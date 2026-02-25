Марин Малчев е новият районен прокурор на София

Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 депутати, които не са забравили нормите на Конституцията

"Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели!& ...