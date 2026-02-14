Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Асен Василев: България има нужда от правосъдие, което раздава справедливост, а не обслужва властови интереси

Асен Василев: България има нужда от правосъдие, което раздава справедливост, а не обслужва властови интереси

14 Февруари, 2026 12:20 727 29

  • асен василев-
  • пп-
  • правосъдие

Имаше отделни стъпки напред, но те бяха частични и недостатъчни, каза лидерът на ПП

Асен Василев: България има нужда от правосъдие, което раздава справедливост, а не обслужва властови интереси - 1
Снимка: ПП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България има нужда от истинско правосъдие – такова, което раздава справедливост, а не обслужва властови интереси или задкулисни кръгове, които могат да изкривят системата“. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ на публична дискусия на тема „Справедлива България“, която е последната от поредицата дискусии по важните теми за бъдещето на страната, които партията организира под мотото „Силна България в силна Европа“. В дискусията участваха професионалисти в областта на правосъдието, представители на неправителствени организации, експерти и млади професионалисти.

Асен Василев отбеляза, че през последните години бяха изпробвани почти всички възможни варианти нещата да бъдат поправени в рамките на съдебната система. Почти всички тези опити обаче се провалиха. Имаше отделни стъпки напред, но те бяха частични и недостатъчни. Това, което днес ясно виждаме, е нарастващото чувство сред българските граждани и българския бизнес, че в страната липсват гаранции за справедливост. В икономическите дискусии основният проблем, който се поставя, е, че когато правиш бизнес в България, във всеки един момент някой може да дойде и да ти го отнеме. А няма съд, който да гарантира честен процес и защита на правата ти.

„Информацията, която излиза по нашумели случаи, допълнително засилва усещането, че системата не работи еднакво за всички. Това създава усещане, че в България човек трудно може да получи справедливо правосъдие по установения ред“, каза Асен Василев. По думите му информацията, която излезе по случая „Петрохан“, показа срив в системата да се справи с толкова тежко престъпление като престъплението към деца. „Повече от 12 месеца в ДАНС, прокуратурата и ГДБОП не се е случило нищо и това създава чувството, че човек няма как да получи справедливост, освен ако не стигне до саморазправа, което е много страшно, тъй като това е началото на края на една държава“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“.

Той посочи, че целта на дискусията е да направим ясна диагноза на проблема, да стъпим на реалността, на демокрацията и да очертаем конкретни действия. Това изисква политическа зрялост и всички партии трябва да положат усилие за търсене на обществен консенсус, доколкото това е възможно. Ако процесът бъде политизиран и използван за партийни цели, няма да стигнем до истинска реформа. Василев изрази надежда дискусията да бъде началото на процес, който ще върне справедливостта като основа на българската държава.

Водещият дискусията Стою Стоев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“, отбеляза, че тази среща е организирана именно защото смятаме, че е крайно време експертите и хората с доказан опит в съответните области да бъдат водещият глас по темите, които обсъждаме в рамките на темата „Справедлива България“. Според Стоев темата за правосъдието и съдебната реформа е фундаментална, тя е гаранция за справедливостта в България. Но през последните години вместо напредък виждаме по-скоро регрес в тази област. Много хора израснаха с рефрена „съдебна реформа“, но в общественото пространство темата започна да губи тежест, въпреки че проблемът с корупцията остава водещ сред тревогите на българските граждани. „Думата „съдебна реформа“ не бива да се превръща в клише. Тя трябва отново да придобие съдържание, смисъл и конкретика“, призова Стоев.

Първата тема на дискусията беше посветена на въпроса „Има ли път към независима прокуратура?“. Фокусът беше върху законодателни, институционални и управленски решения, които могат да ограничат концентрацията на власт, да повишат прозрачността и да възстановят общественото доверие.

Участниците се обединиха около становището, че съществуват сериозни дефицити и бързи решения няма. Трябва да се избере Висш съдебен съвет, без квотата на Народното събрание да се парцелира между парламентарните групи, и да се заложи на качествени и независими хора, мотивирани да работят за справедлива съдебна система.

Втората тема беше посветена на „Влиянията в съдебната власт – предизвикателства пред независимостта и доверието“. Дискутирани бяха механизмите за формално и неформално влияние в съдебната система и има ли конкретни законодателни решения за ограничаване на зависимостите и повишаване на прозрачността и професионалната отговорност.

Участниците в дискусията посочиха, че е в ръцете на законодателя да ограничи механизмите, чрез които магистратите са държани в зависимост, с предприемането на мерки за ограничаване на командироването, справедливост при конкурсите, било то външни или вътрешни, както и други мерки.

В третия панел беше обсъдена темата за „Институционалните механизми за обезпечаване на независимост и професионализъм при избора на държавни органи от Народното събрание“. Водещият въпрос беше как да се ограничи партийното влияние при избора на ключови държавни органи и какви процедурни гаранции биха повишили професионализма и доверието при избора им.

Мнозинството от участниците смятат, че е възможно да се въведат механизми за прозрачност на процедурите, като се предприемат мерки за избягване на концентрацията на номиниране и избиране от един орган. Трябва да се работи и за въвеждане на по-дълги срокове за провеждане на процедурите по избор на органи от Народното събрание.

В края на дискусията Стою Стоев обобщи, че реформата в съдебната власт трябва да бъде проведена по демократичен начин – с ясни правила, широка подкрепа и политическа воля. „Предстои да видим дали ще успеем като политическа сила да поставим всички тези проблеми достатъчно ясно в следващите Народни събрания, така че реално да обърнем негативната тенденция и да спрем свободното падане в съдебната система. Въпросът е дали ще намерим достатъчно съмишленици за ключови и решителни мерки – без компромиси, без конюнктурни решения и без отстъпления, каквито за съжаление наблюдаваме през последните десетилетия“, каза той. И изрази надежда да се продължи със съвместната работа и да се премине към по-конкретни текстове и законодателни предложения, когато му дойде времето.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелян Пейовски

    5 9 Отговор
    Абее ококорения, не разбра ли че аз съм Темида у България

    Коментиран от #22

    12:23 14.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 антипъпъдебист

    16 5 Отговор
    Никакво гласуване за педофилската коалиция.

    12:25 14.02.2026

  • 4 Вашето мнение

    9 7 Отговор
    Да България има нужда от правосъдие, но ППДБ го оправяха с ДПС и герб. ППДБ блокира закона за оповестяване на списъка с педофилите и този за излизане на светло на всички НПО-та, чрез разкриване на финансирането им.

    12:25 14.02.2026

  • 5 Ох , шарлатанчетата

    14 7 Отговор
    Шарлатаните ще говорят за честност и справедливост. Голям виц, с какви очи сте се изтапанчили и се правите на интересни, думи няма за тази наглост.

    12:25 14.02.2026

  • 6 Театър сълза и Смях

    11 3 Отговор
    Хех тоз не го ли бяха подгонили и в Англия да го съдят навремето

    12:30 14.02.2026

  • 7 хехе

    9 0 Отговор
    ако у назе има правосъдие ще останем без политици и депутати килиите няма да стигнат за всички.

    12:30 14.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само предлагам

    8 3 Отговор
    Прав си че няма правосъдие Но и ти и останалите шарлатани плачете за съд Да припомня ли Много са А не да плачем че за другите няма правосъдие

    12:32 14.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Бойко и Шиши станаха тръмписти и чистят НПО Тата на Сорос.

    12:33 14.02.2026

  • 12 Нито глас

    10 4 Отговор
    Страшно перде е тоз , безкрупулен тип

    12:35 14.02.2026

  • 13 Хмм

    10 1 Отговор
    "подписи с кръв, избори с наше МВР, папкане и после по островите" - това ли е справедливостта им, нали точно по време на вашата справедлива министъка, агенцията е регистрирана, вашият "зелен" министър сключил на минутата с тях споразумение да се заградят в планината, ходил им на гости "на чай", вашият кмет ги спонсорирал - та кой раздава правосъдието при този трагичен случай

    12:35 14.02.2026

  • 14 оня с коня

    2 1 Отговор
    Може и да е знаел А.Василев от какво Правосъдие има нужда БГ,но когато бяха на Власт ПП.И понеже вече не са,той няма как да знае нуждите на България защото те са известни ЕДИНСТВЕНО на Партията която командва.

    12:37 14.02.2026

  • 15 Съкращавате

    2 1 Отговор
    Всички
    И назначавате други.

    Коментиран от #17

    12:38 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 това е чудесно

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Съкращавате":

    Откъде ще дойдат другите знаещи и можещи, чисти и неопетнени?

    Коментиран от #19

    12:39 14.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да след като

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "това е чудесно":

    ганьо тарикатлъка му в кръвта..

    Коментиран от #21

    12:41 14.02.2026

  • 20 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Правосъдие тук от "ЛАМЯ ШИШИ"

    12:42 14.02.2026

  • 21 е как да е

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "да след като":

    Като всичките сме трети братовчеди. Всичките българи не можем да напълним един квартал на Истанбул.

    12:52 14.02.2026

  • 22 Хижата на ужасите

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дебелян Пейовски":

    За какво са се събрали тези хубавци?

    12:54 14.02.2026

  • 23 Хижата на ПП

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Браво г-н Василев!!!":

    точно така, само напред..

    12:55 14.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Киро

    2 1 Отговор
    Никои Нети вярва след случая петрохан

    13:04 14.02.2026

  • 26 Георги Илиев Митев

    1 0 Отговор
    Потърпевш съм аз, но поговорката е :"След дъжд, качулка. ".

    13:13 14.02.2026

  • 27 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Кога разбра силата на правосъдието, Кокоране - когато подписа признанията за голямата си финансова измама, за да избегнеш затвора в Англия ли?
    И сега искаш такова правосъдие и в България?
    А искаш ли някой да те попита за осемте ти милиарда? За Чаталджа? За кучепачките и митниците?
    Да те пита, ама не по медиите, а в стаята за разпити на българското следствие?
    Това ли искаш, Кокоране, розово прасенце петроханско?

    13:21 14.02.2026

  • 28 мнение

    2 0 Отговор
    Справедливостта е важна. Справедливо е господин Васил Терзиев, за когото гласувахме мнозина, да си подаде оставката. Категорично трябва да я подаде, защото е дал десетки хиляди евро за 5-6 човека, а неуредиците в София са хиляди. Охраната на гората е грижа на държавата, а не на частни структури. Много укоримо е, че след това е ходил на гости на тези хора в хижата. Това е търговия с влияние. За обикновените хора има табелки с предупреждение, че се стреля, а за Терзиев това не важи. Това е недопустима търговия с влияние и категорично трябва да си подаде оставката. Ако не я подаде, то тогава на 19 април, ние обикновените простосмъртни ще си кажем мнението. Липсата на тази оставка ще коства много дупутатски мандата.

    13:23 14.02.2026

  • 29 Зъл пес

    0 0 Отговор
    И когато имахте възможност,защо не направихте доброто правосъдие?Асенкееее, вече сте кауза пердута.Просто изчезнете от политиката!Не ставате за нищо.

    13:25 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове