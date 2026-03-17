Министър Трайков: Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“

„Имаме добър план за развитие на комплекса „Марица-изток“, никой няма да бъде изоставен в прехода, икономическите дейности ще се развиват, а енергетиката ще запази възможностите си за реакция – като готовност и като възможност за мобилизация при необходимост“. Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков пред участниците в Националната конференция „Трансформация на трудовия пазар в условията на нисковъглероден преход в енергетиката“, организирана от КНСБ, в която участва и заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По време на форума бяха представени резултатите от проучване на трудовата заетост във въглищните региони и нагласите за повишаване на уменията и преквалификация на засегнатите от прехода.

Пред участниците в конференцията министър Трайков акцентира върху възможността мощностите в комплекса да предоставят на националната енергийна система услуга по аналогия на студения резерв –като възможност както за генериране, така и за балансиране, мрежови услуги и т.н. „Подготовката на този процес и готовността за неговото стартиране има огромно значение като част от националната сигурност“, подчерта министър Трайков. По неговите думи, предстоят задълбочени разговори с представители на ЕСО ЕАД, с които да бъде изяснена в детайли необходимостта от допълнително мобилизиране на капацитет за енергийната система.

Преходът, освен технологична промяна, е преди всичко социален процес, който изисква внимателно планиране, партньорство и доверие между институциите, бизнеса и синдикалните организации, изтъкна и заместник-министър Ива Петрова.

В този смисъл, проучването за идентифициране и картографиране на уменията и нагласите за професионално развитие е изключително важен инструмент за разбиране на реалните възможности, потенциала и нагласите на хората. Именно тази информация е ключът към вземането на правилните за отделните региони решения, които да гарантират нови възможности за развитие, заетост и икономическа активност.

По програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за трите въглищни региона в страната е предвидено чрез Фонда за справедлив преход и с национално съфинансиране да бъдат мобилизирани около 60 милиона евро, които да подпомогнат адаптацията към новите икономически реалности чрез преквалификация и повишаване на квалификацията, подобряване на достъпа до пазара на труда, подкрепа за самостоятелна заетост и създаване на нови бизнес инициативи. Според общото съгласие на участниците във форума, социалният диалог е ключов за намирането на най-ефективните решения за превръщането на прехода в шанс за икономическо обновление и създаване на нови възможности за развитие във въглищните региони.