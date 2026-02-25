Прокуратурата: Наблюдаващият прокурор не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър

"Наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура по проверката за институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан" и "Околчица" не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър", посочват в позиция на прокуратурата.
СГП уточнява следното:
По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите. Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10:00 часа.
СГП припомня, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51. Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #9
13:11 25.02.2026
2 Лама Гюро Кюмюро
13:14 25.02.2026
3 честен ционист
13:16 25.02.2026
4 зъб
13:18 25.02.2026
5 Поръчкаджии негодни....
А може ли някой от СГП да обясни "интитуционален натиск" в кой състав на престъпление по НК е налице, за да е нужна въобще проверка?
13:19 25.02.2026
6 Никой
Коментиран от #8
13:24 25.02.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗА ОПГ СИК , ОПГ ДПС И МУЛТИГРУП
13:27 25.02.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Никой":ГЕРБ И ДПС СА ОПГ -ТА
......
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ - ТАТКО МУ ИМА
6 ПЕРАЛНИ СЪС ЗЛАТКО БАРЕТАТА
13:29 25.02.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "ООрана държава":И затова не видим ли Борисов и Пеевски с белезници зад решетките, България ще тъпче на едно място.
14:00 25.02.2026
10 Пешо
14:04 25.02.2026
11 9689
14:59 25.02.2026
12 Павен експерт
16:43 25.02.2026