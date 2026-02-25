Новини
България »
София »
Прокуратурата: Наблюдаващият прокурор не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър

Прокуратурата: Наблюдаващият прокурор не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър

25 Февруари, 2026 13:09 1 015 12

  • разпит-
  • натиск-
  • вътрешен министър-
  • разследване-
  • петрохан-
  • околчица

Не е упражнен натиск върху вътрешния министър

Прокуратурата: Наблюдаващият прокурор не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура по проверката за институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан" и "Околчица" не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър", посочват в позиция на прокуратурата.

СГП уточнява следното:

По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите. Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10:00 часа.

СГП припомня, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51. Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Значи указанията ги е дал началник шиши

    Коментиран от #9

    13:11 25.02.2026

  • 2 Лама Гюро Кюмюро

    2 13 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    13:14 25.02.2026

  • 3 честен ционист

    0 5 Отговор
    Снощи гледах 28 Years Later: The Bone Temple на откачалката Дани Бойл. Разправяше се за една секта Джимита досущ като тая в Петрохан с духовен водач сър лорд Джими Кристъл aka Лама Кауш.

    13:16 25.02.2026

  • 4 зъб

    7 1 Отговор
    Господин Сарафов трябва да знае че следващия прицел на протести зад които стои един американски милиардер ще е към него заради тази атака срещу министъра...

    13:18 25.02.2026

  • 5 Поръчкаджии негодни....

    12 0 Отговор
    И как тогава ще извършат проверката, като няма да снемат обяснения от лицето срещу което е подаден сигнала?
    А може ли някой от СГП да обясни "интитуционален натиск" в кой състав на престъпление по НК е налице, за да е нужна въобще проверка?

    13:19 25.02.2026

  • 6 Никой

    15 0 Отговор
    Прасето и Тиквата с зъби и нокти ще се съпротивляват против всякаква промяна на статуквото им . Знаят , че са за затвора и ще преминат през телата на всичи използвайки завладените им държавни институции. Няма да се учудя ако прибягнат до услугите и на ОПГ .

    Коментиран от #8

    13:24 25.02.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    САМО НОЖОВЕТЕ СВИНЕРЕЗИ
    .....
    ЗА ОПГ СИК , ОПГ ДПС И МУЛТИГРУП

    13:27 25.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    ГЕРБ И ДПС СА ОПГ -ТА
    ......
    НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ - ТАТКО МУ ИМА
    6 ПЕРАЛНИ СЪС ЗЛАТКО БАРЕТАТА

    13:29 25.02.2026

  • 9 Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    И затова не видим ли Борисов и Пеевски с белезници зад решетките, България ще тъпче на едно място.

    14:00 25.02.2026

  • 10 Пешо

    4 0 Отговор
    Прикриватурата най добре да се саморазпусне или да се самоунищожи.

    14:04 25.02.2026

  • 11 9689

    3 0 Отговор
    Тошко и балабанката в паника.Няма вече НС.

    14:59 25.02.2026

  • 12 Павен експерт

    0 0 Отговор
    След като разследващият следовател категорично заявява в парламента, че няма никакъв натиск от министъра на МВР, не следвали прокуратурата да привика тия които подават фалшиви жалби /доноси/ да им потърси отговорност за лъжите. Докога тия от ИТНегодници ще се държат като марионетки.

    16:43 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове