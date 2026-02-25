Парламентът гласува ветото на президента върху Изборния кодекс

Депутатите започват работа с гласуване на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Илияна Йотова върна за преразглеждане решението на Народното събрание за ограничаване до 20 изборни секции в държавите извън Европейския съюз.
Правната комисия преодоля ветото на държавния глава с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един глас на БСП. Новият председател на партията Крум Зарков изрично препоръча представителите на партията в парламента да подкрепят ветото на президента. От гласовете им в пленарната зала зависи дали промените в Изборния кодекс ще влязат в сила или ще гласуваме по правилата досега.
В предварителната програма на парламента е заложено и гласуване на промени в състава на някои от комисиите, след като министрите от правителството на Росен Желязков се върнаха в пленарната зала. Предвидено е и да се гласуват правилата за избор на подуправител на БНБ след като поста беше освободен от служебния премиер Андрей Гюров
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 очевидец
06:59 25.02.2026
3 КГБ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Товариш,
Ние определяме как да живеете. Нашите хора в лицето на товариш син Решетников ще ви....... амата !
07:04 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами
07:06 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Какво вето?
И в страните от ЕС трябваше да се въведе това ограничение!
Така зеше да бъде справедливо!
Никакви прав не са нарушени.
Като искат да гласуват, моля да заповядат! ТУК с редовни докумени за самоличномт, а не с тапии за един ден валидност!
Айде, джар!
07:09 25.02.2026
8 А ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мислиш ли че "ние" решаваме как да живеем със наложената ни заблуда "избори".
07:11 25.02.2026
9 хехе
07:33 25.02.2026
10 Тебе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":кой те пита…
07:39 25.02.2026