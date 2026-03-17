Новини
България »
Министър Трайков: Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“

17 Март, 2026 17:24 515 13

  • трайчо трайков-
  • марица-изток-
  • кнсб

Министърът на енергетиката и заместник-министър Ива Петрова участваха в Националната конференция „Трансформация на трудовия пазар в условията на нисковъглероден преход в енергетиката“, организирана от КНСБ

Министър Трайков: Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“ - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“, никой няма да бъде изоставен в прехода, икономическите дейности ще се развиват, а енергетиката ще запази възможностите си за реакция – като готовност и като възможност за мобилизация при необходимост“. Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков пред участниците в Националната конференция „Трансформация на трудовия пазар в условията на нисковъглероден преход в енергетиката“, организирана от КНСБ, в която участва и заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По време на форума бяха представени резултатите от проучване на трудовата заетост във въглищните региони и нагласите за повишаване на уменията и преквалификация на засегнатите от прехода.

Пред участниците в конференцията министър Трайков акцентира върху възможността мощностите в комплекса да предоставят на националната енергийна система услуга по аналогия на студения резерв –като възможност както за генериране, така и за балансиране, мрежови услуги и т.н. „Подготовката на този процес и готовността за неговото стартиране има огромно значение като част от националната сигурност“, подчерта министър Трайков. По неговите думи, предстоят задълбочени разговори с представители на ЕСО ЕАД, с които да бъде изяснена в детайли необходимостта от допълнително мобилизиране на капацитет за енергийната система.

Преходът, освен технологична промяна, е преди всичко социален процес, който изисква внимателно планиране, партньорство и доверие между институциите, бизнеса и синдикалните организации, изтъкна и заместник-министър Ива Петрова.

В този смисъл, проучването за идентифициране и картографиране на уменията и нагласите за професионално развитие е изключително важен инструмент за разбиране на реалните възможности, потенциала и нагласите на хората. Именно тази информация е ключът към вземането на правилните за отделните региони решения, които да гарантират нови възможности за развитие, заетост и икономическа активност.

По програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за трите въглищни региона в страната е предвидено чрез Фонда за справедлив преход и с национално съфинансиране да бъдат мобилизирани около 60 милиона евро, които да подпомогнат адаптацията към новите икономически реалности чрез преквалификация и повишаване на квалификацията, подобряване на достъпа до пазара на труда, подкрепа за самостоятелна заетост и създаване на нови бизнес инициативи. Според общото съгласие на участниците във форума, социалният диалог е ключов за намирането на най-ефективните решения за превръщането на прехода в шанс за икономическо обновление и създаване на нови възможности за развитие във въглищните региони.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    7 0 Отговор
    Трайчо на три пъти подписва за пълното незабавно и окончателно закриване ТЕЦовете в България. Сега явно следва четвърта серия!

    Коментиран от #8

    17:28 17.03.2026

  • 4 Ддд

    5 0 Отговор
    Откакто дойдоха ПП-ДБ 2021 год., енергетиката ни рязко започна да бъде унищожавана.
    Проблема при ПП-ДБ е, че не трябва да се вярва какво обещават, а какво правят в действителност!

    17:33 17.03.2026

  • 5 Железния Феликс

    5 0 Отговор
    И аз имам добър план за тебе Трайчо.

    Коментиран от #6

    17:39 17.03.2026

  • 6 Николай Ежов

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Железния Феликс":

    Моят план за Трайчо е още по-добър.

    Коментиран от #9

    17:39 17.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Да изоставиш сектор генерираш милиарди приходи заради шепа зелени еуглени!!!
    Печалбата ни от ЕС не покрива дори загубата на мариците, камо ли цялостния разпад на икономиката гарантиран от протекционистките мерки на "партньорите" Ви!

    17:39 17.03.2026

  • 8 Добър план

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Както за Белене ли? Дето нямало нужда от нови мощности АЕЦ. Загубите от нереализирания проект е милиарди.

    17:40 17.03.2026

  • 9 Боклука Хрушчов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Николай Ежов":

    Аз знам най-добре какво да правя с враговете на народа, оставете го на мен.

    17:41 17.03.2026

  • 10 Стълбовете няма

    3 0 Отговор
    да стигнат. Всичко унищожихте.

    17:48 17.03.2026

  • 11 Пестъпниците от

    1 0 Отговор
    КНСБ и Подкрепа.

    Коментиран от #12

    17:50 17.03.2026

  • 12 Престъпниците.

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пестъпниците от":

    Извинявам се.

    17:53 17.03.2026

  • 13 ГРАЖДАНИН

    0 0 Отговор
    ПОМООООЩ
    ЕД....ЕОТА ИМАЛ ПЛАН
    ПОМОООООЩ
    АМА СЪГЛАСУВАЙ ГО С МАЛТИН ДИМИТЛОФ
    И С МЕГЛЕНА КУНЕВА
    АБЕ ТЕА ДВАМАТА НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГИ СЕКВЕСТИРА

    17:56 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове