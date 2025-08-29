Шефката на ОП "Паркове и градини" в София е уволнена

Директорката на столичното общинското предприятие "Паркове и градини" Милена Васева е освободена от поста по взаимно съгласие считано от четвъртък, 21 август. В нейна подкрепа е организирана онлайн петиция. За момента не назначен нов човек на длъжността.

Мотивите за отстраняването ѝ обясни зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева пред БНР. Милена Васева била неинициативна. Тя не предложила преструктуриране на дружеството и затова работниците били с ниски заплати.

Васева не предложила и модернизиране на "Паркове и градини". По думите на Бобчева основният мотив за отстраняването ѝ е, че Столична община залага на нова визия за зелената система в София, а тя не отговаряла на очакванията.

"Новата визия за зелената система се основава на ключови принципи, инвестиции в по-големи и по-устойчиви фиданки, които да не са податливи при неблагодарни условия. Акцентира се върху модерни системи за напояване, особено за новозасадените дървета, за да оцелеят. През 2024 г. започна програмата за модернизиране на "Паркове и градини" и купихме нова техника", уточни тя.

"Тя прие предложението за напускане и ще получи добро обезщетение", каза още зам.-кметът. "Благодаря на Милена Васева, че работи почти 1,9 година с нас, но не се вписа в тази концепция. Тя не е инициативна, не сме получили предложение за реформа или модернизация", посочи Бобчева.

Тя заяви обясни, че са купили новата техника по тяхна инициатива, а при проверка установили, че работниците продължават да събират изсъхнали листа с одеяла. "Водили сме разговор и е казано да се отстранят пропуски. Говорили сме за неефективната поддържка на зелената система. "Паркове и градини" има неизпълнени дейности и ние подкрепихме, дейността им, не беше изчистен снега в парковете на София", добави Надежда Бобчева.

Ден след освобождаването си Милена Васева заяви в интервю за общественото радио, че явно има чистка в Столична община, посочи news.bg. "Явно не е на база работиш - не работиш, може би причината е, че си работил по времето и на друго ръководство", коментира тя. На 7 август и предложили да напусне поста по взаимно съгласие, а такова предложение звучало като "по-добре се съгласи, за да не стане по-лошо".

Васева комуникирала трудно с Бобчева и чакала по една седмица, за да ѝ докладва нещо за 5 минути. Не я викали на оперативки, но от "Паркове и градини вървяла" подавали ежемесечно отчети, работата вървяла и Васева мислела, че затова не я търсят. Тя е категорична, че за 14 години няма нарушение и наказание. По думите ѝ Столична община има много лоша комуникация с дружествата си и с Областната администрация.

Днес Бобчева отрече да има чистка в Столична община. "Търсим човек, който да отговаря на очакванията, с които общинското предприятие е натоварено. Амбицията е да развиваме и разширяваме зелената система", заяви тя. Зам.-кметът каза още, че е закупена нова техника, защото заради въведената нискоемисионна зона в центъра на София парковете оставали необслужвани.