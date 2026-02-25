Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Марин Малчев е новият районен прокурор на София

Марин Малчев е новият районен прокурор на София

25 Февруари, 2026 13:46 1 352 10

Беше отхвърлено предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов избора да бъде отложен

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Марин Малчев е новият районен прокурор на София. Прокурорската колегия избра Малчев с 8 гласа "за" и нула "против", съобщи БНТ.

Беше отхвърлено предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов избора да бъде отложен и да бъде събрана допълнителна информация дали има данни за връзки на кандидата с Мартин Божанов - Нотариуса. От Прокурорската колегия се мотивираха, че вече са изслушали всички замесени с казуса "Нотариуса" и името на Марин Малчев никъде не е споменато и не съществува.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Човек на Нотариуса.Прокурорите, съдиите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете.

    Коментиран от #4

    13:50 25.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    СЛЕД КАТО ПРЕБИХА С ЧУКОВЕ
    ЗАМ.ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ
    ПРОКУРОРЧЕТАТА СЛУШКАТ СИК

    13:52 25.02.2026

  • 3 вижда се

    10 2 Отговор
    Бандит ,бандита пази !!

    13:53 25.02.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НА ЕДИН ПРОКУРОР БРАТ МУ В БРЮКСЕЛ В НАТО
    .....
    ЖЕНА МУ В НПО НА ПАШАТА ОТ СИК :))
    .....
    ЕВРОАТЛАНТИЗЪМ:)

    13:54 25.02.2026

  • 5 Мафия ни управлява

    15 3 Отговор
    Oще един човек на Пеевски !
    Окопават се здраво !

    14:03 25.02.2026

  • 6 Така е

    15 1 Отговор
    Няма отърсване от мафията ! Борбата ще е дълга !

    14:04 25.02.2026

  • 7 Добре

    0 0 Отговор
    че се бях притиснил !

    14:31 25.02.2026

  • 8 9689

    2 0 Отговор
    Престъпниците си избират колегата.........А трябва до крак да бъдат нулирани.

    14:55 25.02.2026

  • 9 Защо защо?

    3 1 Отговор
    Никой не вдига врява, че е замесен с нотариуса, а за Цицелков се вдигна толкова много шум? Защото няма такава поръчка, Къде е Тошко Йорданов - търсача на истината? Или никой не дава милион за такова дребно нещо?

    Коментиран от #10

    15:28 25.02.2026

  • 10 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Защо защо?":

    Абе глупендер ти от къде разбра,че този прокурор има общо с оня дето му викаш нотариус. Янкулов ли ти каза или Станкушевия. Дебил до дебила сте се събрали.

    15:52 25.02.2026

