Новини
България »
Парламентът гласува ветото на президента върху Изборния кодекс

Парламентът гласува ветото на президента върху Изборния кодекс

25 Февруари, 2026 07:37, обновена 25 Февруари, 2026 06:56 644 10

  • парламент-
  • депутати-
  • вето-
  • изборен кодекс-
  • президент

Правната комисия го преодоля с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един глас на БСП

Парламентът гласува ветото на президента върху Изборния кодекс - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Депутатите започват работа с гласуване на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Илияна Йотова върна за преразглеждане решението на Народното събрание за ограничаване до 20 изборни секции в държавите извън Европейския съюз.

Правната комисия преодоля ветото на държавния глава с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един глас на БСП. Новият председател на партията Крум Зарков изрично препоръча представителите на партията в парламента да подкрепят ветото на президента. От гласовете им в пленарната зала зависи дали промените в Изборния кодекс ще влязат в сила или ще гласуваме по правилата досега.

В предварителната програма на парламента е заложено и гласуване на промени в състава на някои от комисиите, след като министрите от правителството на Росен Желязков се върнаха в пленарната зала. Предвидено е и да се гласуват правилата за избор на подуправител на БНБ след като поста беше освободен от служебния премиер Андрей Гюров


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 очевидец

    9 2 Отговор
    Прокуратурата обяви, че е образувала проверка по сигнал на "високопоставени" служители на МВР за оказан им "натиск" от министъра. Какъв е "натискът" не пише. Само че колкото и да са "високопоставени" тези служители, те са под министъра и ако той им "оказва натиск", т.е. разпорежда, те са длъжни да изпълнят заповедта му, освен ако не налага извършване на престъпление. И тук няма място за намеса на прокуратурата. Но същата тази прокуратура отказва и до момента да разследва действията на служителиете на закритата Комисия за противодействие на корупцията, които със заплахи оказваха натиск на граждани да лъжесвидетелстват. Не разследват за това и председателя й, който се очаква да стане прокурор и да защитава законността! И моля, никой да не подозира прокуратурата за намеса в политиката!

    06:59 25.02.2026

  • 3 КГБ

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Товариш,
    Ние определяме как да живеете. Нашите хора в лицето на товариш син Решетников ще ви....... амата !

    07:04 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    4 9 Отговор
    Тук по малко секций, там по малко секций, на трети място нито една, пък после реват ниска избирателна активност. Ами ниска я, като забраняват на хората да гласуват утре ще има гласували 00,1%.

    07:06 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какво вето?

    11 4 Отговор
    И двадесет секции са много за такива, които трайно живеят в чужбина н не говорят български.
    И в страните от ЕС трябваше да се въведе това ограничение!
    Така зеше да бъде справедливо!
    Никакви прав не са нарушени.
    Като искат да гласуват, моля да заповядат! ТУК с редовни докумени за самоличномт, а не с тапии за един ден валидност!
    Айде, джар!

    07:09 25.02.2026

  • 8 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мислиш ли че "ние" решаваме как да живеем със наложената ни заблуда "избори".

    07:11 25.02.2026

  • 9 хехе

    2 0 Отговор
    каквото и да гласуват пак ще има вой до небесата, ако не вият едните ще вият другите.

    07:33 25.02.2026

  • 10 Тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    кой те пита…

    07:39 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове