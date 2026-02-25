Марин Малчев е новият районен прокурор на София. Прокурорската колегия избра Малчев с 8 гласа "за" и нула "против", съобщи БНТ.
Беше отхвърлено предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов избора да бъде отложен и да бъде събрана допълнителна информация дали има данни за връзки на кандидата с Мартин Божанов - Нотариуса. От Прокурорската колегия се мотивираха, че вече са изслушали всички замесени с казуса "Нотариуса" и името на Марин Малчев никъде не е споменато и не съществува.
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:50 25.02.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАМ.ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ
ПРОКУРОРЧЕТАТА СЛУШКАТ СИК
13:52 25.02.2026
3 вижда се
13:53 25.02.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НА ЕДИН ПРОКУРОР БРАТ МУ В БРЮКСЕЛ В НАТО
.....
ЖЕНА МУ В НПО НА ПАШАТА ОТ СИК :))
.....
ЕВРОАТЛАНТИЗЪМ:)
13:54 25.02.2026
5 Мафия ни управлява
Окопават се здраво !
14:03 25.02.2026
6 Така е
14:04 25.02.2026
7 Добре
14:31 25.02.2026
8 9689
14:55 25.02.2026
9 Защо защо?
Коментиран от #10
15:28 25.02.2026
10 Той
До коментар #9 от "Защо защо?":Абе глупендер ти от къде разбра,че този прокурор има общо с оня дето му викаш нотариус. Янкулов ли ти каза или Станкушевия. Дебил до дебила сте се събрали.
15:52 25.02.2026