33 23.02.2026

  • 56 ГЕРБ на бунището

    8 8 Отговор
    Всички нормални българи ще покажем червен картон на Борисов и хунтата му от крадци и мошенници 🎃🖕

    Коментиран от #58

    15:37 23.02.2026

  • 57 Герб се оказаха убийци на 15 год. дете

    6 11 Отговор
    Пребиха гожзверски, застреляха го на Околчица, изляха цялата си извратенящина над трупа му и над семейството му, убиха още минимум 7 души около всичко,което организираха с денюденевците им от службите и ако вие след всичко това продължите на работите по некви си закони с тези изверги, няма да гласувам нито за вас, нито за никой който работи с тия изверги

    15:38 23.02.2026

  • 58 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "ГЕРБ на бунището":

    ДО 55 И 56 АМА ПОЛЕКА ЛИЧИ СИ ЧЕ СТЕ ОТ ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ БАШ РОЗОВИЯТ АМА ДА ВИ КАЖА ВСЕ ОЩЕ ВЯРВАМ ЧЕ ТУК ЖИВЕЯТ И ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ КОИТО РАБОТЯТ И НЕ ТИЧАТ СЛЕД РОЗОВИ ИЗВРАТЕНЯЦИОЗЛОБЕРИ С ИЗМАМА ОВЛАДЕЛИ ВЛАСТТА

    15:43 23.02.2026

  • 59 асанка василева

    5 2 Отговор
    спецоф ми разкарва спека!направо е дуфо лакс

    15:45 23.02.2026

  • 60 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Оооо":

    Някой ми краде НИК

    15:46 23.02.2026

  • 61 ,че няма да може да купува гласове

    3 2 Отговор
    Борисов се среща в Стара Загора с близо 1000 кметове на села, на общини и на областни градове.

    Гласът на кметовете на малките населени места трябва да се чува. Ако кметът на един голям град може да бъде "забелязан", то кметовете на малките населени места и техните проблеми остават в забрава.

    15:47 23.02.2026

  • 62 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кабамилионеров":

    9 ГЕПИ ЛЪЖЕШ 9 ГЕПИ ЦИНИК СИ 9 ГЕПИ ЛЪЖЕШ ШАРЛАТАНСКИ 9 ГЕПИ АЛАБАЛАТА С МАШИНИТЕ МАНИПУЛИРАТ ВСИЧКО А ТИ ТУК ЛЪЖЕШ КАТО БЕЗУМЕЦ ЗАЩО ВЕЧЕШАРЛАТАНИТЕ СА НА АЛАБАЛАТА НА ЦЕЛИ ПАРТИИ ТВОИТЕ ГЛУПОСТИ СА ИЗТЪРКАНИ ГЕПИТОООООПЛАТЕНО

    15:55 23.02.2026

  • 63 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "в кратце":

    КАКВО ДА КУПУВА БЕ НЕВЕЖИТЕ ЛЪЖИ ЗА ПРОСТАЦИ ДРАСКАТЕ ТУК БЕЕЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ПРИМИТИВИ ТИЧАЙТЕ ПРИ РОЗОВОТО ПРАСЕ ВАСИРЕВ ПЕТРОХАНЕЦ ТИЧАЙТЕЕЕЕЕ ДА ВИ КУПИИИИИ

    15:59 23.02.2026

  • 64 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "в кратце":

    КАКВО ДА КУПУВА БЕ НЕВЕЖИТЕ ЛЪЖИ ЗА ПРОСТАЦИ ДРАСКАТЕ ТУК БЕЕЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ПРИМИТИВИ ТИЧАЙТЕ ПРИ РОЗОВОТО ПРАСЕ ВАСИРЕВ ПЕТРОХАНЕЦ ТИЧАЙТЕЕЕЕЕ ДА ВИ КУПИИИИИ

    15:59 23.02.2026

  • 65 Промяна

    4 4 Отговор
    ВАСИЛЕВ АМА НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ТОЗИ Е НАЗНАЧЕН ЗА ИЗБОРИТЕ А ТИ КАТО КАКЪВ ИЗДАВАШ ЗАПОВЕДИ НА ТОЗИ ГЮРОВИЯТ ТОВА Е КОРУПЦИЯ ВАСИЛЕВ

    16:08 23.02.2026

  • 66 Реалист 1

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Абе ти къде живееш? Да не си на пица с кристали или сънуваш.Нали и ние живеем в България.

    16:17 23.02.2026

  • 67 Сто по Сто

    4 0 Отговор
    "Най-накрая имаме правосъден министър" - така е.
    Най-накрая имате даже цялото правителство.
    Сега вече вие казвате какво и как да става.
    Гледайте сега да не се самозабравите, защото обществото вижда!

    16:19 23.02.2026

  • 68 Дич

    5 2 Отговор
    Асане не е Борисов а си ти хайде на колене пред бащицата

    16:24 23.02.2026

  • 69 Розов пеньоар

    6 3 Отговор
    Организираме протест пред Петрохан.Искаме си хижата.

    16:24 23.02.2026

  • 70 Анонимен

    8 3 Отговор
    Тиквата пак ще има два пъти повече избиратели от педофилите

    16:27 23.02.2026

  • 71 Дитрих

    3 1 Отговор
    Льо гранд кокор , ваше сиятелство , обръщай се към кРадев вече ..лойко е минало ...победихте го и т.н ..сега ви предстои управление с кРадев и Котешкият удушвач...с тях почвайте да търсите кметове

    16:31 23.02.2026

  • 72 А ти

    2 1 Отговор
    си спокоен,че ще можеш!

    16:33 23.02.2026

  • 73 Справедлив

    2 3 Отговор
    ГЕРБ никога не се е различавал повече от 5%, от прогнозите,като ППДБ!

    16:34 23.02.2026

  • 74 Тоя с наднорменото...

    5 1 Отговор
    ...тегло е по-голям лъжец от всички останали. Няма нито едно доказателство на документ за купувани избори. Сутринта излезе прогноза в %, ПП още малко ще останат трети, сега са далеч от Бойко. Сигурно и тук лъжат, а, три партии сте се онодили и пак сте на четвъртия балкон.

    16:43 23.02.2026

  • 75 Ауууу

    4 1 Отговор
    Ей смешник той и теб е купил с цялата ти партия отваряш си устатс за проветрение

    16:49 23.02.2026

  • 76 Б.Б

    2 2 Отговор
    Асене Асене заплахи ще ми отправяш .Я сега да видим коя поредна изънка ще ти лепна на челото

    16:54 23.02.2026

  • 77 никой

    2 1 Отговор
    хайде да не говорим за спичане...всички знаят че нямаш този проблем,редовно ти "поставят ваксина" на парапета

    17:05 23.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тома

    2 2 Отговор
    А той бати Бойко тиквата никога не е купувал гласове защото е честен само в носа че му са малки дупките

    17:21 23.02.2026

