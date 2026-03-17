Министър Трайков: Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“

„Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“, никой няма да бъде изоставен в прехода, икономическите дейности ще се развиват, а енергетиката ще запази възможностите си за реакция – като готовност и като възможност за мобилизация при необходимост“. Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков пред участниците в Националната конференция „Трансформация на трудовия пазар в условията на нисковъглероден преход в енергетиката“, организирана от КНСБ, в която участва и заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По време на форума бяха представени резултатите от проучване на трудовата заетост във въглищните региони и нагласите за повишаване на уменията и преквалификация на засегнатите от прехода.
Пред участниците в конференцията министър Трайков акцентира върху възможността мощностите в комплекса да предоставят на националната енергийна система услуга по аналогия на студения резерв –като възможност както за генериране, така и за балансиране, мрежови услуги и т.н. „Подготовката на този процес и готовността за неговото стартиране има огромно значение като част от националната сигурност“, подчерта министър Трайков. По неговите думи, предстоят задълбочени разговори с представители на ЕСО ЕАД, с които да бъде изяснена в детайли необходимостта от допълнително мобилизиране на капацитет за енергийната система.
Преходът, освен технологична промяна, е преди всичко социален процес, който изисква внимателно планиране, партньорство и доверие между институциите, бизнеса и синдикалните организации, изтъкна и заместник-министър Ива Петрова.
В този смисъл, проучването за идентифициране и картографиране на уменията и нагласите за професионално развитие е изключително важен инструмент за разбиране на реалните възможности, потенциала и нагласите на хората. Именно тази информация е ключът към вземането на правилните за отделните региони решения, които да гарантират нови възможности за развитие, заетост и икономическа активност.
По програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за трите въглищни региона в страната е предвидено чрез Фонда за справедлив преход и с национално съфинансиране да бъдат мобилизирани около 60 милиона евро, които да подпомогнат адаптацията към новите икономически реалности чрез преквалификация и повишаване на квалификацията, подобряване на достъпа до пазара на труда, подкрепа за самостоятелна заетост и създаване на нови бизнес инициативи. Според общото съгласие на участниците във форума, социалният диалог е ключов за намирането на най-ефективните решения за превръщането на прехода в шанс за икономическо обновление и създаване на нови възможности за развитие във въглищните региони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ддд
Проблема при ПП-ДБ е, че не трябва да се вярва какво обещават, а какво правят в действителност!
17:33 17.03.2026
6 Николай Ежов
До коментар #5 от "Железния Феликс":Моят план за Трайчо е още по-добър.
17:39 17.03.2026
7 ДрайвингПлежър
Печалбата ни от ЕС не покрива дори загубата на мариците, камо ли цялостния разпад на икономиката гарантиран от протекционистките мерки на "партньорите" Ви!
17:39 17.03.2026
До коментар #3 от "Българин":Както за Белене ли? Дето нямало нужда от нови мощности АЕЦ. Загубите от нереализирания проект е милиарди.
17:40 17.03.2026
9 Боклука Хрушчов
До коментар #6 от "Николай Ежов":Аз знам най-добре какво да правя с враговете на народа, оставете го на мен.
17:41 17.03.2026
12 Престъпниците.
До коментар #11 от "Пестъпниците от":Извинявам се.
17:53 17.03.2026
13 ГРАЖДАНИН
ЕД....ЕОТА ИМАЛ ПЛАН
ПОМОООООЩ
АМА СЪГЛАСУВАЙ ГО С МАЛТИН ДИМИТЛОФ
И С МЕГЛЕНА КУНЕВА
АБЕ ТЕА ДВАМАТА НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГИ СЕКВЕСТИРА
17:56 17.03.2026